FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
March 2, 2018 / 10:32 AM / a day ago

BRIEF-WSE: CD Project To Replace Asseco Poland In WIG20 Index

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - WARSAW STOCK EXCHANGE:

* INFORMED ON THURSDAY THAT AS OF MARCH 16 SHARES OF CD PROJECT WILL REPLACE SHARES OF ASSECO POLAND IN POLISH BLUE CHIP INDEX WIG20

* SHARES OF ASSECO POLAND WILL BE INCLUDED IN POLAND’S MEDIUM-SIZED COMPANIES INDEX MWIG40

* WSE ALSO DECIDED THAT SHARES OF GETBACK SA WILL REPLACE SHARES OF NEUCA SA IN MWIG40

* ANOTHER CHANGE IS THAT SHARES OF DINO POLSKA SA WILL REPLACE SHARES OF GLOBE TRADE CENTRE SA IN WIG30

* THE ABOVE CHANGES FOLLOW WSE’S ANNUAL REVISION OF INDEX PORTFOLIOS

Source text: bit.ly/2FM5oBz

Further companies coverage:,,, ,, (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.