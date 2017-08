TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jun 7

Jun 7 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16508.00 NSE 50541.10 ============= TOTAL 67049.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE975F07EY3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS 0.00% 31-Jul-17 99.0308 6.7400 250.00 INE756I07936 HDB FINANCIAL SERVICES 0.00% 10-Aug-17 108.9464 6.7000 750.00 INE752E07IN3 PGC 9.35% 29-Aug-17 100.5300 6.5000 642.00 INE053F07975 IRFC 7.15% 16-Sep-18 100.2300 6.9800 150.00 INE296A07MQ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 27-Sep-19 100.6100 7.5700 250.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.00% 29-Sep-19 103.3537 8.3000 50.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES 7.78% 25-Oct-19 100.2100 7.6500 250.00 INE848E07229 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-20 103.5763 7.1600 50.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.1800 7.0400 500.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.1600 7.0100 1500.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.0100 7.0800 1500.00 INE756I07BC3 HDB FINANCIAL SERVICES L 7.76% 26-May-20 100.0500 7.7300 400.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0363 7.0600 750.00 INE134E08CZ9 PFC 8.65% 15-Jun-20 103.4000 7.3500 50.00 INE134E08JA7 PFC 7.30% 30-Jun-20 100.0000 7.3000 100.00 INE752E07HI5 PGC 8.64% 08-Jul-20 103.5600 7.2900 15.00 INE223K07016 LUXORA INFRASTRUCTURE 18.00% 31-Mar-21 100.0000 18.8700 210.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 100.6000 8.5500 250.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.5900 7.3500 840.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 99.3600 7.2900 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.8300 7.2000 500.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 100.8300 500.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.3400 7.2800 1850.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 105.2400 7.3900 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.3300 10.1000 4.00 INE134E08CP0 PFC 8.80% 15-Jan-25 105.4700 7.8100 1.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE 10.75% 13-Aug-25 103.7500 10.0400 3.00 INE752E07MS4 PGC 8.40% 27-May-26 105.4900 7.5300 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA 9.00% 06-Jun-26 103.6500 8.4000 60.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.2800 8.3700 400.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 100.5100 9.1900 60.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9800 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.2500 8.0000 150.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 100.0400 7.5200 250.00 INE134E08IT9 PFC 7.60% 20-Feb-27 100.7700 7.6200 100.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.0900 7.5200 500.00 INE134E08IX1 PFC 7.75% 22-Mar-27 101.7700 7.6300 350.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 100.7000 8.4200 108.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.1700 7.4400 1800.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.3200 9.1000 5.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% - 102.8000 10.5000 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.1000 11.0200 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.3500 8.9000 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6900 1.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.9000 9.9500 134.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 94.4200 12.8300 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 101.1000 8.5600 13.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE 10.75% 31-Dec-99 105.7000 9.7600 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.6400 4.00 NSE === INE866I07AD0 INDIA INFOLINE FINANCE LTD -- 16-Jun-17 121.0248 7.6182 50.00 INE975F07EY3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS -- 31-Jul-17 99.0308 6.7400 1000.00 INE756I07936 HDB FINANCIAL SERVICES LTD -- 10-Aug-17 108.9464 6.7000 1750.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4582 6.5000 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4582 6.5000 250.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 100.7454 7.0000 100.00 INE205A07014 SESA STERLITE LTD 9.36% 30-Oct-17 100.6932 7.1614 100.00 INE092T08907 IDFC BANK LTD 8.43% 13-Nov-17 100.4651 7.0000 250.00 INE092T08907 IDFC BANK LTD 8.43% 13-Nov-17 100.4651 7.1355 100.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.38% 16-Dec-17 100.3342 7.4249 50.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 08-Jan-18 170.7670 0.0000 2.50 INE895D07404 TATA SONS LTD 9.77% 13-Jan-18 101.3400 7.1600 500.00 INE093J07AX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 22-Jan-18 180.2240 0.0000 4.50 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.05% 01-Feb-18 100.6682 7.0200 500.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.05% 01-Feb-18 100.6682 7.0201 500.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Feb-18 154.8510 0.0000 7.00 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Feb-18 168.1650 0.0000 9.00 INE306N07HQ4 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.74% 20-Mar-18 101.0254 7.2500 250.00 INE306N07HQ4 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.74% 20-Mar-18 101.0254 7.2500 250.00 INE306N07IA6 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.71% 26-Mar-18 101.1144 7.2500 250.00 INE306N07IA6 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.71% 26-Mar-18 101.1144 7.2500 250.00 INE093J07CE3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-Apr-18 129.6820 0.0000 2.50 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 15-May-18 101.0850 7.2200 250.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-May-18 159.5570 0.0000 7.50 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.22% 29-May-18 101.4323 7.6249 50.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 100.0000 7.2100 4250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.4620 7.1436 250.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Sep-18 109.2000 0.0000 2.50 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.0545 6.9800 750.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.0545 6.9800 750.00 INE053F07975 IRFC 7.15% 16-Sep-18 100.2320 6.9800 150.00 INE053F07975 IRFC 7.15% 16-Sep-18 100.2327 6.9800 250.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.1820 6.9800 350.00 INE093J07FM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 29-Dec-18 130.1000 0.0000 50.50 INE020B07HZ7 REC 9.61% 03-Jan-19 103.4956 7.1450 41.00 INE514E08DL0 EXIM 9.45% 22-Jan-19 103.4003 7.1100 140.00 INE093J07GJ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Feb-19 134.3720 0.0000 2.50 INE020B07IA8 REC 9.63% 05-Feb-19 103.7270 7.1450 20.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL 7.95% 10-Apr-19 100.1174 7.8600 250.00 INE092T08857 IDFC BANK LTD 9.50% 29-Apr-19 103.2794 7.5820 2.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 15-Jul-19 101.5513 7.5400 300.00 INE093J07KP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Aug-19 117.6410 0.0000 5.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 104.1633 7.2653 9.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.9764 8.5200 520.00 INE093J07LC8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-Sep-19 102.0000 0.0000 39.70 INE296A07MQ4 BAJAJ FINANCE LTD 7.90% 27-Sep-19 100.6134 7.5700 250.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.00% 29-Sep-19 103.3537 8.3000 50.00 INE093J07LV8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Oct-19 120.9380 0.0000 3.20 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.78% 25-Oct-19 100.2067 7.6500 250.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.6640 7.1200 200.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.6421 7.1300 100.00 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.50% 03-Jan-20 99.3841 7.7500 250.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jan-20 101.1816 7.6450 50.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 103.8680 7.2400 50.00 INE949L08194 AU SMALL FINANCE BANK LTD -- 17-Mar-20 100.2066 8.9180 100.00 INE053F07959 IRFC 6.73% 23-Mar-20 99.0166 7.1400 30.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 27-Mar-20 99.9778 8.0800 500.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION 8.95% 30-Mar-20 103.8437 7.3600 400.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LTD 8.25% 14-Apr-20 100.3870 8.0764 240.00 INE752E07NM5 PGC 8.13% 25-Apr-20 102.2280 7.2300 80.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.1575 7.0100 1500.00 INE134E08HF0 PFC 8.38% 27-Apr-20 102.5621 7.3500 70.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.7314 7.6200 17.00 INE756I07BC3 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.76% 26-May-20 100.0461 7.7300 400.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0000 7.1000 2350.00 INE476M07AZ3 L&T HOUSING FINANCE LTD 7.90% 05-Jun-20 100.0000 7.9000 300.00 INE134E08CZ9 PFC 8.65% 15-Jun-20 103.5326 7.3000 500.00 INE134E08CZ9 PFC 8.65% 15-Jun-20 103.5326 7.3000 450.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.3598 7.1000 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.0870 7.1840 7.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LTD 8.75% 24-Jun-20 99.7235 8.8500 1000.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 29-Jun-20 100.1464 7.7139 750.00 INE134E08JA7 PFC 7.30% 30-Jun-20 100.0462 7.2800 250.00 INE134E08JA7 PFC 7.30% 30-Jun-20 100.1500 7.2410 50.00 INE134E08JA7 PFC 7.30% 30-Jun-20 100.0462 7.2800 250.00 INE752E07HI5 PGC 8.64% 08-Jul-20 103.5827 7.2864 15.00 INE063P07148 EQUITAS FINANCE LTD 11.66% 14-Aug-20 103.5885 8.9850 100.00 INE134E08IW3 PFC 7.50% 17-Sep-20 100.4973 7.3200 350.00 INE134E08IW3 PFC 7.50% 17-Sep-20 100.4973 7.3200 250.00 INE020B08955 REC 8.36% 22-Sep-20 103.1056 7.2500 500.00 INE020B08955 REC 8.36% 22-Sep-20 103.1056 7.2500 500.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES 8.95% 04-Oct-20 104.3960 7.3800 200.00 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION 8.99% 15-Jan-21 104.4951 7.4918 40.00 INE223K07016 LUXORA INFRASTRUCTURE PRIVATE -- 31-Mar-21 100.0000 18.8708 210.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.67% 29-Jul-21 100.2203 7.6100 2000.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.67% 29-Jul-21 100.2203 7.6100 1000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 100.2858 7.3700 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 100.6013 8.5500 950.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 101.2617 8.5100 200.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 100.7064 8.5200 100.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 99.3570 7.2900 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.8292 7.1947 500.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LTD 8.50% 14-Feb-22 100.3096 8.3980 210.00 INE321N07202 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 09-Mar-22 103.6861 9.1500 250.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 100.8308 7.2600 500.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.3500 7.2400 2600.00 INE607M08048 TATA POWER RENEWABLE ENERGY 8.45% 25-May-22 100.0000 8.4422 500.00 INE020B08740 REC 9.35% 15-Jun-22 108.4398 7.2800 120.00 INE020B08740 REC 9.35% 15-Jun-22 108.4398 7.2800 40.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 106.1161 8.0900 200.00 INE514E08BO8 EXIM 9.04% 21-Sep-22 107.2085 7.3280 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION 8.90% 18-Mar-23 105.6126 7.6458 30.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.89% 25-Apr-23 105.3146 7.7200 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES 8.95% 26-Apr-23 104.3608 7.9810 500.00 INE721A08CF3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.65% 02-May-23 108.6543 8.7000 150.00 INE092T08808 IDFC BANK LTD 7.98% 23-May-23 100.6271 7.8417 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS 8.45% 12-Jun-23 102.8103 7.8413 500.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 105.2444 7.3900 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 100.1300 9.2000 167.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 100.0900 9.2092 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 99.6281 7.6600 500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 99.6281 7.6600 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 99.6729 7.6500 1000.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.5832 10.0500 2.00 INE020B08880 REC 8.57% 21-Dec-24 105.6973 7.5500 500.00 INE020B08880 REC 8.57% 21-Dec-24 105.6973 7.5500 500.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 103.5289 7.5100 250.00 INE752E07MS4 PGC 8.40% 27-May-26 105.4905 7.5300 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.6516 8.4000 60.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LTD 8.75% 14-Aug-26 102.2840 8.3700 600.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 100.5060 9.2000 60.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 100.9471 7.7400 50.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 100.9471 7.7400 50.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.69% 29-Sep-26 101.5200 8.4307 14.70 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LTD 8.45% 29-Sep-26 100.5200 8.3500 1.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.2488 8.0000 150.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 100.0365 7.5200 450.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 20-Feb-27 100.7386 7.6250 600.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.0873 7.4800 1450.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 101.7678 7.6250 350.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 102.2000 7.7661 168.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.2000 7.9400 40.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LTD 8.50% 11-May-27 100.5500 8.4100 8.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.0434 7.4843 2650.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION 8.94% 25-Mar-28 108.8925 7.6850 50.00 INE020B07HP8 REC 8.46% 24-Sep-28 119.1600 6.0600 30.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-28 101.3110 7.2067 150.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-29 101.3110 7.2156 131.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.3493 8.9000 250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.3425 10.1250 240.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% PERPETUAL 94.2258 12.9000 52.00 INE705A08094 VIJAYA BANK S 10.49% PERPETUAL 101.6981 10.0000 50.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.9200 11.9800 4.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 100.0000 10.2500 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.0000 9.9200 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0200 10.0254 20.00 INE540P08028 U.P. 