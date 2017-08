TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jun 14

Jun 14 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13286.00 NSE 67276.90 ============= TOTAL 80562.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.2500 6.2500 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.3100 7.5000 927.00 INE755K07132 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-17 100.3750 7.5000 213.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 100.4500 6.5000 500.00 INE013A07P44 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Sep-17 126.1700 0.0000 12.50 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.79% 24-Nov-17 100.7000 6.8500 250.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 23-Feb-18 100.3900 7.0000 250.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.90% 28-Feb-18 100.4768 7.0300 250.00 INE296A07FG9 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Mar-18 122.6500 7.0500 250.00 INE721A07LY7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 29-Jun-18 101.9402 7.5800 1000.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 29-Jun-18 102.0035 7.5800 500.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.4700 7.7000 500.00 INE660A07OW5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.65% 07-Jun-19 100.2635 7.5000 50.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-19 100.0000 7.6400 150.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-19 103.7700 7.0200 250.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.8200 7.5500 1250.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 100.4900 8.0500 750.00 INE163N08040 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 7.68% 18-May-20 100.8200 7.3500 1000.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.4400 7.0500 50.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.1500 6.9500 500.00 INE848E07815 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-21 105.1000 7.0100 250.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 103.1900 7.9000 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.5600 7.1200 150.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9300 6.9800 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.8800 7.1300 150.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 101.1700 7.1400 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7400 7.1400 250.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.3000 8.9000 50.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.0000 7.3900 300.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 107.7200 7.8000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 103.4700 7.7000 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.6000 9.1000 50.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 9.08% 23-Nov-23 101.1900 8.8000 40.00 INE623B07560 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 09-May-24 100.1400 9.4600 40.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 100.0000 76.50 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 102.0800 8.3400 450.00 INE514E08EQ7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 103.7400 7.3900 50.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.3400 8.3200 424.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 104.0600 8.1900 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.1200 9.1000 1.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 101.6300 7.3200 500.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 116.3200 6.0100 3.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.7000 6.0100 9.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.1500 7.3700 100.00 INE804I08759 ECL FINANCE LIMITED 9.65% 08-Jun-27 99.6500 9.6800 200.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 100.0000 7.4400 50.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 101.9500 8.8400 6.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 102.0600 9.2900 61.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.3800 8.7500 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 113.9200 5.8300 1.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.7100 6.1000 0.90 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.0200 10.0300 40.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 100.0200 9.9200 7.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 111.6500 6.1000 1.80 INE112A09067 CORPORATION BANK 9.00% 19-Jan-99 100.0000 8.9400 6.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6800 4.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 101.7400 8.3900 251.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 94.1000 12.9500 8.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.5000 8.7000 1.00 NSE === INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.0277 6.6426 840.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 156.9580 9.0000 2.50 INE918K07BE1 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 04-Jul-17 120.8810 9.0000 15.00 INE804I07RZ8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Jul-17 176.7890 9.0000 8.00 INE804I07TQ3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Jul-17 139.1180 9.0000 2.50 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jul-17 146.8700 0.0000 2.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.2482 6.2500 300.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.1722 6.8500 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.3018 7.5000 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.4459 6.5000 2000.00 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 31-Aug-17 100.3309 6.7500 100.00 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 31-Aug-17 100.3309 6.7500 100.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 100.6550 7.4450 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.5150 6.4816 39.00 INE423R07025 RELIANCE PROJECT VENTURES AND 12.52% 10-Oct-17 100.4130 10.3250 300.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.8568 6.8999 40.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.6962 6.8500 250.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 23-Feb-18 100.3876 7.0000 250.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.89% 28-Feb-18 100.4768 7.0300 250.00 INE121A07JE6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.10% 23-Mar-18 101.1984 7.3500 750.00 INE296A07FG9 BAJAJ FINANCE LIMITED - 28-Mar-18 122.6503 7.0500 250.00 INE089N07015 NAVAYUGA ROAD PROJECTS PRIVATE LTD - 31-Mar-18 100.0000 3250.00 INE089N07023 NAVAYUGA ROAD PROJECTS PRIVATE LTD - 31-Mar-18 100.0000 1000.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.9858 7.1500 250.00 INE721A07LY7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 29-Jun-18 101.9403 7.5800 1000.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 29-Jun-18 102.0035 7.5800 500.00 INE774N07012 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 30-Jun-18 100.0000 8.0880 20.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.20% 26-Jul-18 100.0000 7.2100 1000.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.4720 7.7000 500.00 INE271C07111 DLF LIMITED 12.25% 10-Aug-18 101.2415 11.6830 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3892 6.8400 950.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3892 6.8400 950.00 INE093J07EW1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Sep-18 139.4000 0.0000 0.70 INE774N07020 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 30-Sep-18 100.0000 8.0871 20.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.2076 6.8000 1500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2482 7.2500 250.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.2076 6.8000 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2482 7.2500 250.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-18 102.3344 6.9200 10.00 INE774N07038 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Dec-18 100.0000 8.0866 20.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.1437 7.3500 1000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.9337 6.9700 28.00 INE056O08010 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.05% 06-Mar-19 102.0136 9.0753 200.00 INE916DA7KN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 26-Mar-19 87.8722 7.5300 15.00 INE774N07046 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Mar-19 100.0000 8.0864 20.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 107.0398 7.4750 10.00 INE774D07RH2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 07-Jun-19 99.9800 7.6583 500.00 INE660A07OW5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.65% 07-Jun-19 100.2635 7.5000 50.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-19 100.0000 7.6372 150.00 INE121A07HX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 28-Jun-19 103.6966 7.8610 10.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0690 7.0500 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0690 7.0500 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.1881 7.0500 350.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.1881 7.0500 350.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.8221 7.5500 1250.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 17-Jan-20 98.9000 10.0000 6.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.4900 8.0500 750.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 103.1502 7.2500 1.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 24-Jan-20 104.0905 8.2500 50.00 INE774N07053 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Mar-20 100.0000 8.0837 20.00 INE688I07527 CAPITAL FIRST LIMITED 8.35% 13-Apr-20 100.0000 8.3200 150.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.2437 8.1400 550.00 INE163N08040 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 7.68% 18-May-20 100.8246 7.3500 1000.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.4448 7.0502 50.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0000 7.0900 2000.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.1043 8.7000 100.00 INE756I07BH2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.80% 29-Jun-20 100.5973 7.5750 40.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3605 7.1600 500.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 101.1500 10.5214 25.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3605 7.1600 500.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6492 7.2000 100.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6492 7.2000 100.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED - 10-Jul-20 100.0798 8.3150 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6129 7.1750 700.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.1687 7.2000 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.1687 7.2000 500.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.7607 7.0500 500.00 INE093J07RE1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Oct-20 100.0000 0.0000 100.00 INE093J07RF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Oct-20 100.0000 0.0000 75.40 INE774N07061 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Mar-21 100.0000 8.0838 10.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.2337 7.3500 150.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.2337 7.3500 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 107.6670 7.3400 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 107.6670 7.3400 50.00 INE848E07815 NHPC LIMITED SR-T STRRP C 8.50% 14-Jul-21 105.0950 7.0100 250.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 103.1862 7.9000 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.1937 7.1200 900.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.1240 7.1400 300.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7151 7.2500 334.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4665 7.2500 404.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 100.0400 7.5600 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.4065 7.1600 1700.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.4065 7.1600 450.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.9273 6.9797 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.8831 7.1300 1150.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.8831 7.1300 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.1670 7.1050 250.00 INE774N07079 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Dec-21 100.0000 8.0800 20.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 99.1072 8.2500 350.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 101.1723 7.1400 500.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 101.1723 7.1400 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.4016 7.2500 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 101.7385 7.1400 750.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 04-Apr-22 100.0000 8.0801 320.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.1257 8.9500 50.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 101.1680 7.4800 500.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 101.1680 7.4800 250.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.27% 06-Jun-22 100.0000 7.2644 650.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2760 3250.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.0100 7.4730 1000.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.2407 9.1700 200.00 INE537P07331 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.00% 01-Jul-22 100.6337 7.8400 75.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 107.7220 7.8000 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.9140 7.5200 150.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.9140 7.5200 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 103.4746 7.7000 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.6711 9.0842 563.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.6908 9.0800 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.6955 7.4400 100.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 101.2200 8.8000 70.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 102.4698 8.2200 30.00 INE623B07586 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 16-May-24 100.0500 9.4700 2.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 99.9828 10.9812 90.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 110.5228 7.5073 25.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 110.5729 8.0300 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.8987 7.3400 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.8645 7.4100 200.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7400 14.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.8500 7.5100 8.00 INE540P07152 U.P. INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7400 14.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.8500 7.5100 8.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 101.3159 8.4900 214.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 104.2381 7.9500 5.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 104.2500 7.5302 274.00 INE514E08EQ7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 29-Oct-25 103.7371 7.3900 50.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.07% 21-Dec-25 106.9218 6.0000 10.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.6600 8.4021 0.40 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 103.5300 8.7100 56.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 104.3783 8.1400 100.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 104.3790 8.1400 150.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.5624 8.1700 503.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.0259 9.1150 62.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 101.6255 7.3200 750.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1000 8.9700 5.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.1769 7.4500 1000.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.1769 7.4500 1000.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 101.1636 8.7987 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.8229 7.3800 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.8229 7.3800 100.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 99.8400 8.5067 50.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.7000 9.1800 6.30 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.2957 7.4100 500.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.2957 7.4100 500.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 102.1693 7.4100 500.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.7795 6.0000 3.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 102.6000 7.6600 188.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 101.0955 7.7100 1210.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 101.4545 8.2700 266.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 101.3113 7.3000 250.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0800 7.4238 5150.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0800 7.4238 550.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.9600 7.3900 50.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 101.9500 8.8400 6.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 119.7191 5.9850 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.6706 6.0000 0.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 119.0823 6.0700 8.80 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 120.4500 6.2527 20.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA PERPETUAL 99.8735 9.1100 1250.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0000 9.1863 1000.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 99.2787 9.3400 740.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.6232 8.4200 719.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.3811 8.7500 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.0195 9.1800 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 97.5000 11.8200 150.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% PERPETUAL 106.5800 8.7100 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 92.6000 13.4700 9.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.8200 10.6700 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 98.0000 12.2500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 108.1675 9.1000 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9148 9.1000 150.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 111.3638 6.0200 2.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.5994 6.0700 15.80 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 114.3521 6.0700 2.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.2009 7.3353 400.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.6419 7.3800 150.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 102.5700 9.2000 27.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.7738 10.0250 15.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 92.7000 12.9200 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 95.3000 12.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange