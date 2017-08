TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jun 15

Jun 15 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11996.90 NSE 61186.70 ============= TOTAL 73183.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.85% 15-Jul-17 100.2900 6.0000 250.00 INE013A07P44 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 20-Sep-17 126.1700 0.0000 13.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 23-Oct-17 100.7000 7.0000 100.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 05-Jun-18 101.5500 7.4200 700.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.4700 7.7000 190.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.2200 6.8300 500.00 INE684W15025 SCOFILED SBL IFMR 15.00% 17-Oct-18 100.0000 16.0700 7.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 90.1600 6.9200 45.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.7100 6.9100 100.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LTD 7.94% 22-Mar-19 101.7200 6.8600 550.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.85% 15-Apr-19 101.1200 7.1500 50.00 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 103.6500 7.0100 250.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-19 103.9800 7.0000 300.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 5.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 103.2400 7.6000 100.00 INE155A08050 TATA MOTORS LTD 9.75% 24-May-20 102.2500 8.8300 1.00 INE296A07OZ1 BAJAJ FINANCE LTD 7.84% 15-Jun-20 100.6800 7.5700 250.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LTD 7.84% 30-Jun-20 100.7400 7.5500 300.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 101.3000 10.4700 25.00 INE223K07016 LUXORA INFRASTRUCTURE PVT 18.00% 31-Mar-21 100.0000 18.8700 90.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 103.5900 9.2600 50.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 100.3600 7.1200 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION 7.20% 21-Dec-21 100.3400 7.0900 150.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.2200 7.0800 1800.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE 16.83% 28-Dec-21 113.5600 12.6400 3.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 15-Mar-22 99.9000 9.8500 6.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4900 9.1100 227.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.5500 7.1100 750.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2800 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 105.1400 7.8100 550.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 8.45% 12-Jun-23 103.6200 7.6700 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 100.6600 7.4500 500.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 100.0000 8.4900 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 100.5000 10.8900 35.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 102.3800 11.6400 15.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.4000 7.4500 50.00 INE804I08767 ECL FINANCE LTD 9.60% 13-Jun-25 100.0000 9.8000 100.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.3300 7.3800 250.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LTD 8.75% 14-Aug-26 103.5800 8.1700 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.7000 9.0100 4.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.2500 7.4400 500.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.2200 7.8500 50.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 114.0500 6.3000 0.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.20% 05-Mar-27 113.4300 6.3000 4.10 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 103.5400 7.3300 450.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 102.7000 7.6400 13.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.2400 7.3100 280.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.0200 7.4300 50.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION 7.36% 04-Jan-28 107.9100 6.3000 1.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 118.0600 5.9900 1.00 INE020B07HP8 REC 8.46% 24-Sep-28 120.0300 5.9600 35.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.76% 25-Oct-28 117.4600 6.3000 1.00 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.80% 13-Mar-29 117.7400 6.3500 1.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.1300 9.1300 40.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.7300 9.1500 1000.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 109.3400 6.3000 1.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 112.0300 6.1500 30.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.4000 6.3000 0.50 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 119.0000 7.4000 10.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.8600 7.3400 100.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 99.1500 9.4900 7.20 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 115.5000 5.9400 2.00 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 9.01% 13-Jan-34 124.7600 6.3000 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.1400 6.0200 0.90 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 123.7700 6.3000 1.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LTD 9.50% 31-Dec-50 101.7800 9.0000 350.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 100.4400 10.1400 3.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.8000 10.0000 30.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.5100 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6800 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.5800 8.7300 50.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% 31-Dec-99 94.1200 12.9500 8.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.3700 1.00 NSE === INE833V15020 SANSAR TRUST SEPTEMBER 2016 -- 23-Sep-16 100.2071 8.5000 712.70 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Jun-17 177.2700 0.0000 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.85% 15-Jul-17 100.1764 7.0500 1652.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 99.1715 6.4875 750.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 100.3691 6.8657 450.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 100.7366 7.1622 75.00 INE093J07AE7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 20-Oct-17 156.9560 0.0000 2.50 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 23-Oct-17 100.7047 7.0000 100.00 INE804I07VX5 ECL FINANCE LTD -- 11-Dec-17 159.0000 0.0000 2.00 INE306N07IB4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.69% 15-Dec-17 100.8186 7.0000 250.00 INE306N07IB4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.69% 15-Dec-17 100.8186 7.0000 250.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.62% 26-Dec-17 100.2789 7.0599 750.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.2209 6.6400 20.00 INE140A07153 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.38% 05-Jan-18 101.1777 7.3200 400.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jan-18 170.7670 0.0000 2.50 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.53% 12-Jan-18 100.6272 7.0501 250.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.48% 13-Apr-18 100.9370 7.1700 800.00 INE895D08568 TATA SONS LTD 8.85% 02-May-18 101.4650 7.0000 100.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.2917 7.1940 250.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.22% 29-May-18 101.4928 7.5099 250.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE 11.15% 06-Jun-18 102.3012 8.5700 150.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 100.4709 7.7000 190.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 100.0439 6.8505 1000.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 100.0439 6.8505 1000.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.2230 6.8300 750.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.2237 6.8300 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2478 7.2500 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2478 7.2500 250.00 INE895D07388 TATA SONS LTD 9.76% 13-Dec-18 103.3502 7.2500 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.1243 7.1500 50.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.2249 6.8000 150.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LTD 7.48% 10-Jun-19 100.2813 7.4731 500.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.95% 13-Jun-19 100.0000 7.9500 450.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.4206 6.8500 500.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.4206 6.8500 250.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.4558 6.8500 250.00 INE774D07RH2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.65% 07-Jul-19 99.9800 7.6583 250.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 15-Jul-19 101.8996 7.3500 750.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 104.1683 7.0000 2050.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 104.1683 7.0019 2050.00 INE020B08864 REC 8.56% 13-Nov-19 103.2853 7.0000 600.00 INE020B08864 REC 8.56% 13-Nov-19 103.2853 6.9994 600.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.30% 21-Jan-20 100.5472 8.0250 750.00 INE528G08147 YES BANK LTD 9.65% 22-Jan-20 102.4000 8.5400 1.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS 15.00% 31-Mar-20 100.0000 15.0000 20.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 103.2448 7.6000 100.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL 7.87% 09-Jun-20 100.0000 7.8600 1500.00 INE756I07BJ8 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.70% 12-Jun-20 100.0000 7.6900 50.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LTD 7.62% 15-Jun-20 100.0000 7.6198 500.00 INE296A07OZ1 BAJAJ FINANCE LTD 7.84% 15-Jun-20 100.6798 7.5700 250.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.4543 7.4300 50.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LTD 7.84% 29-Jun-20 100.7412 7.5500 500.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LTD 7.84% 30-Jun-20 100.7423 7.5500 300.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.0000 7.5044 3500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.67% 26-Aug-20 103.4816 7.3950 750.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.67% 26-Aug-20 103.4109 7.4200 300.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 106.2771 8.9000 75.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LTD 8.40% 24-Sep-20 103.7700 7.0500 1000.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 104.2339 7.3800 1970.00 INE134E07083 PFC 8.30% 31-Mar-21 165.8000 8.0000 2.50 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 100.3610 7.1200 100.00 INE134E07166 POWER FINANCE CORPORATION 8.50% 21-Nov-21 160.7200 8.0000 3.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 100.3443 7.0876 300.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.2232 7.0900 1800.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LTD 8.03% 31-Jan-22 99.1073 8.2500 400.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7079 7.1477 100.00 INE895D08782 TATA SONS LTD 8.25% 23-Mar-22 101.8695 7.7500 50.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 04-Apr-22 100.0000 8.0836 100.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORK 9.20% 15-Apr-22 101.4900 9.1100 227.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LTD 9.00% 24-Apr-22 100.1240 8.9500 370.00 INE514E08FM3 EXIM 7.35% 18-May-22 100.9711 7.1050 750.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.6689 7.1000 1000.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2800 3000.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.48% 10-Jun-22 100.0000 7.4753 1750.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.4600 9.1135 602.00 INE537P07331 INDIA INFRADEBT LTD 8.00% 01-Jul-22 100.7951 7.8000 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.9693 7.2400 86.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LTD 8.30% 23-Feb-23 104.1141 7.2150 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.00% 09-Apr-23 106.5605 7.5500 35.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 105.1437 7.8100 550.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 104.3900 7.4200 13.00 INE848E07989 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-23 100.8692 7.3300 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 103.6157 7.6700 350.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LTD 8.75% 28-Jul-23 104.9200 7.7000 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.9230 9.0300 650.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.7839 9.0600 600.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 100.6585 7.4500 500.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 103.5173 8.0000 700.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LTD 8.30% 23-Feb-24 104.1141 7.2150 50.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-24 102.5600 8.2000 30.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 100.2002 8.4500 50.00 INE848E07997 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-24 100.9725 7.3300 50.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 110.6300 7.4900 25.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 108.4800 7.4200 122.00 INE020B08880 REC 8.57% 21-Dec-24 106.6110 7.3900 100.00 INE020B08880 REC 8.57% 21-Dec-24 106.6110 7.3900 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.8920 7.4050 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.8920 7.4073 250.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.3500 11.6400 1.00 INE752E07MG9 PGC 8.20% 23-Jan-25 104.7243 7.3503 150.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 103.9843 7.3917 100.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 103.3838 8.1000 565.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LTD 8.30% 23-Feb-25 104.1141 7.2150 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.4037 7.4500 50.00 INE134E08CY2 PFC 8.70% 14-May-25 107.5300 7.4000 1.00 INE848E07AA3 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-25 101.0806 7.3300 50.00 INE804I08767 ECL FINANCE LTD 9.60% 13-Jun-25 99.5000 9.6900 50.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.3924 7.3700 950.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.3924 7.3700 700.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 103.7116 8.1000 200.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT 9.30% 25-Feb-26 104.8400 8.4700 9.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 13-Mar-26 102.2552 8.3500 300.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION 8.03% 02-May-26 103.5125 7.4650 386.00 INE848E07AB1 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-26 101.1812 7.3300 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 112.8861 7.4529 100.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LTD 8.75% 14-Aug-26 102.6000 8.3204 11.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1788 9.0900 412.00 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.75% 16-Aug-26 104.6700 8.0000 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1182 9.1000 300.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 112.8874 7.4528 38.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.2533 7.4385 550.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.3102 7.4300 50.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION 7.65% 22-Sep-26 101.3115 7.4500 300.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 26-Sep-26 102.2536 8.6200 50.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.69% 29-Sep-26 102.7600 8.2370 10.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.2212 7.8500 50.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 29-Dec-26 99.8800 8.5000 67.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.15% 03-Jan-27 100.0000 9.1300 40.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION 7.18% 20-Jan-27 96.9546 7.7700 400.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-27 104.0175 8.1000 400.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 114.6722 6.0500 1.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LTD 9.55% 08-Mar-27 100.8000 9.4000 1.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 104.1207 7.3300 300.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 104.1207 7.3300 300.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 103.5604 7.3100 750.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 103.5604 7.3102 300.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 103.0500 7.8900 21.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1800 9.2600 24.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LTD SR-02 8.50% 11-May-27 101.9500 8.2000 13.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.2408 7.3100 980.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.3104 7.3002 450.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 101.2750 7.3300 50.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.0700 7.4250 1350.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.0200 7.4324 100.00 INE020B07HP8 REC 8.46% 24-Sep-28 120.0300 5.9600 40.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.7261 9.1500 1000.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.1404 8.9600 980.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.7771 9.0000 350.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.6610 8.4100 259.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 100.0000 10.8800 101.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8325 10.0400 63.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3222 9.1000 21.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.0247 10.0400 10.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.80% PERPETUAL 106.6700 8.7000 4.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.3000 9.1000 3.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 100.0000 10.2500 3.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.9000 9.9500 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.0555 9.9000 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9600 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9038 9.1100 350.00 INE202E07195 7.49% 21-Jan-31 112.2270 6.1300 30.00 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 119.1440 7.3850 10.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.8599 7.3400 100.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 100.5000 9.3200 6.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 113.6200 6.0200 1.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-37 103.0000 9.1500 3.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.5751 8.7250 50.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8016 10.0100 15.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 10.95% 31-Dec-99 110.4600 8.8200 1.50 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 89.9900 11.9199 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com