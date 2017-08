TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jun 20

Jun 20 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12202.50 NSE 37199.00 ============= TOTAL 49401.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE019A07373 JSW STEEL LTD 10.20% 11-Sep-17 100.6700 7.4000 1755.00 INE146O07060 HINDUJA LEYLAND FIN LTD 10.50% 20-Mar-18 101.5800 8.0500 110.00 INE654A09167 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.95% 31-Mar-18 100.9000 8.6400 3.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.48% 13-Apr-18 100.8600 7.2500 50.00 INE556F09510 SIDBI 8.27% 20-Jun-18 101.3300 6.8500 694.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 145.7000 13.0000 20.00 INE848E07674 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-18 101.9600 7.0000 100.00 INE523H07791 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 0.00% 10-Dec-18 99.9700 8.6500 2.00 INE091A07141 NIRMA LTD 8.95% 28-May-19 102.4800 7.5100 95.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFIN PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.7100 11.2500 1.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8500 7.3700 50.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FIN LTD 7.81% 27-Apr-20 100.8000 7.4700 600.00 INE296A07PR5 BAJAJ FIN LTD 7.77% 20-May-20 100.4400 7.5800 200.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL 7.87% 09-Jun-20 100.0000 7.8500 750.00 INE134E08IY9 POWER FIN CORP LTD 7.42% 26-Jun-20 100.6000 7.1800 62.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS 14.00% 30-Jun-20 100.0000 14.0200 516.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORP LTD 7.30% 30-Jun-20 100.2000 7.2200 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.50% 07-Jul-20 100.1486 7.4400 500.00 INE155A08316 TATA MOTORS LTD 7.50% 20-Oct-21 99.5300 7.6100 250.00 INE134E07133 POWER FIN CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.4600 6.1000 1.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1100 7.1200 1000.00 INE879Q08036 ESAF MICROFIN AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 116.4500 11.8500 1.00 INE134E07190 POWER FIN CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.9300 5.9300 5.60 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.8500 7.1400 1000.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.5000 7.1400 300.00 INE860H07FF9 ADITYA BIRLA FIN LTD 7.80% 17-Jun-22 100.0000 7.8000 500.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.06% 31-May-23 102.2000 7.5800 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.25% 09-Sep-23 100.7900 9.0600 250.00 INE623B07560 FUTURE ENTERPRISES LTD 9.28% 09-May-24 100.0500 9.4800 5.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.0000 10.3600 13.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.8200 10.1300 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9300 340.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 105.0700 7.4100 100.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.6500 10.0000 27.00 INE031A07931 HOUSING 8.39% 25-Oct-25 110.9932 5.9900 1.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 105.4500 8.3000 14.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 250.00 INE296A08797 BAJAJ FIN LTD 8.75% 14-Aug-26 107.8500 7.5200 7.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.2000 8.9500 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 116.1100 5.9600 24.70 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.4000 9.2200 10.00 INE891K08042 AXIS FIN LTD 8.50% 11-May-27 102.0000 8.1900 2.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.50% 18-May-27 101.2300 8.3000 5.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 101.0800 7.3300 500.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0100 7.4300 126.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 99.7500 8.8300 200.00 INE861G08027 FOOD CORP OF INDIA LTD 8.80% 22-Mar-28 110.0400 7.4000 100.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.56% 02-Sep-28 120.9100 5.9500 1.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.4500 9.0600 12.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.39% 08-Feb-31 112.8700 5.9700 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.35% 22-Mar-31 112.5900 5.9700 5.20 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 103.0200 9.5000 20.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD 11.75% 30-Mar-31 102.0000 11.3500 1.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAIL FIN CORP LTD 9.47% 10-May-31 118.8500 7.4200 10.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0000 7.3700 280.00 INE134E07455 POWER FIN CORP LTD 8.67% 16-Nov-33 127.8800 5.9500 1.00 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 128.5000 5.9900 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 9.41% 27-Jul-37 120.1300 7.4400 100.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9600 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.1500 11.0700 5.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% 14-Dec-98 99.9600 8.7300 450.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 103.2500 10.0000 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 103.0000 10.0400 1.00 NSE === INE804I07TQ3 ECL FIN LTD -- 05-Jul-17 139.4270 10.0000 5.00 INE804I07R05 ECL FIN LTD -- 06-Jul-17 110.8840 10.0000 20.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.1706 6.7308 1000.00 INE093J07817 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 24-Jul-17 145.5400 0.0000 5.00 INE134E08GC9 POWER FIN CORP LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.3771 6.4700 50.00 INE134E08EW2 POWER FIN CORP LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.3821 6.4700 800.00 INE134E08GE5 POWER FIN CORP LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.4137 6.4700 1000.00 INE093J07940 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 01-Oct-17 152.4460 0.0000 2.00 INE804I07SD3 ECL FIN LTD -- 07-Nov-17 168.5200 0.0000 2.50 INE438A07052 APOLLO TYRES LTD 9.40% 10-Nov-17 100.9404 7.1850 60.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 27-Nov-17 162.3300 0.0000 2.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 96.4129 7.0000 5.40 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN -- 28-Feb-18 145.4900 - 12.50 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 02-Mar-18 126.8120 0.0000 2.50 INE093J07CC7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 06-Apr-18 145.2520 0.0000 2.50 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 26-Apr-18 101.3272 7.0000 2000.00 INE134E08GZ0 POWER FIN CORP LTD. 8.29% 13-Jun-18 101.5205 6.9000 2.00 INE134E08IU7 POWER FIN CORP LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.9563 6.9500 100.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.20% 26-Jul-18 100.0000 7.2040 1000.00 INE915D07RP4 CITICORP FIN (INDIA) LTD 0.00% 30-Jul-18 112.7100 - 2.50 INE093J07EP5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 15-Aug-18 134.5630 0.0000 2.50 INE115A07HY0 LIC HOUSING FIN LTD 8.45% 07-Sep-18 101.3406 7.2150 10.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 24-Oct-18 113.6640 0.0000 2.50 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 103.0047 6.9600 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 103.0047 6.9600 100.00 INE848E07674 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-18 101.9630 7.0000 100.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.45% 26-Dec-18 102.2742 6.9600 50.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.45% 26-Dec-18 102.2742 6.9600 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.1910 6.9183 15.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.55% 15-Jan-19 102.4994 6.9600 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.55% 15-Jan-19 102.4994 6.9600 100.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 102.0089 6.9400 50.00 INE093J07LZ9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 07-Apr-19 139.3060 0.0000 2.50 INE134E08IC5 POWER FIN CORP LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1450 7.1300 50.00 INE134E08IC5 POWER FIN CORP LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1450 7.1300 50.00 INE915D07RO7 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 24-Apr-19 122.4800 - 5.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.80% 22-Jun-19 103.2977 6.9800 2.00 INE756I07BI0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.63% 28-Jun-19 99.9800 7.6430 1000.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FIN LTD TRANCHE- 7.58% 12-Jul-19 100.3535 7.4000 750.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FIN LTD TRANCHE- 7.58% 12-Jul-19 100.3535 7.4000 750.00 INE093J07KE6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 19-Jul-19 125.7680 0.0000 2.50 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 30-Jul-19 101.3369 6.9500 250.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 30-Jul-19 101.3369 6.9500 250.00 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 21-Aug-19 120.4140 0.0000 8.50 INE093J07LM7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 24-Sep-19 125.8940 0.0000 2.50 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8470 7.3700 50.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LTD 2.00% 21-Nov-19 127.2706 8.7050 25.00 INE053A08057 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD 2.00% 09-Dec-19 189.6981 8.0300 50.00 INE296A07NF5 BAJAJ FIN LTD 7.49% 30-Jan-20 99.7323 7.5900 500.00 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-20 109.6862 7.5862 7.20 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS 15.00% 31-Mar-20 100.0000 15.0000 50.00 INE804I077W4 ECL FIN LTD -- 15-Apr-20 100.1850 8.8000 30.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT 8.19% 23-Apr-20 100.3519 8.0301 120.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FIN LTD 7.81% 27-Apr-20 100.7978 7.4700 600.00 INE804I075W8 ECL FIN LTD -- 28-Apr-20 100.1850 8.8000 27.00 INE296A07PR5 BAJAJ FIN LTD 7.77% 20-May-20 100.4376 7.5800 200.00 INE310L07639 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-May-20 110.2576 7.5968 8.10 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.1934 6.9000 500.00 INE804I076W6 ECL FIN LTD -- 02-Jun-20 100.1850 8.8000 170.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.1867 6.9400 1000.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL 7.87% 09-Jun-20 100.0000 7.8594 900.00 INE851M07168 VOLKSWAGEN FIN PRIVATE LTD 8.05% 19-Jun-20 100.1077 8.0000 750.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.60% 26-Jun-20 100.4060 7.4400 550.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.60% 26-Jun-20 100.4060 7.4400 500.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FIN -- 29-Jun-20 100.9435 7.5100 1000.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORP LTD 7.30% 30-Jun-20 100.1963 7.2200 1000.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORPORAT 7.50% 07-Jul-20 100.1486 7.4400 500.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3397 7.2700 550.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3397 7.2700 550.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 103.3924 7.1400 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 103.3924 7.1400 250.00 INE572E09437 PNB HOUSING FIN LTD 7.77% 25-Sep-20 100.3905 7.6500 500.00 INE093J07RI2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 17-Oct-20 100.0000 0.0000 105.90 INE093J07RG6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 17-Oct-20 100.0000 0.0000 78.50 INE093J07RH4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 17-Oct-20 100.0000 0.0000 36.50 INE115A07IE0 LIC HOUSING FIN LTD 8.35% 23-Oct-20 102.3476 7.5000 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FIN LTD 8.35% 23-Oct-20 102.3476 7.5000 250.00 INE572E09452 PNB HOUSING FIN LTD 7.63% 15-Dec-20 100.0000 7.6500 500.00 INE540P07111 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-21 101.4000 8.2400 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.75% 26-Sep-21 101.7600 8.2195 14.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 107.8100 7.1700 3.00 INE155A08316 TATA MOTORS LTD 7.50% 20-Oct-21 99.5282 7.6100 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1094 7.1200 1200.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LTD 8.03% 31-Jan-22 99.1077 8.2500 1500.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6123 7.1700 200.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FIN LTD 7.95% 24-Mar-22 101.4807 7.5500 100.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FIN 8.70% 24-Mar-22 154.9000 8.6900 1.30 INE414G07CD9 MUTHOOT FIN LTD 9.00% 24-Apr-22 100.1968 8.9300 100.00 INE438A07144 APOLLO TYRES LTD 7.80% 29-Apr-22 100.1006 7.7700 100.00 INE514E08FM3 EXIM 7.35% 18-May-22 100.8470 7.1300 1000.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.5010 7.1400 300.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.8500 9.0100 1.00 INE775B07014 KWALITY LTD -- 30-Jun-22 109.7369 1.4725 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-22 107.3777 7.3000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-22 107.3777 7.3000 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 106.7009 7.3100 250.00 INE540P07137 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-23 102.0663 8.2400 200.00 INE438A07151 APOLLO TYRES LTD 7.80% 28-Apr-23 100.1192 7.7700 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 100.8318 9.0500 450.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 100.8318 9.0500 100.00 INE646W07021 ACCELARATING EDUCATION 14.00% 30-Sep-23 103.5082 4.3970 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 100.6587 7.4500 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 100.5597 7.4700 50.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.3000 8.5800 2.50 INE438A07169 APOLLO TYRES LTD 7.80% 30-Apr-24 100.1232 7.7700 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 9.60% 01-Oct-24 106.3200 8.2300 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN 9.45% 23-Oct-24 103.0000 8.5700 1.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 8.29% 28-Nov-24 105.4733 7.4500 500.00 INE134E08GV9 POWER FIN CORP LTD 8.65% 28-Dec-24 106.6179 7.4500 400.00 INE134E08GV9 POWER FIN CORP LTD 8.65% 28-Dec-24 106.6179 7.4523 400.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 105.0685 7.4100 100.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.40% 08-May-26 100.3600 9.3313 272.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.30% 29-Jun-26 103.5200 8.7136 3.00 INE296A08797 BAJAJ FIN LTD 8.75% 14-Aug-26 103.9500 8.1100 7.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1817 9.0900 175.70 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.3500 8.9300 3.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN 8.85% 26-Sep-26 101.7643 8.5500 100.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FIN LTD 9.15% 03-Jan-27 98.5212 9.3693 3.10 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FIN LTD 10.25% 30-Mar-27 101.0300 10.0600 15.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 101.1283 7.7000 320.00 INE891K08042 AXIS FIN LTD SR-02 8.50% 11-May-27 101.9500 8.1900 5.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FIN LTD 7.86% 17-May-27 102.9400 7.4200 3.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.50% 18-May-27 101.2800 8.2900 10.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL 8.75% 25-May-27 100.9000 8.7920 40.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 101.0846 7.3319 500.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0901 7.4217 1030.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0000 7.4348 100.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FIN LTD 7.56% 14-Jun-27 100.0000 7.5548 150.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2700 500.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.34% 19-Feb-28 110.2708 6.0025 50.00 INE861G08027 FOOD CORP OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 108.9618 7.5400 100.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0100 9.0735 1401.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.9975 8.7200 450.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.4962 8.4500 400.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.0878 9.1600 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 97.5200 11.8218 50.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.3000 11.1642 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0100 9.0735 500.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.53% 21-Dec-30 111.0500 6.0500 2.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 112.1800 6.0500 2.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 9.8000 500.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FIN CORP 9.47% 10-May-31 119.0850 7.3900 10.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.1635 7.3500 250.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.43% 05-Nov-35 112.2400 6.0500 1.80 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-36 102.5900 9.0700 250.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 9.41% 27-Jul-37 120.1301 7.4400 100.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8014 10.0100 12.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 97.6431 10.5000 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.2000 9.1200 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8014 10.0100 14.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 97.6431 10.5000 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3961 10.2500 1.00