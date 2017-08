TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jun 23

Jun 23 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12902.80 NSE 73506.30 ============= TOTAL 86409.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMP 9.85% 15-Jul-17 100.6500 9.0000 2246.90 INE691I07BG3 LNT INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.95% 17-Jul-17 100.0900 6.9700 500.00 INE248U07095 IIFL WEALTH FIN LTD 10.70% 24-Jul-17 109.8840 9.1000 2.50 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.85% 31-Jul-17 100.1600 6.7400 641.00 INE121A07KQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 0.00% 07-Aug-17 117.8200 6.9800 100.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FIN LTD 9.65% 22-Aug-17 100.3600 6.8700 250.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.55% 01-Sep-17 100.4100 7.0600 1500.00 INE296A07DK6 BAJAJ FIN LTD 9.60% 03-Oct-17 100.5037 7.1800 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FIN LTD 8.73% 15-May-18 101.3000 7.1100 50.00 INE916DA7KZ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.60% 18-May-18 101.0471 7.3000 50.00 INE134E08HU9 POWER FIN CORP LTD 8.28% 04-Sep-18 101.4400 6.9500 250.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.2600 6.9500 150.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.45% 26-Dec-18 102.2800 6.9500 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-19 101.3400 8.3300 250.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.3500 6.8900 500.00 INE721A07MK4 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.00% 12-Jun-20 100.2700 7.8900 400.00 INE476M07BF3 LNT HOUSING FIN LTD 7.85% 19-Jun-20 100.3100 7.7200 350.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6100 7.3200 300.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.0300 7.1300 1100.00 INE879Q08036 ESAF MICROFIN AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 114.0100 12.5000 12.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6100 7.1700 100.00 INE618W07012 SHELTREX KARJAT PRIVATE LTD 12.00% 31-Mar-22 100.0000 12.5500 310.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1300 71.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.22% 19-Dec-22 105.2700 6.0500 0.20 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 101.1900 7.3500 350.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4900 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.5800 10.0500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 88.9700 13.1500 50.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAYS FIN CORP 7.07% 21-Dec-25 106.6400 6.0400 1.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.77% 08-Nov-26 111.9000 6.0600 1.20 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.2200 7.8500 50.00 INE134E08IR3 POWER FIN CORP LTD 7.18% 20-Jan-27 99.1700 7.4300 250.00 INE641O08035 PIRAMAL FIN LTD 9.55% 08-Mar-27 100.7500 9.4100 500.00 INE891K08042 AXIS FIN LTD 8.50% 11-May-27 101.9500 8.1900 5.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 99.9500 7.2800 50.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0800 7.2800 400.00 INE134E07349 POWER FIN CORP LTD 7.36% 04-Jan-28 109.9900 6.0400 1.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMPANY 7.36% 22-Jan-28 110.0300 6.0400 0.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.34% 19-Feb-28 110.4500 5.9800 50.60 INE039A09PR5 IFCI LTD. 9.75% 26-Apr-28 101.3600 9.5300 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 119.9200 5.9700 37.90 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 119.7700 6.0400 1.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.58% 13-Jan-29 120.6000 6.0400 1.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.63% 26-Mar-29 121.2000 6.0300 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 103.0000 10.7600 500.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.4500 9.1200 80.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-30 101.4000 0.0000 22.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.8300 6.0400 2.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 111.0600 6.1200 0.60 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.39% 08-Feb-31 112.0200 6.0600 3.10 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 111.3000 6.1400 0.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 7.40% 22-Jan-33 113.3900 6.0400 1.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.75% 12-Nov-33 125.0500 6.0400 2.80 INE134E07455 POWER FIN CORP LTD 8.67% 16-Nov-33 126.6700 6.0500 0.20 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.18% 05-Nov-35 112.2400 6.0500 0.80 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 102.8900 7.4500 150.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.2900 11.8800 12.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.1000 10.8700 61.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 107.1300 9.1900 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 101.8100 8.7100 5.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.9000 11.2800 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 101.7200 8.4500 607.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 91.2900 14.1500 50.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.6500 10.7000 48.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 108.2400 9.0600 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% 31-Dec-99 94.2800 12.9000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 109.3100 8.9900 1.00 NSE === INE093J07825 ANAND RATHI GLOBAL FIN NIFTY 14-Jul-17 166.8000 0.0000 5.20 INE093J07809 ANAND RATHI GLOBAL FIN NIFTY 14-Jul-17 155.8700 0.0000 4.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FIN 9.85% 15-Jul-17 100.2078 5.1438 2511.90 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 08-Aug-17 162.8940 0.0000 2.50 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.25% 25-Aug-17 100.3875 6.4500 3.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 08-Sep-17 163.6840 0.0000 3.50 INE093J07916 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Sep-17 166.6500 0.0000 2.50 INE093J07940 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 01-Oct-17 152.4460 0.0000 2.00 INE296A07DK6 BAJAJ FIN LTD 9.60% 03-Oct-17 100.5037 7.1800 250.00 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 04-Nov-17 160.7870 0.0000 3.50 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 27-Nov-17 163.3300 0.0000 7.50 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.60% 08-Dec-17 100.3240 6.8525 7.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 12-Dec-17 162.3270 0.0000 13.00 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 22-Jan-18 169.9140 0.0000 3.50 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 02-Feb-18 136.9250 0.0000 3.50 INE093J07BG0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 16-Feb-18 153.9140 0.0000 2.50 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN NIFTY 28-Feb-18 145.6300 - 15.00 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 02-Mar-18 126.8120 0.0000 2.50 INE093J07CC7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 06-Apr-18 145.2520 0.0000 2.50 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.41% 09-Apr-18 101.0834 7.0500 829.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 26-Apr-18 101.2602 7.0500 250.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.58% 08-May-18 101.1773 7.0500 650.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FIN LTD 8.73% 15-May-18 101.2791 7.1400 550.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FIN LTD 8.73% 15-May-18 101.2791 7.1400 500.00 INE916DA7KZ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.60% 18-May-18 101.0471 7.3000 50.00 INE121A07LV6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 30-May-18 101.4094 7.4500 200.00 INE121A07LV6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 30-May-18 101.4094 7.4500 200.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 100.2717 7.1300 1250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 100.2717 7.1300 1250.00 INE001A07QS5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.05% 25-Jun-18 100.0000 7.0400 1950.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FIN LTD 6.98% 27-Jun-18 100.0000 6.9800 1000.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.40% 03-Aug-18 101.6099 7.0400 240.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.00% 10-Sep-18 100.1820 6.8600 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.00% 10-Sep-18 100.1820 6.8600 500.00 INE949L08178 AU SMALL FIN BANK LTD 8.84% 14-Sep-18 100.3016 8.5800 100.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.71% 20-Oct-18 101.4723 7.5001 100.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.25% 23-Oct-18 101.0952 7.3000 850.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.25% 23-Oct-18 101.0952 7.3000 850.00 INE918K07EX5 EDELWEISS FIN & INVESTMENTS -- 04-Dec-18 108.1710 0.0000 10.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FIN LTD 7.56% 21-Dec-18 100.3568 7.3000 2000.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FIN LTD 7.56% 21-Dec-18 100.3568 7.3000 2000.00 INE112A09067 CORPBANK RESET 19-Jan-19 100.4500 8.6180 20.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4729 6.8909 2000.00 INE296A07JH9 BAJAJ FIN LTD 8.80% 18-Feb-19 101.8889 7.5000 14.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 28-Feb-19 102.0724 7.5000 15.00 INE134E07513 POWER FIN CORPLTD 9.69% 02-Mar-19 103.9722 7.0750 2.00 INE522D07AB4 MANAPPURAM FIN LTD 10.05% 20-Mar-19 101.8017 8.8924 320.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4537 7.3300 250.00 INE975G08140 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 0.00% 23-Mar-19 113.6941 9.1800 500.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FIN LTD 9.65% 25-Mar-19 103.5961 7.3516 3.00 INE916DA7KN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD -- 26-Mar-19 88.0728 7.5000 10.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 101.7597 6.9400 250.00 INE915D07UB8 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 30-Mar-19 114.3600 - 20.00 INE734S07015 ENZEN GLOBAL SOLUTIONS PVT -- 31-Mar-19 120.4760 12.7250 70.20 INE093J07MA0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 07-Apr-19 128.0000 0.0000 4.00 INE093J07LZ9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 07-Apr-19 133.8430 0.0000 2.50 INE134E08IC5 POWER FIN CORPLTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1491 7.1300 250.00 INE949L07386 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.50% 19-Apr-19 102.9579 8.6850 50.00 INE660A07OV7 SUNDARAM FIN LTD 7.69% 24-Apr-19 100.1078 7.6000 500.00 INE660A07OV7 SUNDARAM FIN LTD 7.69% 24-Apr-19 100.1078 7.6000 500.00 INE121A07LS2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.99% 17-May-19 101.9625 7.8200 250.00 INE121A07LS2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.99% 17-May-19 101.9625 7.8200 250.00 INE860H07FE2 ADITYA BIRLA FIN LTD 7.65% 14-Jun-19 100.0800 7.6000 500.00 INE860H07FE2 ADITYA BIRLA FIN LTD 7.65% 14-Jun-19 100.0800 7.6000 500.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 10.00% 15-Jul-19 103.7200 7.9500 750.00 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 21-Aug-19 115.0570 0.0000 6.00 INE880N07025 BOMBAY SLUM REDEVELOPMENT 18.00% 31-Aug-19 100.0000 18.0000 70.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-19 101.3375 8.3300 250.00 INE437T07013 SANJAY CONSTRUCTION AND FIN -- 10-Sep-19 100.0000 18.0000 70.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-19 102.7452 7.0000 550.00 INE093J07LS4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Oct-19 129.1000 0.0000 5.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7988 7.3900 200.00 INE840S07085 LEGITIMATE ASSETS OPERATORS 11.90% 30-Nov-19 102.3977 11.2250 320.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.90% 21-Jan-20 103.5699 7.3200 710.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.6614 7.0100 700.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.7796 7.0000 550.00 INE134E08IQ5 POWER FIN CORPLTD. 6.83% 15-Apr-20 99.0499 7.2000 100.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.49% 27-Apr-20 102.5228 7.4500 100.00 INE476M07AY6 L&T HOUSING FIN LTD 7.85% 25-May-20 100.2356 7.7400 250.00 INE476M07AY6 L&T HOUSING FIN LTD 7.85% 25-May-20 100.2356 7.7400 250.00 INE530L07285 EDELWEISS HOUSING FIN LTD -- 02-Jun-20 100.2251 6.5500 100.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.1851 6.9400 3000.00 INE721A07MK4 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY -- 12-Jun-20 100.2697 7.8900 400.00 INE476M07BF3 L&T HOUSING FIN LTD 7.85% 19-Jun-20 100.3122 7.7200 350.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.83% 29-Jun-20 99.2726 7.1000 900.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.3161 7.1400 250.00 INE528S07052 EDELWEISS RETAIL FIN LTD 9.00% 19-Aug-20 103.8124 8.5200 900.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-20 106.0773 7.1200 100.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-20 106.0773 7.1200 100.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 16-Sep-20 100.1146 7.5000 500.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-20 104.9276 7.1000 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-20 104.9276 7.1000 100.00 INE572E09452 PNB HOUSING FIN LTD 7.63% 15-Dec-20 100.0000 7.6500 1050.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 15-Mar-21 101.0876 8.3500 10.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 103.2938 7.1100 250.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FIN LTD 8.37% 10-May-21 101.1300 8.0000 1.00 INE733E07KB4 NTPC LTD SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.3953 7.0700 200.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORPLTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6440 7.3000 550.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORPLTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6440 7.3000 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.4447 8.0500 77.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-21 104.5318 7.1100 400.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.75% 26-Sep-21 101.6156 8.2600 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 6.70% 24-Nov-21 98.7189 7.0400 300.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.0340 7.1400 1100.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 15-Mar-22 101.3601 8.3500 210.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6053 7.1700 100.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6185 7.1700 500.00 INE618W07012 SHELTREX KARJAT PRIVATE LTD 12.00% 31-Mar-22 100.0000 12.5463 310.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.6000 9.0800 20.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY 2.00% 23-Apr-22 135.4014 8.0000 50.00 INE438A07144 APOLLO TYRES LTD 7.80% 29-Apr-22 100.0962 7.7700 150.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.0000 7.2672 450.00 INE134E08JB5 POWER FIN CORPLTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2784 750.00 INE001A07QT3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.43% 20-Jun-22 100.0000 7.4300 250.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.8400 9.0200 47.00 INE027E07493 L&T FIN LTD 7.81% 21-Jul-22 99.9825 7.8132 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.18% 19-Feb-23 105.4916 6.0000 3000.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.18% 19-Feb-23 105.4916 6.3175 1500.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 15-Mar-23 101.6147 8.3500 304.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 101.1893 7.3500 350.00 INE438A07151 APOLLO TYRES LTD 7.80% 28-Apr-23 100.1147 7.7700 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORPLI 9.25% 09-Sep-23 100.4200 9.1400 92.00 INE438A07169 APOLLO TYRES LTD 7.80% 30-Apr-24 100.1188 7.7700 150.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4924 51.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FIN LTD 9.47% 23-Aug-24 110.7000 7.4800 92.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 9.60% 01-Oct-24 108.5600 7.7100 12.00 INE134E08GV9 POWER FIN CORPLTD 8.65% 28-Dec-24 106.6925 7.4350 450.00 INE134E08GV9 POWER FIN CORPLTD 8.65% 28-Dec-24 106.6925 7.4374 300.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE235P07043 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.49% 28-Jan-25 102.3383 8.0500 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 104.9401 7.4300 250.00 INE134E08HD5 POWER FIN CORPLTD. 8.39% 19-Apr-25 105.6800 7.4000 12.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FIN LTD 8.25% 23-Oct-25 104.3000 7.5210 5.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 13-Mar-26 102.2536 8.3500 196.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FIN CORPLI 9.40% 08-May-26 100.8100 9.2500 500.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD SR- DMY16LB 8.40% 13-May-26 105.9195 7.4549 300.00 INE296A08797 BAJAJ FIN LTD 8.75% 14-Aug-26 103.8400 8.1300 52.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORPLI 9.30% 16-Aug-26 101.4289 9.0500 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9800 150.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FIN LTD 7.83% 25-Sep-26 102.0626 7.5000 1000.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 102.0000 8.5100 41.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.6318 7.8369 200.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.2220 7.8500 50.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY LI 8.50% 29-Dec-26 100.1000 8.4700 20.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FIN LTD 9.15% 03-Jan-27 98.6333 9.3509 5.70 INE134E08IR3 POWER FIN CORPLTD. 7.18% 20-Jan-27 98.7139 7.5000 800.00 INE134E08IR3 POWER FIN CORPLTD. 7.18% 20-Jan-27 99.2677 7.4150 250.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 8.10% 23-Feb-27 115.0899 5.9925 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.7597 7.3800 750.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.8292 7.3700 500.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 15-Mar-27 102.4387 8.3500 210.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.83% 21-Mar-27 103.2713 7.3500 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.83% 21-Mar-27 103.2713 7.3502 200.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.25% 27-Mar-27 101.9800 9.0400 10.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.0900 9.2700 60.00 INE891K08042 AXIS FIN LTD SR-02 8.50% 11-May-27 101.9700 8.2000 17.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.49% 30-May-27 101.0234 7.3400 250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.49% 30-May-27 101.0234 7.3401 250.00 INE660A08BW0 SUNDARAM FIN LTD 8.45% 07-Jun-27 100.0000 8.4500 250.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORPLTD 7.44% 11-Jun-27 100.0000 7.4346 1778.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2720 800.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 100.7800 8.4000 20.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0000 7.2996 2650.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.34% 19-Feb-28 110.2596 6.0000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPOF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.0500 7.4000 100.00 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.04% 23-Mar-28 107.6100 6.0500 0.80 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.56% 02-Sep-28 119.3900 6.1100 44.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 119.6291 6.0027 36.50 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.4933 8.4500 985.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0000 9.0751 505.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.9800 9.9298 300.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORP 10.75% PERPETUAL 104.6070 9.9425 230.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.3655 8.2600 100.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 99.2500 11.0800 100.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.80% PERPETUAL 106.3500 8.7500 61.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.80% 03-Feb-30 112.1300 7.4400 90.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 112.3687 5.9850 100.00 INE039A09MB6 IFCI LTD -- 07-Jul-31 37.5400 7.2200 1420.20 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.1206 7.3550 250.00 INE039A09MA8 IFCI LTD -- 07-Jul-32 34.9600 7.2300 457.50 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-33 103.2958 8.9600 4.00 INE039A09LZ7 IFCI LTD -- 07-Jul-33 33.1240 7.1300 1263.50 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-35 102.5823 9.0700 8.00 INE039A09LX2 IFCI LTD -- 07-Jul-35 30.5400 6.7900 239.80 INE871D07LZ1 INFRASTRUCTURE LEASING 9.35% 17-Aug-35 112.1900 8.0400 148.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-36 102.5823 9.0700 1.00 INE039A09LW4 IFCI LTD -- 07-Jul-36 26.7200 7.1700 109.50 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 102.8863 7.4500 150.00 INE039A09LT0 IFCI LTD -- 07-Jul-39 22.0600 7.0900 1723.00 INE039A09LS2 IFCI LTD -- 07-Jul-40 20.6280 7.0900 2073.50 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 9.55% 04-Jul-63 115.9300 8.2000 76.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 89.3882 13.0500 40.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com