TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jun 28

Jun 28 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 31819.70 NSE 74666.40 ============= TOTAL 106486.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0000 10.2900 1380.00 INE248U07012 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.70% 19-Jul-17 110.1500 9.1000 50.00 INE248U07244 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 23-Aug-17 109.2600 9.1000 35.00 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.70% 23-Sep-17 100.5600 7.6700 1500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3400 7.1000 500.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.1800 6.9500 50.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.7900 6.7200 500.00 INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.70% 13-Mar-18 100.8133 7.3000 250.00 INE866I07966 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-18 125.7526 8.0800 80.00 INE296A07GI3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 20-Jun-18 101.4900 7.2500 250.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 22-Aug-18 100.7900 7.2300 140.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 101.5800 7.4000 100.00 INE523H07791 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 10-Dec-18 100.2200 8.6000 135.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.5300 7.3900 60.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.1200 7.3900 150.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.0800 7.1600 50.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.1100 7.3900 130.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 104.2700 7.1000 650.00 INE121A07MV4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.20% 24-Oct-19 100.6296 7.8600 50.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-20 100.7800 8.5000 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.2100 7.1400 50.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 100.5100 7.2500 100.00 INE476M07BF3 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.3100 7.7200 50.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 22-Jun-20 101.2400 7.4800 20.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.7300 7.4900 24.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.3100 7.2900 150.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.3200 7.4700 50.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.2800 7.1000 400.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 104.2900 8.0200 700.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.9100 7.1500 550.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 103.7600 7.1000 500.00 INE721A07HM0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 15-Jul-21 136.0000 10.1700 600.00 INE895D08600 TATA SONS LIMITED 8.07% 05-Aug-21 101.2000 7.7100 50.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 113.9800 12.5000 1.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% 31-Dec-21 99.0100 8.7500 2500.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE 8.00% 31-Jan-22 98.9600 8.2600 600.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.4100 7.2200 200.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.2100 7.2000 750.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.4600 7.4900 50.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 106.5200 7.3500 50.00 INE623B07560 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 09-May-24 100.3000 9.4200 20.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.3300 14.50 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 104.6900 7.4500 100.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.3500 9.3300 22.00 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 16-Aug-26 103.1200 8.2400 0.50 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.0600 7.5000 1000.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.4200 7.8900 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.4700 7.4300 45.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 100.5600 7.8400 100.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.6300 7.4300 50.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.0000 9.3000 1.70 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 98.4100 7.4700 250.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.7500 8.3000 500.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2300 9.2500 3.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 102.0800 8.1800 2.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 101.4500 7.3500 750.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.9500 7.3500 250.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 100.9300 8.3500 6.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.0400 7.2700 2000.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0000 7.3000 250.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 21-Jun-27 102.5000 0.0000 150.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 118.5500 6.1200 1.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.63% 12-Nov-28 118.0400 6.1200 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 119.7600 6.0200 24.50 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.75% 05-Feb-29 119.2900 6.1200 0.50 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.4100 9.2400 41.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.4000 8.7400 250.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 112.0200 5.9500 8.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 110.9500 6.1300 1.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.70% 30-Mar-31 101.8500 9.6000 2705.50 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.75% 30-Mar-31 102.1500 9.6000 1583.90 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 102.4500 9.6000 1214.10 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 101.8800 9.6000 1413.70 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 26-Sep-31 101.8700 9.6000 5012.80 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 12.0000 2.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 10.70% 31-Dec-50 102.0000 11.1300 16.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 92.1800 13.2800 101.00 INE514E08FL5 EXIM BANK 8.60% 30-Apr-99 100.8700 8.3500 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.5600 8.7200 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6800 2.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 101.5100 8.2900 50.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.9000 15.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.7900 9.2500 4.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.2300 10.4500 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 101.7500 8.3800 1.00 NSE === INE804I07SQ5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 08-Apr-17 175.8610 9.0000 1.80 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.1436 6.0000 948.00 INE721A07HM0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 15-Jul-17 132.2205 6.0000 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.4787 6.5500 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.5048 6.4700 3000.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 100.4491 7.9100 420.00 INE031A08467 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.84% 30-Sep-17 100.3164 6.5500 500.00 INE522D07867 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 11.50% 18-Oct-17 100.9341 8.7000 0.80 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Nov-17 143.0000 0.0000 2.50 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Dec-17 142.0000 0.0000 2.50 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3401 7.1000 500.00 INE093J07AY5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Jan-18 145.0000 0.0000 7.50 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.7567 6.9499 250.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0688 7.0500 500.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.7876 6.7200 500.00 INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.69% 13-Mar-18 100.8133 7.2999 250.00 INE306N07HQ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.74% 20-Mar-18 100.8294 7.3900 250.00 INE306N07HQ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.74% 20-Mar-18 100.8294 7.4641 250.00 INE721A07JQ7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 20-Apr-18 100.9271 7.6500 50.00 INE721A07JQ7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 20-Apr-18 100.9271 7.7052 50.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-18 100.8601 6.8500 150.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2893 6.8249 250.00 INE296A07GI3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 20-Jun-18 101.4914 7.2500 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3365 6.9749 250.00 INE774N07012 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 30-Jun-18 100.0000 8.0846 10.00 INE915D07VB6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 17-Jul-18 108.1200 - 10.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.9026 7.2300 250.00 INE915D07VC4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 23-Jul-18 108.3100 - 15.00 INE915D07US2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 31-Jul-18 108.8900 - 30.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.35% 02-Aug-18 100.9143 7.4250 1000.00 INE918K07938 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTCNX NI 06-Sep-18 135.1000 0.0000 2.00 INE774N07020 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 30-Sep-18 100.0000 8.0844 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.2492 7.0000 1200.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.1484 6.8480 1000.00 INE774N07038 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Dec-18 100.0000 8.0842 10.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.2592 7.3000 1200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1561 7.3800 2952.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2987 7.0000 1000.00 INE756I07AY9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.67% 31-Jan-19 100.1297 7.5500 500.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.9224 7.3000 4500.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.8387 7.3000 500.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.6747 7.3000 4200.00 INE522D07AB4 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.05% 20-Mar-19 101.7896 8.8936 250.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.28% 25-Mar-19 100.0000 7.3049 6850.00 INE915D07UB8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 30-Mar-19 114.4000 - 5.00 INE774N07046 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Mar-19 100.0000 8.0844 10.00 INE530L07244 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 04-Apr-19 101.3418 8.4000 1370.00 INE530L07251 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 08-Apr-19 101.3498 8.4000 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 30-Apr-19 143.8741 8.2750 300.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.1753 7.3500 950.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.4706 7.0691 408.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-19 104.1211 7.0200 242.50 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 103.7304 7.9500 750.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-19 102.6908 7.0200 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.5752 7.4800 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.5752 7.4800 50.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 100.3424 8.7000 1257.60 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.3075 7.9400 500.00 INE774N07053 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Mar-20 100.0000 8.0765 10.00 INE321N07236 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD0.00% 10-Apr-20 103.0838 9.1950 1100.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.2262 7.1400 50.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.2262 7.1400 50.00 INE027E07394 L & T FINANCE LIMITED 8.07% 29-May-20 100.2596 7.9500 750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.2056 7.1400 150.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.5640 7.0041 100.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.6700 7.1500 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.6700 7.1500 250.00 INE476M07BF3 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.3101 7.7200 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.4228 7.0500 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.4228 7.0500 100.00 INE071G08874 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 7.50% 26-Jun-20 100.0000 7.4934 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.3112 7.2900 150.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.2750 7.1000 400.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.5051 7.2500 100.00 INE321N07194 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 0.00% 09-Jul-20 104.2463 9.2200 200.00 INE774D07RK6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jul-20 100.0000 7.6410 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.2398 7.3000 200.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.9145 7.1500 100.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.9145 7.1560 100.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED -- 29-Sep-20 100.7821 9.0000 149.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.2504 7.5000 200.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.2504 7.4999 200.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 103.7638 7.1000 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 104.0674 7.4200 2450.00 INE321N07137 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 0.00% 14-Mar-21 119.2745 9.1500 100.00 INE774N07061 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Mar-21 100.0000 8.0783 10.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.3830 7.2000 150.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.3830 7.2000 100.00 INE895D08600 TATA SONS LIMITED 8.07% 05-Aug-21 101.1990 7.7100 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4709 7.3500 550.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.7500 9.0000 24.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.4709 7.3500 50.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 106.9541 7.4200 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 108.0698 7.8757 70.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.3258 7.3597 250.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.2594 7.4400 500.00 INE539K07056 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD 8.25% 25-Nov-21 101.9550 7.6800 250.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 107.6204 6.0500 2.30 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD- 21-Dec-21 100.1080 7.1500 500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 100.1080 7.1500 500.00 INE774N07079 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Dec-21 100.0000 8.0791 10.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.4064 7.2200 300.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 04-Apr-22 100.0000 8.0792 230.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.1902 8.9300 100.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.2106 7.2100 850.00 INE248U08036 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.50% 06-Jun-22 99.9378 9.5000 300.00 INE248U08044 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.50% 13-Jun-22 99.9410 9.5000 30.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.0000 9.2300 312.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.9763 7.2300 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 107.5834 7.1200 250.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 103.8764 6.0500 1.00 INE658R08115 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD 21-Jul-23 99.9891 9.5500 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.9000 9.0357 41.70 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.8919 6.0500 0.90 INE733E07JI1 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 119.5850 6.0500 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.5611 7.4700 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.5109 7.4800 250.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 106.5181 7.3541 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 112.4139 6.0500 8.90 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 112.4096 6.0500 0.60 INE020B07IF7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 26-Mar-24 111.8100 6.0000 1.00 INE787H07412 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Mar-24 111.3324 6.0500 1.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 100.2000 8.4500 10.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4911 2.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.00% 22-Jun-24 100.0000 7.9931 24.40 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.4265 10.0800 1.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 110.3730 7.5273 9.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 108.5128 7.6500 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.1200 7.4750 10.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 105.1219 7.4576 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.5444 7.4600 500.00 INE895D07495 TATA SONS LIMITED 8.50% 22-Jan-25 103.5300 7.8500 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.4264 7.4400 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.4264 7.4400 50.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.9700 8.3000 30.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.6300 7.4100 3.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 107.0835 6.0500 20.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 104.7146 7.4500 100.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 104.7146 7.4500 100.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 19-Nov-25 103.8528 7.4500 700.00 INE514E08ES3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 19-Nov-25 103.8528 7.4500 700.00 INE556S07376 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 107.7000 7.9800 10.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.5671 7.4416 850.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.5671 7.4416 850.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.1000 9.2000 24.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.3000 9.0711 10.00 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 16-Aug-26 104.6600 8.0000 0.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9700 33.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.4177 7.8700 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.4911 7.4300 55.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 103.9300 7.2900 150.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 100.1100 8.4700 8.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.7015 7.4200 800.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.0570 7.3670 500.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.0000 9.2960 1.70 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 98.4131 7.4600 750.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 98.9424 7.4650 500.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 98.9098 7.4700 850.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 115.9762 6.0500 14.70 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 101.8973 7.4498 300.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 101.8973 7.4500 300.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.3337 6.0500 7.80 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 103.6188 7.4000 600.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 103.6188 7.4000 350.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.4585 7.3271 100.00 INE001A07QG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 27-Mar-27 103.2564 7.5350 1000.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 115.3083 6.0000 2.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 8.05% 29-Mar-27 103.3400 7.5400 106.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 101.0600 10.0600 1.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 101.9500 8.1900 240.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 101.4520 7.3400 1250.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 101.4520 7.3400 500.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 101.7260 7.3007 100.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.8845 7.3600 750.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 100.9300 8.3500 12.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.2756 7.5400 304.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 100.5000 7.4811 60.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.0200 7.2700 1000.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.9700 8.3700 3.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0000 7.2948 600.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 109.8660 6.0500 6.20 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.7570 7.3050 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 119.0901 6.0500 5.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 119.6606 6.0500 5.00 INE848E07559 NHPC LIMITED 8.79% 02-Nov-28 119.9671 6.0500 1.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 118.6745 6.0500 11.70 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 120.7700 5.9600 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.48% 22-Nov-28 119.5419 6.0500 3.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 119.5850 6.0500 0.80 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.9005 6.0500 100.60 INE031A07AA4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.83% 13-Jan-29 120.4904 6.0500 1.00 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 120.8969 6.0500 0.80 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 120.4905 6.0500 0.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 121.1724 6.0500 3.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 121.1669 6.0500 0.70 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.1823 7.3528 150.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.0113 8.7500 500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.4020 8.7400 250.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.8500 11.0918 130.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 92.7589 13.1000 101.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 99.9886 10.2500 65.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.3568 10.5000 58.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.4739 8.3000 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 103.7200 8.4400 25.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5400 9.0400 3.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3200 9.1000 2.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0199 9.0800 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.7561 8.7900 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.5640 8.4400 100.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.0787 8.7400 100.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 110.8534 6.0500 26.10 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.1753 7.3572 150.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.4483 6.0500 7.40 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 111.7283 6.0500 24.30 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 11-Jan-31 111.7264 6.0500 0.60 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 112.1079 6.0500 22.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 112.1765 6.0500 0.90 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 112.1765 6.0500 0.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.8500 6.0000 2.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.8151 6.0500 16.70 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 101.4000 9.8000 1.80 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0714 7.3500 250.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.1687 7.3568 150.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.0058 7.4500 100.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 101.6500 8.8600 10.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.75% 12-Nov-33 124.9114 6.0500 1.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 126.6557 6.0500 1.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 127.7307 6.0500 5.10 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 126.7264 6.0500 2.50 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 103.1500 9.2700 1.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 103.1500 8.9820 2.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 119.1729 6.0500 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 111.1693 7.9690 420.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 124.9114 6.0500 2.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange