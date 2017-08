TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jun 30

Jun 30 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25264.00 NSE 84399.00 ============= TOTAL 109663.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-17 100.0300 6.6000 6.30 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.1200 6.7000 250.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 100.2900 6.7100 250.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 161.9000 10.0000 50.50 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.4700 6.8000 250.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-17 100.5200 6.7300 500.00 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.2700 7.0500 250.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 100.6600 7.2000 500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.4200 6.9500 250.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.90% 28-Feb-18 100.2900 7.2500 350.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 28-Feb-18 101.1889 7.3000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.2400 6.9000 750.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 101.1400 6.8600 100.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.8700 6.9000 500.00 INE514E08CL2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.1600 6.7500 300.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2100 6.9000 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 101.3600 7.0000 250.00 INE916DA7MK8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60% 14-Jun-18 100.2900 7.2500 250.00 INE071G08585 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 22-Jun-18 119.8900 7.2300 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 101.2700 7.0400 1300.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.4400 11.3000 2.50 INE001A07PW9 HDFC LIMITED 7.40% 22-Nov-18 99.9600 7.3800 700.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8000 7.0500 950.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2300 7.3300 150.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.85% 03-May-19 101.8800 7.7000 500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.1476 7.4500 2000.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0500 6.7000 3250.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 105.9900 7.7500 350.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 101.0700 7.9000 50.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.50% 31-Jan-20 99.9358 8.5600 1000.00 INE013A073B2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 27-Feb-20 119.2800 0.0000 50.00 INE476M07BF3 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.3100 7.7200 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 119.8900 7.2300 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 99.9800 7.5000 250.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 104.4000 7.7800 250.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 102.7900 8.8000 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.5200 8.2400 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 101.7400 8.2200 300.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 99.5100 7.3800 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.8800 7.1800 500.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.7700 7.2400 100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.3700 7.2400 600.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-22 103.3800 9.2500 10.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.4500 9.1100 230.00 INE458U07033 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 0.00% 02-Aug-22 105.2351 9.3200 300.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 105.1500 6.0500 0.30 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.6500 9.0900 341.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.4600 7.4900 250.00 INE638F08021 TAMILNADU INDUSTRIAL INVESTMENT 9.85% 07-Mar-24 101.1100 9.6900 28.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.2500 10.3900 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.0600 4.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.4000 7.4500 4.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 105.5200 7.4700 24.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.6400 7.3900 14.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 103.5000 10.0800 40.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.6500 10.0000 2.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.4000 9.3200 5.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.4500 8.0400 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.7500 9.1600 156.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 102.4400 8.4500 6.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.2200 7.9000 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 99.9000 7.9000 50.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 97.9400 7.5300 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.8800 5.9800 7.80 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.9200 7.4100 450.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 102.6600 7.4900 100.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 101.9400 7.5700 100.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 101.2400 7.3700 750.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.4100 7.3900 1150.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 110.4300 6.0300 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 111.1300 6.0500 0.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 109.9100 6.0500 0.80 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 118.9100 6.1200 9.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 116.7400 6.6500 10.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.3000 9.1100 47.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 109.7500 7.7300 150.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.7300 9.1500 750.00 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 26-Sep-31 100.0000 9.9200 43.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.1500 9.4900 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.9200 7.4600 200.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.1700 6.0600 100.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 126.5300 6.0600 32.40 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 126.5100 6.0600 31.70 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.3400 6.0300 72.20 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 128.3300 6.0400 38.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 126.6000 6.0600 136.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9500 3.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.3000 10.9300 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.9400 10.6300 30.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.5000 11.4000 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 100.4600 8.1300 770.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2500 10.2500 2.00 NSE === INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.1310 6.4300 1.00 INE013A07O52 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 28-Jul-17 100.1037 7.0612 23.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3624 6.4448 60.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.4488 6.6500 350.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.4488 6.6500 350.00 INE918K07CW1 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 11-Oct-17 118.9470 8.5000 75.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-17 100.5701 6.5400 1.30 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-17 100.5153 6.7300 500.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.4511 6.8000 600.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.6298 6.8249 250.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.5397 6.8500 400.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 100.6609 7.2000 250.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.4198 6.9500 2500.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 28-Feb-18 101.1582 7.8200 350.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 101.1417 6.8600 100.00 INE915D07PF9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Mar-18 145.3000 - 2.50 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.7453 6.8700 250.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.8674 6.9000 500.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 100.9563 7.0002 50.00 INE915D07PO1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 31-May-18 125.5300 - 2.50 INE916DA7MK8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60% 14-Jun-18 100.2914 7.2500 250.00 INE071G08585 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 22-Jun-18 119.8935 7.2300 250.00 INE774N07012 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 30-Jun-18 100.0000 8.0800 40.00 INE915D07VC4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 23-Jul-18 107.7600 - 650.00 INE915D07VF7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 23-Jul-18 107.7100 - 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.4297 7.1117 250.00 INE915D07US2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 31-Jul-18 108.3600 - 515.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.35% 02-Aug-18 100.9111 7.4250 300.00 INE915D07RT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 16-Aug-18 112.4100 - 15.50 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.3023 7.0537 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.0792 6.9500 1000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.1026 6.9300 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.3692 7.0540 13.00 INE774N07020 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 30-Sep-18 100.0000 8.0800 40.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.40% 22-Nov-18 99.9627 7.3800 700.00 INE774N07038 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Dec-18 100.0000 8.0800 40.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2211 7.0509 500.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 11-Mar-19 101.7149 7.3747 150.00 INE774N07046 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Mar-19 100.0000 8.0800 40.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 10-Apr-19 100.3506 7.7000 250.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 10-Apr-19 100.3506 7.7000 2750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.9776 7.2200 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.9776 7.2200 250.00 INE092T08857 IDFC BANK LIMITED 9.50% 29-Apr-19 103.3100 7.4693 900.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2323 7.3300 150.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2393 7.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4416 7.0100 200.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.1476 7.4500 3500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.1476 7.4500 1500.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 17-Jun-19 100.0000 7.8400 2000.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.2923 7.2200 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.2923 7.2200 250.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 103.2200 8.2232 1500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0507 6.7000 5250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.3689 8.3497 100.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 105.9926 7.7500 350.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 105.1703 8.1818 300.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.7101 7.5000 250.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.7101 7.4996 250.00 INE297G08016 POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED 7.60% 08-Sep-19 100.3274 7.4000 350.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 101.0663 7.9000 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-19 103.5959 7.0731 50.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.4230 7.0300 750.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.4230 7.0300 400.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED -- 22-Nov-19 111.6218 12.5424 18.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 27-Nov-19 103.5125 7.5770 50.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 103.0000 7.3592 250.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 103.2683 7.6511 300.00 INE700A07022 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.47% 27-Jan-20 99.3788 8.9300 105.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.50% 31-Jan-20 99.9258 8.5700 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.6133 7.2177 250.00 INE261F08758 NABARD 6.80% 03-Mar-20 99.8772 6.8380 200.00 INE433M07033 IL&FS TAMIL NADU POWER COMPANY LTD 9.80% 16-Mar-20 102.8843 10.2500 500.00 INE465R08032 FORBES TECHNOSYS LIMITED 10.38% 20-Mar-20 100.5608 10.5223 20.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.3275 7.9300 500.00 INE623B07099 FUTURE RETAIL LIMITED 10.25% 06-Apr-20 102.0805 9.8450 550.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.9270 7.2454 100.00 INE901T07075 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 20-Apr-20 105.9129 10.0000 135.00 INE053A08099 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 20-Apr-20 100.2782 7.7100 140.00 INE301A08423 RAYMOND LIMITED 8.35% 21-Apr-20 100.0000 8.3200 500.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.1252 7.0250 500.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.3673 7.0900 100.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.0000 7.0700 1000.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 105.5478 7.5300 273.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.55% 19-Jun-20 100.0000 7.5467 500.00 INE476M07BF3 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.3060 7.7200 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.1456 7.1500 500.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.1456 7.1500 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 99.9821 7.5000 2250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 99.9821 7.5000 2000.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 99.9841 7.5000 1680.00 INE476M07BD8 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 19-Jul-20 100.3060 7.7200 100.00 INE140A08SW7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.20% 27-Jul-20 99.9170 8.2300 285.00 INE458U07025 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 31-Jul-20 104.4769 9.1500 300.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 104.4045 7.7800 250.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 16-Sep-20 100.2248 7.5000 200.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 105.1036 7.1333 1.00 INE093J07RJ0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-Oct-20 100.0000 0.0000 85.50 INE093J07RK8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-Oct-20 100.0000 0.0000 62.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 104.9705 7.1450 189.00 INE774N07061 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Mar-21 100.0000 8.0800 40.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITEDRESET 11-May-21 108.6168 9.0000 2.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.7846 7.0800 150.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 107.0686 7.3100 200.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 100.0500 9.0655 24.30 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 101.7439 8.2225 300.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.2525 7.1500 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.2525 7.1500 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.5120 7.3800 100.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.8156 7.2987 190.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.8846 7.1800 500.00 INE879Q08036 ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED 16.83% 28-Dec-21 113.9675 12.5000 100.00 INE774N07079 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Dec-21 100.0000 8.0800 40.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.3238 7.2400 600.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 04-Apr-22 100.0000 8.0800 260.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.5000 9.1000 7.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 99.9992 8.9800 250.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.5846 7.1972 310.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 06-Jun-22 99.9373 9.5000 4.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 13-Jun-22 99.9405 9.5000 1.00 INE235P07761 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 14-Jun-22 100.2500 7.9291 2.50 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.6600 9.0573 446.00 INE458U07033 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 02-Aug-22 105.2351 9.3200 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.0400 9.0057 36.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.4640 7.4900 600.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.5373 7.4750 250.00 INE235P07795 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.07% 14-Jun-24 100.9394 7.8809 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.3202 8.0200 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.3202 8.0198 50.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.00% 22-Jun-24 99.9500 8.0020 379.50 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 106.0000 7.4700 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.4263 10.0800 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.0542 7.4604 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.0542 7.4600 250.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 112.1500 7.8700 6.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 108.8264 7.6000 200.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.4000 7.4400 4.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.5200 7.4700 98.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 105.5500 7.4800 31.00 INE918K08019 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 29-Jul-25 100.0000 10.9844 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 105.9000 9.6590 2.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 106.7640 5.9970 4000.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.6071 7.4351 600.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.4300 9.3117 5.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.6895 8.1500 6.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.4319 9.0500 125.70 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.3300 8.9300 48.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.2246 7.9000 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.8988 7.9000 50.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 115.1500 6.0000 0.60 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 97.9282 7.5300 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.4880 6.0300 7.80 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.8300 7.4000 1.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 103.3382 7.4400 150.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 103.3382 7.4400 150.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 102.6209 8.3200 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.9205 7.4000 1200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.9205 7.4000 650.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 102.6633 7.4900 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 102.6633 7.3535 450.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 102.6000 8.9100 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 115.2213 6.0100 4.30 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 101.1600 10.0400 2.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 102.8000 9.2939 10.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 102.1796 7.5300 100.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 102.1796 7.5300 100.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.1830 7.4600 2050.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.6049 7.4000 1350.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.7843 7.4000 200.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0568 7.4200 174.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 100.2100 7.5200 10.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2714 800.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.0000 8.3600 1.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.4102 7.3800 1650.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.5149 7.3650 750.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.3000 8.1000 150.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.7800 7.5000 90.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 110.1870 6.0300 7.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.2945 5.9976 1000.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 110.4300 7.4800 50.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 101.6500 8.8606 50.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 101.5500 8.8762 35.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 113.9617 7.5000 1000.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.7190 9.1500 750.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.6100 8.4200 524.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.2500 11.0800 160.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 92.7196 13.4501 50.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 102.8752 8.6000 10.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.2000 9.2859 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.9000 11.9800 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.4800 10.0604 1.00 INE915D07PE2 CITI FN NF LK RT - - 131.7700 - 2.50 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9982 8.7300 1150.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 102.4441 8.5312 50.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 101.8696 9.6000 5538.80 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 26-Sep-31 100.7000 9.8000 297.20 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.4700 9.4490 10.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 102.3609 7.4000 1250.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 101.9167 7.4600 200.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 104.7000 8.7500 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.5564 8.7226 250.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange