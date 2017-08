TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 3

Jul 3 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 21637.20 NSE 80801.00 ============= TOTAL 102438.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.1700 9.1000 1170.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FIN LTD 9.40% 03-Jan-32 99.6800 9.4300 100.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.76% 13-Jan-34 128.3300 6.0100 5.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.6000 10.9700 3.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% 14-Dec-98 99.5300 8.8500 200.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 101.0100 10.6100 60.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6800 3.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 97.4200 13.0500 500.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.1900 10.0700 20.00 INE112A08010 CORP BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2000 10.2800 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 10.75% 31-Dec-99 105.7000 9.7600 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 102.9000 8.0900 1.00 INE248U07012 IIFL WEALTH FIN LTD 10.70% 19-Jul-17 110.2800 9.1000 8.00 INE248U07095 IIFL WEALTH FIN LTD 10.70% 24-Jul-17 110.1500 9.1000 33.00 INE918K07BQ5 EDELWEISS FIN AND INVEST 0.00% 21-Aug-17 120.5000 10.5000 30.00 INE918K07BO0 EDELWEISS FIN AND INVEST 0.00% 21-Aug-17 120.5400 10.5000 16.50 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.25% 25-Aug-17 100.3300 6.6200 500.00 INE019A07365 JSW STEEL LTD 10.20% 05-Sep-17 100.5200 7.3600 15.00 INE296A07DR1 BAJAJ FIN LTD 9.47% 23-Oct-17 100.6000 7.0000 750.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 0.00% 23-Oct-17 152.1400 6.8000 250.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FIN LTD 8.79% 24-Nov-17 100.5500 6.9800 200.00 INE580B07364 GRUH FIN LTD 8.40% 01-Jan-18 100.4000 7.2500 500.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.9000 6.8500 100.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.07% 28-Feb-18 101.3800 6.8500 50.00 INE146O07060 HINDUJA LEYLAND FIN LTD 10.50% 20-Mar-18 101.4500 8.1000 403.00 INE296A07FG9 BAJAJ FIN LTD 0.00% 28-Mar-18 123.0100 7.1300 25.00 INE148I07AP7 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 0.00% 28-Mar-18 128.7600 7.6500 25.00 INE306N07JB2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.84% 04-Mar-19 100.2200 7.6600 1000.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS 9.25% 31-May-19 100.0000 9.4600 750.00 INE635T07038 SARA ESTATES PRIVATE LTD 0.00% 11-Jul-19 108.6500 14.0800 300.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 105.9700 7.7500 750.00 INE635T07046 SARA ESTATES PRIVATE LTD 0.00% 11-Jan-20 107.8600 13.7000 695.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.55% 19-Jun-20 99.8400 7.6000 300.00 INE774D07PC7 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 8.48% 26-Jun-20 102.2554 7.6000 150.00 INE134E08IY9 POWER FIN CORP LTD 7.42% 26-Jun-20 100.2300 7.3200 100.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FIN LTD 8.60% 22-Jul-20 102.7000 7.5700 12.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FIN LTD 7.67% 29-Jul-21 100.4000 7.5500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 99.7000 7.2300 47.00 INE879Q08036 ESAF MICROFIN AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 113.9500 12.5000 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.1900 38.5700 750.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.27% 06-Jun-22 100.0900 7.2400 250.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 99.6300 7.5700 350.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.50% 24-Jun-22 101.4200 9.1100 6.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% 28-Jun-22 100.0000 8.7300 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.25% 09-Sep-23 101.2000 8.9700 340.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 100.1700 7.5500 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4900 3.50 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 91.7800 13.0200 503.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NET 11.80% 21-Dec-24 100.0000 11.8000 100.00 INE238A08393 AXIS BANK LTD 8.50% 27-May-26 105.5500 7.6100 38.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.30% 16-Aug-26 101.4300 9.0700 157.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 101.9100 8.7700 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 102.3800 7.5700 100.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.2200 7.9000 150.00 INE134E08IO0 POWER FIN CORP LTD. 7.23% 05-Jan-27 98.4700 7.4500 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.10% 23-Feb-27 115.2700 5.9700 4.10 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.83% 21-Mar-27 102.3000 7.5100 4015.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 100.0600 7.4800 250.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 99.0200 7.5800 499.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.1600 7.2600 2000.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.0000 7.4400 250.00 INE804I08734 ECL FIN LTD 10.25% 30-Dec-27 100.0000 10.2300 790.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 120.3300 5.9800 4.10 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 120.4800 5.9900 16.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 118.5300 6.4500 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.8500 11.0900 400.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.4400 9.0900 76.00 NSE === INE134E07554 POWER FIN CORP LTD 7.27% 17-Oct-30 110.8867 6.0500 26.10 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.28% 21-Dec-30 110.4825 6.0500 7.40 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.8149 6.0400 1574.30 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 110.9873 6.1300 1.60 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 08-Feb-31 112.1385 6.0500 22.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 112.2101 6.0500 0.90 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 112.2100 6.0500 0.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.35% 22-Mar-31 112.3265 6.0000 400.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.8549 6.0500 16.70 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0280 202.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FIN LTD 9.40% 03-Jan-32 99.5000 9.4600 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 7.40% 22-Jan-33 113.1901 6.0600 100.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.75% 12-Nov-33 124.9466 6.0500 1.00 INE134E07455 POWER FIN CORP LTD 8.67% 16-Nov-33 126.5580 6.0600 32.40 INE134E07463 POWER FIN CORP LTD. 8.92% 22-Nov-33 126.6908 6.0500 1.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 126.5315 6.0600 31.70 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 127.7645 6.0500 5.10 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.66% 22-Jan-34 126.6265 6.0600 136.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.91% 22-Jan-34 126.7601 6.0500 2.50 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 102.2774 7.5100 14.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 118.5844 6.1100 2.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.50% 23-Jan-99 124.9466 6.0500 2.50 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.2165 11.8500 100.00 INE112A08010 CORP BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3600 10.2100 2.00 INE134E08FY5 POWER FIN CORP LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.0216 6.5491 600.00 INE248U07012 IIFL WEALTH FIN LTD -- 19-Jul-17 110.2890 8.5000 82.50 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.40% 20-Jul-17 100.1084 6.3500 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.40% 20-Jul-17 100.1051 6.5496 3350.00 INE804I07SK8 ECL FIN LTD NIFTY 27-Jul-17 160.5500 9.0000 5.00 INE804I07UK4 ECL FIN LTD -- 31-Jul-17 139.5860 9.0000 10.50 INE804I07TZ4 ECL FIN LTD CNX NI 08-Sep-17 162.3180 9.0000 7.00 INE093J07924 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 21-Sep-17 173.3110 0.0000 30.00 INE481G08040 ULTRATECH CEMENT LTD 6.37% 29-Sep-17 100.0000 6.3656 30749.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.20% 08-Oct-17 100.4921 6.8500 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.20% 08-Oct-17 100.4921 6.8500 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FIN LTD 9.29% 16-Oct-17 100.5552 6.8500 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FIN LTD 9.29% 16-Oct-17 100.5552 6.8500 250.00 INE522D07867 MANAPPURAM FIN LTD 11.50% 18-Oct-17 100.9075 8.6700 0.80 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 0.00% 23-Oct-17 152.1420 6.8000 500.00 INE093J07AJ6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 04-Nov-17 157.3710 0.0000 2.50 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.62% 26-Dec-17 100.2749 7.0250 750.00 INE580B07364 GRUH FIN LTD 8.40% 01-Jan-18 100.4035 7.2500 500.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.40% 28-Feb-18 101.1582 7.3200 750.00 INE134E08FK4 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.0924 7.0500 750.00 INE134E08FK4 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.0924 7.0500 750.00 INE660A07NS5 SUNDARAM FIN LTD 8.58% 18-Apr-18 100.8605 7.3000 400.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.38% 20-May-18 100.9904 7.1100 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.38% 20-May-18 100.9904 7.1371 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FIN LTD 8.40% 11-Jun-18 101.0199 7.2000 500.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FIN LTD 8.40% 11-Jun-18 101.0199 7.2160 500.00 INE115A07LY2 LIC HOUSING FIN LTD 7.18% 29-Jun-18 99.9751 7.2000 1000.00 INE134E08IU7 POWER FIN CORP LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.8633 7.0500 500.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FIN LTD 7.51% 14-Aug-18 100.2723 7.2400 800.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FIN LTD 7.51% 14-Aug-18 100.2723 7.2500 800.00 INE093J07EP5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 15-Aug-18 140.3000 0.0000 2.40 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 146.3371 13.0000 59.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2144 7.0500 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2144 7.0509 500.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.98% 14-Feb-19 100.1960 7.7981 1000.00 INE306N07JB2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.84% 04-Mar-19 100.2009 7.6734 1000.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 24-May-19 127.5000 0.0000 0.70 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 10-Jun-19 135.8960 0.0000 2.50 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.13% 27-Jun-19 100.0100 8.1215 2000.00 INE069R07034 SPRIT TEXTILES PRIVATE LTD 12.55% 25-Jul-19 141.7571 9.0650 400.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 105.9712 7.7500 750.00 INE297G08016 POWERLINKS TRANSMISSION LTD 7.60% 08-Sep-19 100.3059 7.4000 350.00 INE504L07AH2 RELIANCE FINANCIAL LTD -- 14-Oct-19 102.7000 0.0000 2.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FIN LTD 8.90% 03-Jan-20 100.3481 8.7000 7.60 INE261F08758 NABARD 6.80% 03-Mar-20 99.8762 6.8380 200.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LTD -- 28-Apr-20 100.7698 8.9975 600.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.41% 24-May-20 112.0097 6.0900 1.60 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.10% 29-May-20 99.7050 8.2000 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.20% 31-May-20 100.4172 7.0562 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.5885 7.1800 100.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.5885 7.1800 100.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.55% 19-Jun-20 99.8442 7.6000 300.00 INE134E08IY9 POWER FIN CORP LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2300 7.3200 1100.00 INE774D07PC7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.48% 26-Jun-20 102.2554 7.6000 150.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.60% 26-Jun-20 100.1059 7.5500 50.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.60% 26-Jun-20 100.1059 7.5500 50.00 INE752E07FZ3 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.80% 29-Sep-20 103.9772 7.3500 35.00 INE134E08DG7 POWER FIN CORP LTD. 8.78% 15-Nov-20 104.0737 7.3400 56.00 INE909H08055 TATA MOTORS FIN LTD RESET 23-Nov-20 105.3000 9.4024 1.00 INE733E07KB4 NTPC LTD SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.2064 7.1175 250.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERV LTD 8.78% 21-Jun-21 102.5363 8.0055 12.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FIN LTD 7.67% 29-Jul-21 100.4040 7.5500 250.00 INE348L08025 MAS FINANCIAL SERV LTD 13.50% 18-Sep-21 104.6000 12.0200 13.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-21 105.2469 7.3500 45.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FIN CORP 6.70% 24-Nov-21 98.4727 7.1080 750.00 INE733E07KH1 NTPC LTD 6.72% 24-Nov-21 98.4701 7.1181 500.00 INE539K07056 CREDILA FINANCIAL SERV 8.25% 25-Nov-21 101.9882 7.6700 250.00 INE134E07133 POWER FIN CORP LTD 8.09% 25-Nov-21 107.6426 6.0400 2.30 INE134E08IN2 POWER FIN CORP LTD 7.27% 22-Dec-21 99.5205 7.3779 600.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.6988 7.2300 50.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.9006 7.1757 500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORP OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.7496 7.1834 300.00 INE134E07190 POWER FIN CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.1953 6.0900 5.60 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.00% 23-Feb-22 107.4982 6.0900 5.20 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 107.8915 6.0900 4.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.1859 7.2750 1000.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.4389 7.2106 600.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 106.9500 7.4582 8.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FIN LTD 9.00% 24-Apr-22 100.1862 8.9300 100.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.0861 7.2400 250.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 99.6289 7.5650 850.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 99.6289 7.5650 500.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 15-Jun-22 108.0208 7.3500 72.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.4200 9.1200 18.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 107.3230 7.3500 24.00 INE246R07194 IDFC INFRASTRUCTURE FIN LTD 7.96% 18-Aug-22 99.8485 8.0000 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.6083 7.3100 300.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.6083 7.3100 300.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 106.8297 7.2000 250.00 INE134E08FN8 POWER FIN CORP LTD. 8.90% 18-Mar-23 106.2700 7.4949 24.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 10.65% 28-Mar-23 108.9300 8.5900 3.00 INE134E07356 POWER FIN CORP LTD 6.88% 28-Mar-23 103.9052 6.0400 1.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECO 9.35% 26-May-23 100.9000 9.1400 4.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LTD 8.73% 06-Jun-23 103.7900 7.8381 10.00 INE848E07989 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-23 100.6734 7.3681 30.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LTD 8.75% 28-Jul-23 104.2500 7.8387 18.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.01% 24-Sep-23 109.9170 6.0400 0.90 INE733E07JI1 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 119.6144 6.0500 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 100.2207 7.5400 100.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.08% 23-Nov-23 101.1673 8.8100 100.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 109.6800 7.5900 3.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 13-Jan-24 112.6525 6.0900 5.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 111.3396 6.0900 1.80 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.41% 22-Jan-24 112.4417 6.0400 8.90 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.66% 22-Jan-24 112.4318 6.0400 0.60 INE787H07412 INDIA INFRASTRUCTURE FIN RESET 31-Mar-24 111.3548 6.0400 1.00 INE848E07997 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-24 100.6791 7.3821 30.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 99.3281 11.1224 30.00 INE235P07795 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.07% 14-Jun-24 101.3000 7.8100 10.00 INE296A08714 BAJAJ FIN LTD 10.15% 19-Sep-24 110.3400 8.1800 13.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 9.60% 01-Oct-24 108.1300 7.8000 16.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LTD SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.9800 7.7500 107.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 104.8529 8.0950 300.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 104.8529 8.0950 150.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 103.0462 7.5500 100.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 103.0462 7.5500 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 105.1000 7.3600 2.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.15% 09-Mar-25 104.3191 7.3771 20.00 INE001A07FG3 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.96% 08-Apr-25 107.5800 7.6200 14.00 INE001A07FJ7 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.96% 09-Apr-25 107.4300 7.6500 10.00 INE848E07AA3 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-25 100.7263 7.3874 30.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.19% 31-Jul-25 107.1250 6.0400 20.00 INE238A08393 AXIS BANK LTD 8.50% 27-May-26 105.7000 7.5900 38.00 INE848E07AB1 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-26 100.7635 7.3926 30.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FIN LTD 8.48% 29-Jun-26 105.5000 7.6100 76.00 INE296A08797 BAJAJ FIN LTD 8.75% 14-Aug-26 103.6600 8.1600 46.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1300 9.0995 76.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 102.3777 7.5700 100.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 102.2714 8.4700 56.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.2246 7.9000 150.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.54% 30-Dec-26 100.7391 7.4167 250.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FIN LTD 9.15% 03-Jan-27 101.0000 8.9700 1.40 INE134E08IO0 POWER FIN CORP LTD 7.23% 05-Jan-27 97.9863 7.8200 100.00 INE134E07208 POWER FIN CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 116.0127 6.0400 14.70 INE641O08035 PIRAMAL FIN LTD 9.55% 08-Mar-27 100.8200 9.4000 1.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.6533 7.3944 250.00 INE540P07178 U.P. INE540P07178 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-27 103.2800 8.2100 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.83% 21-Mar-27 102.1660 7.5100 3550.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FIN LTD 7.86% 17-May-27 101.3551 7.6500 250.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FIN LTD 7.86% 17-May-27 101.3551 7.6500 250.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.7926 7.4350 250.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.7926 7.4350 250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 100.0561 7.4800 750.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 100.9260 7.3782 30.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 99.0186 7.5775 960.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 99.0355 7.5750 400.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 99.5200 7.3400 1800.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 100.1000 8.7765 10.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.9992 7.4400 1000.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 100.1234 7.4500 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.34% 19-Feb-28 109.8989 6.0500 6.20 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 29-Aug-28 119.1229 6.0500 5.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 119.6910 6.0500 5.00 INE848E07559 NHPC LTD 8.79% 02-Nov-28 119.9939 6.0500 1.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COM 8.38% 12-Nov-28 118.7125 6.0400 11.70 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COM 8.63% 12-Nov-28 118.0808 6.1100 1.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.48% 21-Nov-28 118.9336 6.1200 9.00 INE906B07DB7 NHAI 8.48% 22-Nov-28 119.5693 6.0500 3.00 INE733E07JF7 NTPC LTD 8.48% 16-Dec-28 119.6144 6.0500 0.80 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.9254 6.0500 100.60 INE031A07AA4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.83% 13-Jan-29 120.5190 6.0500 1.00 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 120.9254 6.0500 0.80 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.58% 13-Jan-29 120.5192 6.0500 0.50 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 119.3287 6.1100 0.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.63% 19-Mar-29 121.1991 6.0500 3.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.63% 26-Mar-29 121.1967 6.0500 0.70 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.4775 8.4500 800.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.7322 9.1500 750.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7438 500.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.5343 8.8500 200.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.2046 10.1274 122.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 99.7904 9.2400 70.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.4775 8.4500 800.00
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange