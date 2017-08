TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 4

Jul 4 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20586.50 NSE 49510.80 ============= TOTAL 70097.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07095 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.70% 24-Jul-17 110.1700 9.1000 20.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 8.75% 31-Jul-17 100.1000 6.8500 250.00 INE756I07456 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.54% 31-Jul-17 100.2000 6.6900 100.00 INE248U07145 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 02-Aug-17 109.9400 9.1000 2.50 INE248U07186 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 14-Aug-17 109.6220 9.1000 2.50 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.25% 25-Aug-17 100.3300 6.6200 150.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-17 100.3600 6.4400 50.00 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 31-Aug-17 100.2500 6.7300 100.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.4000 6.4500 300.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 10.10% 13-Sep-17 100.5700 6.6000 50.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.5100 6.6400 500.00 INE031A08467 HUDCO LIMITED 7.84% 30-Sep-17 100.2801 6.6100 1400.00 INE445L08169 NABHA POWER LIMITED 9.40% 30-Sep-17 100.5900 6.6400 300.00 INE296A07DK6 BAJAJ FINANCE LTD 9.60% 03-Oct-17 100.5900 6.7000 50.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 23-Oct-17 100.6000 7.0000 750.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.79% 24-Nov-17 100.5800 6.9000 250.00 INE916DA7JU3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.66% 28-Feb-18 100.8200 7.1300 20.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORP LTD 8.95% 11-Mar-18 101.2200 6.8900 33.00 INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.70% 13-Mar-18 100.7800 7.3100 500.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-18 102.4700 7.0100 50.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 25-Sep-18 101.3100 7.4500 150.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.50% 29-Oct-18 101.2100 7.4500 200.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.96% 26-Feb-19 100.1594 7.8500 250.00 INE121A07NA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.96% 20-Mar-19 100.1059 7.8500 500.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.3700 7.0500 50.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.70% 02-Aug-19 100.0400 6.7100 4000.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.1500 8.4200 50.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.7200 7.6000 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORP LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4500 7.2800 450.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 29-May-20 99.8300 8.1500 250.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jun-20 100.5400 7.5100 50.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.7400 7.1200 250.00 INE476M07BF3 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 99.7200 7.6000 500.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.0000 8.7400 4.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.2100 7.5100 50.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 99.9300 7.5200 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1500 7.3300 500.00 INE635S07014 K12 TECHNO SERVICES PRIVATE 20.00% 30-Jun-21 102.6600 18.0000 200.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 102.5700 7.5500 120.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.4700 7.5300 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.2800 7.2500 500.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.1700 7.2300 550.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-22 103.4800 9.2500 16.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.50% 24-Jun-22 101.6000 9.1000 4.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 106.4100 7.4000 150.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.0000 10.3600 1.50 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 102.2700 8.4600 120.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 99.2800 8.2500 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.7100 7.9300 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.0000 8.5600 1.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 29-Dec-26 100.0500 8.4700 5.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORP LTD. 7.23% 05-Jan-27 98.2700 7.4800 150.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 102.4400 7.4700 500.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.7900 7.4400 100.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 100.2600 7.4500 100.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.7800 7.4000 200.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 100.1600 7.2600 1500.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.7500 8.4000 5.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.1400 7.4200 1050.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.4862 7.5400 300.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4400 9.0600 14.00 INE053F09GX2 IRFC 8.79% 04-May-30 109.7500 7.5400 300.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.39% 08-Feb-31 112.5900 6.0000 10.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.2200 7.3400 500.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9500 4.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.8400 8.6900 325.00 INE112A08028 CORP BANK 10.28% 31-Dec-50 100.0100 10.2400 65.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.3500 10.7400 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.3800 10.4900 58.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.5900 9.0000 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6800 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.0000 11.1200 352.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 92.9100 13.3800 50.00 NSE === INE804I07SQ5 ECL FIN LTD CNX NI 08-Apr-17 176.0930 9.0000 2.50 INE093J07841 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 23-Jul-17 146.9900 0.0000 3.50 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.75% 31-Jul-17 100.0953 6.8500 250.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 08-Aug-17 166.0000 0.0000 0.40 INE306N07HX0 TATA CAPITAL FINANCIAL SER -- 10-Aug-17 109.5130 6.7501 400.00 INE306N07HX0 TATA CAPITAL FINANCIAL SER -- 10-Aug-17 109.5130 6.7500 400.00 INE804I07TZ4 ECL FIN LTD CNX NI 08-Sep-17 162.3580 9.0000 7.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.06% 23-Sep-17 100.4508 6.5218 700.00 INE296A07DK6 BAJAJ FIN LTD 9.60% 03-Oct-17 100.5919 6.6998 50.00 INE093J07AD9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 20-Oct-17 147.5430 0.0000 2.50 INE296A07DR1 BAJAJ FIN LTD 9.47% 23-Oct-17 100.5987 7.0000 750.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FIN LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.5803 6.9000 250.00 INE804I07VX5 ECL FIN LTD -- 11-Dec-17 159.8890 0.0000 1.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8578 6.7600 500.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8578 6.8700 500.00 INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY LI 8.69% 13-Mar-18 100.7827 7.3100 500.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.3224 7.2500 250.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 9.43% 23-May-18 101.9311 7.2500 2.00 INE121A07LV6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 30-May-18 101.3828 7.4300 250.00 INE121A07LV6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 30-May-18 101.3828 7.4300 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.9981 7.0300 850.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.9981 7.0299 850.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Jun-18 138.4760 0.0000 2.50 INE556F09536 SIDBI 8.25% 20-Jun-18 101.0890 7.0300 500.00 INE556F09510 SIDBI 8.27% 20-Jun-18 101.1073 7.0300 250.00 INE556F09510 SIDBI 8.27% 20-Jun-18 101.1073 7.0300 250.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FIN LTD 6.98% 27-Jun-18 100.0000 6.9700 1000.00 INE134E08IU7 POWER FIN CORP LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.8633 7.0500 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FIN CORP L 7.00% 10-Sep-18 100.0843 6.9450 1000.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 25-Sep-18 101.3087 7.4500 150.00 INE134E07406 POWER FIN CORP LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.9091 7.2500 2.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.50% 29-Oct-18 101.2106 7.4500 200.00 INE093J07JL3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 16-Nov-18 121.2970 0.0000 9.00 INE093J07FF3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 29-Dec-18 127.5000 0.0000 4.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 29-Dec-18 135.3840 0.0000 2.50 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.9080 7.0700 200.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.9080 6.9254 200.00 INE093J07GO3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 02-Feb-19 129.5760 0.0000 2.50 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.98% 14-Feb-19 100.2160 7.7846 1000.00 INE093J07HF9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 08-Mar-19 124.1320 0.0000 2.50 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.65% 20-Mar-19 100.3313 7.4000 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.65% 20-Mar-19 100.3313 7.4000 250.00 INE071G08197 ICICI HOME FIN COMPANY LTD 9.75% 24-Apr-19 104.1642 7.1700 40.00 INE733E07CE5 NTPC LTD 7.89% 05-May-19 101.3716 7.0500 50.00 INE081A08124 TATA STEEL LTD 10.40% 15-May-19 100.1900 10.2463 1.00 INE774D07RJ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINAN 7.53% 14-Jun-19 99.8631 7.6000 500.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 7.85% 17-Jun-19 100.0063 7.7100 550.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 99.3800 9.6025 1.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 21-Jun-19 124.5000 0.0000 0.80 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 19-Jul-19 122.1040 0.0000 2.50 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 21-Aug-19 121.3500 0.0000 1.50 INE093J07KX6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 26-Aug-19 108.0120 0.0000 27.40 INE093J07KW8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 26-Aug-19 125.7950 0.0000 27.40 INE093J07KQ0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 26-Aug-19 122.8290 0.0000 2.50 INE115A07FU2 LIC HOUSING FIN LTD 9.44% 30-Aug-19 103.5908 7.5500 2.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-19 101.1545 8.4200 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-19 101.1545 8.4201 50.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.15% 20-Sep-19 98.7500 9.7671 1.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.4530 7.0080 750.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.4530 6.8756 750.00 INE296A07NG3 BAJAJ FIN LTD 7.50% 02-Dec-19 99.7193 7.6012 500.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FIN LTD 9.50% 17-Jan-20 98.8900 10.0000 6.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.10% 29-May-20 99.8295 8.1500 250.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SER 7.87% 09-Jun-20 99.9878 7.8600 450.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.7427 7.1200 250.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FIN LTD 7.78% 24-Jun-20 100.6185 7.5300 500.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FIN LTD 7.78% 24-Jun-20 100.6185 7.5300 500.00 INE134E08IY9 POWER FIN CORP LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2555 7.3100 150.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.60% 26-Jun-20 100.2100 7.5100 50.00 INE134E08IY9 POWER FIN CORP LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2555 7.3100 150.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.83% 29-Jun-20 99.2784 7.1000 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.83% 29-Jun-20 99.2784 7.1024 250.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORP LTD 7.30% 30-Jun-20 100.1401 7.2375 500.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FIN LTD TRANCHE- 7.74% 05-Jul-20 100.5447 7.5100 50.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 07-Jul-20 99.9287 7.5200 750.00 INE895D08287 TATA SONS LTD 9.18% 23-Nov-20 105.6800 7.2000 40.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 11-May-21 108.2715 9.1000 1.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FIN LTD 7.67% 29-Jul-21 100.4712 7.5300 250.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.20% 29-Jul-21 102.5149 7.4500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 106.2000 8.4000 10.00 INE134E08IJ0 POWER FIN CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.3260 7.3600 250.00 INE134E08IJ0 POWER FIN CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.3260 7.3600 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FIN CORP 6.70% 24-Nov-21 98.2563 7.1679 750.00 INE733E07KH1 NTPC LTD 6.72% 24-Nov-21 98.2533 7.1781 500.00 INE134E08IN2 POWER FIN CORP LTD 7.27% 22-Dec-21 99.3917 7.4128 600.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.7521 7.2157 500.00 INE691I07265 L & T INFRASTRUCTURE FIN 9.00% 10-Jan-22 103.7200 7.9600 6.00 INE540P07053 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-22 103.4405 8.2400 134.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.00% 23-Feb-22 107.9900 5.9719 5.90 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.2827 7.2500 1000.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.1660 7.2200 800.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FIN LTD -- 06-Jun-22 103.0329 9.5000 16.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 99.6484 7.5600 1000.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 99.6284 7.5650 500.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 100.3000 9.6044 3.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.6000 9.0742 4.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 100.3400 9.6057 2.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.5763 9.6276 1.00 INE572E09197 PNB HOUSING FIN LTD 9.10% 21-Dec-22 106.4700 7.7700 4.00 INE523E08NH8 L T FIN LTD 9.80% 21-Dec-22 104.3200 8.7479 1.00 INE540P07061 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-23 104.0206 8.2600 390.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 106.8497 7.1943 250.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 106.8497 7.0694 250.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 106.1300 7.4227 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 106.4051 7.4000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 106.4051 7.4000 100.00 INE804I08817 ECL FIN LTD -- 30-Jun-23 100.1200 9.2500 350.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.08% 23-Nov-23 101.3600 8.7700 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FIN LTD 9.48% 31-Jan-24 109.4000 7.7800 2.00 INE540P07079 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-24 104.5265 8.2800 1100.00 INE438A07169 APOLLO TYRES LTD 7.80% 30-Apr-24 100.0000 7.7900 200.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.00% 22-Jun-24 99.9062 8.0100 80.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 105.0220 8.0650 300.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 105.0220 8.0650 150.00 INE540P07087 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 14-Feb-25 104.5306 8.3800 8.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-25 111.0383 7.4800 50.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 106.7740 5.9946 1500.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 104.2200 7.3950 42.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 104.9738 8.3800 580.00 INE759E08044 L&T FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 101.2000 9.0800 6.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.6171 7.4326 600.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.6171 7.4326 600.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FIN LTD 8.48% 29-Jun-26 106.2426 7.4968 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.30% 16-Aug-26 101.1300 9.1000 618.90 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.30% 16-Aug-26 101.1288 9.1000 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 98.9600 9.1600 10.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 102.2712 8.4700 100.00 INE081A08215 TATA STEEL LTD 8.15% 04-Oct-26 99.2795 8.2500 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.7053 7.9300 100.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.50% 29-Dec-26 100.0000 8.4814 5.00 INE134E08IO0 POWER FIN CORP LTD 7.23% 05-Jan-27 97.9630 7.5234 550.00 INE540P07103 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-27 105.3865 8.3800 768.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.83% 21-Mar-27 103.8486 7.2700 1000.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 114.8507 6.0550 2.60 INE891K08042 AXIS FIN LTD SR-02 8.50% 11-May-27 101.9500 8.1928 28.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FIN LTD TRANCHE- 7.86% 17-May-27 102.2196 7.5200 200.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-U-0 7.56% 18-May-27 100.7918 7.4350 100.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.6418 7.2500 1950.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.2605 7.4500 1350.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FIN LTD 8.50% 01-Jun-27 100.0000 8.4957 190.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 100.7835 7.3987 200.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 99.3800 7.5300 190.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 99.1157 7.4000 250.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.0000 8.4974 26.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP L 7.27% 15-Jun-27 99.1157 7.4000 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.1011 7.4250 1850.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.5126 7.3650 200.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 99.4862 7.5400 300.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 110.0179 6.0500 7.30 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FIN CORP L 7.34% 19-Feb-28 110.3045 5.9955 502.10 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 122.2300 5.9800 3.50 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7423 1000.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% PERPETUAL 101.8389 8.6800 700.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% PERPETUAL 103.0100 10.1383 450.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.0000 11.0464 390.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.1866 9.1300 200.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.5300 8.4400 84.00 INE112A08028 CORP BANK 10.28% PERPETUAL 99.9500 10.2597 63.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.3000 10.5173 58.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3000 9.1732 34.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.05% PERPETUAL 102.1000 8.7200 18.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 10.75% PERPETUAL 104.5600 9.9500 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.2000 11.0518 1.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7433 500.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% PERPETUAL 101.9147 8.6600 375.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8174 10.0500 9.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.0109 6.0200 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.39% 15-Mar-31 112.5653 6.0100 100.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0280 31.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 7.40% 22-Jan-33 113.2133 6.0550 3.50 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.91% 22-Jan-34 126.5919 6.0600 1.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 102.3700 7.5043 7.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 91.7676 12.5000 481.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Dec-99 100.6879 10.0500 9.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com