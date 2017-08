TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 5

Jul 5 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15178.70 NSE 60420.40 ============= TOTAL 75599.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07504 PENINSULA LAND LTD 12.37% 02-Jun-18 100.1700 12.5000 20.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.51% 22-Jun-18 101.0800 7.3200 250.00 INE013A07L63 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 02-Jul-18 103.6500 0.0000 2.50 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORP LTD 6.90% 16-Jul-18 99.8900 7.0200 1250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORP LTD 8.28% 04-Sep-18 101.2800 7.0600 250.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.0900 6.9400 1000.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 89.6900 6.8000 30.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 100.3500 7.7000 100.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.55% 05-Jun-19 100.2000 7.4200 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 102.6600 11.2500 0.50 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.1500 8.4200 50.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.65% 26-Sep-19 100.5000 8.3600 9.30 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.25% 12-Nov-19 103.9800 9.1200 0.30 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LTD 7.62% 15-Jun-20 100.0167 7.6000 1500.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES 8.25% 10-Jul-20 101.5400 7.6500 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1500 7.3300 500.00 INE733E07JZ5 NTPC LTD 8.33% 24-Feb-21 104.0700 7.0000 50.00 INE875V15039 SANSAR TRUST SEPTEMBER 1.00% 20-Mar-21 101.0454 8.4500 314.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LTD 8.51% 10-May-21 102.4500 7.9000 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.1900 8.3400 500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.20% 21-Dec-21 100.1600 7.1400 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.9600 7.1600 1750.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 113.9300 12.5000 1.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.4000 7.1900 650.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.4100 7.1800 650.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% 28-Jun-22 100.1400 8.7100 1050.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.1000 10.5200 20.50 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.19% 31-Jul-25 107.0100 6.0600 2.00 INE895D08618 TATA SONS LTD 8.08% 05-Aug-26 101.9100 7.7700 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1500 9.1000 200.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 102.0600 7.5700 200.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 115.7200 6.0000 10.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LTD 9.55% 08-Mar-27 102.9000 9.0700 70.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.9200 7.4000 300.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORP LTD 8.40% 27-May-27 106.5000 7.4400 200.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 100.8000 7.4000 200.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 101.2500 7.2500 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.3400 7.4000 1700.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.05% 21-Jun-27 103.0800 8.5700 1.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 99.5900 7.5300 250.00 INE804I08734 ECL FINANCE LTD 10.25% 30-Dec-27 100.0100 10.2300 80.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORP LTD 7.36% 04-Jan-28 109.6400 6.0800 0.10 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 110.8700 6.0800 0.20 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.58% 13-Jan-29 120.1900 6.0800 0.20 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.9800 9.0000 8.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.2800 8.7700 100.00 INE053F09GX2 IRFC 8.79% 04-May-30 109.8400 7.6900 300.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5500 1.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 111.6200 6.0600 1.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 112.0700 6.0600 0.90 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 112.0700 6.0600 0.50 INE053F07884 IRFC 7.35% 22-Mar-31 111.5100 6.0800 6.30 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.5100 6.0800 0.10 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0500 10.0300 10.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 99.3800 9.4800 21.70 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 102.0000 10.8100 2.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0400 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.3800 9.0800 3.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.6900 41.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 108.4300 9.0500 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2000 11.4800 6.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 101.7900 8.2100 50.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 400.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 108.3000 9.3000 10.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 108.0300 10.0800 1.00 NSE === INE248U07095 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 24-Jul-17 110.2120 8.5000 53.00 INE248U07145 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 02-Aug-17 109.9830 8.5000 2.50 INE248U07186 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 14-Aug-17 109.6780 8.5000 2.50 INE248U07244 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 23-Aug-17 109.4510 8.5000 30.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.06% 23-Sep-17 100.4472 6.5331 2133.00 INE523E07CY8 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 100.3064 6.8198 500.00 INE523E07DA6 L & T FINANCE LTD 8.61% 25-Sep-17 100.3081 6.8217 450.00 INE804I07HU0 ECL FINANCE LTD 8.00% 26-Sep-17 120.0222 7.5900 533.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.85% 28-Sep-17 100.7237 6.5298 100.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 100.3229 6.8217 250.00 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Nov-17 157.0100 0.0000 0.20 INE804I07VX5 ECL FINANCE LTD -- 11-Dec-17 160.0210 0.0000 1.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 21-Dec-17 100.3251 6.8500 200.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 21-Dec-17 100.3251 6.8500 200.00 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LTD 10.15% 28-Dec-17 101.1649 7.2675 550.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.97% 20-Feb-18 100.9544 7.1500 180.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.1704 7.2000 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.3862 6.8000 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.3862 6.8000 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.2378 7.1500 1000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.2378 7.1644 1000.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.51% 22-Jun-18 101.0789 7.3200 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORP LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.2653 7.0151 50.00 INE013A07L63 RELIANCE CAPITAL LTD -- 02-Jul-18 103.8500 0.0000 7.50 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORP LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.8918 7.0200 1250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORP LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.3357 7.0100 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORP LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.3357 7.0100 250.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.0895 6.9400 1000.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 15-Jan-19 102.1176 7.0900 150.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORP LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.3666 7.1800 250.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORP LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.3666 7.1784 250.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 101.6285 7.4200 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 100.3460 7.3900 1000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 100.3460 7.3900 1000.00 INE097C07011 TATA ADVANCED MATERIALS LTD 8.85% 28-Mar-19 101.4411 8.0800 200.00 INE383N08010 ADVINUS THERAPEUTICS LTD 8.90% 03-Apr-19 101.1770 8.1100 400.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 100.3456 7.7000 100.00 INE071G08197 ICICI HOME FINANCE COMPANY 9.75% 24-Apr-19 104.1942 7.1500 80.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 103.3558 7.1100 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 103.3558 7.1100 50.00 INE774D07RL4 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 7.65% 21-Jun-19 99.9800 7.6566 500.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 21-Jun-19 124.5000 0.0000 0.80 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.90% 27-Jun-19 100.0000 7.9000 500.00 INE850M08036 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE 10.43% 02-Aug-19 101.8107 9.8945 350.00 INE093J07KQ0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 26-Aug-19 132.0000 0.0000 2.50 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.1538 8.4200 300.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.1545 8.4200 250.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LTD 8.47% 14-Sep-19 101.6997 7.7500 750.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 103.8308 7.1200 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 103.8308 7.1200 250.00 INE392R08020 DOLVI MINERALS & METALS PVT 0.00% 22-Oct-19 143.0131 10.9800 350.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.4730 6.9976 1500.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-19 103.9274 7.1300 1.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 17-Jan-20 98.8900 10.0000 2.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.0884 7.0000 2500.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LTD 7.62% 15-Jun-20 100.0167 7.6000 1500.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORP LTD 7.30% 30-Jun-20 100.1651 7.2276 500.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORP LTD 7.30% 30-Jun-20 100.1651 7.2276 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 99.9287 7.5200 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 99.9287 7.5200 500.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.25% 10-Jul-20 101.5441 7.6500 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1452 7.3300 500.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LTD 8.57% 14-Sep-20 101.9191 8.0200 500.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LTD 8.57% 14-Sep-20 101.9191 8.0200 500.00 INE572E09437 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.77% 25-Sep-20 100.3766 7.6500 150.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.54% 07-Oct-20 99.9584 7.5300 500.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.54% 07-Oct-20 99.9584 7.5300 500.00 INE895D08287 TATA SONS LTD 9.18% 23-Nov-20 105.7100 7.1900 80.00 INE572E09452 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 15-Dec-20 99.8670 7.6950 250.00 INE733E07JZ5 NTPC LTD 8.33% 24-Feb-21 104.0633 7.0000 100.00 INE875V15039 SANSAR TRUST 0.00% 20-Mar-21 101.0454 8.4500 314.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LTD 10.25% 15-Apr-21 107.1761 7.9800 100.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LTD 8.51% 10-May-21 102.4502 7.9000 100.00 INE733E07KB4 NTPC LTD SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.1170 7.1425 250.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.20% 29-Jul-21 102.6900 7.4000 50.00 INE246R07103 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 07-Sep-21 101.7472 7.9800 250.00 INE548V07047 NUVOCO VISTAS CORP LTD 8.66% 14-Sep-21 102.4102 8.1200 750.00 INE548V07047 NUVOCO VISTAS CORP LTD 8.66% 14-Sep-21 102.4102 8.1200 750.00 INE053F07934 IRFC 7.24% 08-Nov-21 100.4256 7.1100 250.00 INE053F07942 IRFC 6.70% 24-Nov-21 98.5770 7.0800 150.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 99.9186 7.1400 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD -- 21-Dec-21 100.1635 7.1350 800.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD -- 21-Dec-21 100.1635 7.1350 300.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.0244 7.1425 2000.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.4001 7.2200 750.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 103.0000 8.7000 50.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 107.0356 7.4300 5.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.3678 7.1700 650.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.24% 20-Dec-22 100.7877 7.1175 200.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 100.4159 7.5000 100.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LTD 8.80% 02-Nov-23 99.2000 8.9500 900.00 INE438A07169 APOLLO TYRES LTD 7.80% 30-Apr-24 102.0000 7.4100 200.00 INE871D07PW9 INFRASTRUCTURE LEASING 8.09% 10-May-24 100.4000 8.0000 15.00 INE235P07795 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.07% 14-Jun-24 100.9200 7.8842 200.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 107.2460 7.5200 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.4200 7.4400 1.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LTD SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 105.1000 7.8000 4.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.5479 8.2500 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.5479 8.2500 250.00 INE895D08618 TATA SONS LTD 8.08% 05-Aug-26 101.9079 7.7700 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1493 9.0967 500.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1294 9.1000 250.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LTD TRAN 7.90% 18-Aug-26 101.6677 7.6300 100.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LTD TRAN 7.90% 18-Aug-26 101.6677 7.6300 100.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 102.0568 7.5700 200.00 INE895D08642 TATA SONS LTD 8.04% 02-Sep-26 101.7057 7.7654 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 102.7000 7.5211 50.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORP LTD 7.65% 22-Sep-26 100.4000 7.5853 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 102.0100 8.5200 175.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORP LTD 7.23% 05-Jan-27 97.8877 7.5350 150.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORP LTD 7.23% 05-Jan-27 97.8877 7.5350 150.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LTD 9.55% 08-Mar-27 100.5471 9.4400 70.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.5060 7.4600 1800.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 101.1900 8.3200 20.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.5060 7.4600 250.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.95% 26-Mar-27 102.2568 7.6000 50.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.95% 26-Mar-27 102.2568 7.6000 50.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LTD SR-02 8.50% 11-May-27 101.9500 8.1900 286.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.86% 17-May-27 101.5583 7.6200 750.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.86% 17-May-27 101.6962 7.6000 500.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 27-May-27 106.5001 7.4400 400.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 27-May-27 106.5001 7.4400 200.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.6518 7.2400 1000.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 100.3000 8.4447 350.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 100.8035 7.3955 200.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 99.3058 7.5350 500.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 99.2177 7.3850 750.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 99.1157 7.4000 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.3400 7.3900 3700.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.3400 7.3900 1250.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 99.5879 7.5250 250.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 110.0161 6.0500 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 113.1279 7.6000 350.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.6000 8.5900 1500.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.8900 8.7500 1000.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.1945 8.3350 500.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.4100 9.2500 400.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.0500 11.0313 390.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.2805 8.7700 350.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.5499 9.1950 300.00 INE833V15012 SANSAR TRUST -- - 100.0170 8.5000 106.40 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.6113 8.2600 50.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% PERPETUAL 104.0000 10.0500 4.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 99.6862 10.9600 3.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.6300 8.4100 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 102.0000 10.5600 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.8900 8.7502 1000.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.2805 8.7700 250.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.6113 8.2600 50.00 INE053F09GX2 IRFC 8.79% 04-May-30 111.8920 7.4700 450.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 100.7300 9.6500 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0280 63.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 98.6000 7.5200 200.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 102.2551 7.5100 50.00 