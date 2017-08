TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 17

Jul 17 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17092.50 NSE 50340.10 ============= TOTAL 67432.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07145 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 02-Aug-17 110.2800 9.1000 2.50 INE804I07SN2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 162.4900 10.5000 35.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.2400 6.4700 100.00 INE296A07DK6 BAJAJ FINANCE LTD 9.60% 03-Oct-17 100.5200 6.6200 300.00 INE338I07040 MOTILAL OSWAL FINANCIAL 10.05% 27-Nov-17 100.7400 7.4600 200.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.57% 12-Jun-18 101.3400 6.9300 500.00 INE149A07246 TUBE INVESTMENTS OF INDIA 8.79% 26-Oct-18 101.7300 7.2700 500.00 INE950O07073 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.00% 30-Nov-18 100.3700 7.6500 50.00 INE523H07825 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 0.00% 28-Dec-18 100.4400 8.5600 20.00 INE774D07PZ8 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 7.77% 20-Mar-19 100.3800 7.4800 1000.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 102.2100 7.3600 500.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 100.1142 7.7700 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 21-Aug-19 103.9200 7.3500 250.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE 8.90% 03-Jan-20 100.5500 8.6000 500.00 INE148I07HK3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.40% 20-Apr-20 100.6305 8.1000 100.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES 7.55% 19-Jun-20 100.0100 7.5300 150.00 INE774D07RK6 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 7.65% 22-Jun-20 100.1400 7.5800 700.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 104.0515 7.4100 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 16-Aug-21 100.8500 7.2400 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 101.9900 8.1500 500.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 100.1200 7.0900 250.00 INE895D08675 TATA SONS LIMITED 7.60% 14-Dec-21 99.9500 7.5900 250.00 INE752E07OD2 PGC 7.20% 21-Dec-21 100.4400 7.0600 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.3100 7.0700 650.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 102.3300 8.5000 1.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7800 7.1200 1000.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.4800 8.8500 200.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.9800 7.0900 250.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.6800 7.0900 250.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-22 103.3400 9.3500 49.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 22-Jul-22 100.0000 7.7400 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.0700 9.0000 100.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.5000 8.00 INE537P07364 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.95% 12-Jul-24 99.9800 7.9500 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9000 10.1000 2.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 104.9800 8.0700 2.00 INE906B07EE9 NHAI 7.11% 18-Sep-25 107.5700 5.9100 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.1600 8.4700 104.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.7000 9.0100 10.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NET 9.33% 31-Mar-27 102.2000 9.2500 19.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 100.8300 8.3600 1.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 28-May-27 103.8000 7.9200 7.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE COR 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2700 700.00 INE031A07AD8 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.73% 24-Mar-29 121.9300 6.0200 40.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4300 8.9500 34.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.3800 8.7400 750.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.8600 5.9500 100.00 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 118.6000 7.4600 8.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 102.3700 7.4000 1250.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.75% 12-Nov-33 128.6400 5.9500 0.50 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.91% 22-Jan-34 127.9000 5.9500 2.50 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7500 11.0700 51.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 100.0000 8.7000 2900.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.8800 10.3500 6.00 INE514E08FL5 EXIM BANK 8.60% 30-Apr-99 100.8500 8.3500 1000.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.9200 9.7000 1.00 INE028A09131 BANK OF BARODA 9.20% 09-Oct-99 99.7000 9.3200 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 400.00 INE028A09081 BANK OF BARODA 8.90% 31-Dec-99 101.3200 7.9000 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.3500 8.9400 11.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.3700 4.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.7100 9.9800 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.1200 8.2800 1.00 NSE === INE804I07SQ5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 08-Apr-17 176.8880 0.0000 3.60 INE804I07C51 ECL FINANCE LIMITED -- 07-Aug-17 120.3280 9.0000 50.00 INE804I07T86 ECL FINANCE LIMITED -- 07-Aug-17 111.2890 9.0000 10.00 INE804I07U67 ECL FINANCE LIMITED -- 07-Aug-17 111.4200 9.0000 10.00 INE093J07866 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 08-Aug-17 155.8700 0.0000 1.10 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 13-Aug-17 100.1786 6.5004 200.00 INE020B07IY8 REC 9.25% 25-Aug-17 100.2521 6.3500 22.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.3360 6.5998 1300.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.3510 6.5000 1250.00 INE514E08BL4 EXIM 9.07% 11-Sep-17 100.3392 6.3515 2.00 INE020B07CU9 REC 9.85% 28-Sep-17 100.6031 6.6500 150.00 INE020B07CU9 REC 9.85% 28-Sep-17 100.6031 6.6500 150.00 INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 10-Nov-17 100.6026 6.7800 500.00 INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED -- 11-Dec-17 160.7150 0.0000 1.50 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES 9.10% 29-Dec-17 100.8649 6.7800 500.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED -- 13-Feb-18 114.6040 0.0000 2.50 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.8448 6.5028 72.00 INE020B07DE1 REC 9.07% 28-Feb-18 101.4234 6.6500 70.00 INE556F09460 SIDBI 8.20% 09-Mar-18 100.8691 6.6000 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 8.77% 13-Mar-18 101.3021 6.5000 7.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.3950 7.1000 500.00 INE514E08EN4 EXIM 7.95% 25-Apr-18 101.0205 6.6500 202.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.9942 6.9500 250.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.9942 6.9500 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.5264 6.6000 160.00 INE760E08141 TATA INDUSTRIES LIMITED 7.45% 03-Jun-18 100.0000 7.3912 750.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.57% 12-Jun-18 101.3416 6.9300 500.00 INE556F09510 SIDBI 8.27% 20-Jun-18 101.3987 6.6500 150.00 INE614G08079 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 29-Jun-18 100.0000 10.4628 150.00 INE477A07084 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 02-Jul-18 101.3894 7.2245 50.00 INE752E07LA4 PGC 8.70% 15-Jul-18 101.8428 6.7200 70.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.6561 6.8500 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.6561 6.8516 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION 11.00% 15-Sep-18 103.1500 8.0051 4.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.60% 28-Sep-18 101.5424 7.1700 10.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.3768 7.1300 1000.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.3768 7.1301 500.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.8774 6.7480 3.00 INE020B08971 REC 8.05% 07-Dec-18 101.5574 6.8001 1175.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.0000 7.3300 400.00 INE756I07746 HDB FINANCIAL SERVICES -- 17-Dec-18 115.8723 7.3500 137.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 90.9807 6.7000 600.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.8190 7.0100 45.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 90.4971 6.7000 75.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.5757 7.3200 50.00 INE556F09601 SIDBI 8.04% 15-Mar-19 101.6726 6.9000 200.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 102.2134 7.3600 500.00 INE053F07850 IRFC 8.33% 26-Mar-19 102.3740 6.8000 750.00 INE053F07850 IRFC 8.33% 26-Mar-19 102.3740 6.8001 750.00 INE053F07850 IRFC 8.33% 26-Mar-19 102.3773 6.8000 240.00 INE296A07KT2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.70% 29-Mar-19 101.8475 7.4602 250.00 INE860H07CZ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED -- 12-Apr-19 113.1510 7.5800 500.00 INE053F09FY2 IRFC 8.19% 27-Apr-19 102.3324 6.8820 8.00 INE093J07KG1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 10-May-19 102.0000 0.0000 0.20 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.5016 7.3000 400.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.5016 7.3000 400.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 30-May-19 116.4174 12.9449 35.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.4431 7.2700 750.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.4259 7.2800 750.00 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 103.5944 6.9450 7.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 15-Jul-19 102.0258 7.2500 750.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 21-Aug-19 103.9174 7.3500 250.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 28-Aug-19 113.5199 12.9522 42.90 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 23-Sep-19 101.2433 7.3100 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 23-Sep-19 101.2433 7.3100 250.00 INE688I07410 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 10-Oct-19 100.4309 8.2500 230.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION 8.96% 21-Oct-19 103.7067 7.1000 700.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.54% 08-Nov-19 100.5398 8.2900 250.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 20-Dec-19 109.8511 12.9848 1.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 100.5501 8.6000 500.00 INE134E08GX5 PFC 8.36% 26-Feb-20 102.7956 7.1200 750.00 INE134E08GX5 PFC 8.36% 26-Feb-20 102.7956 7.1200 750.00 INE148I07HK3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.39% 20-Apr-20 100.6305 8.1000 200.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES 7.55% 19-Jun-20 100.0136 7.5300 900.00 INE774D07RK6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.2087 7.5539 700.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.6338 7.3400 200.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.6338 7.3400 200.00 INE031A08533 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.05% 14-Aug-20 100.0000 7.0500 1000.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.4511 7.3900 250.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.4511 7.3900 250.00 INE093J07RO0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Sep-20 100.0000 0.0000 146.90 INE093J07RP7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Sep-20 100.0000 0.0000 49.80 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0000 6.9904 1350.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES 8.95% 04-Oct-20 104.7719 7.2100 100.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 100.4649 7.3500 500.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 104.0515 7.4100 500.00 INE255A07514 ESSEL PROPACK LIMITED -- 25-Apr-21 101.1811 7.9250 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.7082 7.9583 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 101.9879 8.1500 500.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 100.1222 7.0850 500.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 100.1038 7.0900 250.00 INE895D08675 TATA SONS LIMITED 7.60% 14-Dec-21 99.9521 7.5900 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 100.4409 7.0600 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.3117 7.0650 2150.00 INE752E07MF1 PGC 8.20% 23-Jan-22 104.1161 7.0800 200.00 INE752E07MF1 PGC 8.20% 23-Jan-22 104.1161 7.0800 200.00 INE860H07EN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.00% 10-Mar-22 100.2887 7.9000 800.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7968 7.1150 1750.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.3824 8.8750 200.00 INE438A07144 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 29-Apr-22 100.4325 7.6800 300.00 INE514E08FM3 EXIM 7.35% 18-May-22 100.9620 7.0950 550.00 INE514E08FM3 EXIM 7.35% 18-May-22 100.9620 7.0950 550.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.27% 06-Jun-22 100.6803 7.0900 550.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 06-Jun-22 103.3665 9.5000 20.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2704 150.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2704 150.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 103.8792 8.1003 1.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.6700 9.0500 2.00 INE976G08056 RBL BANK LIMITED 10.25% 30-Jun-22 104.7668 9.3500 500.00 INE537P07372 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.92% 20-Jul-22 100.0000 7.9200 200.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 22-Jul-22 100.0000 7.7441 1.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 107.0825 7.1800 150.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES 9.24% 20-Dec-22 100.7583 7.0400 200.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 104.5900 7.7700 4.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.0723 9.0000 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.0723 9.0000 50.00 INE638F08021 TIIC LTD 9.85% 07-Mar-24 103.6000 8.8500 28.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.00% 22-Jun-24 100.0000 7.9900 3.00 INE537P07364 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.95% 12-Jul-24 100.0000 7.9500 800.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.0743 10.1500 6.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 104.9800 8.0700 2.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 105.2800 7.3300 4.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED 8.70% 20-May-25 105.0600 7.8000 1.00 INE906B07EE9 NHAI 7.11% 18-Sep-25 107.5670 5.9100 100.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.44% 01-Jun-26 105.6075 7.5400 1150.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.44% 01-Jun-26 105.6074 7.5400 500.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.1000 8.4600 119.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 101.5500 9.0319 56.60 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN 8.85% 26-Sep-26 102.6525 8.4100 100.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION 9.33% 31-Mar-27 102.2000 9.2500 19.00 INE514E08FN1 EXIM 7.56% 18-May-27 101.8313 7.2830 250.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.50% 18-May-27 100.9000 8.3548 2.00 INE514E08FN1 EXIM 7.56% 18-May-27 101.8313 7.2830 250.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING 8.50% 28-May-27 100.2500 8.4500 7.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.2145 7.3100 250.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.2145 7.3100 250.00 INE134E08JC3 PFC 7.44% 11-Jun-27 100.1180 7.4150 52.00 INE134E08JC3 PFC 7.44% 11-Jun-27 100.1180 7.4150 50.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 99.8637 7.2900 400.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.2600 8.4560 30.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 99.8637 7.2900 100.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.7300 8.4048 150.00 INE752E07OF7 PGC 7.30% 19-Jun-27 100.0380 7.2875 250.00 INE752E07OF7 PGC 7.30% 19-Jun-27 100.0380 7.2875 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.1053 8.6900 1251.00 INE514E08FL5 EXIM 8.60% PERPETUAL 100.8493 8.3500 1000.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.3803 8.7400 750.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.1561 8.7000 500.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.1614 8.5900 350.00 INE033L07FU4 TATA CAPITAL HOUSING -- -- 100.0000 7.6000 250.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.3500 8.9800 150.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5716 10.0200 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 92.7845 13.4501 1.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.1561 8.7000 500.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.8576 5.9500 100.00 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 118.6000 7.4600 8.00 INE540P08028 U.P. INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.70% 04-Jul-31 101.8800 9.6000 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.8338 7.4200 50.00 INE752E07OB6 PGC 7.55% 21-Sep-31 100.9515 7.4300 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.2000 7.4500 500.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 102.2862 7.4100 250.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 103.3379 8.9500 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.5700 9.2293 124.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 101.3936 9.3170 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 89.4500 13.0500 1.00 ===============================================================================================