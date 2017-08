TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 20

Jul 20 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20830.60 NSE 59808.00 ============= TOTAL 80638.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07A25 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 07-Aug-17 145.6000 10.7500 20.00 INE721A07DO5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 0.00% 09-Aug-17 169.5000 23.9700 2.00 INE804I07SY9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-17 160.4900 10.5000 4.50 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 163.1600 10.5000 9.50 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.4400 6.5000 590.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.07% 05-Oct-17 100.4014 6.8500 150.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 100.6300 6.5900 1150.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 100.6800 6.7900 90.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 97.0000 7.1400 38.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8800 6.5500 4.00 INE121A07IW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.35% 09-Mar-18 101.2300 7.0900 15.00 ine202b07dj4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 0.00% 12-Mar-18 126.1800 7.5300 3.00 INE202B07EI4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 0.00% 02-Apr-18 123.4572 7.8000 10.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.4500 6.8700 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.51% 22-Jun-18 101.2600 7.0500 150.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.20% 26-Jun-18 100.2900 6.8400 150.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOP 13.00% 27-Jun-18 104.4400 18.0000 1.70 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.5000 6.8400 250.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.7600 6.8400 50.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-18 101.4200 11.2500 1.00 INE053F07975 IRFC 7.15% 16-Sep-18 100.5800 6.6300 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.4100 7.1000 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 90.5400 7.1400 40.00 INE756I07AT9 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.63% 17-Jan-19 100.4100 7.2800 500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 90.0100 7.1400 44.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 28-Feb-19 101.6500 6.9700 30.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.2800 6.6100 50.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-19 104.7100 6.8400 2.50 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 28-Jun-19 102.1600 7.7500 500.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPOR 11.00% 12-Sep-19 105.9100 8.4200 450.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 104.6800 7.3000 100.00 INE020B07EY7 REC 8.80% 17-Nov-19 103.8500 6.9200 1.00 INE114A07646 SAIL 8.60% 19-Nov-19 101.9700 7.0700 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 103.1000 7.2100 500.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 100.3700 7.4500 250.00 INE961V08016 KRIBHCO INFRASTRUCTURE LTD 8.15% 30-Apr-20 100.3188 8.2600 30.00 INE050A07014 BOMBAY BURMAH TRADING CORP 8.44% 30-Apr-20 100.8042 8.3600 30.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT 9.15% 30-Apr-20 102.7200 8.0000 20.00 INE949L07519 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 8.90% 30-Apr-20 100.2600 8.7600 6.00 INE688I07584 CAPITAL FIRST LIMITED 8.35% 15-May-20 100.3000 8.2000 50.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 101.2500 9.2000 1.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION 7.46% 05-Jun-20 100.8600 7.1000 150.00 INE774D07RK6 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 7.65% 22-Jun-20 100.2200 7.5500 1700.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FIN 1.50% 22-Jun-20 102.0000 7.3200 60.00 INE278N07014 BIOSCOPE CINEMAS PRIVATE 0.00% 22-Jun-20 100.4839 9.2500 30.00 INE985N07055 JAY PROPERTIES PRIVATE 0.00% 22-Jun-20 100.3944 9.3000 15.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.6100 8.4900 30.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 102.5400 7.9300 29.00 INE931Q08035 PROMONT HILLSIDE PRIVATE 8.40% 26-Jun-20 100.2248 8.3000 30.00 INE674N07097 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) 0.00% 07-Jul-20 113.0137 8.4300 27.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 100.0727 7.4700 500.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.52% 17-Aug-20 100.0778 7.4900 500.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-21 100.6100 8.9000 20.40 INE774D07QG6 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 7.50% 30-Nov-21 99.2000 7.7000 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.4400 7.0400 500.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE 16.83% 28-Dec-21 113.8400 12.5000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.00% 23-Feb-22 106.5100 6.3200 13.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 106.8900 6.3200 25.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.9700 7.0700 1450.00 INE020B07GG9 REC 7.93% 27-Mar-22 106.4200 6.3100 6.80 INE752E07KT6 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-22 103.2400 7.1000 50.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-22 103.8800 9.2500 200.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.8000 7.0600 150.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.2600 7.4100 50.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.2200 9.1700 20.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.24% 06-Dec-22 100.6800 7.0000 250.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.7900 7.3400 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.3500 8.9400 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.7600 7.4300 750.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 100.8900 7.3400 300.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.3500 10.3900 4.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 107.0300 7.8800 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.70% 21-Jun-24 105.6000 10.6200 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0800 10.2600 4.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.9900 7.3400 300.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 104.4400 7.3700 150.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.44% 01-Jun-26 106.3000 7.4900 340.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 101.0900 7.3400 300.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 91.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.2500 7.4300 500.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 102.9200 9.2000 1.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 101.1100 8.9500 0.80 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 116.6000 5.9300 12.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 115.5400 5.9600 5.50 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.9800 10.0600 28.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.0300 9.7300 30.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 101.1800 7.3400 300.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.0800 7.4200 500.00 INE752E07OF7 PGC 7.30% 19-Jun-27 100.2400 7.2600 300.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.9200 7.4800 300.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.5000 7.3500 14.00 INE053F07595 IRFC 7.04% 23-Mar-28 108.3100 5.9600 1.00 INE020B07HS2 REC 8.71% 24-Sep-28 120.1000 5.9400 5.00 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 120.5000 5.9800 0.50 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 122.4000 5.9500 8.40 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-29 118.0800 6.3000 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 100.7500 8.1500 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% -- 101.4300 8.9900 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% -- 102.0000 11.0400 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.4500 8.7200 100.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 112.0500 5.9300 50.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.2800 5.9900 77.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.39% 15-Mar-31 112.4400 6.0200 5.80 INE053F07884 IRFC 7.35% 22-Mar-31 112.4000 5.9900 17.80 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.3700 5.9900 16.20 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.1500 10.0100 46.40 INE053F09HQ4 INDIAN RAIL FINANCE CORP 9.47% 10-May-31 118.8000 9.9500 12.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.8800 7.3800 900.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 99.5900 9.4500 9.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 127.0400 6.0200 100.00 INE787H07404 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-34 124.4800 6.1500 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9500 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7500 10.7100 5.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 100.5000 8.5800 250.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.1600 9.1400 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2000 11.4900 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.5800 8.1600 1000.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 92.6600 10.1700 403.00 INE476A09215 CANARA BANK 9.10% 31-Dec-99 102.2700 7.8700 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.3700 9.1400 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.8500 9.9200 1.00 NSE === INE804I07T86 ECL FINANCE LIMITED -- 07-Aug-17 111.3660 9.0000 10.00 INE804I07U67 ECL FINANCE LIMITED -- 07-Aug-17 111.5050 9.0000 10.00 INE020B07JB4 REC 9.06% 23-Sep-17 100.4151 6.2429 600.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED 9.06% 05-Oct-17 100.4014 6.8500 150.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION 8.91% 15-Oct-17 100.4747 6.4501 560.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.62% 26-Oct-17 100.6625 6.6444 15.00 INE093J07AA5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Nov-17 150.6300 0.0000 2.50 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Nov-17 157.7340 0.0000 6.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.67% 23-Nov-17 100.2645 6.5500 500.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.4902 6.8000 150.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.4902 6.8000 150.00 INE093J07AP3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Dec-17 176.0000 0.0000 20.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 15-Jan-18 100.4783 6.7200 1000.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 15-Jan-18 100.4783 6.7200 1000.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.2271 6.7300 250.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 19-Mar-18 101.3955 6.7900 150.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 19-Mar-18 101.3955 6.7900 150.00 INE915D07PF9 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 28-Mar-18 145.8200 - 2.50 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.4495 6.8700 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.51% 22-Jun-18 101.2593 7.0500 150.00 INE915D07RN9 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 24-Jul-18 114.3500 - 5.00 INE915D07RP4 CITICORP FINANCE (INDIA) CNX BA 30-Jul-18 113.3500 - 18.50 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Aug-18 115.0000 0.0000 3.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 100.2434 6.6500 1250.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 100.2434 6.6500 1250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.4723 7.0200 700.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Sep-18 119.9070 0.0000 18.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.4723 7.0200 700.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 100.5791 6.6300 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.4097 7.1000 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.4118 7.0500 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.4118 7.0500 250.00 INE093J07GA2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Jan-19 133.0440 0.0000 2.50 INE756I07AT9 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.63% 17-Jan-19 100.4119 7.2800 500.00 INE756I07AY9 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 31-Jan-19 100.3601 7.3600 250.00 INE764L07090 SADBHAV INFRASTRUCTURE PRO 2.60% 30-Apr-19 107.6066 9.5500 15.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 10-Jun-19 133.2810 0.0000 2.50 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.3989 7.9000 250.00 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.90% 27-Jun-19 101.0000 7.3172 200.00 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 28-Jun-19 102.1548 7.7500 1000.00 INE769A07043 AARTI INDUSTRIES LIMITED -- 14-Jul-19 104.2279 9.2000 15.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 102.6200 11.2492 2.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE 11.00% 12-Sep-19 105.9053 8.4200 450.00 INE093J07LN5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Sep-19 142.5000 0.0000 3.50 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.7005 8.2600 100.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 104.6804 7.3000 100.00 INE909H07BY4 SHEBA PROPERTIES LIMITED 9.85% 17-Oct-19 103.5937 8.0000 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 103.7267 7.0800 700.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.54% 08-Nov-19 101.4400 7.8500 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 103.0986 7.2100 500.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION 8.65% 28-Nov-19 103.2978 7.0500 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION 8.65% 28-Nov-19 103.2978 7.0500 250.00 INE039A07777 IFCI LTD 9.40% 01-Dec-19 101.7789 8.9100 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.9081 7.2100 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.9081 7.2100 250.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 100.3687 7.4500 500.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jan-20 102.6104 7.3433 30.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION 8.36% 26-Feb-20 102.8812 7.0800 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION 8.36% 26-Feb-20 102.8812 7.0800 300.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 100.0831 7.5600 100.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.4457 7.3300 500.00 INE688I07584 CAPITAL FIRST LIMITED 8.35% 15-May-20 100.2987 8.2000 100.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.8004 7.1200 6.00 INE371K08102 TATA REALTY AND INFRA -- 20-May-20 106.4577 7.8434 60.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.6286 7.3300 41.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.2885 7.7200 100.00 INE774D07RK6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.2161 7.5500 1700.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.7356 6.9000 700.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 101.1138 7.3300 10.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 28-Jun-20 106.1239 6.9139 40.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 99.6721 6.9500 250.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 99.6205 6.9700 12.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION 7.46% 05-Jul-20 100.8644 7.1000 150.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.4109 7.3300 50.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.8889 7.3400 1.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION 8.64% 08-Jul-20 104.4234 6.9300 17.50 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.0000 7.6282 300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6018 7.1569 10.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 100.0727 7.4700 2900.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 100.0000 7.4978 50.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES 7.52% 17-Aug-20 100.0778 7.4900 850.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.3190 7.1200 500.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 102.2107 9.5500 150.00 INE093J07RO0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Sep-20 100.0000 0.0000 10.00 INE572E09437 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.77% 25-Sep-20 100.5700 7.5700 5.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD -- 29-Sep-20 101.3308 9.0000 1.00 INE504L07AQ3 RELIANCE FINANCIAL LIMITED -- 18-Nov-20 100.0000 0.0000 17.50 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.7278 6.9000 650.00 INE514E08928 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 25-Feb-21 106.4222 7.0400 100.00 INE514E08928 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 25-Feb-21 106.4222 7.0394 100.00 INE321N07244 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 10-Mar-21 103.7612 9.2600 820.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 106.5174 7.0400 350.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 106.5174 7.0394 350.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 106.5711 7.0400 150.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 106.5711 7.0400 150.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.9900 7.7200 10.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 106.6987 7.1900 40.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.1585 8.1002 300.00 INE053F07942 IRFC 6.70% 24-Nov-21 98.9880 6.9700 750.00 INE053F07942 IRFC 6.70% 24-Nov-21 98.9850 6.9800 250.00 INE774D07QG6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.50% 30-Nov-21 99.2006 7.7000 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.2532 7.1800 650.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.1794 7.2000 50.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.4228 7.0350 1400.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.6137 7.1500 150.00 INE860H07EN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.00% 10-Mar-22 100.6647 7.8000 1000.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.9301 7.0800 2550.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION 7.93% 20-May-22 103.2419 7.1000 50.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.7996 7.0600 150.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.1973 7.4200 300.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.1973 7.4200 250.00 INE316W07013 HERO SOLAR ENERGY PRIVATE -- 21-Jun-22 106.0943 9.8100 600.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.2213 9.1700 20.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 100.0800 7.6900 20.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 100.0000 7.8000 150.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.24% 20-Dec-22 100.6823 7.0000 500.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION 8.90% 18-Mar-23 99.6300 11.6580 4.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.8855 7.5100 3.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.7894 7.3400 300.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.2990 8.9700 607.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.3502 8.9400 405.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.2575 8.9600 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.7579 7.4300 750.00 INE535H08579 FULLERTON INDIA CREDIT COM 10.50% 27-Oct-23 106.4500 9.0800 1000.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 104.6447 8.2453 350.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 100.8871 7.3400 300.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 107.0265 7.8800 100.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.00% 22-Jun-24 100.0000 7.9898 8.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0803 10.3500 2.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 105.1669 8.2514 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.3069 7.4234 50.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 14-Mar-25 102.5276 8.2568 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.7175 7.3800 18.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.9901 7.3400 300.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 104.4410 7.3575 800.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 105.6561 8.2572 100.00 INE261F07016 NABARD 7.07% 25-Feb-26 107.6476 5.9000 200.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.44% 01-Jun-26 105.9478 7.4875 400.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 101.0861 7.3400 300.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION 7.63% 14-Aug-26 101.4334 7.4000 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION 7.63% 14-Aug-26 101.2384 7.4300 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.3100 8.9400 180.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.2674 7.4350 850.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION 7.18% 20-Jan-27 99.4500 7.3885 250.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 116.4385 5.9800 43.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-27 106.1097 8.2601 584.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.7200 9.4100 33.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 101.8700 9.0562 32.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 115.3820 5.9800 5.50 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.2000 9.2500 39.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.5500 9.6500 30.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 102.9700 8.0400 1.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 100.5200 8.4143 16.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 101.1756 7.3400 300.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.1162 7.4150 500.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 100.1088 7.2542 750.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.7800 8.3968 7.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 100.2434 7.2575 1350.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 100.2440 7.2575 250.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 100.8020 7.6100 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.7462 8.1800 2750.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.9201 7.4750 550.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.5000 7.4533 14.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 120.3500 6.2500 3.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 102.5845 8.1600 1000.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.1571 8.5900 900.00 INE033L07FU4 TATA CAPITAL HOUSING FIN -- -- 100.0754 7.5550 750.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.8173 8.5300 500.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.5785 8.2000 500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.4969 8.5800 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.4521 8.7200 200.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.8208 8.9500 200.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1089 9.1500 100.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.80% PERPETUAL 107.8300 9.0795 74.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.7964 8.2100 50.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.6300 11.6580 8.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 101.2000 8.8600 8.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.8218 10.2500 6.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.05% PERPETUAL 102.9400 8.5900 4.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 101.0500 9.1984 2.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.8173 8.5300 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.5785 8.2000 250.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% -- 100.2885 7.7200 100.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% -- 101.7964 8.2050 50.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.3203 8.6624 570.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 112.0455 5.9300 50.00 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 118.8000 7.4300 12.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.8774 7.3725 1000.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.5900 9.4450 9.50 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 103.3000 8.9552 87.00 INE915D07PE2 CITI FN NF LK -- -- 132.2500 - 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange