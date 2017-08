TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 21

Jul 21 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16956.00 NSE 74507.60 ============= TOTAL 91463.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07186 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 14-Aug-17 110.0700 9.1000 5.00 INE804I07TH2 ECL FIN LTD 0.00% 25-Aug-17 163.4300 10.5000 7.50 INE804I07TM2 ECL FIN LTD 0.00% 30-Aug-17 197.8200 10.5000 7.50 INE774D07NS8 MAHINDRA AND MAHINDRA 8.54% 23-Oct-17 100.4100 6.5000 500.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.9500 6.5900 56.00 INE092T08AB2 IDFC BANK LTD 0.00% 25-Apr-18 121.1009 6.9400 1250.00 INE510W07037 INOX WIND INFRASTRUCTURE 8.33% 10-Aug-18 99.6200 8.9000 487.50 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.50% 12-Oct-18 100.4100 7.1000 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 9.65% 17-Jan-19 103.3000 7.1700 150.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 100.5700 7.6000 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.7500 6.8000 10.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 100.3400 6.9100 19.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.55% 19-Jun-20 100.2400 7.4400 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.7100 6.9100 19.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FIN LTD 7.90% 30-Jun-20 100.3434 7.7500 100.00 INE296A07QB7 BAJAJ FIN LTD 7.50% 10-Aug-20 100.2000 7.4200 750.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.52% 17-Aug-20 100.2500 7.4200 1000.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.50% 31-Aug-20 103.3200 7.2500 250.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD 7.50% 17-Sep-20 101.0400 7.1100 60.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.1800 6.9200 250.00 INE584V07018 ASIAN BUSINESS CONNECTIONS 9.00% 31-Aug-21 100.0000 9.0000 1630.00 INE246R07103 IDFC INFRA DEBT FUND LTD 8.51% 07-Sep-21 102.6500 7.7300 10.00 INE134E08IM4 POWER FIN CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.8600 7.1400 750.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.0600 7.0700 850.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4900 9.1000 10.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.9200 7.0300 1000.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 06-Jun-22 103.9100 9.2500 84.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 100.3500 7.3800 250.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 100.0500 7.7100 200.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LTD 7.75% 22-Jul-22 100.0400 7.7400 8.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 105.7500 5.9000 50.00 INE848E07989 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-23 100.0800 7.4900 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 101.0200 7.3800 250.00 INE848E07997 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-24 100.0800 7.4900 100.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.2500 10.3500 1.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.0000 10.0100 4.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FIN LTD 9.24% 30-Sep-24 109.7800 7.4200 8.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 104.9000 7.3500 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 105.3500 7.3600 250.00 INE848E07AA3 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-25 100.0800 7.5000 100.00 INE906B07EE9 NHAI 7.11% 18-Sep-25 107.7200 5.8900 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.40% 08-May-26 100.4000 9.3100 6.00 INE848E07AB1 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-26 100.0800 7.5000 100.00 INE296A08797 BAJAJ FIN LTD 8.75% 14-Aug-26 104.0700 8.0900 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 102.3600 8.9300 70.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9200 8.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.6300 7.3800 1000.00 INE528G08345 YES BANK LTD 8.00% 30-Sep-26 102.3700 7.6200 250.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 101.2000 7.7500 200.00 INE134E07208 POWER FIN CORP LTD 8.30% 01-Feb-27 116.6900 5.9500 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 115.6200 5.9500 6.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LIMI 9.33% 31-Mar-27 102.1800 9.2500 15.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 100.0800 7.5000 100.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.3500 7.3800 350.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.3400 7.2500 350.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.5400 7.2400 1000.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 100.0200 7.4600 250.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.71% 24-Sep-28 119.9000 5.9600 1.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.76% 25-Oct-28 120.4000 5.9600 1.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.9600 8.9800 11.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORP 8.13% 25-Apr-31 106.1600 7.3900 50.00 INE787H07404 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.55% 27-Mar-34 125.3400 6.0800 10.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% 31-Dec-50 102.7300 8.4400 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7500 10.9100 8.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% 14-Dec-98 100.7800 8.5000 1000.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.6600 9.8600 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 92.8300 13.1000 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 106.9200 9.5000 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% 31-Dec-99 103.0000 10.1400 401.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 109.7800 9.4100 8.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.5200 3.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORP 10.75% 31-Dec-99 105.7000 9.7600 1.00 NSE === INE510W07011 INOX WIND INFRASTRUCTURE 8.33% 10-Aug-17 99.9774 8.5000 487.50 INE918K07AQ7 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 11-Aug-17 124.6550 9.0000 10.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 13-Aug-17 100.1585 6.5000 500.00 INE804I07TC3 ECL FINANCE LTD CNX NI 14-Aug-17 159.6580 0.0000 92.00 INE804I07TD1 ECL FINANCE LTD CNX NI 17-Aug-17 176.3370 8.0000 4.50 INE093J07AD9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 20-Oct-17 148.2280 0.0000 5.50 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FIN -- 23-Oct-17 100.4127 6.5000 1250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.67% 23-Nov-17 100.2821 6.5000 500.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.67% 23-Nov-17 100.2128 6.5000 500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.35% 16-Feb-18 100.2271 6.7300 500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.35% 16-Feb-18 100.2271 6.8258 500.00 INE092T08AB2 IDFC BANK LTD -- 25-Apr-18 121.1009 6.9400 2500.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORP LTD. 8.29% 13-Jun-18 101.5714 6.7000 250.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORP LTD. 8.29% 13-Jun-18 101.5714 6.7000 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.4396 6.8700 1000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.4396 6.8700 1000.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 6.98% 27-Jun-18 100.0000 6.9400 1000.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.5920 7.5850 10.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.4097 7.1000 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.4097 7.1000 250.00 INE918K07EX5 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 04-Dec-18 113.8000 0.0000 2.80 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 103.2964 7.1700 150.00 INE028A09081 BANK OF BARODA RESET 30-Jan-19 101.0868 8.0500 260.00 INE093J07HJ1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-Mar-19 126.0000 0.0000 2.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORP LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.3150 6.9900 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.19% 27-Apr-19 100.9000 7.7200 2.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.95% 13-Jun-19 100.5660 7.6000 250.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.15% 14-Jun-19 100.0000 8.1300 250.00 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.90% 27-Jun-19 100.0000 7.8895 200.00 INE093J07KO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Aug-19 126.3950 0.0000 5.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.5329 8.2500 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.5329 8.2500 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.4649 8.2500 150.00 INE093J07LE4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-Sep-19 122.3170 0.0000 2.50 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.4649 8.2501 150.00 INE688I07410 CAPITAL FIRST LTD 8.50% 10-Oct-19 100.5881 8.1700 2000.00 INE909H07BY4 SHEBA PROPERTIES LTD 9.85% 17-Oct-19 103.5830 8.0000 200.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.98% 15-May-20 101.6678 7.2800 50.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.98% 15-May-20 101.6678 7.2800 50.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 101.3668 6.6751 250.00 INE027E07477 L&T FINANCE LTD 7.85% 19-Jun-20 100.3362 7.7000 550.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.55% 19-Jun-20 100.2402 7.4400 250.00 INE027E07477 L&T FINANCE LTD 7.85% 19-Jun-20 100.3362 7.7068 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.7556 6.8924 700.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.7556 6.8924 700.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 7.90% 30-Jun-20 100.3434 7.7500 950.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 7.90% 30-Jun-20 100.3434 7.7500 850.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.2620 7.5200 250.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.2620 7.5200 250.00 INE476M07BG1 L&T HOUSING FINANCE LTD 7.70% 20-Jul-20 100.0000 7.6900 1250.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LTD 7.50% 10-Aug-20 100.2025 7.4200 2250.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.52% 17-Aug-20 100.2549 7.4225 2000.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.67% 26-Aug-20 103.7590 7.2670 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.67% 26-Aug-20 103.7590 7.2700 50.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 102.3474 8.1428 200.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 31-Aug-20 103.3222 7.2500 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORP LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.3963 7.0900 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.95% 15-Sep-20 103.8269 7.5200 20.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.1819 7.0600 100.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.1819 7.0600 100.00 INE093J07RQ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Sep-20 100.0000 0.0000 129.80 INE093J07RS1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Sep-20 100.0000 0.0000 79.30 INE093J07RR3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Sep-20 100.0000 0.0000 60.60 INE093J07RT9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Sep-20 100.0000 0.0000 36.50 INE572E09437 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.77% 25-Sep-20 100.6394 7.5500 5.00 INE752E07FZ3 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.80% 29-Sep-20 104.5011 7.1500 25.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0200 6.9759 3500.00 INE733E07JY8 NTPC LTD 8.18% 31-Dec-20 103.7478 6.8900 650.00 INE733E07JY8 NTPC LTD 8.18% 31-Dec-20 103.7478 6.8993 650.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.78% 21-Jun-21 102.1600 8.1011 150.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.67% 29-Jul-21 101.1673 7.3200 3000.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.67% 29-Jul-21 101.1673 7.3200 2500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.1311 7.1600 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.1311 7.1600 500.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-21 107.4413 7.1800 30.00 INE584V07018 ASIAN BUSINESS CONNECTIONS 9.00% 31-Aug-21 100.0000 9.0000 1630.00 INE246R07103 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 07-Sep-21 102.6500 7.7200 10.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1357 7.1300 500.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 107.9454 7.1000 2.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.8577 7.1400 900.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-21 105.9399 7.1500 50.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 24-Nov-21 99.0080 6.9645 750.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 24-Nov-21 99.0080 6.9645 750.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.44% 04-Dec-21 104.6952 7.1500 154.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.2877 7.0400 600.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.3077 7.0345 600.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORP LTD 7.27% 22-Dec-21 100.2732 7.1746 600.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORP LTD 7.27% 22-Dec-21 100.2732 7.1746 600.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.5523 7.0000 200.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 107.6900 6.0300 13.00 INE306N07JO5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.70% 28-Feb-22 100.0000 7.7000 750.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 108.0680 6.0300 25.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.1599 7.0200 2100.00 INE020B07GG9 REC 7.93% 27-Mar-22 107.6020 6.0200 6.80 INE514E08FM3 EXIM 7.35% 18-May-22 101.1765 7.0400 250.00 INE514E08FM3 EXIM 7.35% 18-May-22 101.1765 7.0400 250.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 7.27% 06-Jun-22 100.9170 7.0300 1100.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.3987 7.1700 2100.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.48% 10-Jun-22 100.3548 7.3800 250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.3987 7.1700 500.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.4500 9.1100 35.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 100.0520 7.7000 200.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LTD 7.80% 18-Jul-22 100.0000 7.8000 250.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LTD 7.75% 22-Jul-22 100.0900 7.7219 8.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 105.7500 5.9000 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORP LTD. 8.90% 18-Mar-23 105.9909 7.5440 33.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 101.5500 8.7300 27.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LTD 8.73% 06-Jun-23 103.5952 7.8759 10.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.6113 8.9025 335.90 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.4400 8.9249 1.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.6113 8.9025 285.90 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 101.0230 7.3759 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 101.0030 7.3800 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 100.7664 7.4300 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.3488 11.3500 5.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.24% 30-Sep-24 109.7800 7.4200 16.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LTD SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 105.1100 7.7252 18.00 INE020B08898 REC 8.23% 23-Jan-25 105.1910 7.3000 150.00 INE001A07FG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.96% 08-Apr-25 107.9300 7.5500 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 105.6794 7.3000 250.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 103.7500 10.0400 2.00 INE906B07EE9 NHAI 7.11% 18-Sep-25 107.7197 5.8850 50.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.5471 7.3400 150.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.5471 7.3400 150.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 100.4000 9.3100 12.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.44% 01-Jun-26 105.2099 7.4800 320.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 07-Aug-26 99.7500 9.0300 200.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LTD 8.75% 14-Aug-26 104.0738 8.0900 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.3600 8.9000 124.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 24.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.6321 7.3800 1500.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.6321 7.3800 500.00 INE528G08345 YES BANK LTD -- 30-Sep-26 102.3713 7.6200 500.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 101.1997 7.7500 200.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORP LTD 7.23% 05-Jan-27 98.9200 7.5500 8.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORP LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.5383 7.3750 450.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORP LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.5383 7.3750 350.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 116.5720 5.9650 10.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORP LTD. 7.60% 20-Feb-27 102.3926 7.3750 100.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORP LTD. 7.60% 20-Feb-27 102.3926 7.3750 100.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 115.4970 5.9650 6.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETW 9.33% 31-Mar-27 102.1800 9.2500 15.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 101.6500 7.7300 26.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 101.6950 7.2400 1250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 101.6950 7.2400 500.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.3544 7.3800 650.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 100.3426 7.2200 950.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 100.1354 7.2500 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.5532 7.2125 1750.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.5706 7.2100 350.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORP 7.59% 20-Jun-27 100.9900 7.5800 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LTD 8.15% 22-Jun-27 100.0000 8.1414 750.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 100.0894 7.4500 1050.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 100.0894 7.4500 900.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORP OF IND 7.25% 15-Dec-28 100.4083 7.3200 300.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 120.3500 6.2500 3.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.7827 8.5000 1500.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.2053 8.7000 500.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.2700 9.0000 400.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.0701 8.7214 400.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 99.9000 9.2100 290.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0000 9.1900 212.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0600 9.1200 40.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.8000 11.6100 6.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% PERPETUAL 92.9485 13.4000 6.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 101.7100 9.4500 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% PERPETUAL 101.3933 10.5000 2.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 100.0000 10.8687 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.7827 8.5000 500.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.8169 8.5400 100.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0100 10.0270 1.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-31 106.1620 7.3900 100.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-31 105.9449 7.4150 50.00 INE848E07914 NHPC LTD SR-U 8.24% 27-Jun-31 107.0000 7.4100 600.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 100.9540 7.4300 550.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 99.4800 9.4700 2.00 INE945S07199 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-34 103.3303 8.9500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 101.0895 10.5000 1.00 INE915D07PE2 CITI FN NF -- - 132.3500 - 4.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange