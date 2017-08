TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 7

Jul 7 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17509.40 NSE 47716.50 ============= TOTAL 65225.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07TN0 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 197.0670 10.5000 25.50 INE916DA7KV9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.54% 18-Oct-17 100.4565 6.7600 500.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LTD 12.37% 02-Jun-18 100.1600 12.5100 20.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.5100 7.0000 250.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.80% 21-Aug-18 101.7800 10.0000 1.00 INE671H07210 SOBHA LTD 12.00% 18-Sep-18 102.0700 10.0000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 90.4000 7.0200 195.10 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0500 6.9500 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORP LTD 7.85% 15-Apr-19 101.0100 7.1900 150.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4400 7.0000 2.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.15% 14-Jun-19 100.0699 8.1000 200.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.70% 02-Aug-19 100.3000 7.2300 200.00 INE148I07FU6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.65% 22-Aug-19 51.6664 7.0100 50.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 102.6100 7.0500 300.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERV 8.50% 31-Jan-20 100.2300 8.3600 2000.00 INE656J07118 GEETANJALI TRADING AND INV 0.00% 20-Feb-20 103.0000 7.8900 1300.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.1700 6.9800 900.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.0800 7.0000 750.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.1900 6.8900 500.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LTD 7.62% 15-Jun-20 100.0200 7.6000 500.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LTD 7.77% 17-Jun-20 100.3975 7.6000 100.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORP LTD 7.42% 26-Jun-20 100.4100 7.2500 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE 18.50% 30-Jun-20 97.8100 18.5000 2.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.2200 7.3000 2.00 INE140A08SW7 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.20% 27-Jul-20 100.0944 8.1600 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.4000 7.1000 250.00 INE528S07052 EDELWEISS RETAIL FINANCE LTD 9.00% 19-Aug-20 103.8700 7.5500 900.00 INE540P07111 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-21 101.5900 8.1600 670.00 INE733E07KB4 NTPC LTD 8.10% 27-May-21 103.3300 7.0800 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.2900 7.3000 250.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-21 106.2300 7.1700 50.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1100 7.1200 150.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORP LTD 7.35% 10-Mar-22 101.3100 7.1300 500.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6500 7.1600 750.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.4900 7.1500 1050.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 06-Jun-22 103.5500 9.2500 69.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 99.5000 7.4000 300.00 INE235P07787 LNT INFRA DEBT FUND LTD 8.00% 16-Jun-22 100.4500 7.7800 70.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% 28-Jun-22 100.2400 8.7000 501.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.0000 8.5900 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.2500 10.2800 1.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 110.2400 7.5500 120.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORP LTD 8.20% 10-Mar-25 103.5900 7.5500 1000.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LTD 8.70% 20-May-25 105.2700 7.7700 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.6500 10.0000 0.50 INE906B07EH2 NHAI 7.39% 11-Jan-26 107.0431 6.0500 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINAN 9.00% 06-Jun-26 105.2000 8.1500 500.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.0000 8.6300 115.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.90% 24-Aug-26 102.0600 7.5700 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 23.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 102.4600 8.4400 250.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.1500 6.0700 3.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LTD 8.50% 11-May-27 101.9300 8.1900 3.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.49% 30-May-27 100.7400 7.3800 250.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 100.1600 8.7700 20.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.6100 7.5300 400.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 110.7000 5.9700 100.00 INE465N07256 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL 9.05% 31-Mar-28 106.0500 8.3500 110.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORP LTD 7.93% 20-May-28 103.6400 7.4200 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 119.4500 6.0700 4.20 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.48% 21-Nov-28 119.5200 6.0500 7.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.88% 19-Mar-29 118.1300 6.3300 1.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 102.5200 8.7600 1.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.2000 6.0200 8.10 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.64% 22-Mar-31 112.0000 6.3000 1.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 127.3400 6.0000 7.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.0000 10.9000 3.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.7500 8.9800 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 11.1600 6.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 400.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 108.2900 9.3000 10.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.6800 9.9900 1.00 NSE === INE918K07BF8 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 28-Jul-17 131.2640 9.0000 10.00 INE804I07T52 ECL FINANCE LTD -- 31-Jul-17 110.7100 9.0000 10.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORP LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.3320 6.2500 250.00 INE092T08899 IDFC BANK LTD SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.4240 7.0000 100.00 INE092T08899 IDFC BANK LTD SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.4240 7.0000 100.00 INE916DA7KV9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.54% 18-Oct-17 100.4565 6.7600 500.00 INE092T08907 IDFC BANK LTD 8.43% 13-Nov-17 100.4284 6.8200 250.00 INE092T08907 IDFC BANK LTD 8.43% 13-Nov-17 100.4284 6.8200 250.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.32% 17-Nov-17 100.6770 7.0000 500.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 26-Feb-18 101.2379 7.0000 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 26-Feb-18 101.2379 7.0000 250.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOP 8.00% 04-Apr-18 116.1857 8.0100 100.00 INE556F09478 SIDBI 8.20% 07-Jun-18 101.1628 6.8360 9.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.2517 7.1300 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.5132 7.0000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORP LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.1556 7.0300 1200.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 29-Dec-18 133.7860 0.0000 2.50 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0474 6.9500 250.00 INE916DA7MS1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.70% 27-Feb-19 100.1901 7.5300 80.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.4412 6.9990 23.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LTD 7.48% 10-Jun-19 100.1570 7.5380 70.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 103.4321 7.0650 2.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.80% 22-Jun-19 103.1085 7.0395 2.00 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL 7.90% 27-Jun-19 100.0000 7.8950 2500.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-19 104.0598 7.0230 10.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.3883 6.7900 250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.51% 24-Jul-19 103.8500 7.4057 200.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.70% 02-Aug-19 100.3011 7.2300 200.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORP LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.6291 7.1850 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.1508 8.4200 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.1508 8.4200 100.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LTD 10.75% 27-Sep-19 101.2564 7.9400 200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 103.9193 7.0700 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 103.9193 7.0700 50.00 INE504L07AH2 RELIANCE FINANCIAL LTD -- 14-Oct-19 102.8400 0.0000 1.50 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 100.5039 7.0331 200.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.75% 07-May-20 104.1103 7.0700 50.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.75% 07-May-20 104.1103 7.0700 45.00 INE027E07436 L&T FINANCE LTD SR-C 7.85% 25-May-20 100.0744 7.8000 50.00 INE027E07436 L&T FINANCE LTD SR-C 7.85% 25-May-20 100.0744 7.8000 50.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.4791 7.0300 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.4791 7.0300 250.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.0878 7.0000 2750.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LTD 7.62% 15-Jun-20 100.0000 7.6060 1000.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LTD 7.77% 17-Jun-20 100.3975 7.6000 100.00 INE774D07RK6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.0000 7.6389 1000.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORP LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.4083 7.2500 600.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORP LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.4103 7.2500 500.00 INE261F08899 NABARD 6.85% 29-Jun-20 100.0000 6.8603 1000.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 99.4363 7.0400 550.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 99.4363 7.0400 300.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 99.3735 7.0700 1000.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORP LTD 7.30% 30-Jun-20 100.1222 7.2436 500.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORP LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.4939 7.2500 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORP LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.4939 7.2500 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.0000 7.4921 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3231 7.2700 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.4212 7.0900 700.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.4212 7.0900 450.00 INE093J07RB7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Sep-20 100.0000 0.0000 5.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.13% 21-Sep-20 100.2469 7.0300 500.00 INE572E09437 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.77% 25-Sep-20 100.3741 7.6500 900.00 INE572E09437 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.77% 25-Sep-20 100.3741 7.6500 900.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD -- 29-Sep-20 100.9964 9.0000 19.00 INE093J07RF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-Oct-20 100.0000 0.0000 2.50 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.35% 23-Oct-20 102.4045 7.4700 50.00 INE540P07111 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-21 101.5913 8.1600 680.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 18-Mar-21 108.7982 9.1300 2246.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LTD 8.75% 27-Jul-21 102.6300 7.9700 25.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.2366 8.2336 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.2284 7.3175 1100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.2897 7.3000 250.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-21 106.2253 7.1700 50.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1080 7.1201 150.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORP LTD. 7.35% 10-Mar-22 101.3140 7.1300 500.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6298 7.1600 750.00 INE438A07144 APOLLO TYRES LTD 7.80% 29-Apr-22 100.4383 7.6800 200.00 INE438A07144 APOLLO TYRES LTD 7.80% 29-Apr-22 100.4383 7.6800 200.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.4447 7.1500 1550.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 06-Jun-22 103.1097 9.5000 40.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 99.6855 7.3500 200.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.65% 28-Mar-23 108.9300 8.5900 6.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL 9.35% 26-May-23 100.9000 9.1400 8.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.10% 28-Jun-23 106.0000 8.7600 20.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.9309 9.0299 100.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.10% 29-Sep-23 106.0000 8.7900 11.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 9.38% 05-Dec-23 109.6800 7.5900 3.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 99.3000 8.6100 220.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.7500 10.3830 0.50 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.00% 22-Jun-24 100.0000 7.9917 86.50 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 110.2023 7.5538 120.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE001A07FG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.96% 08-Apr-25 107.5800 7.6200 28.00 INE001A07FJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.96% 09-Apr-25 107.4300 7.6500 10.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 103.7542 7.4700 600.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 103.7542 7.4700 600.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES 9.30% 09-Oct-25 104.5300 8.5000 3.00 INE950O08022 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 9.25% 13-Oct-25 104.2800 8.5000 5.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.73% 24-Feb-26 102.3100 8.3322 22.50 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.72% 27-Mar-26 102.4100 8.3079 17.50 INE733E07KA6 NTPC LTD 8.05% 05-May-26 104.3343 7.3540 400.00 INE733E07KA6 NTPC LTD 8.05% 05-May-26 104.3343 7.3540 200.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 105.2000 8.1525 500.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.9600 8.7400 200.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELEC 10.85% 04-Aug-26 102.2000 10.7400 2.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LTD 8.75% 14-Aug-26 103.7500 8.1400 31.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.3500 9.0600 866.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 99.9505 9.0967 300.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1319 9.1000 750.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 99.9505 9.0967 300.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 102.0573 7.5700 400.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 102.0373 7.5730 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9600 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 102.5252 8.4300 325.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.2265 7.9000 50.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LTD 9.55% 08-Mar-27 100.3739 9.4740 2.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.4693 7.4200 600.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.4693 7.4200 600.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.86% 17-May-27 101.7400 7.5933 4.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING 8.50% 28-May-27 100.2275 8.4550 100.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.9850 7.3440 2000.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.7719 7.3750 250.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 100.5000 8.4100 200.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.56% 14-Jun-27 100.0000 7.5532 40.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 100.0000 8.7900 30.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 100.7500 8.4000 3.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 99.4922 7.3675 1150.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 100.3941 7.2371 500.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 110.6993 5.9650 150.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.93% 20-May-28 103.6731 7.4160 50.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.0860 8.7200 3400.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.6722 9.0200 21.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1201 9.1500 10.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 99.7000 11.2000 1.00 INE457A08043 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0280 10.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 98.8635 7.4582 300.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-35 102.7000 9.0500 4.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-36 102.7000 9.0500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7200 21.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE