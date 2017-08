TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 13

Jul 13 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 21879.20 NSE 70598.40 ============= TOTAL 92477.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07145 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 02-Aug-17 110.1700 9.1000 62.50 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2700 6.5800 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.3800 6.5600 350.00 INE306N07IE8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-Sep-17 108.9864 6.5000 500.00 INE031A08467 HUDCO LIMITED 7.84% 30-Sep-17 100.2800 6.4600 1000.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.4900 6.6500 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2800 6.5500 250.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8900 6.6200 200.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 101.1200 7.2500 350.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 100.0000 7.2300 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 90.0500 8.9300 3.40 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.5800 6.9100 250.00 INE931S07025 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.25% 16-Apr-19 102.2388 7.8000 50.00 INE296A07KM7 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 29-Apr-19 102.0623 7.4500 750.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 9.20% 20-May-19 102.2700 7.8100 100.00 INE774D07RF6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.63% 22-May-19 100.2800 7.4500 400.00 INE916DA7NO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.79% 07-Jun-19 100.6000 7.4300 500.00 INE148I07FU6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 22-Aug-19 51.7400 7.8200 300.00 INE573S07025 SUNTRACK COMMERCE PRIVATE LIMITED 0.00% 07-Nov-19 107.2068 8.8100 600.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.7500 7.0000 250.00 INE031A08491 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.21% 25-Apr-20 100.3600 7.0600 750.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.5900 7.1800 1000.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.7100 7.5500 500.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.6400 7.4200 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.2600 7.0800 950.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 113.8800 12.5000 2.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 101.8200 7.1000 4050.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.4100 9.1300 59.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-22 103.7100 9.3300 582.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.6400 7.1000 50.00 INE976G08056 RBL BANK LIMITED 10.25% 30-Jun-22 104.6600 9.3800 1000.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.0500 7.7000 10.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4900 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4400 9.6600 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 87.5900 13.5000 10.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 103.0000 11.4800 200.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 110.7400 7.4300 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.3900 7.4200 1.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 98.3400 8.6500 0.20 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.2900 9.0900 491.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.0200 7.3400 700.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 101.1300 7.3200 250.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 99.9500 7.4500 750.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 100.5000 7.4800 50.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.8000 7.2900 1050.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.2300 8.4600 20.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 100.0100 7.2700 900.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.0000 6.4000 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2000 11.2900 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.9700 8.9100 3.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 112.4800 7.4000 300.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.9800 5.9300 9.10 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.2100 10.0000 138.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.2800 7.4200 300.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.8300 12.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7500 10.7600 3.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 99.4000 10.1500 25.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 101.9800 9.1600 3.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.3800 9.0800 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.8100 10.6700 20.00 INE514E08FL5 EXIM BANK 8.60% 30-Apr-99 100.8200 8.3600 150.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.7000 11.3400 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 400.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.6400 10.0000 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.7000 3.00 NSE === INE804I07UN8 ECL FINANCE LIMITED 31-Jul-17 151.0500 9.0000 13.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 166.5100 0.0000 2.50 INE013A07ZG6 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 09-Aug-17 166.4610 0.0000 5.00 INE306N07IE8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD- 08-Sep-17 108.9864 6.5000 1500.00 INE918K07AX3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 08-Sep-17 120.3030 8.5000 96.30 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 170.7260 0.0000 2.50 INE481G08040 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.37% 29-Sep-17 99.2099 6.3500 3500.00 INE804I07VE5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Oct-17 137.4520 8.2500 13.50 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.4385 6.8500 50.00 INE918K07CW1 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD- INE916DA7FW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 10-Nov-17 100.6185 6.8000 500.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.7460 6.7000 850.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2824 6.5500 750.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2824 6.5500 250.00 INE660A07NO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 22-Dec-17 100.7150 6.8700 150.00 INE660A07NO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 22-Dec-17 100.7150 6.8700 150.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.8790 6.8000 500.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.0108 7.0250 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8871 6.6200 700.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9955 6.5800 200.00 6.5800 200.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.4641 6.8000 850.00 INE760E08141 TATA INDUSTRIES LIMITED 7.45% 03-Jun-18 100.0000 7.3972 750.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 101.1160 7.2500 350.00 INE614G08079 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 29-Jun-18 100.0000 10.4661 2000.00 INE296A07LM5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jul-18 101.1175 7.2649 500.00 INE756I07993 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.27% 03-Aug-18 100.8885 7.3499 500.00 INE093J07DB7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Aug-18 146.0700 0.0000 20.00 INE093J07DP7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Sep-18 140.4620 0.0000 5.50 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.2938 7.2052 150.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.4525 6.7550 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.4525 6.7550 250.00 INE093J07ES9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 24-Oct-18 108.6830 0.0000 2.50 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 115.8000 0.0000 1.50 INE918K07EX5 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD- 04-Dec-18 110.2000 0.0000 0.80 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.0000 7.3759 1050.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-18 109.7710 9.0000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 90.8911 6.7200 1288.20 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.5847 6.9100 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2530 7.2500 750.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.9461 7.2510 500.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.6284 7.3100 100.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4711 7.3100 250.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 04-Apr-19 103.2470 7.6700 10.00 INE093J07HV6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 05-Apr-19 124.6950 0.0000 2.50 INE660A07NR7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.61% 12-Apr-19 101.7457 7.4700 INE660A07NR7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.61% 12-Apr-19 101.7457 7.4700 250.00 INE660A07NR7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.61% 12-Apr-19 101.7457 7.4700 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2262 7.0500 50.00 INE296A07KM7 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 29-Apr-19 102.0623 7.4500 2000.00 INE774D07ON7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 30-Apr-19 101.9326 7.5300 1750.00 INE774D07RF6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.63% 22-May-19 100.2757 7.4500 400.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 24-May-19 125.8000 0.0000 0.50 INE916DA7NO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.79% 07-Jun-19 100.5998 7.4250 500.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-Jun-19 136.7710 0.0000 1.20 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.3555 7.7300 500.00 INE093J07JN9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-19 121.6970 0.0000 2.50 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.6019 6.9500 150.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 21-Jun-19 124.5000 0.0000 1.70 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.90% 27-Jun-19 100.0000 7.8935 500.00 INE306N07JL1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.70% 10-Jul-19 100.0000 7.6987 250.00 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 21-Aug-19 122.4000 0.0000 4.50 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.8205 8.2000 450.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.8205 8.2000 300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0569 7.0000 250.00 INE115A07GC8 LIC HSG FIN 8.59% 18-Nov-19 102.4831 7.3700 500.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.1779 7.0000 100.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 127.9730 8.6500 1.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.69% 04-Dec-19 100.7271 7.3400 1300.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.69% 04-Dec-19 100.7271 7.3400 1300.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 103.3587 7.1600 300.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.7465 7.0000 250.00 INE031A08491 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.21% 25-Apr-20 100.3598 7.0600 1250.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.55% 19-Jun-20 100.0170 7.5300 150.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.2951 7.7200 50.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED - 19-Jun-20 100.2951 7.7195 50.00 INE774D07RK6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.1199 7.5900 500.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.4610 8.5500 100.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.5869 7.1800 1000.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.7141 7.5500 500.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.2823 7.1800 250.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.2823 7.1800 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6685 7.1800 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6685 7.1800 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.3655 7.3500 350.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.4145 7.4000 250.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.4145 4.4408 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.9813 7.3800 900.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.9554 7.3900 650.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.3290 7.0000 1000.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.3290 7.0000 1000.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 103.1035 7.3900 350.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 103.1035 7.3900 350.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.6375 7.4150 100.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 104.0520 7.4000 1000.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 104.0520 7.4000 1000.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2565 7.0800 2600.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.4717 7.1944 1000.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.8113 7.1125 3100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.8545 7.1018 250.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 06-Jun-22 103.2637 9.5000 450.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.6442 7.1000 50.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2710 50.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2710 50.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.9500 7.7200 70.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 106.3356 7.5200 200.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.8290 7.5250 400.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.8290 7.5250 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.9325 9.0300 21.00 INE623B07545 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 26-Apr-24 101.1100 9.2501 200.00 INE623B07560 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 09-May-24 99.9897 9.4850 106.00 INE623B07586 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 16-May-24 101.1100 9.2521 50.00 INE235P07795 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.07% 14-Jun-24 102.9500 7.5000 10.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 110.5900 8.1300 1.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 105.9952 7.3500 500.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 110.7367 7.4300 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.3900 7.4230 1.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 107.1218 5.9400 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1838 7.4000 1050.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1838 7.4000 800.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-25 109.6234 7.3273 4.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.6969 7.6800 2310.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.3167 9.0700 261.70 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.0622 7.5000 250.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.6200 7.4826 37.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50 103.1472 7.5200 50.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.85% 06-Mar-27 103.1472 7.5200 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.0191 7.3400 1100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.1233 7.3250 400.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.9200 8.2500 90.00 INE001A07QG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 27-Mar-27 101.6648 7.5300 1000.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 101.1484 7.3200 750.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.9492 7.4400 1050.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.7965 7.3000 950.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.7965 7.3000 200.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.0000 8.5100 56.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.9887 7.2950 1650.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.9887 7.2950 495.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 100.0400 7.4600 100.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 120.9000 5.9400 92.50 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 100.7600 7.6617 300.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7200 150.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.8155 8.3600 150.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 99.8400 9.2200 148.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.4496 8.2600 100.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7413 100.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.8700 8.6115 30.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5716 10.0200 26.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.8800 11.9800 15.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 102.8900 8.6000 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 92.7643 13.4501 1.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.1708 8.7025 500.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 112.4806 7.4000 300.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 11-Jan-31 112.3853 5.9800 1.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.69% 09-Mar-31 112.8569 5.9800 2.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.1470 5.9500 71.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0286 233.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 101.0367 7.4200 400.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.2656 7.4200 300.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.2656 7.4200 300.00 INE053F07819 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.25% 21-Dec-35 113.8860 5.9800 1.80 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 103.3965 7.4000 100.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 103.3965 7.4000 100.00 