TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 31

Jul 31 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14837.20 NSE 64758.70 ============= TOTAL 79595.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07TI0 ECL FINANCE LTD 0.00% 25-Aug-17 198.6400 10.5000 34.50 INE248U07350 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 109.0800 9.0000 160.00 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 163.6500 10.5000 3.50 INE866I07AY6 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 9.52% 06-Oct-17 100.5200 6.7500 70.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.4600 6.3900 450.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.5400 7.5800 150.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 99.8100 8.2000 100.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LTD 10.25% 05-Oct-18 103.1600 7.3100 100.00 INE437M08016 AMRI HOSPITALS LTD 0.00% 11-Oct-18 108.4800 9.7500 70.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 06-Nov-18 102.9800 6.8000 50.00 INE909H07DN3 TATA MOTORS FINANCE LTD 7.86% 02-Dec-18 100.0700 7.7500 500.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LTD 11.00% 16-Mar-19 100.0000 10.9000 2.00 INE774D07QH4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.60% 03-Jun-19 100.3600 7.3800 350.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.13% 27-Jun-19 100.3700 7.9000 100.00 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.55% 12-Jul-19 100.3400 7.3500 1000.00 INE146O07250 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.00% 31-Aug-19 102.9700 8.3700 40.00 INE296A07MQ4 BAJAJ FINANCE LTD 7.90% 27-Sep-19 101.0200 7.3500 500.00 INE756I07AJ0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.90% 27-Sep-19 101.0400 7.3400 250.00 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.50% 03-Jan-20 100.1700 7.4000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 102.9200 7.0500 400.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-20 100.5000 10.7800 2.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.3200 6.8000 750.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.55% 19-Jun-20 100.3300 7.4000 100.00 INE774D07RK6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.2300 7.5400 250.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.25% 10-Jul-20 102.4000 7.3000 1000.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LTD 7.50% 10-Aug-20 100.2200 7.4100 100.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.50% 17-Sep-20 101.1700 7.0600 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 18-Sep-20 103.7500 7.2500 250.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 9.75% 19-Jul-21 103.7500 8.5900 3.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.8200 8.1500 1250.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LTD 8.90% 09-Sep-21 101.2900 8.5000 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.5000 7.0200 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.9800 7.0600 750.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.2700 7.2000 50.00 INE001A07QT3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.43% 20-Jun-22 100.3551 7.3300 250.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.50% 24-Jun-22 103.9000 8.4800 2.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 100.4500 7.6000 5.00 INE516Q08182 ASIRVAD MICRO FINANCE LTD 13.00% 15-Jul-22 100.0000 13.8000 260.00 INE572E09486 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.59% 27-Jul-22 100.0000 7.5900 500.00 INE053F07561 IRFC 7.18% 19-Feb-23 105.3300 6.0200 0.30 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 103.9600 6.0000 0.70 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 104.0600 6.0000 1.00 INE848E07989 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-23 100.8100 7.3300 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.5600 8.7700 27.00 INE020B07HO1 REC 8.01% 24-Sep-23 110.0500 6.0000 1.80 INE848E07997 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-24 100.9100 7.3300 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.6500 10.3400 2.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.5000 10.0700 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 88.0500 10.5800 4.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 100.9700 9.1900 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.7000 7.3700 6.00 INE848E07AA3 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-25 101.0200 7.3300 50.00 INE031A07AN7 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.27% 08-Feb-26 106.5800 6.0000 0.50 INE906B07EM2 NHAI 7.04% 09-Mar-26 106.8100 6.0000 0.70 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 101.0300 9.2300 22.00 INE848E07AB1 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-26 101.1200 7.3300 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.5500 8.4000 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.8000 8.8200 105.60 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 6.00 INE804I08726 ECL FINANCE LTD 9.75% 30-Apr-27 100.8700 9.6500 154.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 101.2200 7.3300 50.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.2800 7.3900 610.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 101.1800 8.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 100.3600 7.4100 31.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 110.2400 6.0000 2.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 110.1200 6.0200 0.20 INE020B07GZ9 REC 7.04% 25-Mar-28 107.9600 6.0000 0.80 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 120.7000 5.9500 5.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 116.6500 6.6500 10.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 102.1700 8.8500 351.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.7200 8.6500 250.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 114.1100 5.7200 10.00 INE733E07JS0 NTPC LTD 7.28% 05-Oct-30 111.3700 6.0000 0.60 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 114.1100 5.9300 2.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.5000 5.9700 23.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.2100 10.0000 8.50 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.0300 7.3200 200.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-31 100.3900 7.3300 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.7700 7.3600 250.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 127.9700 5.9300 40.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 128.8700 5.9500 2.30 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 128.2300 5.9200 1.90 INE733E07JT8 NTPC LTD 7.37% 05-Oct-35 114.8400 6.0000 1.20 INE020B07JU4 REC 7.43% 05-Nov-35 112.8000 9.7000 1.30 INE020B07JT6 REC 7.18% 05-Nov-35 112.8000 6.0000 0.80 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 103.7500 7.3700 100.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.4200 11.8300 3.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% 31-Dec-50 102.9400 8.3800 1250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.1200 10.7900 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 101.0800 11.2800 18.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.0000 11.5500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% 31-Dec-99 94.1500 10.1500 391.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.7800 9.0100 17.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.3400 1.00 NSE === INE958G07BQ9 RELIGARE FINVEST LTD 9.80% 16-Aug-17 100.0639 8.1500 1000.00 INE092T08899 IDFC BANK LTD SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.3759 6.7000 250.00 INE804I07VX5 ECL FIN LTD -- 11-Dec-17 161.4690 9.0000 2.00 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 08-Jan-18 175.7800 0.0000 2.50 INE134E08FK4 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2421 6.6050 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 8.77% 13-Mar-18 101.2592 6.4301 50.00 INE105N07035 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-18 100.5841 7.4700 315.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS 8.00% 04-Apr-18 116.3879 7.8300 100.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.14% 30-May-18 101.0475 6.7150 50.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.2460 6.6460 70.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.5361 7.5800 20.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.8533 6.6139 50.00 INE958G07BP1 RELIGARE FINVEST LTD 10.45% 18-Jul-18 100.0000 10.4300 1000.00 INE134E08HU9 POWER FIN CORP LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.4872 6.8000 500.00 INE053F07967 IRFCL 7.00% 10-Sep-18 100.4340 6.6000 1000.00 INE053F07967 IRFCL 7.00% 10-Sep-18 100.4340 6.6000 1000.00 INE053F07967 IRFCL 7.00% 10-Sep-18 100.3720 6.6410 50.00 INE053F07975 IRFCL 7.15% 16-Sep-18 100.5948 6.6000 250.00 INE053F07975 IRFCL 7.15% 16-Sep-18 100.5948 6.6008 250.00 INE105N07043 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-18 100.8610 7.6200 330.60 INE657N07134 EDELWEISS COMMODITIES SERV 11.00% 04-Oct-18 124.4925 8.4400 12.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LTD 10.25% 05-Oct-18 103.1667 7.3100 7.00 INE445K07148 RELIANCE BROADCAST NETWORK 11.60% 08-Oct-18 102.7357 9.4591 150.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.3009 6.6630 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 102.9768 6.8000 50.00 INE909H07DN3 SHEBA PROPERTIES LTD 7.86% 02-Dec-18 100.0571 7.7600 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3350 7.1000 1000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3350 7.1000 1000.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.1298 6.8000 1390.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 102.0771 6.8000 1400.00 INE556F09601 SIDBI 8.04% 15-Mar-19 101.7911 6.8000 70.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.65% 20-Mar-19 100.6880 7.1500 150.00 INE105N07050 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-19 100.9737 7.7800 315.00 INE931S07025 ADANI TRANSMISSION LTD 9.25% 16-Apr-19 102.2908 7.7238 300.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.90% 01-May-19 100.0000 7.6500 50.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-19 106.8873 7.3750 4.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 30-May-19 115.4571 13.7653 35.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.7608 6.7800 50.00 INE774D07QH4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.60% 03-Jun-19 100.3633 7.3800 350.00 INE523E07DH1 L & T FIN LTD 8.69% 13-Jun-19 101.8639 7.5650 300.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMP 7.95% 13-Jun-19 100.5107 7.6300 200.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FIN LTD 7.06% 19-Jun-19 100.0000 7.0800 2000.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.13% 27-Jun-19 100.3671 7.9000 100.00 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.55% 12-Jul-19 100.3369 7.3500 1000.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 28-Aug-19 112.3360 13.7992 42.90 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-19 101.5147 8.2200 632.50 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.95% 23-Sep-19 101.3885 7.2300 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.95% 23-Sep-19 101.3885 7.2300 500.00 INE296A07MQ4 BAJAJ FIN LTD 7.90% 27-Sep-19 101.0246 7.3500 500.00 INE756I07AJ0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.90% 27-Sep-19 101.0443 7.3400 250.00 INE105N07068 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Sep-19 101.1355 7.8400 397.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 104.1429 6.9200 250.00 INE114A07646 SAIL 8.60% 19-Nov-19 101.8914 7.6400 400.00 INE121A07NC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.10% 28-Nov-19 100.8103 7.6700 350.00 INE296A07NG3 BAJAJ FIN LTD 7.50% 02-Dec-19 100.2513 7.3500 250.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 20-Dec-19 108.5142 13.8058 1.00 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.50% 03-Jan-20 100.1722 7.4000 250.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.35% 22-Jan-20 101.3323 6.7550 250.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.9472 6.8900 100.00 INE134E08GX5 POWER FIN CORP LTD 8.36% 26-Feb-20 102.9185 7.0500 250.00 INE155A07219 TATA MOTORS LTD 9.95% 02-Mar-20 105.7000 7.4000 25.00 INE604U07032 CAMDEN INDUSTRIES LTD SR-I 8.52% 21-Mar-20 100.6289 8.4500 10.00 INE053F07959 IRFCL 6.73% 23-Mar-20 99.7227 6.8600 500.00 INE105N07076 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGH 8.28% 30-Mar-20 101.2741 7.8800 364.00 INE134E08IQ5 POWER FIN CORP LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.4131 7.0487 100.00 INE053A08099 THE INDIAN HOTELS COMPANY 7.85% 20-Apr-20 100.7470 7.5100 9.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.3166 6.8000 750.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.3166 6.8000 500.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FIN LTD 7.52% 11-May-20 100.6656 7.2400 250.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.3677 7.7000 150.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.3677 7.7069 150.00 INE155A08068 TATA MOTORS LTD 9.70% 18-Jun-20 105.9281 7.3200 20.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.55% 19-Jun-20 100.3321 7.4000 100.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FIN LTD 7.79% 19-Jun-20 101.3685 7.2300 50.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FIN LTD 7.79% 19-Jun-20 101.3685 7.2300 50.00 INE774D07RK6 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 7.65% 22-Jun-20 100.2331 7.5400 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.7458 6.8800 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.7458 6.8800 100.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FIN LTD 7.90% 30-Jun-20 100.4660 7.7000 200.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.25% 10-Jul-20 102.4001 7.3000 1000.00 INE296A07QB7 BAJAJ FIN LTD 7.50% 10-Aug-20 100.2220 7.4100 100.00 INE477L07768 INDIA INFOLINE HOUSING FIN -- 17-Aug-20 99.8036 8.2000 1000.00 INE668E07049 HERO CYCLES LTD 9.20% 07-Sep-20 103.6275 7.8200 18.00 INE572E09478 PNB HOUSING FIN LTD 7.50% 15-Sep-20 100.0000 7.5000 800.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.1740 7.0600 300.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.65% 18-Sep-20 103.7494 7.2500 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.2247 6.9000 800.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.2247 6.9000 800.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGH 8.28% 30-Sep-20 101.4286 7.9000 84.40 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Oct-20 112.1869 7.4600 8.00 INE124N08067 ESS KAY FINCORP PRIVATE LTD -- 12-Jan-21 100.6150 12.5000 5.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGH 8.28% 30-Mar-21 101.3232 8.0000 415.00 INE155A08282 TATA MOTORS LTD 8.40% 26-May-21 103.0071 7.4473 50.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.78% 21-Jun-21 102.9649 7.8500 50.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FIN LTD 9.75% 19-Jul-21 103.8100 8.5700 3.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2207 7.1400 400.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2207 7.1400 400.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LTD 8.90% 09-Sep-21 101.2855 8.5000 200.00 INE134E08IJ0 POWER FIN CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1697 7.1200 250.00 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGH 8.28% 30-Sep-21 101.4815 8.0000 388.50 INE752E07OD2 POWER GRID CORP OF INDIA -- 21-Dec-21 100.5865 7.0200 550.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORP OF INDIA -- 21-Dec-21 100.5865 7.0200 550.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.4951 7.0150 450.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 108.0000 6.0920 5.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORP LTD 7.35% 10-Mar-22 101.7095 7.0300 70.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.9751 7.0650 750.00 INE092T08CM5 IDFC BANK LTD 8.70% 21-Mar-22 104.0000 7.6200 7.00 INE018E08060 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.65% 25-Apr-22 106.3427 7.9700 80.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 108.3740 7.1500 1000.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 108.3740 7.1500 1000.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.8850 7.0400 2000.00 INE134E08JB5 POWER FIN CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.2730 7.2000 600.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 100.4683 7.3500 150.00 INE134E08JB5 POWER FIN CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.2730 7.2000 500.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 100.4683 7.3500 150.00 INE001A07QT3 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.43% 20-Jun-22 100.3551 7.3300 250.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 102.3558 8.8700 5.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 100.2900 7.7206 4.00 INE871D07QA3 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.65% 26-Jul-22 100.0000 7.6400 150.00 INE572E09486 PNB HOUSING FIN LTD 7.59% 27-Jul-22 100.0000 7.5900 2600.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 108.2536 7.1500 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 108.2536 7.1500 250.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECO 9.35% 26-May-23 103.6000 8.5300 3.00 INE848E07989 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-23 100.8266 7.3300 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 100.4979 9.1300 150.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LTD 8.80% 02-Nov-23 98.6602 9.0700 58.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.68% 06-Dec-23 101.6100 8.3200 5.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 111.9712 7.3000 50.00 INE848E07997 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-24 100.9308 7.3300 100.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 101.7014 10.6000 50.00 INE235P07779 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.07% 14-Jun-24 101.3294 7.8000 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE134E08GY3 POWER FIN CORP LTD 8.20% 10-Mar-25 104.4900 7.3900 135.00 INE848E07AA3 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-25 101.0398 7.3300 100.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FIN LTD 8.55% 14-Aug-25 105.9444 7.5300 50.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FIN LTD 8.55% 14-Aug-25 105.9444 7.5300 50.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.9200 7.2800 121.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 101.7178 7.1355 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 105.9934 8.2000 900.00 INE540P07160 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 13-Mar-26 102.8500 7.9971 14.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 109.0000 7.9600 2.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.40% 08-May-26 101.0300 9.2114 2.00 INE238A08393 AXIS BANK LTD 8.50% 27-May-26 105.7200 7.5800 160.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.44% 01-Jun-26 106.2200 7.4400 360.00 INE848E07AB1 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-26 101.1414 7.3300 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.30% 29-Jun-26 105.5200 8.3900 16.00 INE296A08797 BAJAJ FIN LTD 8.75% 14-Aug-26 104.1700 8.0700 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 102.5205 8.8800 537.00 INE733E07KE8 NTPC LTD 7.58% 23-Aug-26 102.0269 7.2600 150.00 INE733E07KE8 NTPC LTD 7.58% 23-Aug-26 102.0269 7.2600 300.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 6.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.3200 7.4300 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 103.4653 8.2825 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 103.4653 8.2825 50.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORP OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 101.3800 7.1400 250.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LTD 8.85% 02-Nov-26 100.0100 8.8313 288.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 101.4162 7.3125 300.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 116.7378 5.9375 17.00 INE804I08726 ECL FIN LTD 9.75% 30-Apr-27 100.8700 9.6000 78.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 28-May-27 100.9000 8.3500 5.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 101.2361 7.3300 100.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.2809 7.3900 975.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.3151 7.3850 550.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.3560 8.4400 31.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 101.2200 8.3230 16.00 INE296A08847 BAJAJ FIN LTD 8.15% 22-Jun-27 100.6030 8.0500 400.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 100.3591 7.4100 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN -- 24-Jul-27 98.8603 8.1800 301.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.2567 7.3400 50.00 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 120.9097 5.9325 85.30 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORP OF IND 7.25% 15-Dec-29 100.2737 7.3400 50.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 100.0000 9.5638 2900.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.8152 8.1500 2150.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% PERPETUAL 102.9363 8.3800 1250.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 102.1692 8.8500 350.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.5230 9.8000 297.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.9984 10.2000 251.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.7232 8.6500 250.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 99.0257 11.4000 209.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD -- PERPETUAL 107.6000 9.2000 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.7500 11.3200 3.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5500 9.1507 1.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.70% PERPETUAL 101.9500 8.3984 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.9000 11.9700 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% PERPETUAL 92.3957 13.2500 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5500 9.1507 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 102.3306 8.2200 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.8152 8.1500 2200.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LTD 9.50% PERPETUAL 102.3911 8.8250 100.00 INE949L07360 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.50% -- 101.9442 8.3200 20.00 INE053F09GR4 IRFCL 8.80% 03-Feb-30 112.8200 7.3500 1.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORP OF IND 7.25% 15-Dec-30 101.7178 7.1724 100.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 112.7693 5.9375 590.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0290 35.00 INE848E07914 NHPC LTD SR-U 8.24% 27-Jun-31 107.7053 7.3300 300.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 100.0279 7.3200 600.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.3899 7.3300 200.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.7919 7.3600 250.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.8631 8.2295 754.00 INE134E07455 POWER FIN CORP LTD 8.67% 16-Nov-33 129.0000 5.8600 2.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 103.7516 7.3650 100.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.0000 9.9507 45.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 85.2556 14.1000 1.00 ===============================================================================================