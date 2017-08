TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Aug 1

Aug 1 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22389.20 NSE 59611.00 ============= TOTAL 82000.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07D35 ECL FIN LTD 0.00% 21-Aug-17 121.4600 10.5000 30.00 INE804I07D27 ECL FIN LTD 0.00% 21-Aug-17 121.5300 10.0400 20.10 INE804I07TI0 ECL FIN LTD 0.00% 25-Aug-17 198.6900 10.5000 10.50 INE804I07TH2 ECL FIN LTD 0.00% 25-Aug-17 163.9200 10.5000 4.60 INE514E08CF4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 101.1300 6.4900 200.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.20% 09-Mar-18 100.8600 6.5000 1100.00 INE975F07FH5 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS 8.06% 15-Mar-18 100.5000 7.0000 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 101.3400 6.8900 500.00 INE774D07QP7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.62% 29-Jun-18 100.4400 7.1000 100.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.6300 6.8000 1250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.60% 28-Sep-18 101.6200 7.0500 10.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4900 6.8000 1000.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LTD 11.00% 16-Mar-19 100.0000 10.9000 20.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-19 100.0000 10.9600 0.50 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 29-Apr-19 101.7000 7.0000 500.00 INE774D07ON7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 30-Apr-19 101.9210 7.5000 1750.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.90% 01-May-19 100.0000 7.6500 50.00 INE916DA7NO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.79% 07-Jun-19 100.7000 7.3500 250.00 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.55% 12-Jul-19 100.3400 7.3500 500.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 100.0100 7.6600 250.00 INE134E08GO4 POWER FIN CORP LTD 8.76% 07-Nov-19 103.5200 7.0000 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 103.3600 6.8900 1800.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.60% 19-Nov-19 101.8900 7.6400 400.00 INE092T08964 IDFC BANK LTD 8.63% 18-Feb-20 102.6900 7.4000 400.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.20% 31-May-20 101.0100 6.8100 100.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERV LTD 8.25% 10-Jul-20 102.4000 7.3000 1000.00 INE572E09478 PNB HOUSING FIN LTD 7.50% 15-Sep-20 100.0000 7.5000 1000.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 108.0300 7.8500 100.00 INE134E08IM4 POWER FIN CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.8900 7.1300 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.7200 7.0200 850.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.3600 7.0200 150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORP OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 104.1600 7.0600 700.00 INE129A07198 GAIL INDIA LTD 8.30% 23-Feb-22 104.4900 7.0900 100.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.0300 7.0500 500.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM 9.65% 31-Mar-22 101.5000 9.1700 25.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.5000 9.1000 30.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FIN LTD 9.00% 24-Apr-22 100.2400 8.9000 50.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 100.3900 7.3700 600.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FIN LIMTED 0.00% 13-Jun-22 104.0100 9.2500 118.00 INE155A08340 TATA MOTORS LTD 7.50% 22-Jun-22 100.0000 7.4900 1000.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.50% 24-Jun-22 103.9000 8.4800 2.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% 28-Jun-22 100.8000 8.5300 50.00 INE572E09486 PNB HOUSING FIN LTD 7.59% 27-Jul-22 100.0000 7.5800 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 101.8600 8.8300 51.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 100.9400 7.3900 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 100.8300 7.4000 350.00 INE623B07586 FUTURE ENTERPRISES LTD 9.28% 16-May-24 102.7000 8.9200 22.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.6500 10.1900 3.50 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.5500 10.0000 0.50 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.5600 7.3900 1000.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 103.5500 8.2900 500.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 101.2000 7.7000 148.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 116.0100 5.9500 35.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 115.5700 5.9500 50.00 INE804I08726 ECL FIN LTD 9.75% 30-Apr-27 101.1900 9.5600 60.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.3300 7.3800 190.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.2700 7.2300 750.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 100.3600 7.2400 500.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.71% 24-Sep-28 122.1500 5.9300 1.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 118.8900 6.4000 20.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.4800 8.9400 1.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 112.8400 5.9300 1.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORPOR 7.39% 08-Feb-31 113.3300 5.9200 2.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 99.9600 9.9400 92.50 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 100.1600 7.3400 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 7.40% 22-Jan-33 114.6400 5.9200 1.50 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.75% 12-Nov-33 128.8400 5.9300 0.50 INE134E07463 POWER FIN CORP LTD 8.92% 16-Nov-33 128.0300 5.9300 0.50 INE787H07438 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.80% 27-Mar-34 126.9000 5.9500 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 101.1000 11.7900 11.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.0100 11.1000 11.00 INE112A08028 CORP BANK 10.28% 31-Dec-50 100.5100 10.1000 7.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 107.9300 8.9600 3.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% 14-Dec-98 100.7400 8.5100 20.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.5300 9.0400 30.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 98.0000 10.7100 9.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 111.1700 8.1500 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.7800 8.8100 17.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 102.0400 9.8100 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.7600 9.5500 10.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.0600 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 109.7700 8.7700 1.00 NSE === INE248U07228 IIFL WEALTH FIN LTD -- 21-Aug-17 110.3340 9.2400 150.00 INE804I07TX9 ECL FIN LTD CNX NI 05-Sep-17 156.9730 0.0000 1.50 INE115A07FX6 LIC HOUSING FIN LTD 9.29% 16-Oct-17 100.4753 6.5000 250.00 INE134E08GM8 POWER FIN CORP LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.4524 6.3900 500.00 INE115A07452 LIC HOUSING FIN LTD 9.80% 22-Oct-17 100.6213 6.5002 198.00 INE347G08027 PETRONET LNG LTD 9.00% 28-Oct-17 100.4015 6.8400 1500.00 INE093J07AI8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 04-Nov-17 148.1790 0.0000 2.50 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.1253 6.4900 200.00 INE556F09460 SIDBI 8.20% 09-Mar-18 100.8632 6.5000 1100.00 INE556F09502 SIDBI 8.27% 20-Mar-18 100.9511 6.5000 450.00 INE556F09502 SIDBI 8.27% 20-Mar-18 100.9511 6.5000 450.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.6272 6.8000 1000.00 INE134E08HT1 POWER FIN CORP LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.3285 6.8000 500.00 INE804I07M67 ECL FIN LTD -- 30-Aug-18 118.2000 0.0000 0.50 INE093J07IV4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 17-Oct-18 138.7140 0.0000 2.50 INE804I07Q48 ECL FIN LTD NIFTY 30-Oct-18 114.2310 0.0000 1.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.40% 22-Nov-18 100.3085 7.1000 1000.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.40% 22-Nov-18 100.3085 7.1000 1000.00 INE804I07X72 ECL FIN LTD -- 12-Dec-18 110.0620 9.0000 1.50 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4944 6.8000 1000.00 INE556F09601 SIDBI 8.04% 15-Mar-19 101.7880 6.7950 10.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-19 100.0000 10.9690 1.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.65% 20-Mar-19 100.6996 7.1400 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.65% 20-Mar-19 100.6996 7.1400 250.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.19% 27-Apr-19 102.4155 6.7980 11.00 INE774D07ON7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 30-Apr-19 101.9210 7.5000 1750.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.90% 01-May-19 100.0200 7.6300 50.00 INE081A08124 TATA STEEL LTD 10.40% 15-May-19 104.3642 7.6500 30.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.6956 6.8100 700.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.6956 6.8100 700.00 INE916DA7NO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.79% 07-Jun-19 100.7008 7.3500 250.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FIN LTD 7.06% 19-Jun-19 100.0000 7.0700 1000.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 21-Jun-19 123.3270 0.0000 3.50 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.55% 12-Jul-19 100.3369 7.3500 500.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 100.0065 7.6600 1000.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 100.0065 7.6600 750.00 INE756I07AE1 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 17-Sep-19 101.1216 7.3464 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 104.1932 6.8900 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 104.1932 6.8900 400.00 INE093J07NH3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 22-Oct-19 119.5930 0.0000 2.50 INE134E08GO4 POWER FIN CORP LTD. 8.76% 07-Nov-19 103.5153 7.0000 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 103.3620 6.8900 2100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 103.3620 6.8900 300.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.60% 19-Nov-19 101.9114 7.6200 400.00 INE134E08GQ9 POWER FIN CORP LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.3644 7.0000 100.00 INE092T08964 IDFC BANK LTD 8.63% 18-Feb-20 102.6881 7.4000 400.00 INE091A07174 NIRMA LTD 7.90% 28-Feb-20 101.0011 7.4300 100.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FIN LTD 7.69% 23-Mar-20 100.3055 7.5500 250.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FIN 10.20% 23-Mar-20 100.9800 10.0000 1.00 INE296A07MB6 BAJAJ FIN LTD 7.98% 25-Mar-20 101.2770 7.4454 65.00 INE121A07NT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.12% 26-May-20 100.6943 7.8100 1400.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.20% 31-May-20 101.0138 6.8100 100.00 INE121A07NM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.10% 05-Jun-20 100.6617 7.8100 500.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.3668 7.7000 150.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.3668 7.7000 150.00 INE134E08CZ9 POWER FIN CORP LTD. 8.65% 15-Jun-20 103.9307 7.0700 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 106.1198 6.9000 250.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORP LTD 7.30% 30-Jun-20 100.6186 7.0436 400.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.50% 07-Jul-20 100.3855 7.3400 350.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.25% 10-Jul-20 102.4001 7.3000 1000.00 INE155A08357 TATA MOTORS LTD 7.28% 29-Jul-20 100.0000 7.2800 1000.00 INE774D07RM2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.50% 31-Jul-20 100.0000 7.5000 250.00 INE688I07667 CAPITAL FIRST LTD 8.08% 14-Aug-20 100.0000 8.0761 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.8244 6.9200 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.8244 6.9200 100.00 INE205A07030 VEDANTA LTD 9.45% 17-Aug-20 105.0364 7.5251 450.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.52% 17-Aug-20 100.1393 7.4631 65.00 INE601U07046 TATA MOTORS FIN LTD -- 25-Aug-20 99.8438 7.9000 750.00 INE202B07IS4 DEWAN HOUSING FIN CORP 7.69% 26-Aug-20 99.1436 8.0000 1250.00 INE572E09478 PNB HOUSING FIN LTD 7.50% 15-Sep-20 99.9993 7.5000 1000.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.13% 21-Sep-20 100.4591 6.9500 250.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.13% 21-Sep-20 100.4591 6.9561 250.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.43% 28-Sep-20 100.0000 7.4335 900.00 INE093J07RY9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 05-Oct-20 100.0000 0.0000 74.00 INE093J07RZ6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 05-Oct-20 100.0000 0.0000 46.50 INE093J07RX1 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 05-Oct-20 100.0000 0.0000 23.50 INE093J07RW3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 05-Oct-20 100.0000 0.0000 16.20 INE477A07258 CANFIN HOMES LTD 7.32% 26-Oct-20 100.0000 7.3261 250.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.75% 04-Mar-21 104.3004 7.3144 90.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FIN LTD 8.37% 10-May-21 103.2388 7.3351 95.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 27-May-21 103.1467 7.0150 195.00 INE733E07KB4 NTPC LTD SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.5738 6.9843 95.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-21 107.5360 7.0151 150.00 INE155A08365 TATA MOTORS LTD 7.40% 29-Jun-21 100.0000 7.4000 1000.00 INE134E08DQ6 POWER FIN CORP LTD 9.61% 29-Jun-21 108.1488 7.1351 90.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2621 7.1275 250.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2621 7.1275 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 108.0303 7.8500 100.00 INE134E08IM4 POWER FIN CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.8924 7.1300 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.7199 7.0200 850.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.3608 7.0200 150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORP OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 104.1601 7.0600 700.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 108.0000 6.0910 5.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.0336 7.0500 600.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.0336 7.0500 350.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.5000 9.1000 30.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.8774 7.0375 500.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 100.3880 7.3700 600.00 INE155A08340 TATA MOTORS LTD 7.50% 22-Jun-22 100.0100 7.4864 2000.00 INE155A08340 TATA MOTORS LTD 7.50% 22-Jun-22 100.0100 7.4864 1000.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LTD 7.75% 22-Jul-22 100.0500 7.7300 5.00 INE572E09486 PNB HOUSING FIN LTD 7.59% 27-Jul-22 100.0000 7.5900 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 102.0500 8.7937 115.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.9493 8.8300 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.9493 8.8300 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 100.9554 7.3900 100.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LTD 9.80% 13-Oct-23 105.0918 8.9000 4.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 8.10% 17-Oct-23 99.2220 8.2500 1100.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 101.0118 7.3800 100.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LTD 8.80% 02-Nov-23 99.0000 8.9961 50.00 INE197P07029 A. K. CAPITAL FIN PRIVATE 9.60% 07-Mar-24 101.5500 9.0393 50.00 INE438A07169 APOLLO TYRES LTD 7.80% 30-Apr-24 100.3013 7.7300 39.00 INE623B07586 FUTURE ENTERPRISES LTD 9.28% 16-May-24 102.8500 8.8930 30.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 109.9137 7.8500 362.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.1605 10.7500 7.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 101.1500 9.1600 2.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FIN LTD 8.55% 14-Aug-25 105.9444 7.5300 50.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 106.0079 8.1975 900.00 INE540P07160 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 13-Mar-26 103.1000 8.2000 3.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.8072 7.2200 17.50 INE733E07KE8 NTPC LTD 7.58% 23-Aug-26 102.0928 7.2500 150.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 24.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.5635 7.3900 1000.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 103.3055 8.3075 50.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 101.2024 7.7000 250.00 INE134E08IO0 POWER FIN CORP LTD 7.23% 05-Jan-27 99.2400 7.3300 5.00 INE641O08035 PIRAMAL FIN LTD 9.55% 08-Mar-27 100.0000 9.5269 600.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 101.4798 7.2700 250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 101.4798 7.2700 250.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.3588 7.3785 350.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.2683 7.2300 1000.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.1999 7.2400 250.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.3012 7.2296 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 100.3569 7.2400 500.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL -- 24-Jul-27 98.8591 8.1800 250.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.40% 18-Feb-29 119.9791 5.9500 2.20 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 101.7253 7.1612 19.00 INE160A08134 PUNJAB NATIONAL BANK 8.98% PERPETUAL 100.2842 8.9000 2000.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.3432 8.6600 1000.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.8352 8.1440 900.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.9957 8.1461 900.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 102.3306 8.2200 450.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.0072 10.1975 250.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.5312 9.7975 237.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.4025 9.0700 70.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% PERPETUAL 95.6000 12.5200 35.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5648 10.0100 20.00 INE093J07HQ6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- -- 133.7650 0.0000 12.50 INE093J07IL5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- -- 136.9140 0.0000 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.7000 11.6400 8.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.70% PERPETUAL 101.9500 8.4000 6.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 100.2343 10.8500 5.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 102.3306 8.2200 250.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.28% 21-Dec-30 112.0353 5.9450 18.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 112.7674 5.9375 290.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 113.0400 5.9100 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 113.0643 5.9550 100.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.1000 10.0000 100.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 100.1622 7.3400 300.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 128.8652 5.9500 7.10 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 87.4509 13.5500 41.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.7400 9.5580 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com