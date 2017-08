TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Aug 4

Aug 4 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15062.40 NSE 66934.40 ============= TOTAL 81996.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07TS9 ECL FINANCE LTD 0.00% 01-Sep-17 163.7400 10.5000 9.50 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORP LTD 7.88% 21-Oct-17 100.2300 6.3800 1365.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 100.6100 6.7000 90.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.8100 6.7300 1750.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 11-Mar-18 101.3100 6.7300 500.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 106.1600 17.2500 6.70 INE909H07DN3 TATA MOTORS FINANCE LTD 7.86% 02-Dec-18 100.0800 7.7500 500.00 INE722A07752 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 7.95% 24-Dec-18 100.3200 7.7300 250.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LTD 9.15% 05-Jan-19 103.1100 6.7300 10.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.55% 15-Jan-19 102.5300 6.7900 50.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Jan-19 103.1800 7.1700 250.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-19 100.0000 10.9700 20.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LTD 11.00% 16-Mar-19 101.2800 10.0100 1.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORP LTD 7.85% 15-Apr-19 101.3800 6.9200 150.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.15% 10-Jul-19 101.8200 7.1000 500.00 INE140A07237 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.45% 15-Jul-19 102.7300 7.8700 100.00 INE721A07KN2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.00% 05-Aug-19 102.3280 7.7000 100.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.2800 10.8400 1.50 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 103.2300 7.4500 50.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 101.0200 7.1800 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.7300 7.2000 250.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LTD 7.50% 10-Aug-20 100.2400 7.4000 250.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 104.1600 6.8500 250.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.50% 15-Sep-20 100.3200 7.4200 450.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORP LTD 7.50% 17-Sep-20 101.3300 7.0000 1020.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.3800 6.8400 750.00 INE235P07597 LNT INFRA DEBT FUND LTD 7.85% 29-Dec-21 100.3400 7.7400 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.10% 05-Mar-22 108.5300 5.9000 25.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.2200 7.0000 250.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 101.1000 6.9800 1400.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.5900 7.1200 250.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMTED 0.00% 13-Jun-22 104.0800 9.2500 75.00 INE235P07787 LNT INFRA DEBT FUND LTD 8.00% 16-Jun-22 101.2000 7.6800 100.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% 28-Jun-22 101.0300 8.4700 5.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 100.1391 8.1100 500.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.88% 23-Mar-23 104.4300 5.9300 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 107.2700 7.2000 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.5500 8.7000 100.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.51% 13-Jan-24 113.4200 5.9300 5.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.8200 10.2100 1.50 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 89.0700 11.5400 790.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION 11.80% 21-Dec-24 102.9800 11.5000 350.00 INE906B07EE9 NHAI 7.11% 18-Sep-25 107.9900 5.8400 150.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 105.3100 7.2200 2.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 103.2400 7.3900 100.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.4800 8.2600 500.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 100.4200 7.2300 250.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.8600 8.1800 100.00 INE804I08734 ECL FINANCE LTD 10.25% 30-Dec-27 100.0000 10.2300 200.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.51% 16-Feb-28 112.0400 5.9300 1.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.51% 25-Oct-28 120.6400 5.9300 5.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 118.8800 6.4000 10.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 102.5200 8.7500 5.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 113.6300 5.8500 250.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 114.1100 5.9300 0.90 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.39% 08-Feb-31 113.2300 5.9300 2.60 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.7500 9.8900 2.70 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 99.6000 8.1200 1.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 126.2700 5.9300 2.50 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.8400 8.9500 23.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.6000 10.0700 50.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 98.0000 11.9400 19.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 110.3500 8.4000 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 105.7000 9.7600 2.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8900 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 102.4200 8.2000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 110.6200 8.5000 1.00 NSE === INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.2393 6.2500 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.2393 6.2500 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.30% 04-Oct-17 100.4065 6.3500 50.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LTD -- 20-Nov-17 130.8872 6.7000 1000.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LTD 7.94% 22-Dec-17 100.4262 6.4851 1500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 15-Jan-18 100.4161 6.7500 5000.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.0792 6.4800 3.00 INE860H07AX3 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.92% 12-Apr-18 101.0047 7.1899 20.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.30% 25-May-18 101.2742 7.5000 50.00 INE774N07012 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 30-Jun-18 100.0000 8.1004 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 10.60% 11-Sep-18 104.3513 6.5579 8.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEV 0.00% 17-Sep-18 143.6337 16.0000 59.00 INE774N07020 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 30-Sep-18 100.0000 8.1150 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.4287 6.6488 10.00 INE909H07DN3 SHEBA PROPERTIES LTD 7.86% 02-Dec-18 100.0936 7.7300 500.00 INE722A07752 SHRIRAM CITY UNION FINANCE 7.95% 24-Dec-18 100.2977 7.7500 250.00 INE774N07038 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 31-Dec-18 100.0000 8.0774 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.55% 15-Jan-19 102.5300 6.7900 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 15-Jan-19 102.4381 6.7750 2.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Jan-19 103.1776 7.1700 250.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 103.2694 7.3095 3.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 103.8848 6.7755 10.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 101.9509 6.7300 500.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORP OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 103.9758 6.7900 50.00 INE774N07046 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 31-Mar-19 100.0000 8.1049 50.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORP OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 103.9758 6.7900 50.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 100.4711 7.6000 250.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 100.4711 7.6000 250.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT 11.28% 26-Apr-19 101.1295 10.4591 50.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.7881 7.0500 200.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.7761 7.0600 100.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORP OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 103.2040 6.7900 1050.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORP OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 103.2040 6.7900 1050.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORP OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 103.3089 6.7400 3.80 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.15% 10-Jul-19 101.8178 7.0992 500.00 INE140A07237 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.45% 15-Jul-19 102.7277 7.8700 100.00 INE774D07RN0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.40% 01-Aug-19 100.0851 7.3500 250.00 INE721A07KN2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.00% 05-Aug-19 102.3280 7.7000 100.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-19 104.7551 6.7900 150.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-19 104.7551 6.7900 150.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.7079 6.7900 1500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.7079 6.7899 1500.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 11.00% 12-Sep-19 106.3797 8.1300 29.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORP OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 103.9676 6.7400 2.50 INE752E07HT2 POWER GRID CORP OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 104.0245 6.7900 200.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORP OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 104.0245 6.7900 200.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.65% 30-Dec-19 101.2890 8.0000 2.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 100.8068 8.4700 1075.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.70% 03-Jan-20 100.3877 8.4700 670.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jan-20 103.1923 7.2124 2000.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.35% 22-Jan-20 100.9295 6.9328 240.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD -- 07-Feb-20 100.9590 9.0097 50.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.9881 6.8700 250.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 08-Mar-20 102.2081 5.8500 10.00 INE774N07053 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 31-Mar-20 100.0000 8.0781 20.00 INE915D07TY2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 31-Mar-20 120.5500 - 10.00 INE011S07034 TRIL IT4 PRIVATE LTD 8.53% 24-Apr-20 100.6310 8.5896 20.00 INE108N07021 QUALITY CARE INDIA LTD 2.70% 26-Apr-20 102.9647 8.8700 10.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.3867 6.7200 750.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 100.2890 7.4700 30.00 INE217K07AI1 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.64% 25-May-20 100.3729 8.4800 20.00 INE931S07132 ADANI TRANSMISSION LTD 9.85% 03-Jun-20 105.0936 7.7500 19.00 INE721A07MK4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE -- 12-Jun-20 100.6900 7.7000 250.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 103.2266 7.4500 50.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LTD 8.75% 24-Jun-20 100.8893 8.3700 20.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 101.0216 7.1800 500.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 29-Jun-20 102.4543 7.2200 1000.00 INE886I07030 MOTILAL OSWAL SECURITIES LTD 8.53% 03-Jul-20 100.5050 8.3100 11.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORP LTD. 7.46% 05-Jul-20 101.0997 7.0000 450.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.7309 7.2000 250.00 INE321N07194 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 0.00% 09-Jul-20 105.5529 9.0800 10.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LTD 7.50% 10-Aug-20 100.2168 7.4100 500.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.90% 10-Aug-20 104.2527 7.2700 50.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.90% 10-Aug-20 104.2527 7.2700 50.00 INE371K08094 TATA REALTY AND INFRA -- 17-Aug-20 107.3787 7.8500 19.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 100.0000 7.1981 5000.00 INE668E07049 HERO CYCLES LTD 9.20% 07-Sep-20 103.7830 7.7600 10.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LTD 8.57% 14-Sep-20 102.5711 7.7600 19.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.50% 15-Sep-20 100.1325 7.4500 900.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.3343 7.0000 1500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.3581 6.9900 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.3343 7.0000 300.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.13% 21-Sep-20 100.5390 6.9200 200.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.13% 21-Sep-20 100.5390 6.9200 200.00 INE572E09437 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.77% 25-Sep-20 100.7589 7.5000 25.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRAD 11.25% 28-Sep-20 103.0911 9.7700 19.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.3030 6.8700 1250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.3030 6.8700 1250.00 INE905O07028 VIZAG GENERAL CARGO BERTH 8.25% 30-Sep-20 101.2517 7.7900 10.00 INE860H07FJ1 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 6.00% 16-Oct-20 100.0000 7.6052 350.00 INE477A07258 CANFIN HOMES LTD 7.32% 26-Oct-20 100.0000 7.3249 650.00 INE477A07258 CANFIN HOMES LTD 7.32% 26-Oct-20 100.0016 7.3250 395.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.75% 12-Feb-21 104.5670 7.2100 1000.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.75% 12-Feb-21 104.5670 7.2101 1000.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 18-Mar-21 108.4395 9.1900 3.00 INE774N07061 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 31-Mar-21 100.0000 8.0754 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 11-May-21 107.7867 9.1900 2.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 9.57% 31-May-21 109.1634 6.9200 15.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELEC 10.29% 26-Jul-21 100.4000 10.4200 5.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.67% 29-Jul-21 101.4855 7.2200 250.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.67% 29-Jul-21 101.4855 7.2200 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1691 7.1200 50.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1691 7.1200 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.8005 8.0600 300.00 INE774N07079 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 31-Dec-21 100.0000 8.0766 80.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY -- 31-Jan-22 98.8152 8.3000 2000.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY -- 31-Jan-22 98.8152 8.3000 2000.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.2207 7.0000 350.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 04-Apr-22 100.0000 8.0768 3650.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LTD 9.00% 24-Apr-22 100.9000 8.7300 100.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LTD 8.40% 03-May-22 100.5616 8.2300 50.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 101.1047 6.9800 1400.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.5885 7.1200 600.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.5885 7.1200 300.00 INE235P07787 L&T INFRA DEBT FUND LTD -- 16-Jun-22 101.2044 7.6800 100.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 102.4279 8.8500 50.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 100.1200 7.6800 60.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LTD 7.75% 22-Jul-22 100.0455 7.7300 200.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORP LTD. 8.90% 18-Mar-23 106.8500 7.3500 19.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 107.2655 7.2000 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.5515 8.7000 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.4500 8.7036 70.00 INE906B07DA9 NHAI 8.35% 22-Nov-23 112.5388 5.9000 18.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 111.0491 7.2400 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.0000 11.7200 1.00 INE540P07087 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 14-Feb-25 105.0600 8.2700 50.00 INE540P07152 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 14-Mar-25 103.5955 8.0500 410.00 INE733E07JP6 NTPC LTD SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.6500 7.3900 27.10 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 105.8432 7.2700 350.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 105.7836 7.2800 150.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 27-May-25 106.4792 7.2700 300.00 INE906B07EE9 NHAI 7.11% 18-Sep-25 107.9871 5.8400 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 104.9723 7.2700 252.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 104.9723 7.2700 250.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORP OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 109.4930 7.2600 100.00 INE540P07160 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 13-Mar-26 103.9000 8.0600 748.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.5000 8.3900 210.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL 9.35% 04-Jul-26 105.1596 8.4900 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELE 10.85% 04-Aug-26 102.4000 10.7000 5.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.1609 8.7400 250.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.1609 8.7400 250.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 103.2374 7.3900 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 5.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.5900 8.2600 35.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.52% 07-Nov-26 101.7537 7.2400 300.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORP LTD 7.23% 05-Jan-27 99.3115 7.3200 250.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORP LTD 7.23% 05-Jan-27 99.3115 7.3200 250.00 INE540P07178 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-27 104.1900 8.0700 600.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.7000 7.3281 50.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 100.3690 7.2150 1000.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 100.3690 7.2150 1000.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 100.4921 7.2200 1500.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 100.4921 7.2200 750.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 100.0000 7.2157 1000.00 INE861G08027 FOOD CORP OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.6335 7.3100 9.00 INE091A08149 NIRMA LTD 9.50% - 100.0000 9.4863 2000.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% - 100.1391 8.1100 600.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.8118 8.1500 300.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA -- PERPETUAL 100.0000 9.0700 150.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.9529 8.4900 50.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.4660 9.0525 23.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.8600 9.1800 10.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.5151 9.8000 2.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.8118 8.1500 200.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5500 5.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 113.6311 5.8500 250.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 99.7500 9.4100 3.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 105.1677 7.2554 100.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 101.0100 9.8900 150.00 INE112A08010 CORP BANK 9.51% 31-Dec-99 98.6000 10.1200 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com