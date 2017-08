TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Aug 7

Aug 7 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10128.40 NSE 58331.70 ============= TOTAL 68460.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 163.9700 10.5000 17.50 INE248U07277 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-17 110.0900 9.1000 15.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 97.0700 7.5000 10.20 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 100.8300 6.8800 30.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.0500 6.7400 26.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3700 6.9200 1250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 27-Jul-18 101.0500 6.9800 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.6100 6.7800 250.00 INE804I07TK6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-18 183.8420 10.0000 10.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.5900 7.0700 400.00 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.90% 27-Jun-19 100.4812 7.6000 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.7500 8.1200 150.10 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 101.8800 8.0700 100.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 102.0000 10.0300 0.60 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.6500 6.8000 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 103.6600 7.0500 100.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.6500 6.8800 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.9700 6.9500 600.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.2600 7.0000 350.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.5500 9.0800 2.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.25% 29-Jun-22 107.0000 7.6500 5.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.1200 7.6800 140.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 100.6900 6.9000 500.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.6900 6.9000 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.4900 8.7000 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 390.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.1200 8.7800 10.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 100.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.7400 8.2400 250.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 115.7900 5.9200 0.50 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.3700 7.2200 250.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.3900 8.3000 1.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.5600 7.2100 100.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 100.0000 7.2200 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 110.3200 7.3500 9.00 INE474U07014 SEI DIAMOND PRIVATE LIMITED 13.50% 01-Nov-28 100.0000 0.0000 1640.00 INE473U07016 SEI VENUS PRIVATE LIMITED 13.50% 01-Nov-28 100.0000 0.0000 1640.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 102.1800 0.0000 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 112.1000 6.0100 22.30 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7100 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.7500 9.8900 0.40 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 115.8000 5.9200 0.60 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 115.5900 5.9200 0.20 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.9600 8.3700 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8000 10.5900 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.6000 10.7700 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6200 9.5000 1.00 NSE === INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.0754 6.4408 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1251 6.3986 50.00 INE651J07044 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.16% 06-Sep-17 100.1863 7.6900 250.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 157.7340 0.0000 2.50 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 171.7700 0.0000 2.50 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 100.2264 6.6014 850.00 INE660A07NI6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.55% 27-Oct-17 100.3188 6.6498 100.00 INE916DA7KW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.53% 01-Nov-17 100.3493 6.6000 250.00 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 163.0850 0.0000 2.50 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2071 6.6000 4550.00 INE915D07PS2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 24-Nov-17 128.4100 - 100.50 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 13-Dec-17 161.7400 9.0000 4.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.2627 7.2401 450.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.1853 6.7500 500.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.2386 6.9300 1000.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.2386 6.9300 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3628 6.9200 4000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3628 6.9556 4000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3406 6.9500 500.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.2401 7.0000 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.2401 7.0323 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3389 6.7500 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3389 6.7500 500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 101.0472 6.9800 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.6119 6.7800 1250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.6119 6.7800 750.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 24-Aug-18 100.0000 7.4100 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.5202 6.7500 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.5202 6.7500 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.3742 6.6500 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.2827 6.7500 242.00 INE093J07IV4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 17-Oct-18 141.0820 0.0000 0.50 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.5892 7.0700 400.00 INE535H07803 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.85% 19-Apr-19 101.7476 7.6700 500.00 INE535H07803 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.85% 19-Apr-19 101.7476 7.6700 250.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 102.4554 6.7500 100.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 102.4554 6.7500 100.00 INE774D07ON7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 30-Apr-19 102.0652 7.4006 1000.00 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.90% 27-Jun-19 100.4812 7.6000 500.00 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.90% 27-Jun-19 100.4812 7.6000 250.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 18-Jul-19 100.1693 7.5700 500.00 INE774D07RN0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.40% 01-Aug-19 100.0851 7.3500 750.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 101.8803 8.0700 100.00 INE031A08517 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 6.81% 13-Jan-20 99.9012 6.8300 100.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 101.3339 7.1700 1500.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 101.3339 7.1700 1500.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.3171 6.7200 500.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.3171 6.7200 250.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 101.3600 8.1800 450.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.9917 7.1900 400.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.9917 7.1900 400.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 29-Jun-20 102.4643 7.2125 1000.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.7519 7.1896 350.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.7519 7.1900 350.00 INE871D07QH8 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.50% 04-Aug-20 100.0000 7.4900 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.6618 7.0500 100.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 100.0000 7.2000 2500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.4749 7.0500 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.4749 7.0500 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.2758 7.0200 150.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.2758 7.0200 150.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.6482 6.8800 100.00 INE093J07SA7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-Oct-20 100.0000 0.0000 107.40 INE093J07SB5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-Oct-20 100.0000 0.0000 103.50 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 101.1496 7.2300 900.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 101.2307 7.2000 750.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 104.4702 7.2400 500.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 104.4702 7.2400 500.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.8644 7.2700 500.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.8644 7.2700 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.9692 6.9500 600.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.5433 6.9700 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.5433 6.9700 100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.2583 6.9900 350.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.1214 7.6800 580.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 22-Jul-22 100.2049 7.6900 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.6934 6.9000 1000.00 INE140R08031 CHAITANYA INDIA FIN CREDIT PVT LTD 14.50% 30-Dec-22 100.0000 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.7694 8.6350 399.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.2356 7.3325 600.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.2356 7.3325 600.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.1500 7.3500 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 101.1500 7.3500 470.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.00% 22-Jun-24 100.7000 7.8600 3.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 106.0000 7.2000 31.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 105.8500 9.0100 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.6214 8.7000 10.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 11.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 104.2012 7.2100 400.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 101.7805 7.5200 319.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 28-May-27 100.9000 8.3500 4.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.3685 7.2150 700.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.3685 7.2150 200.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.3900 8.3000 1.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.5607 7.2100 100.00 INE197P07128 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.50% 23-Jun-27 101.5000 9.2500 9.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 100.1065 7.2000 1600.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 101.0482 8.9500 50.00 INE474U07014 SEI DIAMOND PRIVATE LIMITED 13.50% 01-Nov-28 100.0000 13.5000 1640.00 INE473U07016 SEI VENUS PRIVATE LIMITED 13.50% 01-Nov-28 100.0000 13.5000 1640.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 101.0482 8.9500 150.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 100.0000 8.5937 500.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% PERPETUAL 100.4300 10.1600 450.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5832 9.0200 50.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5648 10.0100 5.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 102.1813 8.5200 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 108.0500 9.0500 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.0000 11.6600 1.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 101.0482 8.9500 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 112.1000 6.0000 22.30 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-31 101.0482 8.9500 300.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 101.9593 7.3150 100.00 INE514E08FH3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.02% 25-Nov-31 97.7756 7.2650 250.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 98.7500 9.5850 30.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 101.0482 8.9500 350.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.6500 8.1100 234.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 25-Apr-33 103.3151 8.9500 100.00 INE945S07199 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-34 103.3151 8.9500 300.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 103.3151 8.9500 200.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 103.3151 8.9500 250.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 103.3151 8.9500 250.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 103.3151 8.9500 150.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 101.3600 9.9000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com