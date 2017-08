TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Aug 11

Aug 11 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14247.40 NSE 47798.20 ============= TOTAL 62045.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 99.5200 8.4500 0.70 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 163.8600 9.5000 30.00 INE774D07NR0 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 20-Oct-17 100.2872 6.5500 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.5500 6.4600 100.00 INE774D07NS8 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.54% 23-Oct-17 100.3000 6.5600 500.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.4000 7.1400 500.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2400 6.4500 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 102.2700 8.0000 100.00 INE896L07330 INDO STAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.95% 13-Jun-18 101.4648 8.0000 50.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 101.1100 7.4200 50.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 100.5800 7.7400 30.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.7700 7.1200 50.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 102.2700 7.2400 100.00 INE774D07ND0 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.78% 13-Mar-19 102.6300 7.3400 152.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-19 100.5700 10.5000 0.50 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.7500 6.7800 250.00 INE657N07357 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.60% 04-Apr-19 100.3280 8.4200 30.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.7100 6.8000 1.00 INE481G07174 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 08-Aug-19 101.3300 6.8300 69.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 101.8500 8.0800 50.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 101.3600 7.2200 100.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.3600 6.7800 1000.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 100.8200 7.2500 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 101.2900 6.8900 1.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT LTD14.00% 30-Jun-20 100.0000 - 3.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 100.0300 7.4600 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.9000 6.8800 450.00 INE755K07231 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 8.65% 19-Oct-20 102.0000 7.8900 40.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 113.7000 12.5000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.9100 5.8700 0.50 INE129A07198 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-22 104.4300 7.1000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.6400 5.9600 13.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.1500 7.0200 1400.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.7600 5.9600 6.60 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.9800 7.0100 1150.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 102.1400 8.9200 38.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 101.2000 8.4200 100.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.5700 7.2700 250.00 INE572E09486 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 27-Jul-22 100.0000 7.5800 50.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 08-Aug-22 100.0000 7.1000 500.00 INE881J08581 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.30% 08-Nov-22 100.1000 9.3900 685.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 104.0200 8.2600 950.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.7700 7.4400 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.9300 8.6100 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.9100 7.4000 50.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 112.0300 5.7700 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 100.0000 10.9700 0.50 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.7500 11.2100 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4500 10.0000 9.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 103.0000 11.5000 600.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.5200 7.3800 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.6500 7.3600 500.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 105.3000 8.4700 56.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 102.3000 8.7200 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 116.6000 5.9500 1.40 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 117.2500 5.8700 2.80 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 115.9800 5.8600 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.8900 5.9600 12.80 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 115.4600 5.9600 46.10 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 101.1500 8.3200 20.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 100.6400 7.3400 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.1800 7.2700 300.00 INE539K08153 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.20% 23-Jul-27 103.0500 7.7600 20.00 INE881J08649 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.55% 08-Aug-27 100.0000 9.5700 6.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 100.0072 7.1900 250.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.04% 28-Mar-28 108.3200 5.9500 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 119.5000 5.9900 31.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 120.6200 5.9600 8.10 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 120.6100 5.9600 26.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 122.7000 5.8700 1.00 INE031A07AG1 HOUSING 8.98% 24-Mar-29 123.5400 5.8700 1.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 121.1900 5.9600 28.70 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 112.7300 5.8500 15.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.9000 9.1000 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 113.3100 5.8800 44.60 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 113.9000 5.8700 0.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.0200 10.0200 10.30 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.1200 8.1900 50.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 127.6100 5.9600 0.80 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.8400 153.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.6500 8.4500 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8000 11.1600 18.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 111.7300 7.7900 800.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0000 11.5000 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.5400 8.9500 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.6000 10.7700 1.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED 10.10% 31-Dec-99 105.2700 9.1600 169.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.5300 10.1500 7.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8900 6.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.2500 8.9900 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.1600 8.9500 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 95.6500 12.5100 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.6000 9.9800 1.00 NSE === INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1001 6.3949 50.00 INE918K07BX1 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 01-Sep-17 120.3770 9.0000 10.00 INE804I07TP5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Sep-17 176.5200 9.0000 9.00 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.70% 23-Sep-17 100.3195 7.2774 250.00 INE774D07NR0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 20-Oct-17 100.2872 6.5452 1500.00 INE148I07BB5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-17 100.8637 6.9000 500.00 INE148I07BB5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-17 100.8637 7.9000 500.00 INE852K07012 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 06-Feb-18 126.4244 10.4000 45.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 15-Mar-18 126.4242 10.4000 55.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 101.3275 6.9700 750.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 101.3275 6.9700 750.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.8817 6.9700 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.8817 6.9700 250.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.2696 7.3500 150.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.2696 7.3500 150.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 102.2705 8.0000 100.00 INE896L07330 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.95% 13-Jun-18 101.4648 8.0000 50.00 INE804I071I6 ECL FINANCE LIMITED 01-Oct-18 112.8470 8.5000 22.50 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.4510 7.0500 750.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 30-Oct-18 145.6580 7.0500 6000.00 INE522D07461 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.15% 09-Nov-18 101.3233 9.2500 97.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 91.5892 6.6650 562.50 INE722A07752 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 7.95% 24-Dec-18 100.3431 7.7100 200.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 100.5467 7.3399 135.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 102.2663 7.2400 100.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.7495 6.7800 250.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.50% 28-Mar-19 99.2128 12.9997 192.00 INE866I07BC0 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 05-Apr-19 101.5873 8.2500 750.00 INE866I07BC0 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 05-Apr-19 101.5873 8.2500 750.00 INE953L07339 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 1.25% 23-May-19 112.3898 12.9996 0.20 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.7855 6.9800 1250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.7855 6.9800 1250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.8035 6.7300 250.00 INE140A07351 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 20-Jun-19 100.3125 7.9200 1000.00 INE140A07237 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 15-Jul-19 102.6217 7.9200 991.00 INE880N07025 BOMBAY SLUM REDEVELOPMENT CORP 18.00% 31-Aug-19 100.0000 - 10.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.8514 8.0300 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.8514 8.0301 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 103.8564 6.9800 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 101.2142 7.1700 500.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED - 22-Nov-19 113.5326 12.3177 105.70 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.1442 6.9800 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.1442 6.9800 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 101.3586 7.2200 100.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.35% 22-Jan-20 100.9266 6.9328 260.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 111.2148 12.8682 200.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT LTD15.00% 31-Mar-20 100.0000 - 20.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.4687 7.0262 100.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 101.0027 6.8170 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.4074 7.2600 393.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.3640 6.7800 1000.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.8216 7.2500 500.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.8228 7.2540 500.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.90% 30-Jun-20 100.5824 7.6500 350.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 100.0291 7.4800 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.8977 6.8800 450.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.9835 6.8800 750.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.9835 6.8800 750.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.8655 7.2497 392.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 100.0840 7.3699 100.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 100.0840 7.3700 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2744 7.1200 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.6750 6.9658 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.1532 7.0150 800.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED SR-6 7.89% 18-May-22 101.9600 7.3700 2000.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.9777 7.0100 1150.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.3840 7.1700 250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.3840 7.1700 250.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.5221 7.2825 500.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 100.0000 7.1000 1750.00 INE027E07543 L&T FINANCE LIMITED 7.71% 08-Aug-22 100.0000 7.7100 250.00 INE881J08581 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.30% 08-Nov-22 99.1500 9.5462 450.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 8.95% 26-Apr-23 105.9747 7.6000 350.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.0000 8.6000 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.7922 8.6300 50.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 106.9952 7.2360 1.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 110.6300 8.1100 7.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 110.2000 7.3400 22.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 104.5336 7.3300 50.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 108.0108 5.9000 18.00 INE092T08AP2 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 37 9.33% 14-Mar-26 101.1000 8.5000 5.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 105.3000 8.4700 56.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.0740 8.0900 8.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.2500 8.6000 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 13.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.3400 7.4235 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 104.1223 8.1800 62.40 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 100.8600 8.3500 9.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 117.0457 5.9000 34.20 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.4000 8.3700 10.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 101.1500 8.3100 20.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.6400 7.3365 4.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.2400 8.3200 11.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.1792 7.2650 300.00 INE539K08153 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.20% 23-Jul-27 103.0500 7.7426 10.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 99.9804 7.2221 100.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.30% 07-Aug-27 100.0000 7.2955 500.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 100.0000 7.2000 6470.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 111.2308 5.8800 50.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 119.9374 5.9000 11.70 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 120.7496 5.9000 16.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.8228 10.2500 262.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.6488 8.4500 100.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 101.2100 8.2491 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 102.3100 8.2210 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 100.6500 10.7200 30.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED PERPETUAL 108.7400 8.6000 20.00 INE306N08250 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.77% PERPETUAL 101.4000 8.5500 13.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 95.5692 12.2500 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.2115 10.1000 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.2544 9.0000 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.7287 8.9800 1.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.7442 5.8850 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.1000 10.0000 3.00 INE540P08028 U.P. INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 100.0900 9.9000 3.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.0500 8.1700 21.00 INE135Y07013 GP WIND (JANGI) PRIVATE LIMITED 9.25% 08-Aug-32 100.0000 9.4573 1800.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.9956 9.8900 300.00