TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Aug 3

Aug 3 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22059.20 NSE 75784.70 ============= TOTAL 97843.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07244 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 23-Aug-17 110.1700 9.0000 3.00 INE804I07TI0 ECL FINANCE LTD 0.00% 25-Aug-17 198.9600 9.0000 19.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.3700 6.9300 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORP LTD 8.40% 29-Jun-18 101.3600 6.7500 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 100.3800 6.6500 100.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 100.5400 6.6500 900.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.4300 6.6500 150.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.22% 15-Feb-19 100.6800 7.6800 114.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.28% 26-Feb-19 102.0700 6.8000 450.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 29-Apr-19 101.8200 6.9200 1000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 103.6700 6.8500 350.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.7300 8.1500 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.7200 8.1100 150.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 104.3000 6.9000 350.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 1.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.3300 6.6900 250.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUS 8.29% 15-Apr-20 101.6800 7.5700 30.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.4400 6.6700 500.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.3200 6.7200 2000.00 INE027E07394 LNT FINANCE LTD 8.07% 29-May-20 101.2262 7.5500 200.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.25% 10-Jul-20 102.4400 7.2800 500.00 INE848E07419 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-21 105.5600 6.9200 400.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 103.6800 7.2000 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 103.2400 8.0400 10.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LTD 8.90% 09-Sep-21 101.7900 8.3500 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 101.1000 7.0700 150.00 INE906B07FE6 NAHI 7.17% 23-Dec-21 100.7700 6.9000 2050.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 113.7500 12.5000 1.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% 31-Dec-21 99.3400 8.6600 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORP OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 104.3900 7.0000 250.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.46% 28-Feb-22 101.6300 7.0100 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.4400 6.9700 1500.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 101.2300 6.9700 454.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.48% 10-Jun-22 100.8600 7.2500 250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.5500 6.6300 100.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMTED 0.00% 13-Jun-22 104.0600 9.2500 120.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% 28-Jun-22 100.9200 8.5000 1000.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LTD 9.10% 22-Jul-22 102.7600 8.7500 20.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.22% 19-Dec-22 105.6000 5.9600 1.60 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 101.1000 7.1600 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 107.1700 7.2200 250.00 INE804I08817 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Jun-23 100.8300 9.2500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.0000 8.9300 15.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 101.3900 7.3000 1550.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.3300 10.1000 5.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 110.4200 8.1500 17.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 390.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORP LTD 8.65% 28-Dec-24 107.0600 7.3700 400.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 102.1000 11.6900 8.00 INE733E07JR2 NTPC LTD 7.11% 05-Oct-25 107.4800 5.9200 1.50 INE733E07KE8 NTPC LTD 7.58% 23-Aug-26 102.4600 7.2000 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 104.0300 7.3200 400.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.4800 8.2800 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 101.5300 7.6500 14.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 115.9200 5.9600 1.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 104.0700 7.2300 172.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 115.7200 5.9300 1.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 101.9300 7.2100 150.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.6900 7.3300 50.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 100.5400 7.2000 1000.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 100.5100 7.2000 1250.00 INE804I08734 ECL FINANCE LTD 10.25% 30-Dec-27 100.0000 10.2300 5.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 110.8400 5.9300 0.20 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 111.8800 5.9500 4.90 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.04% 23-Mar-28 108.3000 5.9600 1.20 INE134E07364 POWER FINANCE CORP LTD 7.04% 28-Mar-28 108.2600 5.9600 1.30 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 120.3700 5.9600 1.50 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 122.4000 5.9500 8.40 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 116.6400 6.6500 10.00 INE646H08012 CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD 11.75% 30-Mar-30 101.7700 11.3600 1.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.5400 5.9600 1.60 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.69% 15-Mar-31 112.9100 5.9700 20.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7100 1.50 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORP 7.25% 15-Dec-31 100.6500 7.3000 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8000 10.5300 2.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.3600 9.0800 525.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 98.0000 11.0300 53.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 110.3500 8.4000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.3900 9.8400 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.6000 11.1600 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% 31-Dec-99 91.3600 13.9900 12.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 99.4500 10.6900 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.9000 9.8900 2.00 NSE === INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Sep-17 155.0880 0.0000 2.50 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Sep-17 165.9540 0.0000 2.50 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 100.4877 6.3500 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 100.4877 6.3500 250.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 23-Oct-17 153.1846 6.3500 250.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 23-Oct-17 153.1846 6.3500 250.00 INE071G07207 ICICI HOME FINANCE COMPANY -- 26-Feb-18 123.4979 6.9500 500.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 19-Mar-18 101.3535 6.7000 50.00 INE774D07PE3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.15% 21-Mar-18 100.7259 6.9500 500.00 INE013A07H51 RELIANCE CAPITAL LTD 9.60% 25-Mar-18 101.0912 7.5500 300.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.30% 25-May-18 101.2642 7.5000 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2878 6.6200 1273.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.3659 6.9300 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.3328 6.9700 500.00 INE093J07EN0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Oct-18 132.0650 0.0000 2.50 INE918K07EX5 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 04-Dec-18 113.1000 0.0000 1.40 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LTD 8.75% 30-Jan-19 100.3846 8.4000 36.20 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.60% 27-Feb-19 102.0986 7.1000 1100.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.60% 27-Feb-19 102.0986 7.1000 1100.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.8683 7.1100 1000.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.8683 7.1100 1000.00 INE660A07PA8 SUNDARAM FINANCE LTD 7.36% 18-Mar-19 100.1666 7.2800 1000.00 INE660A07PA8 SUNDARAM FINANCE LTD 7.36% 18-Mar-19 100.1666 7.2800 1000.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 99.9173 12.5000 5.00 INE093J07HR4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Mar-19 133.5120 0.0000 2.50 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 29-Apr-19 101.8219 6.9200 1000.00 INE093J07IP6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 30-Apr-19 132.8130 0.0000 58.00 INE093J07IY8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 128.3940 0.0000 4.50 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 128.9920 0.0000 1.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-May-19 123.5750 0.0000 0.80 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.7773 6.7600 533.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.06% 19-Jun-19 100.0000 7.0749 2000.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.80% 22-Jun-19 103.4223 6.7879 1.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 100.0051 7.6600 1250.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 100.0050 7.6600 750.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 100.0000 7.8000 750.00 INE155A08308 TATA MOTORS LTD -- 01-Aug-19 101.5619 7.1300 250.00 INE155A08308 TATA MOTORS LTD -- 01-Aug-19 101.5619 7.1300 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.7282 8.1500 50.00 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 21-Aug-19 124.0000 0.0000 1.20 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.7178 8.1100 650.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 101.7351 8.1500 400.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 101.7351 8.1500 300.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORP LTD. 8.76% 07-Nov-19 103.5326 6.9900 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 101.3382 7.1150 1000.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 101.3382 7.1150 1000.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 101.1438 7.2100 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 103.4006 6.8700 512.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Nov-19 110.0000 0.0000 2.50 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jan-20 103.1566 7.2200 1000.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.35% 22-Jan-20 100.8524 6.9678 250.00 INE091A07174 NIRMA LTD 7.90% 28-Feb-20 101.0446 7.4100 100.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9598 1.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORP LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.4106 7.0500 450.00 INE688I07550 CAPITAL FIRST LTD 8.35% 30-Apr-20 100.2771 8.2000 100.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 103.7275 7.1500 250.00 INE498F07063 ESSEL INFRAPROJECTS LTD -- 22-May-20 129.9017 10.2880 980.00 INE027E07394 L & T FINANCE LTD 8.07% 29-May-20 101.2262 7.5500 200.00 INE530L07285 EDELWEISS HOUSING FINANCE -- 02-Jun-20 101.2851 8.5000 300.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 29-Jun-20 102.3824 7.2200 1000.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 7.90% 30-Jun-20 100.5900 7.6500 1000.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 7.90% 30-Jun-20 100.5900 7.6500 1000.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.3772 7.4700 450.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.3772 7.4700 250.00 INE476M07BG1 L&T HOUSING FINANCE LTD 7.70% 20-Jul-20 100.2280 7.6000 500.00 INE476M07BG1 L&T HOUSING FINANCE LTD 7.70% 20-Jul-20 100.2280 7.6000 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORP LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.6539 7.0600 407.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 100.0000 7.2000 1350.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.50% 15-Sep-20 100.0000 7.5000 450.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.13% 21-Sep-20 100.4772 6.9400 650.00 INE572E09437 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.77% 25-Sep-20 100.6200 7.5500 25.00 INE277L08034 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 14.50% 30-Sep-20 25.4790 14.5000 380.00 INE477A07258 CANFIN HOMES LTD 7.32% 26-Oct-20 100.0000 7.3200 250.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.65% 17-Nov-20 101.2107 7.2100 750.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.65% 17-Nov-20 101.2107 7.2100 750.00 INE572E09452 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 15-Dec-20 100.4129 7.5000 250.00 INE572E09452 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 15-Dec-20 100.4129 7.5000 250.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 05-Jan-21 103.5529 7.2600 250.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 05-Jan-21 103.5529 7.2600 250.00 INE848E07419 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-21 105.5553 6.9200 200.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 27-May-21 103.3081 6.9650 27.00 INE155A08365 TATA MOTORS LTD 7.40% 29-Jun-21 100.0000 7.4000 1250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 103.6821 7.2000 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.4223 7.0800 1950.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.4223 7.0800 1500.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LTD 8.90% 09-Sep-21 101.7934 8.3500 300.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.2393 7.1000 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.2393 7.1000 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0684 7.0800 400.00 INE155A08316 TATA MOTORS LTD 7.50% 20-Oct-21 100.2690 7.4100 50.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.6542 6.9400 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.6542 6.9400 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORP LTD 7.27% 22-Dec-21 100.5064 7.1110 190.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.8089 6.9300 2550.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORP OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 104.5016 6.9700 500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORP OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 104.5016 6.9700 250.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.46% 28-Feb-22 101.6305 7.0100 500.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.46% 28-Feb-22 101.7088 6.9900 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.1662 7.0150 2900.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LTD 9.00% 24-Apr-22 98.5000 9.3800 50.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 101.1480 6.9700 650.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.5508 7.1300 900.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.48% 10-Jun-22 100.8649 7.2500 250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.4908 7.1450 850.00 INE155A08340 TATA MOTORS LTD 7.50% 22-Jun-22 100.2732 7.4200 1000.00 INE155A08340 TATA MOTORS LTD 7.50% 22-Jun-22 100.2732 7.4200 1000.00 INE871D07QA3 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.65% 26-Jul-22 100.0000 7.6500 150.00 INE733E07JC4 NTPC LTD 8.73% 07-Mar-23 107.4563 7.0500 500.00 INE733E07JC4 NTPC LTD 8.73% 07-Mar-23 107.4563 7.0500 500.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 106.8558 7.1777 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 107.2655 7.2000 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 107.2655 7.2000 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.5507 8.7000 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.2332 8.7500 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 101.3941 7.3000 350.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 101.2479 7.3300 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 101.2479 7.3300 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 111.0569 7.2400 100.00 INE556S07319 EAST-NORTH INTERCONNECTION 9.10% 30-Sep-24 104.0628 8.3200 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORP LTD 8.65% 28-Dec-24 107.0611 7.3600 400.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 105.8500 9.0100 3.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORP LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.7800 7.3500 400.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.5786 8.8700 59.20 INE733E07KE8 NTPC LTD 7.58% 23-Aug-26 102.4554 7.1950 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 104.0290 7.3200 650.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 104.0290 7.3200 250.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORP OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 100.7814 7.2300 200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 104.0662 7.2300 200.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORP LTD. 7.75% 22-Mar-27 103.8637 7.3100 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORP LTD. 7.75% 22-Mar-27 103.8637 7.3100 250.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.1600 9.2500 14.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 101.9293 7.2050 900.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 101.8945 7.2100 350.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.7256 7.3250 1350.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.7946 7.3150 300.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 100.5436 7.1900 1500.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.7714 7.1800 2850.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.6673 7.1950 350.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LTD 8.15% 22-Jun-27 100.6300 8.0450 22.00 INE091A08149 NIRMA LTD 9.50% - 100.0000 9.4865 1000.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.9175 8.5000 1000.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3830 9.0800 551.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.3444 8.6600 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.7540 8.1500 101.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2700 10.2200 100.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.05% PERPETUAL 102.8100 8.6000 25.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 103.2400 8.0257 10.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.70% PERPETUAL 101.9000 8.4100 5.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.4500 9.8200 2.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.2700 8.9967 1.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.8375 5.9302 80.90 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 113.1125 5.9500 20.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0300 10.0237 10.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORP OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.6500 7.4600 260.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.6500 7.3000 100.00 INE217K08271 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.25% 03-Jan-32 100.0000 9.2300 2498.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 105.6677 7.2000 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.2500 8.1700 