TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Aug 8

Aug 8 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE217K07844 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 0.00% 28-Aug-17 109.3100 0.0000 100.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LTD 0.00% 01-Sep-17 163.9900 9.7500 5.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 100.3900 6.3400 459.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 153.2600 6.4300 275.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.62% 26-Oct-17 100.5100 6.7000 500.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.4300 6.4300 5.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 27-Jul-18 101.0000 7.0200 500.00 INE722A07679 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 9.07% 10-Aug-18 101.3314 7.6500 200.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.6100 6.5800 500.00 INE437M08016 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 11-Oct-18 109.1600 9.3600 70.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.5500 6.7500 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.5000 7.0700 1250.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 90.0000 6.9800 2.80 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-19 100.5800 10.6300 3.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 103.8500 8.1900 1.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.20% 20-May-19 102.2700 7.7500 1750.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 27-Jun-19 100.3600 7.9000 1250.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.65% 28-Jun-19 102.1100 7.4000 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 8.00% 01-Aug-19 101.5100 7.1500 1250.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 2.50 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 101.3300 7.1700 750.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.6100 7.6000 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.4900 7.4000 1350.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 101.0700 7.4000 500.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT LTD14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 1.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 100.2500 7.4000 800.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.7400 7.3000 40.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.8400 7.1600 2250.00 INE235P07597 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 7.85% 29-Dec-21 100.3500 7.7400 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 109.0800 5.7700 25.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 100.5500 8.2300 200.00 INE688I07659 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 14-Jul-22 100.2000 8.1900 26.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.6600 7.2500 250.00 INE572E09486 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 27-Jul-22 100.3400 7.5600 600.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 100.1300 8.1200 100.00 INE804I08817 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jun-23 100.9500 9.2500 89.60 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.9700 8.6800 350.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.4200 10.1400 24.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.8700 10.0500 2.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 111.3100 7.3800 300.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 110.9800 8.0500 17.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 105.7900 9.0000 11.60 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.8200 8.9000 80.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 103.0000 7.4300 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0500 8.9900 111.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.9900 8.2100 10.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.1900 7.4000 20.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 30-Mar-27 101.0900 10.0500 100.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 21-Jun-27 102.8200 8.6000 81.00 INE087P08020 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 30-Jun-27 100.6600 9.4100 250.00 INE539K08153 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.20% 23-Jul-27 102.6800 7.7900 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 102.2900 0.0000 3.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.8200 9.1200 150.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 113.2500 5.9400 10.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.0100 10.0300 788.10 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.2500 10.6600 0.50 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 102.3800 7.2700 15.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 103.0700 8.3500 50.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.9000 10.8600 21.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.7300 8.9900 50.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 96.5000 11.9600 17.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.8700 9.6900 4.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.8800 8.4100 150.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.7500 10.2500 250.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 103.0000 9.6000 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.6000 10.7000 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.3500 8.6500 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.7500 8.4500 1.00 NSE === INE958G07BQ9 RELIGARE FINVEST LIMITED 9.80% 16-Aug-17 100.0000 9.5600 1500.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.1046 6.3500 3000.00 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 155.3500 0.0000 5.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 166.2300 0.0000 2.50 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 164.0670 0.0000 6.50 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.4143 6.3500 250.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 153.3006 6.4000 200.00 INE093J07AI8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 148.5230 0.0000 0.50 INE296A07DX9 BAJAJ FINANCE LIMITED - 07-Nov-17 128.8582 6.7001 1.00 INE093J07AR9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 157.7340 0.0000 2.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 97.3520 6.8000 17.20 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Jan-18 176.5490 0.0000 5.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 101.2942 7.4500 50.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3628 6.9200 250.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-18 144.0910 0.0000 0.90 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3628 6.9200 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.2735 6.9600 1200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.2735 6.9920 1200.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 101.0022 7.0200 1250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.9565 7.0700 750.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.61% 02-Aug-18 101.0914 7.4100 50.00 INE722A07679 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 9.07% 10-Aug-18 101.3314 7.6500 200.00 INE915D07RT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 16-Aug-18 113.8500 - 17.00 INE915D07VQ4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Aug-18 108.3400 - 800.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.5186 6.7483 130.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.1499 6.5298 500.00 INE093J07PA3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 19-Nov-18 126.0330 0.0000 21.10 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 139.6000 0.0000 2.50 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.5494 6.7500 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.5014 7.0700 2250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.5014 7.0700 1000.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.8715 6.6800 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.8637 6.7300 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.7930 7.0700 750.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.7930 7.0700 750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.3878 6.9100 500.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 20-May-19 102.2694 7.7500 3750.00 INE093J07JA6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 28-May-19 124.0120 0.0000 2.50 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.5158 7.6175 250.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 27-Jun-19 100.3564 7.9000 1250.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 28-Jun-19 102.1086 7.3975 500.00 INE248U07AE4 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 25-Jul-19 100.3034 8.4800 120.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 101.5121 7.1500 1360.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.7700 8.1100 150.10 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 103.1578 7.3984 1.00 INE660A07OP9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.28% 20-Sep-19 100.7917 7.4000 250.00 INE093J07LR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Oct-19 124.8900 0.0000 2.50 INE306N07IX8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.10% 16-Dec-19 100.8937 7.6500 500.00 INE306N07IX8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.10% 16-Dec-19 100.8937 7.6512 500.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 101.3100 7.9896 4.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 100.9700 10.0000 1.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 101.3339 7.1700 750.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 113.0300 5.8800 3.50 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.6084 7.6000 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.4931 7.4000 1350.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.9745 7.0200 450.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.9745 7.0200 450.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 101.0611 60.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 101.0704 7.4000 500.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.90% 30-Jun-20 100.6620 7.6200 250.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.90% 30-Jun-20 100.6620 7.6200 250.00 INE476M07BG1 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.70% 20-Jul-20 100.2244 7.6000 250.00 INE476M07BG1 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.70% 20-Jul-20 100.2244 7.6000 250.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 100.2544 7.3950 800.00 INE528S07052 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.00% 19-Aug-20 103.9001 8.4500 50.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 16-Sep-20 101.6851 7.2000 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.7426 6.7100 1000.00 INE093J07RF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-Oct-20 100.0000 0.0000 7.50 INE093J07RE1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-Oct-20 100.0000 0.0000 5.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.7371 7.3000 46.00 INE321N07244 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD - 10-Mar-21 104.4977 9.1800 40.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.8373 7.1500 2750.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.8373 7.1500 500.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 101.4484 7.2300 250.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 101.4484 7.2300 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.3801 7.0900 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.3801 7.0900 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 108.2475 7.7900 80.00 INE069R07117 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 24-Sep-21 100.1865 8.8500 900.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 102.8836 8.0350 350.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 102.8836 8.0350 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0325 7.0900 600.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 101.0325 7.0900 600.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.7704 6.9400 1250.00 INE235P07597 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 7.85% 29-Dec-21 100.4050 7.7200 1000.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.9100 5.8800 2.80 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.2375 6.9950 250.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 100.6400 8.2093 220.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.8603 7.2500 250.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.8603 7.2500 250.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.2600 7.6450 425.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.6580 7.2500 250.00 INE537P07372 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-II 7.92% 20-Jul-22 100.7600 7.7200 100.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 22-Jul-22 100.3400 7.6600 50.00 INE140R08031 CHAITANYA INDIA FIN CREDIT PRIVATE 14.50% 30-Dec-22 100.0000 15.3000 300.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.9697 8.6100 600.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.5813 10.2500 1.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 111.3064 7.3500 150.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 108.3942 8.2000 50.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 108.3942 8.2000 50.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 103.9500 7.9750 250.00 INE003S07163 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD - 31-Jul-25 25.1000 9.7517 3210.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7212 7.3100 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.9000 9.0600 135.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 106.3229 7.4300 150.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 106.3229 7.4300 150.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 105.2600 8.4741 30.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 105.8800 9.0050 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.9627 8.6450 250.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 102.9983 7.4300 250.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.8765 8.0000 50.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.3600 7.3100 9.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 103.7240 7.3300 100.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.5500 7.3500 150.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.2008 7.2400 300.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 15-Jun-27 100.7000 8.6800 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.4909 7.2200 420.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.9300 8.0000 200.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 100.4225 7.4000 250.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 100.0363 7.2100 4400.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 