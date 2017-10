TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Aug 9

Aug 9 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14500.00 NSE 49422.20 ============= TOTAL 63922.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 164.0600 9.5200 42.00 INE804I07TM2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-17 198.8500 10.5000 18.50 INE804I07TN0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-17 198.8500 10.5000 9.50 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 163.9600 8.0000 6.50 INE774D07KM7 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 07-Nov-17 100.4800 6.6200 250.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 20-Nov-17 131.0800 6.5500 1000.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 100.8700 6.5800 20.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.2000 6.5800 102.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-18 101.2200 6.5800 7.00 INE909H07DE2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.25% 22-Mar-18 101.1086 7.1200 500.00 INE804I07R21 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-18 112.9670 7.9700 5.80 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 102.2000 6.6100 200.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.4500 6.5400 75.00 INE121A07LV6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.13% 30-May-18 101.3305 7.3100 140.00 INE691I07DL9 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.48% 27-Jun-18 101.0521 7.2000 100.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 106.2000 - 1.70 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.6100 6.7800 3.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.3400 6.7700 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.6300 6.5900 3.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.5600 9.6900 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3800 7.0600 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.4100 6.7800 1.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.5900 6.7200 5.00 INE735N08045 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 7.95% 01-Feb-19 100.7400 7.3500 2000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8400 6.7800 10.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 7.96% 26-Feb-19 100.4200 7.6500 200.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 90.0000 6.9900 2.80 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-19 101.1700 10.0800 1.00 INE660A07OW5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.65% 07-Jun-19 100.4600 7.3500 450.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.7400 6.7900 65.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.7800 8.1100 150.10 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 101.0600 6.7900 100.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jun-20 101.2300 7.2200 450.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 22-Jun-20 102.5800 7.2200 40.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.90% 30-Jun-20 100.6600 7.6200 200.00 INE860H07FH5 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 20-Aug-20 100.5032 7.5500 500.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.6200 6.8900 31.00 INE202B07HN7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.88% 16-Aug-21 102.9500 8.0000 150.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 104.0000 7.7200 0.20 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 100.2000 11.7800 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.0600 5.9200 0.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.0800 7.0000 400.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Mar-22 99.7055 9.1500 250.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 101.0600 6.9900 600.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMTED 0.00% 13-Jun-22 104.2100 9.2500 15.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 102.8100 8.7500 61.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 100.9900 8.4800 20.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 100.5000 7.4900 1250.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 105.7800 5.9200 1.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 105.9900 7.6000 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 105.8000 8.0000 450.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 113.2000 5.8600 21.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD9.75% 02-Aug-24 110.3800 7.7600 250.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 111.8000 7.2600 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.3100 9.8700 400.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9800 11.5000 100.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 101.9500 11.6900 10.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 105.4500 7.2800 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.0200 8.6300 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 99.9800 8.9900 200.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.4500 8.3700 5.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.0000 8.9300 3.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2200 9.2500 2.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.85% 03-Aug-27 101.5000 10.0400 300.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 110.2400 8.3600 11.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.75% 05-Feb-29 120.9900 5.9200 1.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 24-Mar-29 122.2500 5.9200 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 113.0000 8.9100 3.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 112.9300 5.9200 1.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.74% 21-Jan-31 112.0300 6.1400 0.10 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.4700 5.9800 6.20 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.7500 9.8900 1.10 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.2000 9.4900 5.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.1500 8.1600 17.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.4300 9.7000 10.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.6600 8.4500 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.8000 11.3200 6.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.7300 9.5000 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0000 11.9300 18.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 110.2900 8.4000 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.9500 10.2000 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.5900 8.5000 1000.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.7500 10.2500 500.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0100 10.8600 10.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.5500 8.1600 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.8100 8.8100 1.00 NSE === INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Sep-17 157.4070 9.0000 3.40 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 155.4500 0.0000 7.50 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 166.2300 0.0000 2.50 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 171.7700 0.0000 2.50 INE093J07AI8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 148.5230 0.0000 0.50 INE774D07KM7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 07-Nov-17 100.4800 6.6200 250.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 20-Nov-17 131.0826 6.5501 1000.00 INE093J07AR9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 157.7340 0.0000 2.50 INE909H07DE2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.25% 22-Mar-18 101.1086 7.1200 500.00 INE093J07CG8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Apr-18 144.1780 0.0000 2.50 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 144.0910 0.0000 0.90 INE691I07DL9 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 27-Jun-18 101.0521 7.2000 100.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 100.1270 6.7300 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 101.0206 7.0000 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 101.0206 7.0000 250.00 INE667F07GG8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.42% 02-Aug-18 101.1119 7.1900 2000.00 INE915D07VP6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Aug-18 108.1500 - 15.00 INE915D07VQ4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Aug-18 108.2600 - 35.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 103.6500 7.3500 14.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.5726 6.6100 2500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.2464 6.7700 1200.00 INE093J07IV4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-18 141.0820 0.0000 0.50 INE093J07PA3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Nov-18 126.0330 0.0000 21.10 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.4944 6.6200 1000.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.6628 9.6000 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3802 7.0550 1000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3802 7.0550 750.00 INE721A07MI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.85% 12-Dec-18 100.5004 7.4700 2000.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 139.6000 0.0000 2.50 INE774N07038 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Dec-18 100.4715 7.7000 40.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 102.8200 7.3500 19.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.6400 7.3500 8.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.4159 6.7800 250.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 16-Jan-19 110.4250 9.0000 1.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.60% 17-Jan-19 99.9856 7.6500 500.00 INE735N08045 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 7.95% 01-Feb-19 100.7449 7.3500 2000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.0300 7.3500 6.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.96% 26-Feb-19 100.4170 7.6500 450.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.96% 26-Feb-19 100.4170 7.6500 250.00 INE170M08039 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.75% 12-Mar-19 101.8007 8.8000 30.00 INE121A07LG7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 29-Mar-19 102.0711 7.7500 50.00 INE121A07LG7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 29-Mar-19 102.0711 7.7500 50.00 INE774N07046 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 31-Mar-19 100.4493 7.7700 40.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.95% 10-Apr-19 100.4656 7.6000 750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.4009 6.9000 750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.4009 6.9000 750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.3800 6.9200 250.00 INE093J07JA6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-May-19 124.0120 0.0000 2.50 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 03-Jun-19 102.3242 7.7500 50.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 03-Jun-19 102.3242 7.7499 50.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.6831 7.1100 1000.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.6831 7.1100 500.00 INE660A07OW5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.65% 07-Jun-19 100.4600 7.3500 450.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 103.3218 6.7500 400.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 103.3218 6.7500 400.00 INE916DA7NI0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 13-Jun-19 100.5592 7.3000 1000.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 104.0472 7.6500 100.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 104.0472 7.6500 100.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- - 01-Aug-19 101.5710 7.1174 110.00 INE306N07JP2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.60% 07-Aug-19 100.0000 7.5992 200.00 INE918K07EP1 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD- - 16-Aug-19 109.8410 9.0000 2.80 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 104.6773 6.7900 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 104.6773 6.7900 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 101.9139 7.6242 250.00 INE093J07LR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Oct-19 124.8900 0.0000 2.50 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.3600 7.3500 12.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.4779 6.7200 250.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 105.6320 9.3331 20.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 100.3986 7.4300 40.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.3133 6.7200 500.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.5576 7.6200 150.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.5576 7.6200 100.00 INE860H07ET3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.90% 30-Jun-20 100.6612 7.6200 200.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 101.2323 7.2200 450.00 INE027E07535 L & T FINANCE LIMITED 7.65% 20-Aug-20 100.2419 7.5600 900.00 INE860H07FH5 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.60% 20-Aug-20 100.5032 7.5500 500.00 INE027E07535 L & T FINANCE LIMITED 7.65% 20-Aug-20 100.2419 7.5606 900.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 100.0996 7.1600 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.9953 6.8800 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.9953 6.8852 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.7626 6.7008 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.7626 6.7028 1000.00 INE093J07RF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Oct-20 100.0000 0.0000 5.00 INE093J07RE1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Oct-20 100.0000 0.0000 2.50 INE774D07NT6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.48% 30-Oct-20 102.7614 7.4600 200.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.4987 10.0000 20.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 104.9220 7.2200 100.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 104.9220 7.2200 100.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.8456 7.2624 250.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.7200 8.2270 100.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 104.4825 7.2350 1000.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.5901 8.5000 1000.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 101.4638 7.2250 100.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 101.4638 7.2250 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 108.2614 7.7800 30.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 108.9000 7.2300 4.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.5431 6.9700 250.00 INE879Q08036 ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED 28-Dec-21 114.6086 12.2500 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.2167 7.0000 300.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 101.0817 6.9850 700.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.0500 7.7000 3.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.6570 7.2500 100.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 100.0000 7.7914 4.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 22-Jul-22 100.1242 7.7100 150.00 INE572E09486 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.59% 27-Jul-22 100.1325 7.5500 100.00 INE871D07QD7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.65% 02-Aug-22 100.0000 7.6500 100.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 109.4350 7.3700 8.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 106.2085 5.8000 100.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 105.4500 7.2501 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 8.95% 26-Apr-23 105.9856 7.6000 500.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.7000 7.6721 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.9329 8.6000 308.50 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 112.6500 5.8800 7.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 100.6900 8.3500 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.75% 02-Aug-24 110.3844 7.7600 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.3524 10.5000 15.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 111.8000 7.2600 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 107.8184 7.4100 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 107.8184 7.4100 145.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.7888 7.4050 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.7888 7.4050 100.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 104.0700 7.9600 350.00 INE033L08189 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 28-Apr-25 106.2677 8.1100 100.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 104.7500 8.0477 50.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 105.4172 7.4400 100.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 105.4172 7.4400 100.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 106.4000 8.9212 1.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.2000 8.0700 100.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 102.8057 8.6350 402.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 102.8074 7.2517 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 113.3500 7.3700 4.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2500 8.9400 22.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.4957 7.4000 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.4957 7.4000 250.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.7375 8.2400 200.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.8800 8.0000 50.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 100.0800 7.2100 100.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 103.9625 8.6203 5.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 104.0406 7.2750 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 103.5891 7.3500 1150.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 103.5891 7.3500 1150.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.7389 7.3225 505.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.1951 7.2400 250.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.5754 8.4000 100.00 INE539K08153 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.20% 23-Jul-27 102.6900 7.8000 150.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 99.9661 7.2200 900.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.4727 7.3300 11.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 100.0000 8.1439 1250.00 INE476A08068 CANARA BANK -- PERPETUAL 99.7700 8.6300 500.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.7512 10.2500 500.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 104.9073 9.9000 290.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 102.5500 8.1600 252.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.6550 8.4500 250.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.7935 8.5300 250.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA -- PERPETUAL 99.7055 9.1500 250.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.1810 10.2500 100.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 100.0000 9.7889 50.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 102.0000 8.3900 18.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 92.6300 13.5489 6.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.3600 10.9991 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.8000 8.9600 1.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.7935 8.5300 250.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 102.2785 8.2300 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 113.0000 5.9100 3.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0300 9.7800 21.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 102.1800 7.2900 37.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.0000 8.1708 96.00 ===============================================================================================