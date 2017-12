TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 11

Dec 11 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15912.60 NSE 42340.30 ============= TOTAL 58252.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.3100 6.6400 1000.00 INE916DA7MB7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 14-Mar-18 100.1000 6.9600 500.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 19-Mar-18 100.3200 6.9600 500.00 INE916DA7MC5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 08-May-18 100.1400 7.4000 500.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.4300 7.4200 250.00 INE148I07FA8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 28-Jun-18 100.6800 7.4000 100.00 INE504L07AV3 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 05-Oct-18 91.0700 0.0000 42.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.50% 29-Oct-18 100.5600 7.7500 150.00 INE504L07AW1 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 06-Dec-18 104.6400 0.0000 42.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.05% 07-Dec-18 101.0200 6.9300 1.00 INE019A07399 JSW STEEL LTD 9.67% 23-Dec-18 102.3200 7.6100 7.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.9600 7.1500 60.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 92.4100 7.1500 24.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 101.3300 7.0500 2000.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 102.3200 8.8700 0.50 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 101.1500 7.0500 4.00 INE121A07LI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 04-Apr-19 101.6100 7.8000 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9900 7.0700 4.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES 8.30% 09-Aug-19 100.8300 7.7000 100.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.3000 7.6800 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.65% 26-Sep-19 102.4000 7.1500 13.00 INE804I07X80 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Nov-19 113.3530 8.6900 30.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 102.4400 7.2700 20.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 17-Jan-20 100.2500 9.3500 0.30 INE804I071J4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 05-Feb-20 110.7640 8.0000 150.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.00% 20-Apr-20 106.8500 7.6900 10.00 INE916DA7MZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 24-Apr-20 106.1700 7.6300 1.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.1700 7.3000 250.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.3400 7.3000 250.00 INE128S07275 FIVE-STAR BUSINESS FINANCE 11.50% 28-Dec-20 101.3200 11.5000 179.00 INE939P07065 PARINEE REALTY PRIVATE LTD 14.00% 15-Jan-21 100.0000 14.7400 1000.00 INE746N07598 JHARKHAND ROAD PROJECTS 9.51% 20-Jan-21 102.0714 9.0200 18.90 INE069R07166 SPRIT INFRAPOWER & MULTI 0.00% 13-Apr-21 58.4734 87.00 INE746N07184 JHARKHAND ROAD PROJECTS IMP 9.51% 20-Apr-21 102.2137 9.0200 63.80 INE746N07606 JHARKHAND ROAD PROJECTS IMP 9.51% 20-Apr-21 102.2137 9.0200 3.10 INE523H07882 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 30-Apr-21 100.5675 8.8200 88.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.18% 21-May-21 99.5000 7.3600 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.4500 8.5000 250.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 22-Mar-22 101.0900 9.1500 400.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 99.4000 7.4100 50.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 98.8000 7.8000 250.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.2100 7.5500 600.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.1000 9.8500 10.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.0000 7.4700 995.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 98.5300 7.4500 250.00 INE515Q08051 ANNAPURNA MICROFINANCE PVT 13.99% 15-May-23 100.1500 14.8700 21.80 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.23% 18-Feb-24 111.3800 5.9700 2.00 INE105N07159 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-24 100.4300 8.3500 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.9300 10.1000 0.50 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGH 8.28% 30-Sep-24 100.4500 8.3500 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.2700 10.9600 460.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NET 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 14-Mar-25 102.2200 8.3000 250.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION 7.11% 17-Oct-25 106.8700 5.9800 0.30 INE053F07827 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.32% 21-Dec-25 106.7600 5.9800 0.60 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.0800 8.9700 212.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.6000 7.2200 0.50 INE526S07197 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY 8.50% 14-Apr-26 101.9800 8.3300 20.00 INE105N07209 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-26 100.5500 8.3500 100.00 INE248U07640 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 20-Nov-26 109.7410 9.2400 150.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.16% 25-Nov-26 114.7500 5.9800 1.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 109.5700 9.2800 10.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-26 109.3100 9.0800 90.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 115.9500 5.9800 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.6400 6.1100 7.10 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 100.5500 7.7400 400.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 96.9500 7.7500 750.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.3000 8.4500 150.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.6000 7.8800 13.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.0000 9.8000 1.20 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 110.3000 5.9800 1.30 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 31-Dec-27 102.9000 8.1500 29.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 101.0000 9.6600 3.90 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.79% 16-Nov-28 120.1500 5.9700 0.50 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 120.0900 6.0800 0.80 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.75% 05-Feb-29 119.1200 6.0800 1.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.88% 19-Mar-29 120.3100 6.0800 1.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 122.7000 5.8600 14.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.88% 24-Mar-29 120.3700 6.0800 1.00 INE031A07AG1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.98% 24-Mar-29 121.1700 6.0800 1.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 120.8100 5.9700 100.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% - 99.5600 8.5100 900.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 111.1700 6.0800 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 111.6800 6.0800 0.50 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 109.2500 7.9100 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.9600 8.5500 500.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.8500 9.4000 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.9000 9.2500 1.00 NSE === INE479R07035 KARELIDES TRADERS PRIVATE 9.50% 27-Jun-17 100.0482 8.8100 80.00 INE918K07EH8 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 29-Dec-17 121.7600 9.0000 30.00 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Jan-18 162.5500 0.0000 0.90 INE918K07169 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 28-Feb-18 132.7300 7.9000 9.50 INE918K07219 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 08-Mar-18 132.5050 7.9000 5.50 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.3088 6.6400 7000.00 INE804I07YH2 ECL FINANCE LIMITED -- 09-Mar-18 115.5720 7.9000 500.00 INE033L07BJ6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 9.00% 09-Mar-18 100.4375 6.7001 400.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Mar-18 132.3640 7.9000 6.50 INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.69% 13-Mar-18 100.2809 7.0998 500.00 INE916DA7MB7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 14-Mar-18 100.0966 6.9597 500.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.56% 19-Mar-18 100.3198 6.9598 500.00 INE093J07CA1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Apr-18 152.9000 0.0000 8.50 INE916DA7MC5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 08-May-18 100.1411 7.4000 500.00 INE093J07BX5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-May-18 182.9050 0.0000 2.50 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 180.5000 0.0000 21.50 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 24-May-18 182.8000 0.0000 5.50 INE532S07021 DISH INFRA SERVICES PRIVATE -- 28-May-18 132.6554 9.8325 1000.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.4270 7.4200 250.00 INE148I07FA8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 28-Jun-18 100.6798 7.4000 100.00 INE916DA7LO2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.40% 20-Jul-18 100.4384 7.4000 250.00 INE756I07977 HDB FINANCIAL SERVICES 8.35% 24-Jul-18 100.4287 7.4000 250.00 INE341E07282 MAHARASHTRA STATE ROAD DEV 0.00% 31-Dec-18 90.9800 9.2500 11.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.34% 06-Mar-19 100.9769 7.4503 250.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.34% 06-Mar-19 100.9769 7.4500 250.00 INE915D07D77 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD 7.25% 07-Mar-19 100.0000 7.2879 150.00 INE140A07146 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.57% 08-Mar-19 101.5838 8.1500 100.00 INE572E09510 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 19-Mar-19 99.7000 7.3700 550.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.98% 26-Mar-19 101.1084 7.0450 300.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEV 0.00% 26-Mar-19 89.2000 9.1000 5.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.75% 26-Mar-19 99.6969 7.0200 40.00 INE121A07LI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 04-Apr-19 101.6072 7.8000 50.00 INE530L07251 EDELWEISS HOUSING FINANCE 9.25% 08-Apr-19 101.2141 8.2800 90.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.7233 7.7800 16.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.4392 7.7744 10.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.0400 6.4500 1500.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.65% 30-Jul-19 100.7935 7.1100 250.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.65% 30-Jul-19 100.7935 7.1100 250.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.30% 09-Aug-19 100.8335 7.7000 100.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.3006 7.6800 250.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 18-Oct-19 100.0000 10.1104 25.00 INE081T08090 AASAN CORPORATE SOLUTIONS 9.60% 13-Dec-19 100.1415 9.2400 850.00 INE311S08085 MA MULTI-TRADE PRIVATE LTD 9.80% 17-Feb-20 99.5905 9.9800 1000.00 INE311S08093 MA MULTI-TRADE PRIVATE LTD 9.60% 17-Feb-20 99.6873 9.9300 950.00 INE311S08127 MA MULTI-TRADE PRIVATE LTD 9.60% 17-Feb-20 99.7167 9.9300 200.00 INE341E11029 MAHARASHTRA STATE ROAD DEV 0.00% 07-Apr-20 83.0950 9.0200 7.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 28-Jun-20 104.6269 7.2026 2.50 INE691I07EE2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 21-Sep-20 98.8504 7.9500 70.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.0992 7.3300 1500.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-20 100.0000 10.1280 50.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.08% 21-Dec-20 99.6167 7.2200 300.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.3420 7.3000 250.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 9.27% 10-May-21 106.2201 7.3003 50.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-21 100.0000 10.1219 50.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.24% 08-Nov-21 99.8964 7.2600 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.24% 08-Nov-21 99.8964 7.2597 250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.3384 7.2100 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 24-Nov-21 98.1378 7.2500 100.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 100.1000 9.4900 20.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.27% 06-Jun-22 99.3996 7.4100 50.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 98.8027 7.8000 250.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 100.2000 7.7200 2.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.1361 7.5700 1950.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.1361 7.5700 1100.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2700 9.8074 21.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.0045 7.5000 2500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.0808 7.4800 1000.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 98.5289 7.4500 250.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-22 100.0000 10.1190 50.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 100.0000 7.4480 500.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 103.5100 8.3200 620.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.5900 8.6392 30.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.6700 8.6490 13.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.8468 7.8400 40.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-23 100.0000 10.1163 50.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 104.6600 7.4859 100.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 108.9200 7.8400 200.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.9500 9.3110 40.00 INE105N07159 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-24 100.4268 8.3500 50.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.0150 7.5760 2000.00 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-24 100.4482 8.3500 100.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-24 100.0000 10.1053 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN 9.45% 23-Oct-24 101.6100 9.0000 20.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.88% 30-Oct-24 99.2700 8.0100 22.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.1006 7.8050 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.1006 7.8050 150.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.3500 9.6100 100.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.17% 01-Oct-25 107.0024 6.0100 9.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-25 100.0000 10.1104 50.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 105.6600 8.2300 103.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.8800 7.8100 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.1083 7.7600 300.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.5300 8.6500 4.00 INE105N07209 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-26 100.5504 8.3500 100.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.0000 10.1113 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 100.5472 7.7400 200.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 98.3500 7.7336 22.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.2500 8.4472 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 96.9479 7.7500 773.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-27 100.0000 10.1106 50.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.4200 7.9100 2097.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.8500 8.0500 620.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 99.5600 8.5100 1100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.9575 8.5500 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.4539 8.5000 250.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.7047 8.5000 250.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.0892 9.1500 150.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% -- 101.0948 9.1500 100.00 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.75% -- 100.0000 9.0350 50.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% -- 100.7400 8.4800 10.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 102.3342 9.7500 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.5600 8.5100 200.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 107.9500 6.4500 21.90 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.70% 30-Mar-31 100.3450 9.8700 500.00 INE540P08036 U.P. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange