TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 12

Dec 12 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17070.80 NSE 60008.90 ============= TOTAL 77079.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.0700 6.5400 480.00 INE306N07ER9 TATA CAPITAL FINANCIAL SER 9.00% 29-Jan-18 100.2300 6.7000 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 100.6300 7.3000 100.00 INE916DA7MC5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 08-May-18 100.1400 7.4000 250.00 INE015L07071 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION 10.02% 04-Jun-18 100.8200 8.5000 27.50 INE477A07084 CAN FIN HOMES LTD 8.80% 02-Jul-18 100.5100 7.5500 200.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 99.9500 6.9900 750.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.5600 7.3900 2000.00 INE477L07461 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 0.00% 21-Dec-18 126.7700 8.2500 36.00 INE341E07282 MAHARASHTRA STATE ROAD DEV 0.00% 31-Dec-18 80.0000 23.6300 2.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 101.9200 7.9000 350.00 INE572E09510 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.10% 19-Mar-19 99.7200 7.3700 1100.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 102.4000 7.9000 150.00 INE121A07LI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 04-Apr-19 101.7900 7.6500 50.00 INE657N07423 EDELWEISS COMMODITIES SERV 8.10% 30-Apr-19 100.0000 8.1500 1250.00 INE477A07167 CANFIN HOMES LIMITED 8.85% 17-May-19 101.2400 7.9000 50.00 INE804I07X80 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Nov-19 119.8300 12.5000 30.00 INE531U07045 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE 18.00% 17-Jul-20 100.0000 18.0000 50.00 INE531U07052 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE 18.00% 18-Jul-20 100.0000 18.0000 50.00 INE531U07060 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE 18.00% 19-Jul-20 100.0000 18.0000 50.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 17-Sep-20 99.5500 9.2000 1.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.0500 7.3600 1250.00 INE298T07084 HANSDEEP INDUSTRIES AND TRAD 10.25% 15-Oct-21 103.6700 9.0500 150.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.2900 8.8500 1000.00 INE039A07785 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-21 95.0500 11.5100 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 107.7500 5.8600 0.50 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 100.5000 7.4400 250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 98.7000 7.6100 220.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.2300 8.8300 500.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.0800 9.8600 5.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.9700 7.5100 50.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.8100 7.4900 600.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.0800 8.7800 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.8700 8.8000 100.00 INE105N07159 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-24 100.4300 8.3500 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 105.4700 8.1100 250.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 108.4000 7.6900 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 95.3500 10.9600 457.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.45% 23-Oct-24 100.4000 9.5200 24.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NET 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.19% 31-Jul-25 107.0500 6.0000 50.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.6200 9.0100 78.00 INE105N07191 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-26 100.5300 8.3500 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 103.3800 8.7100 40.00 INE248U07608 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Nov-26 110.1700 9.2900 20.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-26 109.9600 9.2700 20.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 23-Nov-26 109.7600 9.2800 25.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 109.6000 9.2800 80.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-26 109.3400 9.0800 20.00 INE248U07707 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-26 106.3100 6.2000 30.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 08-Dec-26 106.1860 6.1300 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTP 9.00% 24-Dec-26 101.6500 8.9000 85.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 115.3300 5.9800 3.50 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 100.0000 9.5100 1206.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 98.4700 7.7800 100.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 96.4900 7.8000 350.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 96.5600 7.8100 50.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 96.0100 7.7900 900.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0800 8.3300 1.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 101.0000 9.7000 8.30 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 99.6200 8.4900 200.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 90.5100 11.1700 22.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 98.7900 7.8200 150.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 98.3000 8.3200 16.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 99.2200 7.8300 100.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.3500 8.5000 15.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 103.9700 8.5600 501.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.0300 9.4600 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.6400 3.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.8700 10.4300 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 100.6400 11.7500 1.00 NSE === INE148I07BB5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.60% 31-Dec-17 100.1301 6.5000 500.00 INE140A07153 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.38% 05-Jan-18 100.1504 6.7854 400.00 INE804I071J4 ECL FINANCE LIMITED -- 08-Jan-18 110.7730 7.9000 150.00 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jan-18 184.0900 0.0000 2.50 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 15-Jan-18 100.0949 6.5044 1000.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.70% 09-Feb-18 100.2996 6.6000 100.00 INE804I07WT1 ECL FINANCE LIMITED -- 23-Feb-18 132.7050 8.9500 3.50 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 23-Feb-18 100.0621 7.0002 250.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.3063 6.6501 3600.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 11-Mar-18 100.5144 6.6400 1000.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 11-Mar-18 100.5179 6.6500 500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6270 7.3000 400.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6270 7.5039 300.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6270 7.3000 1250.00 INE535H07530 FULLERTON INDIA CREDIT COMP -- 12-Mar-18 128.6774 7.1500 500.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.2981 6.2099 163.00 INE804I07B03 ECL FINANCE LIMITED -- 06-Apr-18 106.1210 8.7400 1.00 INE916DA7MC5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 08-May-18 100.1380 7.4000 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.4777 7.2000 6.00 INE658R07042 ASPIRE HOME FINANCE CORP 10.85% 08-Jun-18 100.5439 9.1750 1.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION 8.64% 08-Jul-18 100.8479 6.7750 22.50 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 100.7785 7.0000 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 100.7785 7.0000 1000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 99.9530 6.9900 750.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 99.9530 7.0501 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 102.6168 7.1600 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 102.6168 7.1600 150.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 100.1562 6.8555 500.00 INE866I07BA4 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 9.30% 20-Sep-18 101.1181 7.6000 5000.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 101.8290 6.7910 44.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.50% 29-Oct-18 100.7463 7.5200 150.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.7207 6.9050 500.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.5599 7.3900 2000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.9800 7.3500 1000.00 INE015L07139 EDELWEISS ASSET RECONST -- 17-Dec-18 118.5850 8.8000 28.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.1486 7.4100 500.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.1486 7.4100 500.00 INE915D07XH9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 31-Dec-18 107.3100 14.5500 120.00 INE895D07412 TATA SONS LIMITED 9.78% 13-Jan-19 101.9215 7.8928 350.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 100.9024 7.3700 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 102.6233 7.1000 2.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.0618 6.9990 10.00 INE572E09510 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 19-Mar-19 99.7000 7.3700 1450.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 102.3950 7.8983 150.00 INE031A08558 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.06% 11-Jun-19 100.0000 7.1000 750.00 INE804I071N6 ECL FINANCE LIMITED -- 03-Jul-19 110.1200 9.0000 1.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 100.8729 7.3700 50.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.70% 02-Aug-19 100.0956 6.8350 580.00 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 21-Aug-19 124.8570 0.0000 2.50 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Nov-19 121.0000 0.0000 3.10 INE205A07105 VEDANTA LIMITED 7.50% 29-Nov-19 99.5344 7.7600 200.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.1200 9.0500 5.00 INE898G07195 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY 0.00% 15-Jan-20 189.4349 8.0900 72.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED -- 04-Feb-20 115.6580 8.9000 9.00 INE901T07075 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE -- 20-Apr-20 113.4956 8.7900 19.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.5823 8.0586 750.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED -- 28-Apr-20 100.4190 8.8925 150.00 INE931Q08035 PROMONT HILLSIDE PRIVATE LTD 8.40% 26-Jun-20 99.7174 8.4906 400.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.7100 7.2900 1000.00 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-20 109.3101 7.8234 7.20 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.0511 7.3500 2300.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.0511 7.3500 1000.00 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-20 109.5948 7.8242 7.20 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-20 109.8895 7.8249 7.20 INE603G07017 HALDIRAM SNACKS PRIVATE LTD 7.70% 04-Dec-20 100.0000 7.9700 330.00 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-20 110.1753 7.8255 7.20 INE298T07084 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 10.25% 15-Oct-21 103.6709 9.0500 181.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.2894 8.8000 1000.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.3584 7.2039 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 24-Nov-21 98.1578 7.2439 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.20% 23-Jan-22 103.0527 7.3000 200.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.20% 23-Jan-22 103.0527 7.3007 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 108.7832 5.5934 3300.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 100.4961 7.4400 250.00 INE020B07GG9 REC 7.93% 27-Mar-22 108.6339 5.6000 400.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 98.6997 7.6100 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 98.6797 7.6154 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.9671 7.5100 550.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.0000 8.7740 140.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORP 7.21% 22-Nov-22 104.9974 6.0053 300.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORP 7.21% 22-Nov-22 104.9974 6.0053 300.00 INE020B08AP1 REC 7.45% 30-Nov-22 99.8128 7.4900 850.00 INE020B08AP1 REC 7.45% 30-Nov-22 99.6922 7.5200 250.00 INE688I07683 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 08-Dec-22 100.0000 8.2444 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.18% 19-Feb-23 106.9420 5.6000 350.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 104.6785 7.7000 400.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 104.6785 7.7000 350.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 105.3986 5.6000 250.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.17% 05-Jul-23 100.7912 7.4050 1000.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.70% 15-Jul-23 104.7649 7.6000 600.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.70% 15-Jul-23 104.7649 7.6000 600.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.0793 8.7800 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.8705 8.7999 100.00 INE105N07159 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-24 100.4265 8.3500 150.00 INE688I07576 CAPITAL FIRST LIMITED 8.45% 03-May-24 100.5000 8.3200 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.4707 8.1100 350.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.4707 8.1100 100.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.0300 7.5700 2000.00 INE623B07610 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 13-Oct-24 100.0000 8.8872 410.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.45% 23-Oct-24 100.2000 9.5800 22.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.88% 30-Oct-24 98.7200 8.1200 105.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.5500 9.5700 100.00 INE020B07JO7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.17% 23-Jul-25 106.9590 6.0036 50.00 INE020B07JO7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.17% 23-Jul-25 106.9590 6.0035 50.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.19% 31-Jul-25 107.0498 6.0035 50.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.00% 03-Aug-25 106.9100 8.7100 4.00 INE540P07095 U.P. U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 104.6957 8.4000 48.00 INE105N07191 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-26 100.5263 8.3500 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION 7.63% 14-Aug-26 99.1700 7.7500 590.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 109.6640 7.8600 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9800 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTP 9.00% 24-Dec-26 101.7500 8.8800 88.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 100.2880 7.7800 6.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 100.0000 9.6500 400.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 96.4890 7.8000 350.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.3101 8.2600 150.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 96.0056 7.7900 900.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.23% 13-Oct-27 99.6500 9.2712 10.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.54% 31-Oct-27 100.0500 7.5200 500.00 INE244L08018 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 08-Nov-27 99.8000 8.4700 195.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.8800 8.3600 1.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.8000 8.0600 109.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 99.9000 7.6581 30.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 30-Nov-27 99.8000 8.4700 305.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.00% 30-Nov-27 101.9600 8.9200 200.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 30-Nov-27 100.5500 9.5900 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-28 113.2302 5.5972 2850.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.79% 22-Nov-28 120.2365 5.9600 1.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.88% 19-Mar-29 121.3955 5.9600 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 04-Sep-29 111.8000 7.7100 3.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 99.2209 7.8298 250.00 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.75% -- 100.0200 9.0294 50.00 INE848E07567 NHPC LIMITED -- -- 127.2653 5.9600 1.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 99.2209 7.6835 150.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.70% 30-Mar-31 100.3250 9.8725 200.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 99.7800 9.8171 4.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.1100 7.3600 500.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 98.7936 7.8199 150.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 127.3192 5.9600 1.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 98.7449 7.8550 200.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.2339 8.8300 520.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.9213 8.5600 500.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 99.7000 8.6500 50.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 9.85% PERPETUAL 102.0000 9.5000 20.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 103.1000 9.8845 9.00 ===============================================================================================