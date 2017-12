TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 13

Dec 13 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14265.40 NSE 44977.10 ============= TOTAL 59242.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE241O07168 EDELWEISS FINVEST PRIVATE 0.00% 02-Jan-18 111.2880 9.0000 250.00 INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.70% 13-Mar-18 100.2600 7.1400 650.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 100.0500 7.0000 250.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.0400 7.4800 250.00 INE477L07461 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 0.00% 21-Dec-18 126.8000 8.2500 16.00 INE572E09510 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.10% 19-Mar-19 99.7200 7.3600 2900.00 INE031A08558 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.06% 11-Jun-19 100.0000 7.1000 300.00 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 137.8656 7.7000 500.00 INE248U07483 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-19 113.8600 8.2500 10.00 INE523H07908 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 29-Nov-19 100.3400 8.4500 50.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 99.9094 7.7700 50.00 INE931Q08035 PROMONT HILLSIDE PRIVATE LTD 8.40% 26-Jun-20 99.6500 8.5100 300.00 INE121A07OD8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.00% 11-Dec-20 100.0000 8.0000 400.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-20 102.3800 7.4100 200.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND 8.55% 08-Jan-21 101.4500 7.9900 2.00 INE039A07785 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-21 95.0500 11.5100 5.00 INE879Q08028 ESAF SMALL FINANCE BANK 17.23% 22-Dec-21 100.0000 17.2100 120.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.4900 9.0700 604.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% 01-Aug-22 99.2400 0.0000 12.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.6200 8.8700 21.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.35% 22-Nov-22 99.4500 7.4800 7.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.7700 7.5000 250.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.22% 19-Dec-22 104.4900 6.1500 0.40 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES INDIA 9.17% 04-Jul-23 100.7400 7.4800 2000.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.1000 8.7800 250.00 INE906B07DC5 NHAI 8.27% 05-Feb-24 111.6200 5.9500 2.70 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9700 461.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-25 100.5000 8.3500 150.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 101.6300 7.9500 150.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.9500 8.2300 1.00 INE105N07191 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-26 100.5300 8.3500 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 103.8400 7.8200 20.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 103.9000 8.3000 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 106.0400 8.7000 30.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 98.4000 8.2000 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 98.1300 8.2000 1000.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION 8.16% 25-Nov-26 114.2200 6.0500 1.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 08-Dec-26 106.2100 6.1300 10.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.5700 8.2100 1.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 96.8200 7.8100 400.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9500 204.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.3000 9.7300 6.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 110.1400 6.0000 2.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 111.6000 5.9500 2.20 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 101.0000 9.6300 1.50 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 118.1700 6.0500 1.00 INE733E07JI1 NTPC 8.73% 16-Dec-28 119.0900 6.0500 1.00 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.73% 22-Jan-29 121.1700 6.0500 0.50 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.88% 19-Mar-29 120.5700 6.0500 1.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.88% 24-Mar-29 119.7300 6.1500 0.50 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-29 119.0300 6.1500 0.40 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 99.3400 8.5800 300.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.4200 5.9900 150.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.2200 6.0100 400.00 INE053F07900 IRFC 7.64% 22-Mar-31 111.5900 6.0500 0.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.5500 6.0500 0.50 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 100.1700 7.8300 100.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 98.7200 7.7000 350.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.1300 8.3400 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 114.4500 5.9600 60.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 127.2800 5.9700 1.20 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7100 9.7100 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 104.8300 9.3200 302.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.3000 0.0000 2.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.6000 10.0000 40.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 103.4000 10.9200 1.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK 8.90% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 1.00 NSE === INE804I07A61 ECL FINANCE LIMITED -- 29-Dec-17 124.9050 7.9000 39.00 INE918K07EH8 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 29-Dec-17 121.9380 7.9000 30.00 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Jan-18 162.6600 0.0000 2.50 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jan-18 122.3800 0.0000 4.50 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 100.3870 6.4163 20.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 28-Feb-18 100.4631 6.6800 150.00 INE804I07YH2 ECL FINANCE LIMITED -- 09-Mar-18 115.5883 7.9300 500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6205 7.3000 1620.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6205 7.3000 1620.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6205 7.3002 810.00 INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.69% 13-Mar-18 100.2578 7.1501 750.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LTD CNX NI 19-Mar-18 140.3057 7.5000 52.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 125.9809 6.6020 100.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 24-May-18 182.7000 0.0000 2.50 INE866I07800 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 10.45% 31-May-18 101.4086 7.4000 954.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 163.2500 0.0000 0.40 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 99.9443 7.0000 250.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 99.9443 7.0000 250.00 INE053F07975 IRFC 7.15% 16-Sep-18 100.0495 7.0000 250.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.0362 7.4750 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.6739 7.3900 1000.00 INE804I077M5 ECL FINANCE LIMITED -- 25-Oct-18 111.8540 7.9000 25.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.6739 7.3900 1000.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.5599 7.3900 1000.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.5599 7.3900 1000.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.6500 8.9400 8.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FIT 10.00% 07-Dec-18 101.1246 8.7500 500.00 INE192L08092 JSW TECHNO PROJECTS MAN -- 09-Dec-18 129.7627 9.4094 950.00 INE140A07146 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.57% 08-Mar-19 101.5196 8.1999 100.00 INE616U07010 EDELWEISS AGRI VALUE CHAIN 9.82% 08-Apr-19 100.9702 8.9669 50.00 INE477A07167 CANFIN HOMES LIMITED 8.85% 17-May-19 101.4225 7.7600 50.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 99.7924 7.6500 1500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 99.7924 7.6500 1500.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 27-Jun-19 100.3008 7.8600 370.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 100.0000 8.8300 1.00 INE804I071N6 ECL FINANCE LIMITED -- 03-Jul-19 110.0410 9.0000 1.00 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 137.8656 7.7000 500.00 INE915D07WD0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 19-Sep-19 112.9200 - 10.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.2900 8.9500 5.00 INE936D07109 RELIANCE UTILITIES 7.33% 28-Feb-20 99.3156 7.6800 100.00 INE949L08194 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED -- 17-Mar-20 100.0633 8.8930 230.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 162.7998 9.2400 22.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 99.9529 7.7500 550.00 INE936D07117 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.40% 29-Jul-20 99.2961 7.6800 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.0023 7.3700 250.00 INE916DA7PA2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.50% 10-Nov-20 99.3300 7.7500 250.00 INE121A07OD8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.00% 11-Dec-20 100.0137 7.9900 150.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-20 102.3829 7.4100 200.00 INE923L07118 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 31-Dec-20 100.1228 6.3374 10.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.2663 7.7500 200.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.2663 7.7500 190.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LTD -- 25-Mar-21 100.0700 8.1021 1650.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.8300 7.8500 1.00 INE923L07126 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 30-Jun-21 100.1228 6.3374 150.00 INE298T07084 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 10.25% 15-Oct-21 103.6978 9.0400 50.00 INE053F09HT8 IRFC 7.55% 08-Nov-21 106.6410 5.6000 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 107.3200 7.5100 6.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.44% 04-Dec-21 103.3686 7.4200 200.00 INE879Q08028 ESAF MICROFINANCE AND INV 17.23% 22-Dec-21 100.0000 17.2062 120.00 INE923L07134 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 31-Dec-21 100.1228 6.3374 210.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 109.3629 5.6000 370.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.93% 27-Mar-22 108.6539 5.6000 800.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION 9.48% 15-Apr-22 106.6400 7.6000 5.00 INE936D07125 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.60% 27-May-22 99.0851 7.8400 150.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 98.7363 7.6000 250.00 INE923L07142 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 30-Jun-22 100.1228 6.3374 710.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8250 2.00 INE936D07133 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Aug-22 99.1546 7.8500 100.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.21% 22-Nov-22 105.0174 6.0000 300.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 99.2478 7.5300 7.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.7726 7.5000 250.00 INE936D07141 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Dec-22 99.1517 7.8500 100.00 INE923L07159 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 31-Dec-22 100.1228 6.3374 770.00 INE053F07561 IRFC 7.18% 19-Feb-23 106.9620 5.6000 700.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION 8.80% 13-Mar-23 104.7402 7.6500 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION 8.80% 13-Mar-23 104.7402 7.6500 250.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-23 101.4135 9.3700 48.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.56% 18-Mar-23 104.2469 7.7000 250.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.56% 18-Mar-23 104.2469 7.7000 250.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 105.4186 5.6000 500.00 INE477L08097 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 8.93% 14-Apr-23 101.0992 8.6500 500.00 INE936D07166 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.70% 29-Jun-23 98.8083 7.9600 100.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.7398 7.4800 2000.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.1754 8.7600 353.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.8692 8.8000 200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.8692 8.8000 150.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 103.2100 8.0526 22.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.6200 9.5600 19.00 INE020B07JO7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.17% 23-Jul-25 106.9790 6.0000 50.00 INE053F07777 IRFC 7.19% 31-Jul-25 107.0698 6.0000 50.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-25 100.5009 8.3500 150.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 101.6347 7.9500 150.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.6000 8.2900 18.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.8500 7.8500 386.00 INE105N07191 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Mar-26 100.5261 8.3500 100.00 INE105N07464 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.78% 30-Mar-26 101.5100 8.6943 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 103.6100 7.8300 20.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.9000 8.3200 1.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.8700 8.4600 33.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION 7.63% 14-Aug-26 98.9500 7.7908 72.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.6667 8.4981 251.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 109.7300 7.8500 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.8232 8.3000 150.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.8232 8.3000 100.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION 7.36% 18-Oct-26 97.1047 7.8150 250.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION 7.36% 18-Oct-26 97.1047 7.8149 250.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 98.4026 8.2000 100.00 INE053F09HU6 IRFC 7.77% 08-Nov-26 114.8485 5.6000 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 98.1025 8.2000 1000.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.0000 9.1500 2.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-27 97.8100 8.0200 2.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 100.6466 7.0927 550.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 95.8129 7.8200 300.00 INE053F07AC3 IRFC 7.33% 28-Aug-27 96.8220 7.8100 400.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 100.2800 8.3100 150.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.23% 13-Oct-27 100.0000 9.2200 10.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.3000 7.8900 20.00 INE053F07AD1 IRFC 7.54% 31-Oct-27 100.0100 7.5322 500.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.8000 8.0600 4.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.00% 30-Nov-27 100.0400 9.3000 150.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 30-Nov-27 99.7500 8.4800 5.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 99.9100 7.7100 700.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP -- 25-Mar-28 108.1140 5.9600 1.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION 8.79% 22-Nov-28 120.2365 5.9600 1.00 INE053F07744 IRFC 8.88% 19-Mar-29 121.3955 5.9600 1.00 INE031A07AG1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.98% 28-Mar-29 122.2589 5.9600 1.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% -- 99.0500 9.4700 1000.00 INE093J07OV2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- -- 121.0500 0.0000 10.30 INE093J07AU3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- -- 186.6230 0.0000 10.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% -- 115.1406 5.9600 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.6704 8.6300 250.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 102.4700 11.3171 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.6704 8.6300 350.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 104.8308 9.3200 302.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.3370 8.5800 300.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.0500 8.8060 100.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 99.3000 8.7600 12.00 INE053F07835 IRFC 7.53% 21-Dec-30 111.6858 5.9600 1.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 112.1246 5.9800 50.00 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 112.7909 5.9600 0.90 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 102.5000 9.4495 1.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 102.5100 7.2450 500.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.0700 7.3632 500.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 98.7165 7.8294 350.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 98.7103 7.8300 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 98.7103 7.8300 100.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 127.2653 5.9600 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 126.8349 6.0000 500.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 127.3192 5.9600 1.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 128.1524 5.9800 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.4586 11.5000 5.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.3000 8.7500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE