TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 14

Dec 14 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 30677.80 NSE 69286.70 ============= TOTAL 99964.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07XA9 ECL FINANCE LTD 0.00% 13-Mar-18 132.1900 9.0000 20.50 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 126.0400 6.6000 100.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.1900 7.4500 250.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 96.3800 10.2500 8.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 100.5300 6.8500 2750.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.5400 6.8500 500.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jun-18 99.8500 7.2500 500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 27-Jul-18 100.3600 7.3100 250.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 99.7900 7.0500 1000.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 100.0500 7.0000 500.00 INE013A079O2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 04-Oct-18 91.8030 9.5000 14.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 20-Nov-18 100.0400 7.4200 250.00 INE477L07461 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 0.00% 21-Dec-18 126.8300 7.6000 16.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 102.4300 7.3000 1250.00 INE115A07JH1 LIC 0.00% 09-Apr-19 116.5472 7.6000 250.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.1362 7.6300 500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 99.7900 7.6500 450.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 12-Jul-19 99.9100 7.6000 250.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 100.4800 7.4500 1500.00 INE756I07AE1 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 17-Sep-19 100.2000 7.7900 500.00 INE756I07BS9 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.42% 31-Oct-19 99.3500 7.7900 1500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 100.1500 7.7000 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 102.1100 7.4400 250.00 INE523H07908 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 29-Nov-19 100.3800 8.4500 100.00 INE756I07AN2 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.97% 06-Dec-19 100.3100 7.7900 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 101.9300 7.7000 400.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 99.6800 7.3500 100.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.9100 7.1800 750.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.0200 7.4000 250.00 INE261F08899 NABARD 6.85% 29-Jun-20 99.7600 7.1800 1000.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 04-Sep-20 101.9900 7.4900 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.50% 17-Sep-20 99.9900 7.5000 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.9300 7.4000 1000.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.3800 7.6300 250.00 INE603G07017 HALDIRAM SNACKS PRIVATE LTD 7.70% 04-Dec-20 100.0000 7.9700 670.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.74% 22-Dec-20 101.3300 7.3600 100.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.0800 7.4000 1000.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION 8.05% 27-Apr-21 101.4600 7.1500 100.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.50% 29-Jun-21 108.7400 9.3600 1.00 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENTS 12.50% 22-Jul-21 109.2700 0.0000 1.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.2900 8.5500 250.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.6300 7.7500 50.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.0900 8.9700 250.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 98.5500 8.0900 19.00 INE936D07133 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Aug-22 99.3146 7.8100 100.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.8500 7.5400 2250.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0800 8.9200 64.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.6100 7.5400 500.00 INE005A11309 ICICI AUG 1998 0.00% 05-Dec-22 69.5900 7.5500 112.00 INE936D07141 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Dec-22 99.3100 7.8100 100.00 INE936D07158 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.67% 28-Feb-23 98.9718 7.9100 50.00 INE123R07161 LOTUS GREENS CONSTRUCTIONS 10.00% 31-Mar-23 100.0000 23.0000 1059.20 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES INDIA 9.17% 04-Jul-23 100.7300 7.4800 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.0900 8.7500 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 104.4000 10.0000 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9500 450.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NET 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 107.5400 8.7000 60.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 98.4000 8.2000 100.00 INE248U07608 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Nov-26 110.2200 9.2900 180.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-26 110.0200 9.2700 10.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 23-Nov-26 109.8100 9.2800 177.20 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 109.6500 9.2800 20.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-26 109.3900 9.0800 20.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 08-Dec-26 106.2400 6.1600 10.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.54% 30-Dec-26 98.1900 7.8200 250.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NET 9.33% 31-Mar-27 100.5000 9.5500 10.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 96.6200 7.7800 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 96.7600 7.7800 300.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.2200 8.2600 4.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 96.1400 7.7700 200.00 INE558T07024 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.65% 30-Sep-27 100.2500 8.9800 5.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 29-Oct-27 101.2700 9.4400 2.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0000 8.0100 220.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.8000 9.8600 2.50 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVI 8.75% 08-Dec-27 102.4000 0.0000 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.79% 04-May-30 113.1300 7.4700 6.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.7000 7.7600 550.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.3000 8.3100 7.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 125.7200 6.1000 37.90 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.9700 9.1000 5.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.2300 8.9800 1350.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.9200 8.5400 1000.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 98.7200 7.7100 101.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.0000 9.2200 112.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 103.0800 9.9600 40.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 99.8600 10.5200 10.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.8700 10.4300 3.00 NSE === INE804I07I55 ECL FINANCE LIMITED -- 01-Jan-18 120.5600 7.9000 17.50 INE804I07VO4 ECL FINANCE LIMITED -- 01-Jan-18 124.2670 7.9000 15.00 INE241O07168 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 02-Jan-18 111.3720 7.9000 250.00 INE804I07VR7 ECL FINANCE LIMITED -- 04-Jan-18 134.2670 9.0000 15.00 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Jan-18 162.6600 0.0000 7.50 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.70% 09-Feb-18 100.2813 6.6808 95.00 INE850M07079 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 13-Mar-18 100.3717 8.8470 450.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 126.0421 6.6001 500.00 INE121A07LP8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.99% 20-Mar-18 100.3576 7.1800 500.00 INE121A07LP8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.99% 20-Mar-18 100.3576 7.1800 250.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.1923 7.4500 250.00 INE866I07AZ3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.33% 30-Apr-18 100.7044 7.3914 175.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.5340 6.8500 2000.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.5340 6.8500 750.00 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 08-Jun-18 183.0000 0.0000 59.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.5430 6.8500 500.00 INE918K07128 EDELWEISS FINANCE & INVEST CNX NI 15-Jun-18 167.0670 0.0000 1.50 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION 8.40% 29-Jun-18 100.6689 6.8500 1100.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.10% 30-Jun-18 100.1168 6.0000 520.00 INE916DA7LO2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.40% 20-Jul-18 100.3974 7.4500 250.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 99.8493 7.2500 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.7310 7.1000 1500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.7310 7.1957 1000.00 INE252T07024 XANDER FINANCE PRIVATE LTD 11.50% 03-Aug-18 100.3544 10.4700 300.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 99.7903 7.0500 2100.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 99.8251 7.0000 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 99.9443 7.0000 100.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 99.6555 7.5500 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 100.0495 7.0000 500.00 INE866I07BF3 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 9.20% 18-Sep-18 101.0995 7.6680 2000.00 INE093J07IW2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 17-Oct-18 155.7000 0.0000 20.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Oct-18 137.0000 0.0000 7.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 100.0427 7.4200 250.00 INE587O07065 ALTICO CAPITAL INDIA PRIVATE 9.60% 01-Dec-18 100.0000 9.5900 150.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.8563 7.4800 2000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.8563 7.4800 2000.00 INE923L07076 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.10% 31-Dec-18 100.1168 6.0000 520.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.6522 7.2900 1750.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 102.4271 7.3000 1250.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.1362 7.6300 750.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.1362 7.6300 250.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 99.7927 7.6500 1450.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 99.8603 7.6000 500.00 INE923L07084 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.10% 30-Jun-19 100.1168 6.0000 550.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 100.7343 7.4600 400.00 INE755K07157 DALMIA CEMENT (BHARAT) 10.75% 07-Aug-19 103.6574 8.2200 45.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 100.4840 7.4500 1500.00 INE093J07KV0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 26-Aug-19 129.0000 0.0000 5.00 INE093J07LE4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-Sep-19 129.6000 0.0000 3.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 18-Oct-19 100.0000 10.1158 90.00 INE756I07BS9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.42% 31-Oct-19 99.3465 7.7900 1000.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 100.1498 7.7000 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.65% 28-Nov-19 102.1136 7.4400 500.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.65% 28-Nov-19 102.1136 7.4400 250.00 INE923L07092 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.10% 31-Dec-19 100.1168 6.0000 560.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 101.9268 7.7000 400.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.2379 8.3200 75.00 INE093J07ON9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Feb-20 124.0000 0.0000 1.00 INE936D07109 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.33% 28-Feb-20 99.3256 7.6744 100.00 INE949L08194 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED -- 17-Mar-20 100.0593 8.9080 140.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.4682 8.1036 350.00 INE945S07058 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-20 99.4943 8.4400 48.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 99.9095 7.7700 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 99.6801 7.3500 850.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 99.6801 7.3500 500.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.9066 7.1800 1500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.1064 7.3600 50.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.1064 7.3600 50.00 INE261F08899 NABARD 6.85% 29-Jun-20 99.7642 7.1800 1000.00 INE923L07100 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.10% 30-Jun-20 100.1168 6.0000 600.00 INE886I07030 MOTILAL OSWAL SECURITIES 8.53% 03-Jul-20 99.6733 8.6300 80.00 INE936D07117 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.40% 29-Jul-20 99.3061 7.6800 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION 8.36% 04-Sep-20 101.9941 7.4900 250.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 16-Sep-20 102.1681 7.8000 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 99.9856 7.5000 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.9308 7.4000 750.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-20 100.0000 10.1078 230.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 102.8570 9.5000 50.00 INE603G07017 HALDIRAM SNACKS PRIVATE LTD 7.70% 04-Dec-20 100.0000 7.9700 670.00 INE752E07FC2 POWER GRID CORPORATION 9.33% 15-Dec-20 105.0429 7.3900 70.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.0796 7.4000 1250.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.0796 7.4000 250.00 INE923L07118 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 31-Dec-20 100.1228 6.0000 600.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 102.0829 7.3800 150.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.2668 7.7500 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.6792 7.7500 200.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.6792 7.7500 200.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 109.2200 9.6000 1.50 INE923L07126 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 30-Jun-21 100.1228 6.0000 550.00 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 22-Jul-21 109.2700 9.6000 1.50 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.20% 29-Jul-21 101.1508 7.7932 100.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 99.7008 7.7400 50.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.20% 29-Jul-21 101.1508 7.7932 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9849 7.4800 100.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-21 100.0000 10.1218 50.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.55% 08-Nov-21 106.6610 5.6000 200.00 INE923L07134 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 31-Dec-21 100.1228 6.0000 500.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 109.3829 5.6000 740.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.6268 7.7500 50.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 100.1000 9.4900 17.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.7020 7.9293 200.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 99.3071 7.4352 10.00 INE923L07142 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 30-Jun-22 100.1328 6.0000 100.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 98.7200 8.0406 19.00 INE936D07133 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Aug-22 99.3146 7.8093 100.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.8543 7.5400 2250.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-22 100.0000 10.1188 50.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 99.3700 7.5000 10.00 INE020B08AP1 REC 7.45% 30-Nov-22 99.6110 7.5400 500.00 INE936D07141 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Dec-22 99.3117 7.8120 100.00 INE936D07158 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.67% 28-Feb-23 98.9718 7.9114 50.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 101.4135 8.3700 24.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.7308 7.4800 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.3067 8.7300 104.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.0895 8.7500 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9405 7.6000 100.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-23 100.0000 10.1162 50.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-24 100.0000 10.1052 50.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.88% 30-Oct-24 98.8000 8.1080 40.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMP 10.00% 13-Nov-24 108.1720 8.3825 50.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 15-Nov-24 106.0574 8.3500 230.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 104.2215 8.4000 250.00 INE105N07456 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Sep-25 102.1000 8.5800 60.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 102.2500 7.7100 1.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-25 100.0000 10.1103 50.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.0952 7.8700 150.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.7900 8.2600 5.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION 9.18% 23-Jan-26 109.0513 7.6364 2.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.4140 8.4500 195.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.9600 8.3100 1.90 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.5535 8.2500 1.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.8220 8.3000 50.00 INE105N07472 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Sep-26 102.0000 8.6300 132.50 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.0000 10.1112 50.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 98.4023 8.2000 100.00 INE248U07608 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 06-Nov-26 110.2190 9.0000 40.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.77% 08-Nov-26 114.8685 5.6000 500.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 13-Nov-26 110.0110 9.0000 100.00 INE248U07640 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 20-Nov-26 109.8190 9.0000 150.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 23-Nov-26 109.8060 9.0000 180.00 INE248U07665 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 24-Nov-26 109.8050 9.0000 300.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 27-Nov-26 109.6450 9.0000 320.00 INE248U07681 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 27-Nov-26 109.9090 9.0000 130.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 01-Dec-26 109.3840 9.0000 195.00 INE248U07707 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 04-Dec-26 106.3590 9.0000 30.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 08-Dec-26 106.2360 9.0000 210.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 98.1899 7.8200 250.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 118.8391 5.6000 325.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 118.8990 5.6000 464.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 117.5903 5.6000 1000.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 100.8030 7.8100 250.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 114.5476 6.0200 251.10 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 97.9800 7.7911 536.00 INE134E08JC3 PFC 7.44% 11-Jun-27 100.5700 7.3400 1000.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 96.6184 7.7800 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 96.7566 7.7800 1300.00 INE121A08OE4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 28-Jun-27 99.9400 8.7900 150.00 INE616U07036 EDELWEISS AGRI VALUE CHAIN 8.70% 30-Jun-27 99.3787 8.9450 850.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.2210 8.2650 4.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 96.1357 7.7700 451.00 INE105N07498 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Sep-27 101.9000 8.6600 100.00 INE558T07024 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.65% 30-Sep-27 98.9719 9.2375 400.00 INE540P07269 U.P. INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.2500 7.9300 55.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 29-Oct-27 100.9800 9.5000 2.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 23-Nov-27 100.0000 7.7432 500.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.00% 30-Nov-27 100.0400 9.3000 150.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 99.4000 7.7839 2030.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.88% 26-Mar-29 121.4503 5.9600 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% -- 99.2341 8.9800 1500.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% -- 100.9209 8.5600 500.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.79% 04-May-30 110.2500 7.6400 6.00 INE733E07JV4 NTPC LIMITED 7.53% 05-Oct-30 110.9608 6.0200 0.30 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.55% 21-Sep-31 102.4700 7.2502 500.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.6987 7.7600 800.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 126.4287 6.0300 0.40 INE163R08835 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION 8.52% 30-Jun-38 101.1900 8.6600 108.00 INE163R08843 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION 8.52% 30-Sep-38 101.1900 8.6600 48.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.8300 11.2500 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7300 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 31-Dec-99 112.5900 9.6500 5.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.4318 8.5500 250.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.0948 8.9700 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.2935 8.5500 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.1000 9.0390 100.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV -- PERPETUAL 102.6300 8.3500 13.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 100.6400 8.5000 7.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.2341 8.9800 150.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange