TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 15

Dec 15 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18745.50 NSE 56335.80 ============= TOTAL 75081.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07XF8 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Mar-18 136.9000 9.5000 50.00 INE918K07292 EDELWEISS FINANCE N INVESTMENTS LTD 0.00% 22-Mar-18 139.9620 9.5000 25.00 INE001A07LJ5 HDFC LTD 8.58% 08-May-18 100.3100 7.3600 350.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.7900 7.0500 1000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9100 7.0500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.9000 7.0500 219.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.8400 7.5100 1500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.7100 7.5000 10.40 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.6700 7.2700 1750.00 INE589A07029 NEYVELI LIGNITE CORPORATION LIMITED 8.83% 23-Jan-19 101.6500 7.2000 700.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.5000 9.5900 0.50 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.3300 7.2300 200.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.1400 7.6300 250.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 100.8600 7.7500 250.00 INE296A07LK9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 05-Jul-19 101.1800 7.7100 10.00 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.55% 12-Jul-19 99.5000 7.8500 900.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.2100 10.5000 1.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.1100 7.8000 100.00 INE804L08019 MEDPLUS HEALTH SERVICES PVT LTD 0.00% 06-Nov-19 190.7630 24.0000 428.50 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 102.8500 7.3700 350.00 INE523H07908 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 29-Nov-19 100.3800 8.4500 100.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.0000 6.6500 1500.00 INE916DA7NU5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.81% 15-May-20 99.8200 7.8500 100.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 99.8300 7.8000 250.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 102.1800 7.7900 1000.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 100.0000 16.8700 150.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.8800 7.4200 250.00 INE721A07MW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.64% 10-Nov-20 98.8900 8.0700 150.00 INE879Q08028 ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED 17.23% 22-Dec-21 100.2500 17.1400 120.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.6800 6.1000 0.60 INE936D07125 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD7.60% 27-May-22 99.2451 7.8000 150.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.8000 8.9400 418.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 104.6000 6.1000 1.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 104.6300 6.0500 1.50 INE936D07166 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD7.70% 29-Jun-23 98.9783 7.9200 100.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.7400 10.1400 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.1600 8.1700 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9500 457.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 18-Oct-24 102.8800 9.4700 50.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 7.88% 30-Oct-24 99.0500 7.8900 241.90 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.9100 7.8300 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.3400 7.8000 100.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.3300 7.8300 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.8300 8.3700 240.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 98.5200 8.1800 350.00 INE248U07608 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Nov-26 110.2500 9.2900 80.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-26 110.0500 9.2700 60.00 INE248U07640 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 20-Nov-26 109.8500 9.2400 50.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 23-Nov-26 109.8400 9.2800 40.00 INE248U07665 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 24-Nov-26 109.8400 9.2800 70.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 113.8500 6.1000 1.60 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-26 109.4200 9.0800 202.50 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-26 106.3200 6.1800 40.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 08-Dec-26 106.2700 6.1700 70.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 115.0000 6.1000 1.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.7300 6.1000 2.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.7000 5.9300 5.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.3000 8.2500 4.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 101.9300 9.7800 13.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.8400 8.0400 110.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.8500 9.8500 1.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 110.5300 6.0100 8.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 111.4400 5.9700 2.40 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.6300 3.10 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.9400 6.0000 20.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 119.7100 5.9300 2.50 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.75% 05-Feb-29 118.9300 6.1000 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 111.7100 7.7400 3.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.5100 8.5300 2100.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.69% 09-Mar-31 112.9800 6.0100 13.50 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 113.0800 5.9300 2.60 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.7500 5.9300 5.60 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 127.3800 6.0000 15.50 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 127.6400 5.9400 3.50 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 115.0600 6.0100 13.50 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 114.4700 6.0000 5.80 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7100 9.7100 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 101.1000 8.5100 500.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 104.6700 9.3700 97.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 11.2700 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.2000 12.2100 2.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 99.5000 11.0700 10.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 108.1900 8.9700 5.00 NSE === INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 26-Feb-18 100.1267 6.6498 1200.00 INE148I07FK7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Mar-18 100.3718 6.8500 1250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.4604 6.5200 2550.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.2532 6.8500 1250.00 INE523H07536 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 19-Mar-18 108.7727 7.8800 500.00 INE860H07979 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 23-Mar-18 100.3666 7.1400 650.00 INE866I07966 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 02-Apr-18 130.6312 7.4000 150.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.6970 6.6000 140.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.3127 7.3600 350.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 24-May-18 182.7000 0.0000 2.50 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.3102 7.3500 100.00 INE523H07544 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 18-Jun-18 109.0024 8.4500 384.00 INE296A07HA8 BAJAJ FINANCE LIMITED 19-Jun-18 124.6203 7.1000 100.00 INE691I07DL9 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 27-Jun-18 100.3570 7.5500 800.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.9072 6.5000 150.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 102.3641 7.0157 1.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.7903 7.0500 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.6398 7.1800 750.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.8515 7.1300 3000.00 INE866I07BF3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.20% 18-Sep-18 100.3127 7.3600 350.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 103.5196 7.6000 237.00 INE660A07OF0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.65% 08-Oct-18 99.9533 7.6000 250.00 INE660A07OF0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.65% 08-Oct-18 99.9533 7.6000 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.9217 7.5000 500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.5901 7.1800 1000.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 100.6092 7.6600 400.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.8168 7.5200 3000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.8379 7.5030 1000.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.0866 7.4700 2000.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.0866 7.4700 2000.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.3629 7.1800 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.6669 7.2700 1750.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 100.8646 7.7500 250.00 INE093J07MP8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 15-May-19 145.0000 0.0000 1.60 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-19 105.1467 7.7250 2.00 INE774D07RL4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 21-Jun-19 99.8206 7.7300 250.00 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.55% 12-Jul-19 99.5039 7.8500 1000.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.1058 7.8000 100.00 INE804L08019 MEDPLUS HEALTH SERVICES PRIVATE LTD 06-Nov-19 190.7630 24.0000 428.50 INE261F08790 NABARD 20-Mar-20 100.0005 6.6500 1500.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 101.9100 8.4300 4.00 INE916DA7NU5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 15-May-20 99.8188 7.8500 100.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 99.8270 7.8000 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.9871 7.5080 200.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.8848 7.4200 400.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.8848 7.4200 150.00 INE721A07MW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.64% 10-Nov-20 98.8890 8.0700 150.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 99.1658 7.7150 250.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 102.2655 7.4500 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 102.2655 7.4500 50.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 100.0000 7.4025 620.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 99.7618 7.7200 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 103.0514 7.9109 200.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-21 100.0000 10.1060 180.00 INE879Q08028 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 17.23% 22-Dec-21 100.2500 17.1366 120.00 INE217K07AD2 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-22 99.8003 8.9500 250.00 INE217K07AD2 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-22 99.8003 8.9500 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.3566 7.5400 205.00 INE936D07125 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.60% 27-May-22 99.2451 7.7970 150.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.0084 7.5000 600.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-22 100.0000 10.1072 180.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 99.1300 7.5600 30.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 106.0500 8.2762 1.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.85% 30-Dec-22 99.0500 8.0800 67.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.8665 7.6500 140.00 INE936D07166 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD7.70% 29-Jun-23 98.9783 7.9231 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.3500 8.7202 7.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-23 100.0000 10.1079 180.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.5454 9.4000 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.1567 8.1703 250.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.4700 9.1820 3.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 98.1700 8.0500 16.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-24 100.0000 10.1064 180.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.88% 30-Oct-24 98.5500 8.1500 47.80 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 111.3700 7.8000 2.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Nov-24 106.6100 8.2500 115.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.9096 7.8300 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 103.3414 7.7998 100.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 102.9246 8.1000 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7200 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 102.9246 8.1026 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-25 102.5458 7.7100 300.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-25 102.5458 7.7100 150.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-25 100.0000 10.1059 180.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.0952 7.8700 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.17% 30-Mar-26 104.5000 8.3821 2.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.8200 8.4600 2.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 101.7800 8.7800 43.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.4300 8.2700 21.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.8900 8.2900 50.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 100.0000 10.1064 180.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.5229 8.1800 350.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 118.8591 5.6000 650.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 117.8265 5.6000 500.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 97.9800 7.7913 10.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 97.4197 7.8200 1100.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 97.4197 7.8200 100.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.7800 7.8102 64.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 99.8500 8.5000 10.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.3000 8.2500 24.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.6400 7.3839 1000.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.3537 8.5900 69.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.0000 10.1068 180.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.2937 7.9700 253.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 99.6267 7.7500 900.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.4468 8.5453 3650.00 INE552Y15079 SANSAR TRUST - - 99.1310 8.6000 2252.10 INE552Y15046 SANSAR TRUST - - 100.2535 8.3200 1158.10 INE552Y15038 SANSAR TRUST - - 100.4048 8.2500 1234.50 INE552Y15053 SANSAR TRUST - - 99.9092 8.5000 969.30 INE552Y15061 SANSAR TRUST - - 99.7221 8.5000 830.90 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.5300 10.0655 402.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 102.0000 10.2327 40.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.5400 8.5000 5.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.7100 8.4100 2.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.4600 8.7000 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 98.9000 10.2347 71.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-31 103.3500 8.6868 6.00 INE540P08036 U.P. 