TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 18

Dec 18 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9778.40 NSE 22283.40 ============= TOTAL 32061.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07IC2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.66% 26-Dec-17 100.0349 6.9000 250.00 INE504L07AV3 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 05-Oct-18 91.1900 0.0000 5.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.8700 7.3400 18.00 INE504L07AY7 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 06-Dec-18 28.7340 0.0000 5.10 INE504L07AW1 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 06-Dec-18 28.7300 0.0000 5.10 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.7500 7.9400 1.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.9300 7.2200 150.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 99.3700 7.6000 100.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-19 103.0700 7.2700 40.00 INE688I07667 CAPITAL FIRST LIMITED 8.08% 14-Aug-20 99.3633 8.3000 100.00 INE721A07MW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.64% 10-Nov-20 98.8900 8.0700 100.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.05% 27-Apr-21 101.3800 7.5400 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.1800 7.4100 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 107.2600 6.1500 5.00 INE121X07015 SP IMPERIAL STAR PRIVATE LIMITED 0.00% 23-Mar-22 116.2933 11.1200 100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.6700 6.1000 0.60 INE746N07648 JHARKHAND ROAD PROJECTS 9.51% 20-Apr-22 102.1948 9.1900 37.10 INE607M08022 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LIMITED 0.00% 15-Jun-22 99.9000 8.2700 750.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.1700 8.9500 1500.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.6100 8.5400 284.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 105.1200 6.0000 1.30 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 7.85% 30-Dec-22 99.3000 8.0200 15.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 104.5900 6.1000 1.00 INE746N07671 JHARKHAND ROAD PROJECTS 9.51% 20-Jan-23 101.7063 9.4000 36.10 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 104.6200 6.1000 1.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.82% 26-Mar-23 103.2000 6.0800 2.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 105.0000 9.9100 1.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 106.6500 9.8400 1521.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 104.4600 7.7800 150.00 INE906B07EH2 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 11-Jan-26 107.0700 6.0000 0.20 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 200.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.7000 8.5100 4.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 109.4100 8.4000 106.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.7700 7.8200 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.5500 6.0800 0.30 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.4500 6.0500 12.20 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 100.5000 9.5600 5.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 97.4500 7.8200 300.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.4000 8.2400 20.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.5000 10.0200 50.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 103.5200 7.5000 160.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.8000 9.8600 1.50 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 99.4000 7.7600 6.00 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 107.1400 6.0800 2.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.04% 25-Mar-28 107.1600 6.0800 1.40 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.04% 28-Mar-28 107.1000 6.0800 1.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.19% 28-Mar-28 108.2200 6.0800 1.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 1.10 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 119.3600 6.0600 24.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.75% 05-Feb-29 118.9200 6.1000 1.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 118.6100 6.0600 58.60 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 122.1500 5.9300 18.40 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 110.8100 6.0700 27.70 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 113.5300 5.8600 13.80 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.74% 21-Jan-31 111.7600 6.1500 0.60 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 111.5600 6.1300 0.70 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 110.9500 6.1500 5.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.9900 6.1500 0.60 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.8500 9.4200 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 96.9000 8.5300 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.7400 6.0800 3.60 INE787H07180 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.08% 26-Mar-33 110.5200 6.0500 1.90 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 127.9000 6.0400 21.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 106.9500 10.2800 114.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.1100 8.8900 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 112.2400 7.5000 835.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 110.4200 8.0400 159.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.2600 8.9300 1500.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.7300 10.0000 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.5500 11.0700 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.8800 8.5700 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 104.7500 8.6400 28.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.2300 8.6600 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.1300 9.5000 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 103.4000 10.9200 1.00 NSE === INE306N07IC2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 26-Dec-17 100.0349 6.9005 250.00 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Jan-18 162.9300 0.0000 2.50 INE850M07079 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 11.15% 13-Mar-18 100.3442 8.8820 450.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.4497 7.4000 280.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.2833 7.4000 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.2833 7.5642 100.00 INE093J07CJ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 24-May-18 175.2000 0.0000 2.50 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 99.9511 8.1000 400.00 INE296A07HA8 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 19-Jun-18 124.2547 7.7500 200.00 INE093J07CS3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Jun-18 169.2000 0.0000 10.00 INE078G08010 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 9.40% 08-Jul-18 90.0000 9.1000 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 100.7351 7.1000 9.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.5188 7.3000 300.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.1989 7.5000 100.00 INE093J07GL9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Feb-19 151.7400 0.0000 2.50 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.9330 7.2200 150.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.85% 28-Mar-19 100.0000 9.0000 1.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.3687 7.6000 100.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.1390 7.9900 1.00 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.55% 12-Jul-19 99.5187 7.8400 600.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.1038 7.8000 100.00 INE093J07NH3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 22-Oct-19 131.0000 0.0000 2.00 INE371K08102 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD - 20-May-20 109.0931 8.1460 2.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 99.5794 7.7500 150.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 99.5794 7.7500 150.00 INE140A08SW7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.20% 27-Jul-20 99.5564 8.3600 60.00 INE694L07107 TALWANDI SABO POWER LIMITED 7.85% 04-Aug-20 98.8459 8.3200 60.00 INE688I07667 CAPITAL FIRST LIMITED 8.08% 14-Aug-20 99.3633 8.3000 100.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 102.9012 8.1500 50.00 INE333L07037 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 11-Sep-20 106.4929 10.2000 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.4494 8.3000 20.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 102.7110 7.8200 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 102.7110 7.8200 50.00 INE721A07MW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.64% 10-Nov-20 98.8897 8.0700 100.00 INE523H07874 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.81% 13-Nov-20 99.6443 8.9400 54.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-20 99.8878 8.0200 49.00 INE572E09452 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXXIV 7.63% 15-Dec-20 99.5576 7.8000 20.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 99.6700 8.0800 1.00 INE321N07046 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 16-Jan-21 139.1588 9.1300 40.00 INE700A07030 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.65% 27-Jan-21 98.9646 9.2300 61.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 100.0000 7.4017 750.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.1165 8.3500 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 101.8664 7.4500 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 101.8664 7.4506 50.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.2316 7.4646 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.5950 7.4758 5.00 INE607M08022 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 15-Jun-22 99.9000 8.2700 750.00 INE688I07659 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 14-Jul-22 99.6425 8.3200 50.00 INE477L08097 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 8.93% 14-Apr-23 101.1367 8.6400 500.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.6000 9.3879 50.00 INE623B07610 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 13-Oct-24 100.3700 8.7677 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8890 1.10 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 104.8200 7.9200 1.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 105.6000 7.9500 21.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 104.3442 7.8000 150.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.7722 7.8150 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.8188 8.3000 250.00 INE248U07608 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 06-Nov-26 110.3290 9.0000 260.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 13-Nov-26 110.1230 9.0000 45.00 INE248U07640 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 20-Nov-26 109.9280 9.0000 50.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 23-Nov-26 109.9190 9.0000 207.20 INE248U07665 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 24-Nov-26 109.9200 9.0000 70.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 27-Nov-26 109.7560 9.0000 10.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 01-Dec-26 109.4930 9.0000 317.50 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 8.00% 04-Dec-26 106.3930 9.0000 40.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 08-Dec-26 106.3430 9.0000 170.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 97.4515 7.8151 1300.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.2500 7.2265 714.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.8100 8.3600 6.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.6211 7.7800 150.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0100 7.2844 2000.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.5000 8.2100 76.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.2790 8.2650 215.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.30% 07-Aug-27 100.1300 7.2675 500.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 9.23% 13-Oct-27 100.1000 9.2200 10.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.1000 7.9963 360.00 INE539K08161 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.10% 16-Nov-27 100.1718 8.0700 240.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.8388 7.8150 99.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 99.4903 7.7700 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.7435 7.8000 10.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 112.0000 7.7000 11.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.1678 8.9500 1500.00 INE552Y15079 SANSAR TRUST SEP 2017 III - - 99.1251 8.6300 1357.40 INE552Y15020 SANSAR TRUST SEP 2017 III - - 88.2548 7.4800 977.80 INE552Y15038 SANSAR TRUST SEP 2017 III - - 100.5199 8.1300 720.10 INE552Y15053 SANSAR TRUST - - 100.1935 8.3300 584.20 INE552Y15046 SANSAR TRUST - - 100.3712 8.2600 698.00 INE552Y15061 SANSAR TRUST - - 99.8228 8.4800 500.80 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.2641 8.9700 500.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.9373 8.5600 200.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 103.2800 10.5425 1.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 99.1600 10.0800 325.80 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.5000 9.8562 70.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 99.4400 10.0802 1.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-31 102.4558 8.8002 294.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 98.0065 7.7799 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 98.0065 7.7800 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.3500 8.3039 80.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.4450 10.8229 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7300 36.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6301 9.0100 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE