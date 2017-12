TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 19

Dec 19 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13457.90 NSE 33809.90 ============= TOTAL 47267.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 99.7700 6.5800 135.90 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 100.4300 6.4400 5.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 126.1100 6.6700 28.00 INE140A08SG0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 30-Apr-18 100.4616 7.5000 500.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.5000 7.1400 1900.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.5100 7.4500 490.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 20-Nov-18 99.9700 7.5000 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.8700 7.4000 11.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 92.9600 6.8800 53.00 INE580B07406 GRUH FINANCE LIMITED 7.54% 15-Mar-19 99.9700 7.7000 150.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.0400 10.0000 1.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 99.3600 7.6100 100.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.1400 7.6300 250.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 100.9200 7.7000 250.00 INE641O07094 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.50% 07-Jun-19 100.3293 8.1900 100.00 INE774D07RL4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 21-Jun-19 99.8900 7.6800 250.00 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.55% 12-Jul-19 99.5800 7.8000 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.8600 10.0300 1.00 INE248U07483 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-19 111.9300 9.3500 20.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.5900 7.3900 500.00 INE220J07113 FUTURE CONSUMER LIMITED 9.95% 05-Sep-20 100.0000 9.7900 2.50 INE296A07MH3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.00% 08-Sep-20 100.1300 7.9100 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.3800 7.4300 1750.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.8900 7.4200 250.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.0000 7.4300 500.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND 8.55% 08-Jan-21 101.3500 8.0300 2.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 19-Jul-21 103.0600 8.6800 91.60 INE879Q08028 ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED 17.23% 22-Dec-21 106.9600 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.0800 7.4400 590.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 99.6900 9.6100 50.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 103.0000 9.8800 100.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.6300 7.6000 350.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.0000 8.7700 1.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 98.6100 9.4900 1058.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 7.85% 30-Dec-22 99.1500 8.0500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.0800 8.7600 12.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 104.8900 9.3500 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.4000 10.0800 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.1800 10.9500 456.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 108.3000 9.6200 100.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.2500 10.0000 0.50 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.8800 8.1800 25.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.6500 8.9100 34.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.7500 7.8100 10.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.1800 7.9000 327.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 109.5100 8.3800 96.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 114.8300 6.1200 1.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.5700 6.1200 2.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.2500 6.1200 55.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.0900 7.8100 450.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.7700 6.1200 12.20 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.6900 7.7700 100.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.6300 8.2200 6.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 99.0200 7.8000 20.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.2100 6.1200 31.30 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.8800 6.1200 10.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.8200 6.0300 41.10 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 119.5000 5.9500 1.00 INE646H08012 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-30 102.3900 11.3500 2.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 111.2700 6.1200 24.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.9500 6.0100 67.50 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 96.5300 7.8000 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.3800 8.3000 4.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 99.6400 7.7800 252.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.3200 6.1200 10.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 125.3600 6.1200 37.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 123.6900 6.1200 2.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.4600 6.1200 2.90 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 125.4800 6.1200 36.50 INE787H07438 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-34 124.5000 6.1200 39.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 114.3400 6.0100 25.50 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.3400 0.0000 4.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 105.1500 9.2500 23.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.0000 11.5900 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 98.7200 10.1800 1.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.0500 9.2000 22.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 104.8500 8.6000 20.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.3100 8.7500 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.4000 9.2600 1.00 NSE === INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 99.7690 6.5008 60.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 11-Jan-18 100.1246 6.8999 20.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.0900 6.5403 30.00 INE759E07418 L&T FINCORP LIMITED 9.20% 19-Jan-18 100.1256 7.1200 20.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.2090 6.4198 230.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.5068 6.6500 50.00 INE093J07CC7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 06-Apr-18 166.7650 0.0000 2.50 INE093J07CK0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 04-May-18 153.0000 0.0000 5.00 INE093J07CS3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Jun-18 169.2000 0.0000 8.50 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.6260 7.5400 5.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 100.4741 7.8200 10.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 99.9717 7.1014 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7426 7.3500 3.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.7286 7.1000 12.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 101.6033 7.1000 150.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.4973 7.1400 1900.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.5090 7.4500 500.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.5090 7.4500 250.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.6750 7.1000 1250.00 INE804I078C4 ECL FINANCE LIMITED - 04-Feb-19 115.2190 0.0000 3.00 INE093J07HA0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Feb-19 135.5000 0.0000 2.50 INE140A07146 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.57% 08-Mar-19 101.3529 8.3300 90.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED 11-Mar-19 127.2420 0.0000 2.40 INE148I07ED5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.49% 11-Mar-19 102.1637 7.8200 160.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 112.2030 0.0000 3.50 INE915D07UD4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Mar-19 115.5399 7.9000 300.00 INE915D07UD4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Mar-19 115.5399 7.9000 300.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.3575 7.6100 350.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.3575 7.6100 250.00 INE641O07094 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.50% 07-Jun-19 100.3293 8.1900 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.2536 8.1950 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.2536 8.1950 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.8384 7.2821 200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.6916 7.3700 100.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Oct-19 121.4000 0.0000 2.50 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Nov-19 125.0000 0.0000 3.10 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 102.2561 7.3500 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 102.1351 7.4200 50.00 INE093J07OJ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jan-20 117.4400 0.0000 2.50 INE093J07PK2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Mar-20 113.0000 0.0000 10.50 INE093J07PH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Mar-20 111.4200 0.0000 5.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 98.8118 7.7900 250.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 98.8118 7.7900 250.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0048 7.1100 2000.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.9058 7.2700 50.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.9058 7.2700 50.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.5933 7.3900 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.0104 7.4200 2.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.8644 7.9200 500.00 INE296A07MH3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.00% 08-Sep-20 100.1329 7.9100 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.3800 7.4300 1750.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 98.5533 7.4500 80.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.8866 7.4200 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.8944 7.4200 50.00 INE027E07568 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 13-Nov-20 99.0017 8.0300 150.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.0021 7.4300 2500.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.0021 7.4300 2000.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 100.0000 7.4000 1250.00 INE093J07TX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Feb-21 100.0000 0.0000 111.00 INE093J07TY5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Feb-21 100.0000 0.0000 78.70 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.1764 7.7800 300.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.1764 7.7800 300.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 19-Jul-21 103.0713 8.6750 132.70 INE298T07084 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 10.25% 15-Oct-21 102.8536 9.3000 31.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.2315 7.4647 40.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.8055 7.5000 250.00 INE879Q08028 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 17.23% 22-Dec-21 110.9700 13.5000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.0821 7.4400 700.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.3113 7.5500 100.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 99.6900 9.6100 50.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.8000 7.8300 5.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.6308 7.6000 850.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.6308 7.6000 400.00 INE126D07065 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 9.03% 13-Oct-22 99.2000 9.2218 12.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 98.2972 7.5100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.8647 7.6500 850.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.8646 7.6500 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.7300 8.6200 18.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.3800 8.7100 2.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 109.1000 7.8000 1.00 INE623B07610 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 13-Oct-24 100.1200 8.8473 30.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 106.3000 8.2500 2.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.0000 7.9100 12.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9500 11.7100 1.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.75% 18-Feb-25 102.5500 8.2500 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.0389 7.7400 110.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 102.6381 7.7701 100.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 102.6381 7.7701 100.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 104.8140 7.7200 300.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.2683 7.7800 250.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.2683 7.7800 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.4785 7.8000 10.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.7500 7.8100 10.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.1800 7.9000 587.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.1800 7.9000 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.2500 8.2600 4.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.9100 8.2851 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.7768 6.0500 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.2195 7.7900 452.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-27 100.7401 7.8000 2.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.6857 7.7700 600.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.4800 8.2133 40.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.3430 8.2550 95.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.30% 07-Aug-27 100.0900 7.2735 2500.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 99.2500 8.3500 10.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 100.4000 8.2800 4.00 INE558T07024 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE LIMITED 8.65% 30-Sep-27 100.1000 9.0100 1.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.20% 15-Oct-27 99.0700 8.3300 6.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 102.6000 7.6600 30.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.7400 8.0500 100.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 99.1300 7.7700 82.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LTD 8.45% 30-Nov-27 99.4900 8.5200 3.50 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 99.6241 7.7500 101.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 109.9000 6.0150 56.60 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.8900 7.7800 10.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-28 100.5794 7.8300 1.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 119.5000 6.0200 140.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% PERPETUAL 100.0150 9.2115 900.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 103.7007 10.0000 110.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.2956 8.9600 50.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.3400 8.7800 9.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2673 10.1500 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.0990 11.3500 2.00 INE028A08117 BANK OF BARODA PERPETUAL 99.5800 8.4700 2.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 103.7007 10.0000 110.00 INE160A08134 PUNJAB NATIONAL BANK 8.98% PERPETUAL 99.9439 8.9644 300.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 99.8728 9.0839 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 110.9800 6.0150 57.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 112.2400 6.0150 100.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 100.3544 9.9195 1201.80 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.3544 9.9718 515.10 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 99.4400 10.0300 1.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 96.5308 7.7994 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4000 8.3000 54.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 99.6418 7.7798 250.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 109.7400 6.4100 25.50 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 101.5000 9.5000 105.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.4578 11.5000 6.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 103.6000 8.8300 3.00 ===============================================================================================