TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 20

Dec 20 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16133.60 NSE 48592.20 ============= TOTAL 64725.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-18 100.2200 6.6000 50.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT 11.15% 06-Jun-18 101.1600 8.0500 100.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 99.8700 7.1000 2150.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.5100 7.4500 250.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 12.00% 23-Jan-19 101.0000 11.6000 1.00 INE756I07811 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.82% 01-Mar-19 101.1000 7.7700 150.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.84% 12-Mar-19 101.1500 7.7700 200.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.5000 9.5800 0.10 INE916DA7LF0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 22-Mar-19 114.7400 7.7700 50.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.1900 7.7700 50.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 99.3700 7.6000 250.00 INE641O07094 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.50% 07-Jun-19 100.3200 8.2000 50.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0900 6.7900 50.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 100.5200 7.9000 750.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.2400 8.2000 50.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 101.3200 8.2000 50.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LTD 9.40% 31-Oct-19 102.4300 7.9200 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 101.8100 7.4900 500.00 INE296A07NU4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Feb-20 99.4882 7.9000 500.00 INE893X07019 SATTVA REALTORS LIMITED 10.50% 30-Mar-20 100.0000 10.5000 400.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 99.7400 7.3500 50.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 99.5300 7.4200 700.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.9000 7.4700 1000.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 99.4900 7.7900 750.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 99.8900 7.5400 250.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.0200 7.4200 350.00 INE572E09551 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.53% 31-Dec-20 100.0000 7.5300 425.00 INE191H07193 PVR LTD 10.75% 08-Jan-21 106.7929 8.5300 19.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 102.0800 8.3700 20.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-21 100.4300 8.2800 20.00 INE982D07020 GODREJ & BOYCE 9.00% 22-Apr-21 102.5618 8.3600 300.00 INE321N07095 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 0.00% 23-Apr-21 135.1524 9.1600 10.00 INE945S07066 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.50% 25-Apr-21 99.8005 8.5300 20.00 INE108N07039 QUALITY CARE INDIA LIMITED 7.00% 26-Apr-21 102.8082 9.4300 19.00 INE299U07031 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELE 8.95% 24-Jun-21 101.8697 8.1700 200.00 INE245A07226 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.15% 23-Jul-21 103.0251 8.1100 10.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 16-Aug-21 102.0200 8.5500 20.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 104.4400 10.2300 1.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 15-Mar-22 100.5500 9.7700 4.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.4800 7.6200 850.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0700 8.5400 258.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 16-Dec-22 100.0000 7.8500 1050.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.5800 8.3000 190.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 104.6900 7.6900 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.9900 8.7700 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 95.3500 10.9600 455.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 102.3500 11.6200 1.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 104.0600 7.6500 50.00 INE774D08LN1 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 21-Aug-25 103.9000 8.3000 4.00 INE774D08LO9 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 8.90% 27-Oct-25 103.2900 8.2900 4.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 560.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.2000 9.0200 2.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.8500 8.4600 15.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.8500 8.3000 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.7000 8.8900 2.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 98.1900 8.1900 250.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION 8.16% 25-Nov-26 112.3700 6.3000 0.20 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-26 109.2300 8.7800 35.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-26 106.1200 5.9000 10.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 08-Dec-26 106.0700 5.8900 10.00 INE248U07731 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 10-Dec-26 106.2800 6.1800 152.50 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 114.8300 6.1200 1.20 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 113.5700 6.1200 2.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 114.2500 6.1200 5.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 100.5800 7.8000 350.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 113.7700 6.1200 12.20 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 100.4000 9.5800 20.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 99.2500 8.3500 15.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.3000 9.7300 3.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 99.0100 7.7900 140.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 30-Nov-27 103.3000 7.9500 3.50 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV 8.75% 08-Dec-27 102.5000 8.3600 15.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 100.0000 7.7000 5.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 101.0000 9.5800 2.10 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 119.9900 5.7000 10.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION 8.46% 30-Aug-28 121.6500 5.6900 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 118.9900 6.0100 1.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION 8.54% 16-Nov-28 119.5900 6.0300 0.50 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 119.8100 6.0000 12.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.65% 18-Feb-29 119.0500 5.9900 7.30 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 111.6300 6.0000 9.30 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 112.9400 5.9400 1.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 8.3000 34.50 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.76% 13-Jan-34 127.7700 6.0100 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 105.7400 9.1000 1.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.0700 8.8600 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 106.9500 9.0700 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.3000 8.9600 1000.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.5500 10.0500 4.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 105.0300 9.2500 2.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.0200 9.2100 100.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.0000 10.0300 1.00 NSE === INE804I072J2 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Jan-18 110.5140 9.0000 40.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.2090 6.4198 200.00 INE667F07AU2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN -- 05-Mar-18 155.9466 6.9500 150.00 INE667F07AU2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN -- 05-Mar-18 155.9466 - 150.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 126.1084 6.7499 500.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.84% 29-Mar-18 100.4494 6.7200 125.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 97.4279 7.3000 4.00 INE093J07CK0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 04-May-18 153.0000 0.0000 2.50 INE916DA7MJ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.69% 29-May-18 99.9021 7.6000 1000.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVG 11.15% 06-Jun-18 101.1609 8.0500 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT 11.15% 06-Jun-18 101.1609 8.0500 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.5259 6.8473 100.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 163.7000 0.0000 0.90 INE093J07CS3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 169.2000 0.0000 18.50 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.70% 15-Jul-18 100.7198 7.1000 1000.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.6185 7.4169 100.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.6408 7.2149 1500.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.80% 10-Aug-18 100.6224 7.5400 3.00 INE915D07QC4 CITICORP FINANCE -- 28-Aug-18 130.2100 - 5.50 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 99.8352 7.1500 6150.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 99.8355 7.1500 2000.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 99.6653 7.5375 500.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.21% 24-Sep-18 99.7037 7.6100 250.00 INE918K07AD5 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT-- 01-Oct-18 148.0000 0.0000 3.20 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.8418 7.6000 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.8418 7.6000 250.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 30-Nov-18 100.6097 7.6200 850.00 INE296A07II9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.55% 30-Nov-18 100.7136 7.7000 50.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 30-Nov-18 100.6097 7.6364 850.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.7688 7.5700 1500.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.4274 7.5700 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 93.1061 7.2000 45.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 16-Jan-19 116.7290 9.0000 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 102.1871 7.5000 1.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED -- 11-Mar-19 127.5000 0.0000 1.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.3526 7.6450 8.00 INE641O07094 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.50% 07-Jun-19 100.3152 8.2000 50.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.30% 09-Aug-19 100.5203 7.9000 750.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 101.3202 8.2000 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.2431 8.2000 50.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT 9.40% 31-Oct-19 102.4277 7.9200 100.00 INE351E08040 DLF HOME DEVELOPERS LIMITED 9.20% 21-Nov-19 99.6485 9.7650 150.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION 8.52% 09-Dec-19 101.8148 7.4883 1000.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION 8.52% 09-Dec-19 101.8238 7.4833 500.00 INE296A07NU4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Feb-20 99.4882 7.9000 500.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 99.7385 7.3500 50.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 99.4916 7.7900 750.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.7878 7.5700 450.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.7878 7.5782 450.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 16-Sep-20 102.1500 7.8500 1250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.8445 7.5600 1500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.8445 7.5600 1250.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 98.5379 7.4500 500.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 98.5379 7.4500 250.00 INE721A07MW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.64% 10-Nov-20 98.9500 8.0500 400.00 INE027E07568 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 13-Nov-20 98.9771 8.0400 50.00 INE915D07E01 CITICORP FINANCE (INDIA) 7.70% 14-Dec-20 100.0000 7.7000 250.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.0221 7.4224 600.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.0221 7.4224 250.00 INE572E09551 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.53% 31-Dec-20 99.5467 7.7000 425.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.7674 7.8133 250.00 INE115A07IP6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.8470 7.7834 250.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 100.0000 7.4009 1000.00 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-21 110.1705 8.0005 6.30 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-21 102.1270 7.3599 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-21 102.1270 7.3600 50.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.59% 26-Aug-21 100.5000 9.5800 3.00 INE298T07084 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 10.25% 15-Oct-21 102.8836 9.2905 31.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 98.8055 7.5000 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 98.8055 7.5000 500.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 100.1000 9.4900 45.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 99.2800 7.8897 9.00 INE688I07659 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 14-Jul-22 99.6825 8.3092 50.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.4806 7.6400 1050.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 97.6271 7.6300 100.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 97.6271 7.6300 100.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 98.8096 7.6400 250.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 98.8096 7.6400 200.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 16-Dec-22 100.0000 7.8500 1000.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 30-Dec-22 98.9000 8.1200 75.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 104.6880 7.6900 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.9930 8.7700 82.20 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.2500 8.7400 31.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.0312 7.8000 100.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 26-Jul-24 97.6200 8.1700 134.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8880 1.60 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 102.1000 11.6700 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 104.0300 8.2200 250.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 14-Mar-25 101.7020 8.4000 20.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.0592 7.6500 50.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 103.9000 8.2800 4.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 101.8767 7.7700 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 101.8767 7.7700 300.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.0883 7.8700 140.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 103.5000 8.2700 4.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.5200 7.7933 10.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.2000 8.9900 4.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.9500 8.4401 15.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.8331 7.8050 395.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.8331 7.8050 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 99.0861 9.1375 52.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.1700 8.2400 189.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.1914 8.1850 250.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.0000 9.1500 0.20 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 100.2900 7.7790 5.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 100.5811 7.8000 250.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 100.4000 9.5800 20.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.93% 20-May-27 101.0000 7.7600 2.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 100.0200 7.2040 3000.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.30% 07-Aug-27 96.6061 7.8000 250.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.30% 07-Aug-27 96.6061 7.8000 250.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 99.2500 8.3500 10.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.2000 8.4600 12.00 INE558T07024 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.65% 30-Sep-27 100.0500 8.9155 401.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 99.2669 8.3000 16.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.6900 8.0600 38.00 INE539K08161 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV 8.10% 16-Nov-27 100.6000 8.0000 3.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 98.9382 7.8000 375.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 23-Nov-27 100.0000 7.7425 500.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 100.0400 9.3000 50.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 30-Nov-27 99.5000 9.8000 28.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 100.0000 7.6900 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.5965 7.8200 92.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.4517 7.8400 46.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.93% 20-May-28 101.0700 7.7600 1.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 103.2300 8.6600 65.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 111.6600 7.7400 3.00 INE246R07244 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 8.08% 14-FEB-23 100.0000 8.0815 450.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% -- 98.6755 8.8800 250.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 99.8300 7.7578 100.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% -- 101.8000 8.4000 10.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% -- 98.6755 8.8804 250.00 INE949L07360 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% -- 100.8183 8.7000 20.00 INE530B07013 IIFL HOLDINGS LIMITED -- -- 135.0930 7.1499 500.00 INE00IA07QV9 - -- -- 99.7037 7.5999 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.2950 8.9600 1700.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.9895 9.0000 250.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.0671 8.8600 250.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.6195 8.9500 140.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.85% PERPETUAL 100.0000 9.8300 12.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV -- PERPETUAL 102.5500 8.3563 5.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2652 10.1500 1.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 111.3715 5.9900 3.60 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.8000 10.0800 9.20 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.4926 7.7850 374.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-31 96.3890 7.8200 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.4400 8.2900 34.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 97.8700 9.5500 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6312 9.0100 5.00 ===============================================================================================