TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 21

Dec 21 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20166.90 NSE 53882.00 ============= TOTAL 74048.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 10-Jan-18 149.1200 10.7500 20.00 INE013A07D22 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 12-Jan-18 167.4200 0.0000 36.00 INE804I07K85 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Feb-18 120.1650 9.7500 20.00 INE477S08035 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS LTD 9.99% 10-Mar-18 100.4000 7.5200 1740.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.3700 7.1800 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 6.90% 16-Jul-18 99.6600 7.3000 500.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 100.4500 7.2500 500.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.6500 7.2500 1000.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.21% 24-Sep-18 99.6000 7.7500 1750.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.6900 7.2500 700.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.5100 7.4500 10.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 93.0600 7.4000 1.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 93.5100 6.7500 45.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 100.3000 7.9000 28.00 INE552Y15046 SANSKAR TRUST SEP 2017 III 7.77% 22-Mar-19 99.7780 8.3100 47.60 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.1600 7.3500 1100.00 INE641O07094 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.50% 07-Jun-19 100.2500 8.2500 50.00 INE721A07ML2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.92% 14-Jun-19 99.8854 7.9500 50.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 100.6900 7.9400 1000.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.4000 7.9400 250.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 22-Aug-19 101.2300 7.9200 100.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.9800 7.2300 500.00 INE721A07KX1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.82% 27-Apr-20 101.3500 8.1500 100.00 INE261V07013 K WORLD ESTATE PRIVATE LIMITED 16.40% 30-Jun-20 100.0000 16.4200 80.00 INE140A07385 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 7.90% 14-Sep-20 99.2121 8.2000 50.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 102.1700 7.8500 2500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.2200 7.5000 750.00 INE905O07028 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PRIVATE 8.25% 30-Sep-20 99.9100 8.2800 85.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 98.6500 7.5000 100.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.5700 8.0000 100.00 INE433M07041 IL FS TAMILNADU POWER COMPANY LTD 9.80% 14-Mar-21 102.0504 10.9500 88.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.6200 8.2200 82.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.1900 7.6500 500.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.1000 7.9200 24.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 107.4800 7.8800 10.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 113.8800 12.2500 1.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 100.5600 9.3500 1.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.4400 7.6700 1200.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0700 8.5200 580.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.3600 8.3400 590.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.1800 8.7800 280.70 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.9000 8.8200 38.20 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 107.4200 7.8600 2.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.3800 7.5100 9.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 99.9000 8.9100 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 95.3500 10.9600 459.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 102.3500 11.6200 1.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.6100 7.7800 140.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 560.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.6600 8.9100 30.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.7000 8.6600 0.70 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.4500 8.2300 4.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.2100 8.1800 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 115.3500 6.0500 100.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 100.3500 9.5900 3.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.3700 9.6900 258.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.4800 7.8000 100.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.5400 8.2100 5.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 96.2700 7.7600 2.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 9.23% 13-Oct-27 99.5000 9.2900 100.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 99.3300 9.8300 90.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.7900 9.8700 9.50 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.75% 08-Dec-27 102.5300 8.3600 1.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 100.1000 7.6800 3.00 INE975G07027 IL FS TRANSPORATION NETWORKS LTD 9.00% 15-Dec-27 101.6600 8.9800 50.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 100.5700 8.5100 1.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 101.0000 9.5600 1.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 109.8600 6.1500 2.40 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.7300 6.0300 250.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.3600 8.2500 19.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.5400 9.7500 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.3300 8.9500 700.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.9600 10.2500 8.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.7300 8.3100 21.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.6000 10.4400 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 98.7200 10.1800 1.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.85% 31-Dec-99 106.5900 8.7900 12.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.8700 10.4300 6.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 106.6400 10.9400 4.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 114.5100 8.9700 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.7200 10.5100 2.00 NSE === INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 100.1587 6.3600 2.00 INE093J07BA3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Feb-18 155.7070 0.0000 7.50 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 100.2257 7.0750 180.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Feb-18 156.4630 0.0000 2.50 INE093J07CO2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 04-May-18 166.2500 0.0000 9.50 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.4200 7.7000 50.00 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 08-Jun-18 185.1000 0.0000 13.50 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Jun-18 167.0000 0.0000 2.50 INE918K07128 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 15-Jun-18 167.5310 0.0000 5.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.6642 7.3000 3500.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.6642 7.3000 1500.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.6385 7.3769 50.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.6540 7.2500 8850.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.6540 7.3298 7150.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.21% 24-Sep-18 99.5983 7.7600 2500.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED 12-Dec-18 118.3120 9.0000 1.00 INE915D07XK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 16-Jan-19 107.5100 - 850.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 100.9343 7.7500 1000.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 99.4334 7.2500 250.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 99.4334 7.2500 350.00 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 05-Apr-19 138.9000 0.0000 3.00 INE915D07XE6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 29-Apr-19 111.7200 - 20.00 INE641O07094 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.50% 07-Jun-19 100.2477 8.2500 50.00 INE721A07ML2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.92% 14-Jun-19 99.8854 7.9500 50.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.0633 8.0443 15.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.63% 17-Jun-19 100.8377 7.9500 50.00 INE756I07399 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.49% 18-Jun-19 101.9939 7.9500 50.00 INE077E08173 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED 28-Jun-19 100.0592 6.7129 1000.00 INE093J07LD6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 01-Jul-19 130.0640 0.0000 10.50 INE804I071N6 ECL FINANCE LIMITED 03-Jul-19 111.0140 0.0000 3.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 100.6909 7.9400 1000.00 INE756I07423 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.56% 31-Jul-19 102.2534 7.9500 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.2437 8.2100 110.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.3959 7.9400 250.00 INE572E09528 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.28% 26-Sep-19 98.9652 7.9000 350.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Oct-19 145.5000 0.0000 1.10 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 99.1983 7.9000 150.00 INE093J07OB4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 19-Dec-19 118.8500 0.0000 10.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED 04-Feb-20 115.8740 8.9000 6.00 INE093J07ON9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Feb-20 115.1000 0.0000 9.00 INE241O07614 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 02-Mar-20 105.0000 0.0000 5.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 99.9903 7.7795 9.00 INE093J07PK2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Mar-20 113.0000 0.0000 10.00 INE901T07075 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 20-Apr-20 113.4397 8.9100 14.00 INE721A07KX1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.82% 27-Apr-20 101.3459 8.1500 100.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.5304 7.5000 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.5304 7.5000 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.7967 7.5700 40.00 INE140A07385 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 7.90% 14-Sep-20 99.2828 8.1700 150.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 102.1800 7.8400 1500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.2161 7.5000 1250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.2161 7.5000 500.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 98.5370 7.4504 30.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 29-Sep-20 105.1653 8.9600 16.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.8118 7.4513 200.00 INE916DA7PA2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.50% 10-Nov-20 98.8300 7.9500 50.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 103.0110 9.5000 15.50 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 99.2749 7.4100 100.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.8467 7.4900 100.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.8467 7.4900 100.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 98.6533 7.5000 350.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.5714 8.0000 100.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 100.0000 7.4000 1350.00 INE477A07274 CANFIN HOMES LIMITED 7.64% 28-Feb-21 99.4672 7.8500 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 104.3905 7.6000 300.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 104.3905 7.6000 300.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 101.7999 7.4780 49.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 100.0000 7.1900 1000.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.1855 7.6500 500.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.2723 7.7500 50.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 102.2500 8.3000 60.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.1955 8.0250 600.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.1955 8.0255 600.00 INE879Q08028 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 17.23% 22-Dec-21 106.9359 20.00 INE217K07AD2 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-22 99.8624 8.9400 250.00 INE217K07AD2 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-22 99.8624 8.9400 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7505 7.7000 29.00 INE125X07016 TRPL ROADWAYS PRIVATE LIMITED 9.75% 25-Mar-22 99.8061 10.0750 100.00 INE688I07659 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 14-Jul-22 99.7225 8.3000 50.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.4665 7.6450 1750.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.4439 7.6500 350.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 28-Oct-22 99.8000 9.6200 22.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 99.1669 8.0999 35.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 99.2885 7.6200 850.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 99.3667 7.6000 300.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 16-Dec-22 100.0000 7.8450 100.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.85% 30-Dec-22 98.8500 8.1300 59.70 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 67.3340 8.1800 1.30 INE246R07244 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED 8.08% 14-Feb-23 100.0000 8.0813 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.9655 6.0300 0.60 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 104.2794 7.7900 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 104.2794 7.7900 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.8594 8.8000 231.80 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.8594 8.7993 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.0310 7.8000 49.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.8987 7.8300 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.8987 7.8300 100.00 INE235P07779 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.07% 14-Jun-24 100.0000 8.0500 50.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 99.2526 12.0000 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 107.4200 7.8500 2.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.80% 01-Sep-24 97.7500 8.2300 50.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.3800 7.5000 9.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8870 4.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 103.0034 8.0900 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7200 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 103.0034 8.0926 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 105.0500 7.8400 150.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 104.0400 8.2138 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.2200 7.8400 70.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-26 100.6759 7.8000 2.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.9500 8.4399 15.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.8600 7.8000 150.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 102.1900 8.7100 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.7000 8.6600 0.70 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 109.8725 7.8250 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 109.6433 7.8600 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 99.2500 9.1100 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 102.9043 8.3532 100.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.1000 8.2500 52.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 100.0000 10.1109 150.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.5900 8.9100 42.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.0100 8.0500 500.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 01-Dec-26 109.2550 9.0000 25.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 8.00% 04-Dec-26 106.1460 9.0000 10.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 08-Dec-26 106.0980 9.0000 10.00 INE248U07731 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10-Dec-26 106.3080 9.0000 142.50 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 102.8618 7.8300 100.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 100.3500 9.5900 3.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 97.4600 7.6500 1900.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.5592 7.7900 150.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.5400 8.2000 5.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 97.2914 7.8700 50.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 100.0200 7.2040 1000.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 96.2700 7.7501 2.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.1700 8.4600 27.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 98.3724 7.8531 60.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.20% 15-Oct-27 98.8800 9.3600 120.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.2800 7.9300 14.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.8500 8.0500 5.00 INE539K08161 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.10% 16-Nov-27 100.5000 8.0200 13.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.7706 7.8250 381.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 30-Nov-27 100.0000 9.7000 120.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 102.0700 8.9000 7.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 99.6800 7.7500 18.00 INE975G07027 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 15-Dec-27 100.0000 9.3000 260.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.1550 5.9900 3.10 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 119.3190 6.0200 144.80 INE105N07522 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-29 101.4792 8.7500 12.90 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 102.5979 8.7000 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 103.6306 10.0200 400.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.0000 8.9971 250.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.9200 8.4400 40.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 102.5000 8.3000 23.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 100.5000 8.5162 10.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2630 10.1500 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 98.8352 11.3000 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.2556 9.0700 1.00 INE00IA07QV9 - - - 99.5983 7.7501 500.00 INE646H08012 CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED - 30-Mar-30 100.3000 11.6500 1.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 102.5979 8.7000 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 110.9352 6.0200 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 111.8245 6.0100 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.3000 10.1591 33.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 96.9000 7.7600 50.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 99.4900 7.7400 40.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 102.5979 8.7000 188.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.3788 8.2995 17.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 127.8947 6.0000 30.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 100.5000 8.8500 770.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4777 9.0400 75.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange