Dec 22 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 31318.20 NSE 58011.00 ============= TOTAL 89329.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I074J8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 15-Jan-18 110.1870 8.5000 10.00 INE001A07JZ5 HDFC LTD 9.05% 04-Feb-18 100.2400 6.5500 200.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.2500 6.5900 50.00 INE121A07IZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.35% 15-Mar-18 100.3600 7.2700 350.00 INE306N07HQ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.74% 20-Mar-18 100.2400 7.2600 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 100.4200 7.6300 1500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.8000 7.2000 500.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.21% 24-Sep-18 99.6000 7.7400 1400.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 93.6000 6.8000 1.80 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.7100 7.8000 5400.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-19 101.2900 7.4500 144.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 102.4000 7.4600 1271.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.6700 7.4000 700.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 100.7300 7.3500 380.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 100.6000 8.0000 1000.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.6700 10.1500 1.00 INE756I07AN2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.97% 06-Dec-19 99.9400 8.0000 1350.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 98.8000 7.6200 250.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 99.4600 7.8900 100.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 99.6600 7.3700 1000.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED 0.00% 10-Jul-20 104.2700 8.3400 400.00 INE140A08SW7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.20% 27-Jul-20 99.7600 8.2700 250.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 102.1900 7.8400 3000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 99.6300 7.6500 300.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 102.9300 8.6500 20.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.3500 7.8600 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.5300 7.8000 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 101.8600 7.4500 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.1500 7.4200 300.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 113.8700 12.2500 2.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% 31-Dec-21 99.0000 8.6300 50.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.28% 10-Jun-22 98.3800 7.7000 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.4400 7.6500 500.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 97.5900 7.6400 150.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 20-Sep-22 98.6800 8.8800 100.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0700 8.8900 88.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.5800 8.3000 190.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL LIMITED 8.45% 12-Jun-23 101.1800 8.1500 542.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.9000 8.8000 157.70 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 110.6300 6.2500 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.6900 10.1500 1.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.4900 8.3000 250.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 107.6800 7.8100 2.00 INE121H07BY6 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.80% 01-Sep-24 97.8200 8.2200 100.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.4200 7.5000 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 9.9300 1283.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 560.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 101.9500 8.3900 2.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.1100 7.9100 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.6700 8.2400 29.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 114.8000 6.0900 24.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.2700 6.2500 1.50 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.7400 7.8200 100.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.7900 9.8700 1.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.9400 7.8100 6.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 98.0000 7.9900 150.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.9900 6.2500 0.50 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.3500 9.6700 0.50 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 119.9900 5.7000 1.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 122.8100 5.5600 1.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 116.9100 6.2500 4.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 119.4500 6.0100 144.80 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 119.1300 5.9900 20.10 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 110.7200 7.8500 500.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-29 108.6000 7.7800 5.00 INE646H08012 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-30 102.4100 11.3500 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 110.9400 6.0100 350.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.8800 6.0200 250.00 INE039A09MB6 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-31 39.4900 7.1000 710.40 INE039A09MA8 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-32 36.9000 7.1000 425.30 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4300 8.2300 15.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 110.9600 6.2500 1.00 INE039A09LZ7 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-33 35.0500 6.9800 631.80 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 122.1900 6.2500 1.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 123.8800 6.2500 1.00 INE039A09PP9 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-37 106.7500 9.1400 100.00 INE039A09LT0 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-39 22.9200 7.0800 861.50 INE039A09LS2 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-40 21.4100 7.0800 1036.80 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-50 100.4500 9.0500 450.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.0000 8.8200 27.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.6800 9.1600 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 112.0000 7.5600 820.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.2600 10.1500 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.8000 10.3700 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.2200 10.5600 1.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.85% 31-Dec-99 106.6500 8.7800 12.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 102.2500 8.7000 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 103.7800 10.8000 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 95.5000 12.6300 1.00 NSE === INE804I07XD3 ECL FINANCE LIMITED - 12-Jan-18 139.1990 9.0000 9.50 INE093J07AX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 183.7500 0.0000 2.50 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.2530 6.5900 2400.00 INE804I07K85 ECL FINANCE LIMITED - 13-Feb-18 120.4480 7.9000 20.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 26-Feb-18 100.0683 6.8846 1000.00 INE148I07FK7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Mar-18 100.3496 6.8000 1250.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Mar-18 132.6740 7.9000 20.50 INE918K07292 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 22-Mar-18 140.6390 7.9000 25.00 INE804I07XF8 ECL FINANCE LIMITED - 22-Mar-18 137.5570 7.9000 25.00 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 08-Jun-18 183.8000 0.0000 3.50 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Jun-18 167.0000 0.0000 2.50 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.3801 7.3999 150.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Jun-18 145.4940 0.0000 10.50 INE093J07CS3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Jun-18 176.1000 0.0000 7.50 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.6642 7.3000 3000.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.6642 7.3000 3000.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.4160 7.3000 500.00 INE148I07DB1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 20-Aug-18 100.7541 7.6650 1500.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Sep-18 148.1000 0.0000 10.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.8003 7.2000 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.7655 7.2506 100.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 99.6725 7.5275 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 99.8641 7.2504 500.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.21% 24-Sep-18 99.6038 7.7500 1900.00 INE835H07153 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-18 100.0747 8.5200 14.00 INE835H07021 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-18 100.2047 8.2500 14.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7672 7.3000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.5957 7.3500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.5957 7.3500 250.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.6500 8.9400 5.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 102.0258 7.2700 450.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 101.1500 8.6700 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.6581 7.3300 900.00 INE261F08568 NABARD 7.86% 07-Dec-18 100.4717 7.3100 250.00 INE093J07PN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Jan-19 133.4000 0.0000 50.50 INE093J07FY4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 16-Jan-19 146.2670 0.0000 5.90 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.8295 7.7800 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.8295 7.7800 100.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.6323 7.3000 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.6323 7.3000 250.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.6841 7.8000 1800.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 20-Feb-19 100.0000 7.5841 500.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Mar-19 145.5000 0.0000 1.50 INE516Q07176 ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED 11.45% 28-Mar-19 100.7282 10.7500 250.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 04-Apr-19 101.9638 7.9950 18.00 INE516Q07192 ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED 11.45% 17-Apr-19 100.7922 10.7500 150.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.0090 8.0849 1.00 INE148I07FN1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 09-Aug-19 101.2112 7.9200 1500.00 INE148I07FR2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 09-Aug-19 101.2134 7.9200 500.00 INE835H07161 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-19 100.1615 8.5500 18.00 INE835H07039 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-19 100.5640 8.2500 18.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 18-Oct-19 100.0000 10.1087 30.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 100.8360 7.8122 50.00 INE756I07AN2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.97% 06-Dec-19 99.9379 8.0000 350.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.3572 7.6000 950.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.3572 7.6000 950.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.7322 7.6500 2050.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.7322 7.6500 1800.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 99.4595 7.9800 100.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 29-Jun-20 103.0385 7.8917 500.00 INE140A08SW7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.20% 27-Jul-20 99.8753 8.2200 250.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.30% 08-Sep-20 98.3641 7.9701 250.00 INE140A07385 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 7.90% 14-Sep-20 99.6850 8.0000 100.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.6301 7.6500 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.6331 7.6500 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.6955 7.5000 250.00 INE835H07047 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 05-Oct-20 100.6681 8.3500 32.00 INE835H07179 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 05-Oct-20 100.0277 8.6500 24.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-20 100.0000 10.1270 10.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.0000 7.3300 3500.00 INE556F08IY0 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.00% 21-Dec-20 100.2877 6.8800 500.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.08% 21-Dec-20 100.1843 7.0020 250.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 100.2665 7.0300 600.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 102.9293 8.6500 20.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.8259 7.8000 50.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.8259 7.8000 50.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.3521 7.8550 50.00 INE093J07UA3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Feb-21 100.0000 0.0000 74.50 INE093J07UB1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Feb-21 100.0000 0.0000 61.50 INE093J07UC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Feb-21 100.0000 0.0000 46.50 INE093J07TZ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Feb-21 100.0000 0.0000 30.30 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.5285 7.8000 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 101.8571 7.4500 100.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.6945 7.7240 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.2038 8.0200 100.00 INE835H07054 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 04-Oct-21 100.7808 8.3900 70.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-21 100.0000 10.1212 10.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.1477 7.4200 600.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.2292 7.5700 20.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.0038 7.5800 545.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 98.3810 7.7000 450.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 98.7446 7.6000 200.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.4439 7.6500 500.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 97.5934 7.6400 800.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 97.9720 7.5400 150.00 INE835H07062 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-22 100.7546 8.4500 77.00 INE013A074P0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.83% 13-Oct-22 99.8300 8.8500 5.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-22 100.0000 10.1183 10.00 INE906B07FX6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.11% 05-Nov-22 98.0200 7.6000 400.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 99.3266 7.6100 200.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 99.2885 7.6200 100.00 INE975G08272 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 15-Dec-22 100.0000 9.5692 350.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.1796 8.1500 550.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.8325 8.8050 267.50 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.9879 8.8000 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.8325 8.8050 100.00 INE835H07070 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-23 100.8896 8.4500 98.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.0786 7.7900 100.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-23 100.0000 10.1150 10.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.4880 8.3000 400.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.4880 8.2999 150.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 97.6700 8.1500 2.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 107.9000 7.8100 4.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 107.6800 7.8000 2.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.80% 01-Sep-24 97.9000 8.2100 100.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.4200 7.5000 9.00 INE155A08209 TATA MOTORS LIMITED 9.77% 12-Sep-24 107.2793 8.2900 450.00 INE155A08209 TATA MOTORS LIMITED 9.77% 12-Sep-24 107.2793 8.2900 450.00 INE835H07088 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-24 100.7669 8.5000 105.00 INE217K07AW2 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.88% 11-Oct-24 99.6400 8.9300 40.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-24 100.0000 10.1047 10.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8875 3.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 105.4700 8.2500 4.00 INE835H07096 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-25 100.5889 8.5500 141.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-25 100.0000 10.1099 10.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 101.9000 8.4000 6.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.1127 7.9100 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.0089 8.3000 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.0089 8.3000 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.7600 8.4700 14.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 102.9500 8.3500 20.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.0000 8.2700 14.00 INE835H07104 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 05-Oct-26 100.0745 8.6500 148.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 100.0000 10.1108 10.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 100.6400 7.7890 500.00 INE626J07160 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-27 103.5700 8.5100 20.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.7413 7.8200 200.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.7413 7.8200 1.50 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.0877 7.8100 150.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.0877 7.8100 100.00 INE105N07480 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-27 102.1500 8.6100 20.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 97.9280 7.8000 100.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 97.9280 7.8000 100.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 97.4100 7.8221 12.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.3707 7.8200 800.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 99.8800 8.5000 3.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.3707 7.8200 200.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0100 7.2843 1000.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 100.0200 7.2039 1000.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 95.8198 7.8200 200.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 95.8198 7.8200 200.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 101.0000 8.1800 336.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.1700 8.4600 31.00 INE835H07112 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 04-Oct-27 100.0826 8.6500 155.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.0100 7.6021 620.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 9.23% 13-Oct-27 99.8800 9.2300 1.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.0000 10.1101 10.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 100.0000 9.7000 50.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.9400 7.8000 17.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 102.0000 7.4039 300.00 INE975G07027 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 15-Dec-27 100.0000 9.3000 100.00 INE835H07120 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-28 99.4321 8.7500 176.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 103.0000 8.6950 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 110.7168 7.8500 500.00 INE835H07138 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 03-Oct-29 99.3998 8.7500 176.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-29 108.1906 7.8300 5.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.4470 9.0500 450.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 102.7400 10.2800 200.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 103.2384 9.9100 40.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.5000 8.5100 9.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES - PERPETUAL 102.5600 8.3546 6.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 100.5500 8.5100 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 103.2100 10.5602 2.00 INE00IA07QV9 - -- - 99.6038 7.7500 500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.3381 8.8076 40.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 103.5221 9.3900 3.00 INE835H07146 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED 8.40% 29-Mar-30 99.3796 8.7500 84.00 INE105N07548 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-30 102.0000 8.6900 50.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 103.0000 8.6368 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 111.1233 6.0000 500.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.0300 6.0000 250.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.4000 10.1403 3.70 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 26-Sep-31 100.3500 9.8600 40.70 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.0476 7.8400 1000.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 126.2170 6.0500 0.40 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 102.5000 8.5800 70.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 101.9042 9.3700 6.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.2153 9.4200 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com