TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 26

Dec 26 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22049.00 NSE 62679.90 ============= TOTAL 84728.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07D22 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 12-Jan-18 167.4200 0.0000 6.50 INE013A074C8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 15-Jan-18 118.2700 0.0000 21.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.1800 6.3800 100.00 INE248U07210 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 16-Feb-18 114.5620 9.3000 250.00 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 15-Mar-18 116.9000 7.3500 900.00 INE523H07536 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 19-Mar-18 109.0606 7.7400 500.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.21% 24-Sep-18 99.6100 7.7500 1100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 101.4500 7.3500 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 101.7400 7.8500 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 101.7500 7.8500 250.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-19 100.8700 7.8000 700.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 100.6400 7.8500 250.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 100.7400 7.3600 100.00 INE516Q08117 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Apr-19 102.9200 10.6900 32.80 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 100.3200 7.5400 50.00 INE756I07BN0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.28% 28-Aug-19 98.8500 8.0000 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 102.4100 7.5400 300.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 30-Mar-20 104.9500 7.8500 30.00 INE301A08423 RAYMOND LIMITED 8.35% 21-Apr-20 99.2593 8.6700 200.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.7600 7.4500 750.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.7600 7.4500 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.7000 7.5000 500.00 INE002A08518 -- 6.95% 14-Dec-20 99.0200 7.3200 4000.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORP 0.00% 15-Dec-20 80.5300 7.5600 90.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.08% 21-Dec-20 98.9200 7.4900 100.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.7400 7.5300 100.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.6400 7.5000 100.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.5800 8.0000 200.00 INE261F08956 -- 7.40% 01-Feb-21 99.5795 7.5600 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.5200 7.8000 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 104.4900 10.2000 1.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.9700 7.5900 250.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 18-Apr-22 101.0200 9.1100 140.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 99.3000 7.9500 249.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 98.9600 9.0100 750.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.1900 7.7200 250.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.6000 8.8500 17.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 98.9700 8.1500 500.00 INE975G08272 IL FS TRANSPORATION NETWORKS 9.25% 15-Dec-22 99.0400 9.8400 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.0300 8.7900 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.9400 8.7800 6.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.0900 7.7900 450.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.8300 10.3100 5.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.4900 8.3000 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 95.5500 2377.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 102.9700 7.9000 200.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 102.3500 11.6200 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 102.4200 7.8600 700.00 INE053F07827 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.32% 21-Dec-25 106.4700 6.0200 0.50 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.7300 8.4000 960.00 INE906B07EN0 NHAI 7.29% 09-Mar-26 105.5700 6.1500 0.90 INE053F07892 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.29% 22-Mar-26 105.5900 6.1500 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.7500 8.8100 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.0400 8.2600 10.00 INE017A08268 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.24% 10-Nov-26 98.8997 8.4100 500.00 INE248U07731 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 10-Dec-26 106.2500 6.0600 10.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 100.7400 7.8200 150.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 100.1500 7.8000 100.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 98.2200 7.8200 500.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.8900 7.8100 18.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 109.9500 6.0200 2.20 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.04% 25-Mar-28 107.6200 6.0200 1.10 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMEN 8.51% 25-Oct-28 119.3300 6.0200 0.50 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 110.4000 7.8900 200.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 99.9000 8.4000 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 101.8500 7.9000 300.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.7300 8.9000 80.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.0500 8.7800 120.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 105.7000 9.0700 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.1400 8.9500 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.3400 10.1200 4.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 101.3100 8.4400 51.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.5000 8.9800 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.6300 11.3900 10.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.8700 10.9300 200.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.4500 1.00 NSE === INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.0278 6.7286 150.00 INE804I072J2 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Jan-18 110.7110 7.9000 40.00 INE093J07AX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 22-Jan-18 184.0900 0.0000 2.50 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.1911 6.7837 1300.00 INE093J07BN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 25-Feb-18 170.4390 0.0000 2.50 INE148I07BL4 INDIABULLS HSG FIN 9.80% 09-Mar-18 100.5997 6.7500 4850.00 INE148I07BI0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.80% 09-Mar-18 100.5997 6.7500 2350.00 INE909H07BZ1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 09-Mar-18 122.2827 7.2500 900.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.2176 6.8200 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.3398 6.7902 400.00 INE148I07EB9 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.49% 12-Mar-18 100.5071 6.7500 2350.00 INE306N07HS0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.68% 15-Mar-18 100.2150 7.1450 450.00 INE996L07114 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PVT 8.45% 15-Mar-18 100.2318 7.0902 250.00 INE957N07161 HERO FINCORP LIMITED -- 15-Mar-18 115.1575 7.2098 100.00 INE148I07BO8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 19-Mar-18 100.4451 6.7999 500.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.56% 19-Mar-18 100.2103 7.1947 500.00 INE148I07ER5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 20-Mar-18 100.4134 6.8001 5500.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 126.2119 6.8698 470.00 INE121A07LP8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.99% 20-Mar-18 100.2800 7.3150 350.00 INE121A07JE6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.10% 23-Mar-18 100.3127 7.3002 750.00 INE918K07987 EDELWEISS FINANCE & INVEST 0.00% 23-Mar-18 133.0076 7.7797 650.00 INE804I07ZR8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Mar-18 133.0994 7.4849 410.00 INE306N07IR0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.0440 7.2647 750.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.0439 7.4661 750.00 INE126X07030 CYQUATOR MEDIA SERVICES PVT 9.25% 29-Mar-18 99.9504 8.8397 150.00 INE093J07CA1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Apr-18 155.6100 0.0000 1.10 INE093J07CK0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 04-May-18 153.7150 0.0000 0.50 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 08-Jun-18 183.8000 0.0000 3.50 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 08-Jun-18 168.0000 0.0000 2.50 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 145.4940 0.0000 10.50 INE217K07398 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED -- 06-Jul-18 95.7968 8.4600 15.50 INE901T07158 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 8.90% 19-Jul-18 99.5045 9.4600 150.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Sep-18 151.0000 0.0000 7.50 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.3672 7.7000 312.00 INE121A07KX4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.95% 14-Sep-18 100.6478 7.8000 250.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.21% 24-Sep-18 99.6051 7.7600 1100.00 INE093J07EB5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Sep-18 112.7300 0.0000 5.50 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.4214 7.3500 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 101.4460 7.3500 150.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 101.5325 7.2499 200.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 22-Nov-18 99.6157 7.8000 490.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 102.0205 7.2500 250.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FIT 10.00% 07-Dec-18 101.2500 8.5400 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.05% 07-Dec-18 100.6451 7.3350 500.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.6043 7.7500 1000.00 INE093J07FR8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 10-Jan-19 166.0000 0.0000 2.50 INE093J07FY4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Jan-19 146.2670 0.0000 5.90 INE093J07FZ1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Jan-19 162.0000 0.0000 2.50 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 101.7412 7.8500 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 101.7483 7.8500 250.00 INE093J07GQ8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Feb-19 164.0000 0.0000 2.50 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 100.8708 7.8000 700.00 INE915D07D93 CITICORP FINANCE (INDIA) 7.50% 14-Mar-19 99.9927 7.5150 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 100.6411 7.8522 250.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.0242 10.0002 1.00 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 05-Apr-19 138.9000 0.0000 1.50 INE093J07LD6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 01-Jul-19 130.0640 0.0000 3.50 INE756I07BN0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.28% 28-Aug-19 98.8536 8.0000 250.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 18-Oct-19 101.0000 9.2500 847.00 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 99.1923 7.9052 110.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 102.4435 8.0175 150.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 20-Nov-19 100.6500 11.4000 1.00 INE139S07025 RENEW SOLAR POWER PRIVATE -- 29-Nov-19 99.0585 11.3200 600.00 INE093J07OB4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Dec-19 118.8500 0.0000 5.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 96.3600 11.2500 2.00 INE093J07ON9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Feb-20 115.1000 0.0000 4.50 INE241O07614 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 02-Mar-20 105.0000 0.0000 2.50 INE261F08758 NABARD 6.80% 03-Mar-20 99.9325 6.7850 200.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 99.9643 6.7900 250.00 INE093J07PK2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Mar-20 113.0000 0.0000 5.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.8599 7.4000 1400.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.7624 7.4500 750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 99.3980 7.4800 250.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.7591 7.4500 1000.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.1047 7.5500 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.1047 7.5500 500.00 INE915D07WN9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 28-Sep-20 112.5600 - 5.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.5332 7.5700 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.6050 7.5400 1000.00 INE915D07WS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 30-Sep-20 112.4600 - 15.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 171.6890 8.3000 2.50 INE092T08CF9 IDFC BANK LIMITED TRANCHE -- 12-Nov-20 163.8994 8.3000 1.80 INE603G07017 HALDIRAM SNACKS PRIVATE LTD 7.70% 04-Dec-20 99.7640 8.1800 50.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.0000 7.3300 5000.00 INE556F08IY0 SIDBI 7.00% 21-Dec-20 99.2915 7.4000 500.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.14% 22-Dec-20 98.7950 7.5962 1200.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-20 102.3469 7.4100 25.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.5777 8.0000 200.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 100.0000 7.4000 50.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED -- 21-Feb-21 167.9426 8.3000 3.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.5214 7.8000 50.00 INE321N07244 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 10-Mar-21 107.9867 9.2150 280.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION 9.18% 15-Apr-21 104.3759 7.6000 150.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION 9.18% 15-Apr-21 104.3759 7.6000 150.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 11.00% 12-Aug-21 106.5000 8.8200 1.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.3523 7.6841 50.00 INE092T08CL7 IDFC BANK LIMITED 0.00% 30-Dec-21 171.9840 8.3000 2.80 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 170.5680 8.4500 12.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-22 103.3240 8.1700 300.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.9683 7.5900 250.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED TRANCHE 0.00% 21-Mar-22 164.3294 8.3000 4.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 163.2610 8.4500 15.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 98.6538 7.7000 500.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 98.6538 7.7000 500.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 99.2980 7.9500 249.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 98.1395 7.9000 250.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.4000 7.9300 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.1860 7.7200 500.00 INE115A07MO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 17-Oct-22 98.1946 7.9000 250.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 97.7590 7.6500 100.00 INE580B07448 GRUH FINANCE LIMITED 7.49% 31-Oct-22 99.0000 7.8890 45.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 98.9600 7.6000 1.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.1676 7.6500 600.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.1676 7.6500 300.00 INE975G08272 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 15-Dec-22 99.9900 9.5700 100.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 16-Dec-22 100.0000 7.8440 1650.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 30-Dec-22 98.9900 8.1000 33.00 INE235P07811 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.15% 16-Jan-23 100.0000 8.1469 50.00 INE246R07244 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 8.08% 14-Feb-23 100.0000 8.0802 250.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 103.7567 8.2500 700.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.1600 8.7600 20.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 104.2961 8.2500 3.50 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 103.7248 8.4000 3430.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.4865 8.3000 100.00 INE217K07AW2 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.88% 11-Oct-24 99.6400 8.9339 10.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8866 1.00 INE134E08GU1 PFC 8.48% 09-Dec-24 103.0467 7.8850 200.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 105.2253 7.6600 20.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7200 3.00 INE540P07095 U.P. INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 104.6548 8.4000 850.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION 7.93% 20-May-26 101.1100 7.7300 2.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 15-Jun-26 102.9750 7.9500 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.8500 8.4600 15.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.7544 8.8100 250.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.4021 8.8400 150.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 98.0000 9.4272 300.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1300 8.9600 1.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.0350 8.2600 24.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.7000 8.8900 6.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 114.8400 6.0400 50.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 100.7413 7.8200 150.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.9200 8.3578 15.00 INE752E07OF7 PGC 7.30% 19-Jun-27 96.7641 7.7800 100.00 INE752E07OF7 PGC 7.30% 19-Jun-27 96.7641 7.7800 100.00 INE752E07OG5 PGC 7.20% 09-Aug-27 96.0776 7.7800 102.00 INE752E07OG5 PGC 7.20% 09-Aug-27 96.0776 7.7800 100.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 99.2400 8.3500 10.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.1000 8.4700 12.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.23% 13-Oct-27 100.0500 9.2100 1.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.3000 7.9200 1.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.3400 8.4400 12.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 98.1500 8.2919 80.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 98.8886 7.8100 12.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 101.1000 7.5331 200.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION 7.93% 20-May-28 100.4700 7.8500 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 119.3300 6.0198 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 110.5543 7.8700 400.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 110.8757 7.8300 200.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 102.0524 7.8700 300.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 110.7404 6.0400 100.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 99.4500 10.1100 3.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.7795 10.1500 18.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.0575 11.5900 17.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.6341 10.0000 1.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.9208 9.0200 350.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.2706 8.6000 100.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 101.5500 8.0100 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.7036 8.6200 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.8285 10.2900 15.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 100.5000 8.5158 14.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% -- 101.0217 9.1700 70.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% -- 101.0496 8.8650 60.00 INE552Y15038 SANSAR TRUST SEP -- -- 99.8464 8.5000 34.30