TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 27

Dec 27 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 32597.40 NSE 65192.90 ============= TOTAL 97790.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07D22 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 12-Jan-18 167.7400 0.0000 29.50 INE013A074C8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 15-Jan-18 118.2700 0.0000 1.50 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 23-Feb-18 100.0300 7.1200 1000.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.90% 28-Feb-18 100.0500 7.1200 250.00 INE477S08035 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS LIMI 9.99% 10-Mar-18 100.3600 7.5400 900.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.75% 19-Mar-18 100.3900 7.4000 111.00 INE722A07703 SHRIRAM CITY UNION FINANCE 8.85% 22-Mar-18 100.1890 7.5100 1714.00 INE860H07979 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 23-Mar-18 100.2800 7.2900 900.00 INE148I07AP7 INDIABULLS HOUSING FINANCE 0.00% 28-Mar-18 133.6300 6.8800 862.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.2500 6.9500 8.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.31% 22-May-18 100.1900 7.4500 21.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.2100 7.4500 72.00 INE148I07FW2 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.55% 31-Aug-18 100.4200 7.6900 60.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 101.4300 7.5400 50.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.3200 7.6900 750.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 20-Nov-18 99.7900 7.7000 100.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.6000 7.7600 500.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.8621 7.7000 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.6700 7.8000 2000.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 08-Feb-19 100.6900 7.8200 100.00 INE092T08121 IDFC BANK LIMITED 0.00% 08-Apr-19 90.7300 7.9000 500.00 INE756I07902 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.55% 02-May-19 100.6000 8.0000 100.00 INE756I07BN0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.28% 28-Aug-19 98.8600 8.0000 750.00 INE774D07OP2 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 8.68% 04-Sep-19 100.8500 8.1200 500.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 18-Oct-19 100.1000 10.0400 123.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 103.3100 8.2000 1000.00 INE774D07KV8 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-Jan-20 130.7300 8.0200 750.00 INE321N07228 -- 0.00% 09-Feb-20 109.7695 8.7500 1000.00 INE774D07PS3 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 7.98% 13-Mar-20 99.9200 8.0200 750.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 99.9700 6.8000 500.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.7600 7.4500 1000.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 99.0200 7.9100 1250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 99.7500 7.6000 250.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.13% 21-Sep-20 98.9500 7.5700 100.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.0200 7.3200 2000.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.6700 7.5600 1075.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.5800 7.5300 500.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 101.8900 7.4500 350.00 INE982D07020 GODREJ & BOYCE 9.00% 22-Apr-21 102.2500 8.4700 300.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 99.1400 7.7200 850.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 114.6500 12.0000 2.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.9000 7.6100 5.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 98.2700 7.7300 20.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.6400 8.9100 160.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 97.5500 7.7300 4.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.2200 7.7100 50.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 97.7600 7.6500 24.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0600 8.7000 3.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 99.3600 8.0500 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.0200 8.6400 104.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 99.5000 9.3400 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.8500 7.8400 9.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK 11.50% 04-Feb-24 100.7000 11.6400 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 106.3600 10.0800 8.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 104.4900 8.3000 50.00 INE217K07AW2 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.88% 11-Oct-24 101.7400 8.5100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.5500 610.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.9500 11.6700 2.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 102.2600 7.8300 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 560.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 104.1900 8.2700 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.8500 8.4600 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.7400 8.4800 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.0800 8.2600 12.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.75% 15-Oct-26 110.5600 6.1500 1.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 98.3400 8.2100 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9200 8.8600 6.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-26 106.1000 5.7800 300.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 114.2500 6.2000 1.40 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-27 102.8700 7.8400 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-27 102.8100 7.8400 539.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 98.2200 7.8600 350.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 96.3800 7.8400 6.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.5800 8.2300 6.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 29-Oct-27 100.0000 9.7000 150.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 105.1700 11.7200 0.50 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.8700 7.7900 22.00 INE975G07019 -- 9.00% 30-Nov-27 100.0000 9.3100 150.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV 8.75% 08-Dec-27 102.5200 8.3600 225.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 99.5200 7.7700 1.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 109.9500 6.0200 1.80 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 31-Dec-27 100.6300 8.5000 1.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION 8.90% 18-Mar-28 106.6000 7.9200 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-28 103.0700 7.8400 50.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.6100 0.70 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 111.3600 7.8500 425.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 102.4200 7.8500 600.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.3100 8.8200 160.00 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 111.2200 6.1200 50.00 INE039A09MB6 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-31 39.5100 7.1000 710.40 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 98.3500 8.2700 40.60 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 100.0000 7.7400 1.00 INE039A09PP9 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-37 106.7600 9.1400 100.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.8100 9.4000 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.8000 10.3700 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.5000 8.9800 1.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.7300 8.4100 20.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.6300 11.3900 10.00 INE084A09167 BANK OF INDIA 8.90% 30-Dec-99 99.9300 8.9000 50.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 98.1800 11.6800 1254.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.85% 31-Dec-99 99.2600 9.9600 550.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 100.7300 10.9300 203.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2300 9.2000 100.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA 8.85% 31-Dec-99 99.8400 8.9000 50.00 INE476A09215 CANARA BANK 9.10% 31-Dec-99 100.2300 8.9000 50.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.5800 8.5000 5.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 114.5100 8.9700 1.00 NSE === INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.0066 6.2886 450.00 INE804I07XD3 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Jan-18 139.3890 9.0000 2.50 INE148I07DR7 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 19-Jan-18 100.1028 6.7193 500.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.1265 6.5381 50.00 INE248U07210 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 16-Feb-18 114.5900 9.3000 250.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0439 6.6148 500.00 INE093J07BN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 25-Feb-18 170.4390 0.0000 2.50 INE909H07BZ1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 09-Mar-18 122.2948 7.2998 900.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.2144 6.8195 250.00 INE148I07BO8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 19-Mar-18 100.4578 6.7200 250.00 INE148I07AR3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.65% 28-Mar-18 100.6995 6.7200 950.00 INE092T08AB2 IDFC BANK LIMITED -- 25-Apr-18 124.3771 7.6000 1500.00 INE093J07CK0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 04-May-18 153.7150 0.0000 0.30 INE015L07071 EDELWEISS ASSET RECONST 10.01% 04-Jun-18 100.9672 8.0000 150.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.8667 7.4500 250.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 165.0000 0.0000 0.20 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.8667 7.6000 250.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 174.0000 0.0000 18.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.0953 7.7150 150.00 INE915D07PZ7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 21-Aug-18 130.9927 - 18.50 INE093J07CY1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Aug-18 150.8900 0.0000 40.00 INE915D07QC4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 28-Aug-18 130.3900 - 45.50 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.3783 7.7300 500.00 INE915D07QJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 28-Sep-18 117.5000 - 2.50 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.4188 7.3500 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 101.5262 7.2500 200.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.3760 7.2649 550.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 06-Nov-18 101.4340 7.5000 50.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 06-Nov-18 101.5854 7.3300 250.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.3203 7.6800 1250.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.3030 7.7000 500.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.7880 7.7000 100.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 22-Nov-18 99.6154 7.8000 490.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.4406 7.3400 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 102.0132 7.2500 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.5951 7.7600 500.00 INE094O08037 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.05% 13-Dec-18 100.0854 7.6000 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 15-Dec-18 101.9876 7.4700 560.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.8621 7.7000 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 93.2300 7.1635 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 101.7412 7.8500 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 101.7412 7.8500 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.6697 7.8000 2000.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 92.6841 7.1847 100.00 INE556F09601 SIDBI 8.04% 15-Mar-19 100.6877 6.9390 335.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 100.6399 7.8511 50.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 100.7089 7.3900 250.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.28% 25-Mar-19 99.3537 7.8300 2100.00 INE053F07850 IRFC 8.33% 26-Mar-19 101.1082 6.9550 50.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 100.7262 7.3800 500.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 99.8790 8.0000 2500.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 99.8790 8.0000 2500.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.0774 7.8500 100.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.0774 7.8500 100.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.19% 27-Apr-19 101.1255 6.9950 50.00 INE756I07902 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.55% 02-May-19 100.6015 8.0000 100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.4759 7.4300 750.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 99.5203 7.8600 400.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 99.5203 7.8600 400.00 INE756I07BN0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.28% 28-Aug-19 98.8550 8.0000 750.00 INE774D07OP2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.68% 04-Sep-19 100.8868 8.1000 500.00 INE321N07228 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 09-Feb-20 109.7695 8.7500 1000.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.8956 7.3500 1400.00 INE657N07183 EDELWEISS COMMODITIES SERV 9.00% 17-Apr-20 103.2261 8.1500 500.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 99.4280 7.4667 250.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.7591 7.4500 1000.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 99.0189 7.9100 1250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 99.7533 7.6000 250.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 98.9450 7.5662 500.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 98.9450 7.5773 600.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.6300 7.5300 450.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.6300 7.5300 450.00 INE027E07568 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 13-Nov-20 98.8310 8.1000 50.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.0000 7.3300 5500.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.14% 22-Dec-20 99.0438 7.5000 50.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.14% 22-Dec-20 98.7946 7.5969 50.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.6682 7.5600 1200.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.6682 7.5600 200.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.5264 7.5500 650.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 101.8916 7.4500 500.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.5264 7.5500 150.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 101.7493 7.5016 50.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.1874 7.9128 60.00 INE128S07267 FIVE-STAR BUSINESS FINANCE 11.25% 26-Feb-21 100.5066 11.6500 240.00 INE093J07UA3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-21 100.0000 0.0000 74.50 INE093J07UB1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-21 100.0000 0.0000 61.50 INE477A07274 CANFIN HOMES LIMITED 7.64% 28-Feb-21 99.4658 7.8500 50.00 INE093J07UC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-21 100.0000 0.0000 46.50 INE093J07TZ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-21 100.0000 0.0000 35.60 INE477A07274 CANFIN HOMES LIMITED 7.64% 28-Feb-21 99.4658 7.8500 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.3368 7.8664 60.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-21 101.5191 7.5665 50.00 INE146O08068 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 11.50% 31-May-21 106.7509 9.1300 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.48% 10-Aug-21 105.2956 7.7200 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.48% 10-Aug-21 105.2956 7.7200 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 99.1439 7.7200 1100.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.3381 7.5197 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 98.4380 7.6200 550.00 INE879Q08036 ESAF SMALL FINANCE BANK LTD 16.83% 28-Dec-21 111.3728 13.0000 20.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.20% 23-Jan-22 101.9469 7.6149 50.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 98.6638 7.6972 500.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 99.2980 7.9500 1.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 98.2551 7.7400 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.2246 7.7100 1450.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.1497 7.7300 950.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 97.4987 7.6700 650.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.25% 28-Oct-22 100.5000 9.4300 9.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.1278 7.6600 500.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.1278 7.6600 250.00 INE975G08272 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.25% 15-Dec-22 100.0000 9.5691 250.00 INE936D07141 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Dec-22 98.0873 8.1300 200.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 30-Dec-22 98.9700 8.1000 42.80 INE235P07811 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.15% 16-Jan-23 100.0000 8.1467 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.18% 19-Feb-23 104.8556 6.0500 150.00 INE936D07158 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.67% 28-Feb-23 97.6591 8.2400 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.56% 15-Mar-23 104.6380 7.6000 300.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.56% 15-Mar-23 104.6380 7.6000 300.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP -- 23-Mar-23 103.7561 6.0200 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.0100 8.7753 67.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.0200 8.7900 9.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 103.7234 8.4000 1970.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.4853 8.3000 50.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING 7.70% 02-Aug-24 98.0200 8.0800 52.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.4300 7.5000 24.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8864 2.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 104.0000 7.9000 6.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 3.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 102.2611 7.8300 250.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 108.6500 9.5500 4.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION 7.93% 20-May-25 100.4966 7.8200 2.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 107.3800 9.3337 1.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.07% 01-Oct-25 107.8911 5.7700 2000.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 98.7335 8.1500 600.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION 7.93% 20-May-26 100.2544 7.8700 2.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 15-Jun-26 102.5750 8.0104 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.9900 7.7700 5.80 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.9300 8.2800 155.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.8126 8.3000 53.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 102.1000 9.7200 1.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 98.3380 8.2100 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9200 8.8500 6.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.54% 30-Dec-26 101.4500 7.3108 1500.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF 9.25% 09-Mar-27 108.6900 7.8725 10.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-27 102.8720 7.8400 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-27 102.8076 7.8400 511.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 98.7900 7.7400 250.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 97.4200 7.8501 58.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.00% 24-Jul-27 98.2500 8.2694 7.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 96.8915 7.8000 50.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 96.8915 7.8000 50.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 100.0100 8.3400 100.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.23% 13-Oct-27 99.9000 9.2298 1.00 INE540P07269 U.P. INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0000 8.3400 400.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.8400 8.0400 90.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.8682 7.8100 14.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 100.0000 9.3000 150.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 30-Nov-27 99.2300 8.5600 100.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 99.4170 7.7800 406.00 INE657N07431 EDELWEISS COMMODITIES SERV 9.25% 22-Dec-27 100.0000 9.2435 200.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 106.8064 7.8900 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-28 103.0726 7.8400 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.93% 20-May-28 100.0700 7.9032 50.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 118.3925 6.0200 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 111.3583 7.7700 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.3500 10.1497 7.70 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.1400 7.3480 500.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 100.9500 7.7400 30.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 98.9845 7.7968 5.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.3800 8.2900 65.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.0991 9.0200 850.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.9296 8.9000 750.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.1349 8.8572 250.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.9217 9.0200 151.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.3000 8.7201 100.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LIMITED 11.50% PERPETUAL 107.4735 10.2500 50.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.61% PERPETUAL 100.7000 8.4900 4.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.1192 9.0138 250.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 100.0000 7.7376 1.00 ===============================================================================================