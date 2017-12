TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 28

Dec 28 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 30941.70 NSE 82511.70 ============= TOTAL 113453.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A074C8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 15-Jan-18 118.3000 0.0000 0.50 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.1900 6.7800 800.00 ine202b07dj4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 0.00% 12-Mar-18 130.4700 6.9000 150.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.91% 14-Mar-18 100.0600 7.1600 250.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 19-Mar-18 100.2100 7.1900 500.00 INE918K07987 EDELWEISS FINANCE N INVEST 0.00% 23-Mar-18 133.0100 7.7800 650.00 INE804I07ZR8 ECL FINANCE LTD 0.00% 23-Mar-18 133.1000 7.4800 410.00 INE306N07IR0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.88% 26-Mar-18 100.0400 7.2600 750.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.88% 26-Mar-18 100.0400 7.4700 500.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 100.3200 7.4700 100.00 INE957N07161 HERO FINCORP LIMITED 0.00% 04-May-18 115.1575 7.2100 100.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 100.3200 7.5700 500.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 99.6600 7.2500 300.00 INE848E07AD7 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-18 99.6800 7.2400 550.00 INE019A07399 JSW STEEL LTD 9.67% 23-Dec-18 101.7500 8.1000 893.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.25% 26-Dec-18 101.7800 7.3300 30.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 93.3200 7.1000 1493.20 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.4400 7.5000 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.6700 7.8000 1000.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-19 100.8100 7.8500 500.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.60% 27-Feb-19 100.8600 7.8500 550.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS 9.25% 31-May-19 100.0000 9.4600 9.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 27-Jun-19 99.8300 8.2000 350.00 INE635T07038 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jul-19 115.5100 14.3400 370.00 INE523E07DS8 LNT FINANCE LIMITED 8.45% 02-Aug-19 100.3819 8.1300 50.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 102.1100 11.2500 0.50 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.5100 8.0200 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.5000 8.0200 500.00 INE635T07046 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jan-20 115.9200 14.2700 600.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 101.2800 7.7300 50.00 INE296A07OZ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 15-Jun-20 99.4100 8.1000 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.7200 7.5400 56.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 99.3000 7.8800 10.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 98.6700 8.0500 50.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 99.5200 7.7000 550.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.13% 21-Sep-20 98.8800 7.6000 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.5800 7.5500 500.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.0200 7.3200 4000.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.6700 7.5600 50.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 101.8400 7.4700 500.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.4500 8.0500 400.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION 8.05% 27-Apr-21 101.2000 7.6000 400.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 98.2900 7.6800 700.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.6200 8.9500 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.93% 27-Mar-22 106.8200 6.0500 1.60 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.0400 7.7600 500.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.6000 8.8200 1.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 98.9700 8.1500 500.00 INE020B08AP1 REC 7.45% 30-Nov-22 98.8500 7.7300 400.00 INE020B07GW6 REC 7.22% 19-Dec-22 104.8800 6.0500 0.60 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 7.85% 30-Dec-22 99.1500 8.1000 30.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION 7.19% 04-Jan-23 104.8000 6.0500 0.50 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.0500 8.7900 4.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 111.6700 6.0500 0.50 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK 11.50% 04-Feb-24 100.7000 11.6400 1.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-24 102.9000 8.5900 62.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.4400 10.2000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 96.3500 10.9500 451.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 102.3500 11.6200 1.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 108.7700 9.5300 4.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION LTD 7.93% 20-May-25 100.7300 7.7700 2.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 108.9000 10.0700 4.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 106.0100 8.3400 735.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.8000 8.4700 10.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.8500 8.3500 250.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.3400 8.8500 28.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 103.7300 8.4600 100.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-26 109.6600 8.6200 25.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION 8.16% 25-Nov-26 114.1600 6.0500 0.20 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 99.8300 7.8600 1000.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 114.2500 6.0500 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-27 102.8100 7.8600 50.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 100.0000 9.6500 39.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 98.2400 7.8200 100.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 96.6800 7.7700 150.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 96.4600 8.0000 100.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.2700 8.2600 5.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.85% 19-Oct-27 106.5800 7.8500 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.93% 20-Oct-27 107.1200 7.8500 150.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.6700 7.8400 26.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 99.5300 7.7700 11.00 INE528S08050 EDELWEISS RETAIL FINANCE 9.75% 26-Dec-27 100.0200 9.7400 400.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 109.6100 6.0500 1.40 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-28 102.8700 7.8600 120.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.04% 28-Mar-28 107.3200 6.0500 0.10 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 0.20 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.71% 24-Sep-28 117.7400 6.1500 1.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 119.0600 6.0500 1.40 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.3000 6.0500 0.10 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 120.8300 6.0600 1.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-29 102.7600 7.9000 250.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 111.5200 7.7600 25.00 NSE === INE804I07XD3 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Jan-18 139.5470 7.9000 9.50 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVEST CNX NI 15-Jan-18 157.3870 7.9000 12.60 INE020B08815 REC 8.70% 01-Feb-18 100.1511 6.5950 300.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.70% 09-Feb-18 100.2018 6.7500 650.00 INE721A07JI4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.27% 26-Feb-18 100.2378 7.2449 200.00 INE916DA7JU3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 28-Feb-18 100.1823 7.0621 250.00 INE202B07DJ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. -- 12-Mar-18 130.4705 6.9000 150.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.4808 7.4300 1250.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.90% 14-Mar-18 100.0612 7.1599 750.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.10% 15-Mar-18 100.2106 7.0960 1050.00 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 15-Mar-18 116.9422 7.3600 1000.00 INE957N07161 HERO FINCORP LIMITED -- 15-Mar-18 115.2047 7.1998 900.00 INE121A07IZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.35% 15-Mar-18 100.3286 7.2816 250.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Mar-18 100.3937 6.9000 350.00 INE090A08SC6 ICICI BANK LIMITED 9.20% 16-Mar-18 100.4535 6.8684 1500.00 INE756I07498 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.29% 16-Mar-18 100.3269 7.2100 1000.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 19-Mar-18 100.4019 6.7150 200.00 INE033L07EQ5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 8.67% 20-Mar-18 100.2828 6.9847 950.00 INE306N07HU6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 6.67% 20-Mar-18 100.2323 7.1999 700.00 INE033L07ER3 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 8.67% 20-Mar-18 100.2851 6.9850 600.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 126.2782 6.7999 325.00 INE121A07LP8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.99% 20-Mar-18 100.2750 7.3050 150.00 INE918K07987 EDELWEISS FINANCE & INVEST 0.00% 23-Mar-18 133.0663 7.7698 600.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.0723 7.1450 1000.00 INE306N07IA6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.71% 26-Mar-18 100.2781 7.1998 250.00 INE121A07MT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.19% 27-Mar-18 100.1039 7.3050 250.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 100.2168 7.2998 600.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 183.9000 0.0000 7.50 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 170.0000 0.0000 2.50 INE115A07LY2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.18% 29-Jun-18 99.6707 7.5901 500.00 INE217K07398 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED -- 06-Jul-18 95.8394 8.4600 80.00 INE860H07DK4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.65% 20-Jul-18 100.2935 7.8000 1000.00 INE860H07DK4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.65% 20-Jul-18 100.2935 7.9346 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.7335 7.0000 500.00 INE871D07MZ9 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 11.00% 23-Aug-18 101.6287 8.0500 20.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 99.6569 7.2500 300.00 INE848E07AD7 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-18 99.6787 7.2400 550.00 INE848E07AD7 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-18 99.7410 7.1499 100.00 INE053F07975 IRFC 7.15% 16-Sep-18 99.8620 7.2500 1000.00 INE476S08011 GREENKO CLEAN ENERGY PROJECTS 10.00% 30-Sep-18 99.6707 10.6900 400.00 INE163R08041 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION 7.87% 30-Sep-18 99.7787 8.4279 175.00 INE013A079O2 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 04-Oct-18 92.0600 6.5000 14.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.5129 7.3000 18.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.6729 7.4000 1000.00 INE752E07HS4 PGC 8.84% 21-Oct-18 101.0905 7.3000 5.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 06-Nov-18 101.5583 7.3500 150.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 06-Nov-18 101.5583 7.3500 150.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 149.3342 7.8500 300.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 149.3342 7.8500 300.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 149.3043 7.8500 100.00 INE504L07AY7 RELIANCE FINANCIAL LIMITED -- 06-Dec-18 28.8240 7.5000 5.10 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 9.66% 23-Dec-18 101.7965 7.6901 50.00 INE053F09FR6 IRFC 8.45% 26-Dec-18 101.1504 7.3596 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 93.2965 7.1046 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 101.7588 7.9000 250.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 101.7588 7.9000 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 101.6847 7.9000 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 101.6847 7.9000 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 101.7313 7.8600 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 101.7313 7.8600 50.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.4368 7.4900 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.4368 7.4900 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.6725 7.8000 1000.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 92.7512 7.1078 100.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 100.8127 7.8500 500.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.60% 27-Feb-19 100.8021 7.8500 500.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 100.5980 7.8500 250.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 100.5980 7.8503 250.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS 8.40% 14-Mar-19 100.9077 7.5400 110.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 100.6782 7.8100 100.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 20-Mar-19 99.7637 7.8200 100.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.28% 25-Mar-19 99.3550 7.8300 50.00 INE556F09569 SIDBI 7.98% 26-Mar-19 100.7282 7.3500 250.00 INE556F09569 SIDBI 7.98% 26-Mar-19 100.7282 7.3500 250.00 INE752E07EP7 PGC 9.47% 31-Mar-19 102.3204 7.4100 50.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.5229 7.9300 250.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.0551 7.8700 750.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.0551 7.8700 750.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.0894 7.8400 500.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 0.00% 30-Apr-19 149.6325 8.3250 260.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 99.8571 7.8500 250.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 10-May-19 137.0000 0.0000 0.80 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 99.8571 7.8500 250.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS 9.25% 31-May-19 100.0000 9.4582 1000.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.4750 7.0120 13.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.5000 7.4100 250.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 27-Jun-19 99.8933 8.1500 1100.00 INE657N07217 EDELWEISS COMMODITIES SERV 9.70% 28-Jun-19 101.5603 8.4999 100.00 INE248U07AE4 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 25-Jul-19 102.6478 9.1050 100.00 INE523E07DS8 L&T FINANCE LIMITED 8.45% 02-Aug-19 100.3819 8.1300 50.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 99.8791 8.0400 250.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 99.8791 8.0300 250.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Oct-19 121.9800 0.0000 1.00 INE121A07MV4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.20% 24-Oct-19 99.9539 8.2000 50.00 INE121A07MV4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.20% 24-Oct-19 99.9539 8.2000 50.00 INE471Q07067 INDIAN SCHOOL FINANCE COMPANY 13.30% 24-Feb-20 103.3859 12.0055 100.00 INE657N07266 EDELWEISS COMMODITIES SERV -- 15-Apr-20 100.2214 8.3949 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION 8.38% 27-Apr-20 101.2822 7.7300 50.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.0377 7.7100 50.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.41% 24-May-20 111.5104 6.0500 0.70 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 99.3556 7.5001 235.00 INE296A07OZ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 15-Jun-20 99.4105 8.1000 250.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jun-20 130.2163 7.9000 200.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jun-20 130.2163 7.9000 200.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 99.1491 8.2000 50.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 99.1491 8.1997 50.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.2590 7.7100 50.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 98.6717 8.0500 50.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.7507 7.9718 100.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.7507 7.9790 100.00 INE476M07BH9 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 08-Sep-20 98.9800 7.8000 50.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.50% 15-Sep-20 98.6390 8.0500 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.6306 8.2200 1.00 INE572E09478 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.50% 15-Sep-20 98.6390 8.0500 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.9431 7.6200 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.9431 7.6200 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.5170 7.7000 550.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 98.8754 7.6000 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4641 7.6000 1250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4641 7.6000 1250.00 INE905O07028 VIZAG GENERAL CARGO BERTH 8.25% 30-Sep-20 99.7703 8.3310 250.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-20 100.1500 10.0310 114.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.0275 7.3200 3000.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 98.8104 7.5906 1400.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.6682 7.5600 50.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 101.8760 7.4550 1350.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.4480 8.0500 400.00 INE093J07UC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-21 100.0000 0.0000 51.80 INE093J07TZ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-21 100.0000 0.0000 2.50 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 101.1969 7.6000 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 106.6200 8.0600 2.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 99.1597 7.7150 850.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-21 100.1500 10.0491 114.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.1642 7.8000 900.00 INE053F07942 IRFC 6.70% 24-Nov-21 96.9201 7.6300 250.00 INE053F07942 IRFC 6.70% 24-Nov-21 96.9201 7.6300 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.2872 7.6800 300.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 107.5497 6.0500 2.30 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.5849 6.0500 5.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 107.1200 6.0100 21.20 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.7774 7.6447 50.00 INE020B07GG9 REC 7.93% 27-Mar-22 106.8180 6.0500 0.60 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.8676 8.1400 300.00 INE936D07125 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.60% 27-May-22 98.0388 8.1400 100.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 98.5660 7.6500 900.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 97.6189 8.1300 200.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 100.7665 7.4911 200.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 22-Aug-22 110.5000 9.9300 40.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.0947 7.7450 1250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.1697 7.7249 250.00 INE020B08AM8 REC 7.09% 17-Oct-22 97.8365 7.6300 40.00 INE020B08AM8 REC 7.09% 17-Oct-22 97.8365 7.6300 20.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-22 100.1500 10.0611 114.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 98.9721 8.1500 500.00 INE906B07FX6 NHAI 7.11% 05-Nov-22 100.3049 7.0224 1050.00 INE020B08AP1 REC 7.45% 30-Nov-22 98.8512 7.7300 1400.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 105.0472 7.9500 1.00 INE020B07GW6 REC 7.22% 18-Dec-22 105.0500 6.0100 16.40 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 30-Dec-22 98.7700 8.1500 16.30 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION 7.19% 04-Jan-23 104.8007 6.0500 3.00 INE235P07811 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.15% 16-Jan-23 100.0000 8.1500 850.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 104.8237 6.0500 1.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 102.9263 8.4700 500.00 INE053F07561 IRFC 7.18% 19-Feb-23 104.9900 6.0200 300.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 103.3203 6.0500 2.00 INE945S07082 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-23 101.0650 8.5200 300.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.8596 7.9500 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.3978 8.3500 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.8769 8.2200 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.6806 8.8700 259.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.9200 8.7846 19.60 INE733E07JI1 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 119.0293 6.0500 1.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-23 100.1500 10.0686 114.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.14% 25-Oct-23 109.9598 6.0500 5.00 INE848E07542 NHPC LIMITED 8.43% 02-Nov-23 110.2124 6.0500 1.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION 8.43% 16-Nov-23 110.2499 6.0500 1.00 INE092T08AU2 IDFC BANK LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.5400 9.0500 8.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 110.8906 6.0500 1.80 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 103.4155 8.4700 500.00 INE945S07090 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-24 101.0650 8.5500 340.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 104.0900 10.0587 1.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-24 100.1500 10.0717 114.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8861 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 104.0500 8.2114 250.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 102.4500 7.8400 1.00 INE945S07108 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-25 101.0650 8.5800 360.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION 8.70% 14-May-25 104.9100 7.7800 3.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 106.7500 9.4469 7.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.07% 01-Oct-25 107.9111 5.7665 2000.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-25 100.1500 10.0746 114.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 100.0000 7.8200 50.00 INE906B07EM2 NHAI 7.04% 09-Mar-26 106.2202 6.0500 5.00 INE906B07EN0 NHAI 7.29% 09-Mar-26 106.2202 6.0500 0.90 INE053F07892 IRFC 7.29% 22-Mar-26 106.2432 6.0500 3.10 INE945S07116 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-26 101.0650 8.5900 400.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.5621 7.9500 1536.00 INE752E07KX8 PGC 7.93% 20-May-26 100.3144 7.8600 2.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.8000 8.4700 10.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 18-Jul-26 106.2500 8.9014 2.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.8520 8.3500 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.5121 8.8500 700.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.3415 8.8500 450.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9800 10.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION 7.65% 22-Sep-26 99.7966 7.6700 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.5076 8.3500 93.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 15-Oct-26 111.2750 6.0500 1.50 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.1500 10.0776 114.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION 8.16% 25-Nov-26 114.1633 6.0500 2.80 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 8.00% 04-Dec-26 106.1280 9.0000 300.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.6988 7.6700 100.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 115.3270 6.0500 0.60 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 114.0562 6.0500 0.90 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 114.7504 6.0500 0.30 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 100.2611 7.8950 100.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 100.2611 7.8950 100.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 99.6200 7.8829 505.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 100.3200 8.4038 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-27 102.8076 7.8600 89.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 99.9800 9.6600 39.00 INE945S07124 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-27 101.0650 8.6100 420.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 98.7900 7.7400 100.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 36.4367 7.8100 550.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 99.9000 8.4968 5.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 98.7048 8.3350 70.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 96.4642 8.0000 100.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.2700 8.2562 5.00 INE752E07OG5 PGC 7.20% 09-Aug-27 96.1426 7.7700 1900.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 100.2761 8.2915 550.00 INE752E07KM1 PGC 8.85% 19-Oct-27 106.5840 7.8500 50.00 INE752E07MB0 PGC 8.93% 20-Oct-27 107.1188 7.8500 150.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-27 100.1500 10.0800 114.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.9753 8.0132 538.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.00% 30-Nov-27 102.4700 8.8200 3.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 99.2800 7.8000 61.00 INE020B07GX4 REC 7.38% 19-Dec-27 109.7115 6.0500 1.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 109.6094 6.0500 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 110.7743 6.0500 1.40 INE053F07579 IRFC 7.34% 19-Feb-28 109.5373 6.0500 1.00 INE053F07595 IRFC 7.04% 23-Mar-28 107.3570 6.0500 2.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.4808 7.8350 10.00 INE020B07GZ9 REC -- 25-Mar-28 107.3771 6.0500 1.40 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-28 102.8660 7.8600 150.00 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.19% 28-Mar-28 108.4439 6.0500 1.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION -- 28-Mar-28 107.3237 6.0500 1.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 118.1142 6.0500 1.00 INE906B07DB7 NHAI 8.48% 22-Nov-28 118.9398 6.0500 3.00 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 120.3045 6.0500 2.30 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.3045 6.0500 0.60 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.73% 22-Jan-29 121.1212 6.0500 0.50 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 119.3359 6.0500 3.00 INE053F07686 IRFC 8.65% 18-Feb-29 118.5784 6.0500 2.00 INE053F07744 IRFC 8.88% 19-Mar-29 120.5236 6.0500 1.00 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 8.80% 20-Mar-29 119.8446 6.0500 1.00 INE020B07IG5 REC 8.88% 26-Mar-29 120.5752 6.0500 1.50 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-29 102.7565 7.9000 250.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 119.8875 6.0500 4.70 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Mar-29 119.8875 6.0500 0.40 INE752E07LR8 PGC 9.30% 04-Sep-29 111.4000 7.7700 233.00 INE087P08038 SR 9.35% 27-Dec-27 100.0300 9.3527 250.00 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.75% -- 100.2000 8.9800 2.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 99.8900 7.7505 1.00 INE752E07MH7 PGC 8.20% 23-Jan-30 102.0648 7.9200 50.00 INE752E07MK1 PGC 8.15% 09-Mar-30 102.4425 7.8200 300.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 110.6471 6.0500 1.00 INE053F07801 IRFC 7.28% 21-Dec-30 110.7877 6.0500 2.40 INE053F07835 IRFC 7.53% 21-Dec-30 110.8019 6.0500 2.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.4329 6.0520 100.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 111.4329 6.0500 7.80 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.49% 21-Jan-31 112.7025 6.0500 1.40 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.74% 21-Jan-31 112.7026 6.0500 0.60 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.64% 08-Feb-31 111.8383 6.0500 8.70 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 111.8924 6.0500 5.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 111.9283 6.0500 2.90 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 111.9283 6.0500 0.50 INE053F07900 IRFC 7.64% 22-Mar-31 111.5613 6.0500 2.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.5303 6.0500 10.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.5304 6.0500 0.90 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 98.5000 10.2579 620.50 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.70% 30-Mar-31 98.5000 10.2049 510.70 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 98.5000 10.3108 239.70 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.70% 04-Jul-31 98.5000 10.2159 144.20 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.70% 26-Sep-31 98.5000 10.2063 228.70 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.2074 7.8200 2200.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 100.9289 7.7444 10.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 99.4800 7.7400 5.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.3800 8.2900 35.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 115.7173 5.7979 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 115.7526 5.7980 1078.60 INE787H07180 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE -- 26-Mar-33 109.9855 6.0500 1.30 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 126.1577 6.0500 0.80 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 127.2784 6.0500 5.40 INE053F07843 IRFC 7.50% 21-Dec-35 112.8671 6.0500 20.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.50% 23-Jan-99 124.4811 6.0500 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.4569 11.5000 1.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.7606 8.9600 750.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.85% PERPETUAL 101.1000 9.6500 500.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 99.5000 8.7100 250.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 100.5200 10.0891 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 98.8111 11.4500 221.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.2787 8.7400 200.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 102.6893 10.0648 100.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.2872 9.0500 50.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.6650 9.1700 37.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% PERPETUAL 104.6000 9.9100 31.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.2699 8.6000 15.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.7000 8.4153 7.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 101.4600 11.5000 4.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 100.5800 8.5000 3.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV -- PERPETUAL 102.6500 8.3400 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.1333 9.1000 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.4199 8.7000 50.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.2699 8.6000 15.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE