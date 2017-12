TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 4

Dec 4 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 34737.00 NSE 44590.70 ============= TOTAL 79327.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07285 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 29-Dec-17 113.4900 9.2500 7.50 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 28-Jan-18 100.3200 6.4000 350.00 INE916DA7LM6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.60% 27-Feb-18 100.2900 6.9000 250.00 INE015L07071 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION 10.02% 04-Jun-18 100.5100 9.2500 155.00 INE871D07MZ9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 11.00% 23-Aug-18 102.1400 7.6000 200.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 24-Aug-18 99.8484 7.4700 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.2100 6.8100 750.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 103.9300 6.9700 100.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.7000 8.0500 200.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.5000 9.5800 0.10 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.2300 7.0000 750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.7300 7.2200 50.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.1300 7.2200 250.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-19 100.0700 7.5700 150.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.0400 7.8700 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.6400 7.5300 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.1700 7.5000 100.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.8500 7.5800 250.00 INE261V07013 K WORLD ESTATE PRIVATE LIMITED 16.40% 30-Jun-20 100.0000 - 30.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 0.80 INE531U07029 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE LIMITED 18.00% 15-Jul-20 100.0000 - 50.00 INE531U07037 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Jul-20 100.0000 - 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.9300 7.2000 1500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.4300 7.6200 300.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3700 7.2200 250.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.08% 21-Dec-20 99.6700 7.2000 1000.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 99.7000 7.2500 1000.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.5600 7.2200 4000.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.4600 8.3400 1275.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 102.4077 7.3000 150.00 INE514E08928 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 25-Feb-21 105.2228 7.2500 50.00 INE477A07274 CANFIN HOMES LIMITED 7.64% 28-Feb-21 99.9800 7.6500 150.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 102.7000 7.8000 100.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.47% 31-Mar-21 106.2600 7.2500 50.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 103.6000 8.9200 1.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.4600 8.5000 500.00 INE972T07043 SINTEX PREFAB AND INFRA LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.1600 10.3800 125.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.5400 5.9000 8.50 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.2900 7.3700 50.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.1200 8.4300 2425.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 180.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 99.4300 7.4000 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.2800 7.5300 100.00 INE265Y07026 AZEEM INFINITE DWELLING INDIA PVT 12.00% 22-Aug-22 100.0000 12.3500 826.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 100.0500 7.4500 300.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 102.0000 8.7300 4200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL LIMITED 8.45% 12-Jun-23 102.2900 7.9000 1000.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 102.5000 8.6900 200.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.5000 11.7000 1.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.0200 7.5800 4000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.8000 10.9500 456.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9300 9.8500 700.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.3800 8.3700 1000.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 100.1000 7.8000 80.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.6300 8.8200 13.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.8500 8.3700 1000.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 105.9600 9.0000 9.50 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.6000 8.6900 13.90 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.5700 8.1700 4.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.7200 8.1000 250.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.2700 8.4400 14.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.5000 8.2200 1.00 INE039A09PJ2 IFCI LTD 10.10% 08-Oct-27 100.0000 10.0800 3.40 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.0000 9.8100 1.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.6400 62.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.4400 6.0800 16.50 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 123.8700 5.7400 0.80 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.6000 8.4900 600.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.7800 8.6000 34.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.9000 9.9800 18.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 99.8000 10.0700 2.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 100.0000 7.7400 500.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 100.2300 10.1700 250.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 111.5200 3.8500 200.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.8900 8.5700 945.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.5500 10.7900 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.3700 9.7700 7.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.7100 9.5800 6.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.2500 9.5000 5.00 NSE === INE918K07CJ8 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 22-Dec-17 128.1390 9.0000 10.00 INE918K07CK6 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 22-Dec-17 127.5100 9.0000 5.00 INE093J07BB1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Dec-17 162.7100 0.0000 3.50 INE241O07176 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 05-Jan-18 109.6700 7.9000 37.00 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Jan-18 162.1600 0.0000 5.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 100.2662 6.7371 250.00 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.2218 6.5903 37.00 INE660A07JF0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.50% 29-Jan-18 100.2845 7.0599 100.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.3050 6.4899 37.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.2348 6.7297 150.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.2976 6.3429 20.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-18 100.9238 6.8418 10.80 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 100.1464 6.9000 1490.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 26-Feb-18 100.1610 6.5999 1250.00 INE916DA7LM6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.60% 27-Feb-18 100.2853 6.9000 250.00 INE918K07169 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 28-Feb-18 132.5330 7.9000 20.50 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Mar-18 132.1680 7.9000 9.50 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.4230 6.4102 57.00 INE804I07A79 ECL FINANCE LIMITED - 30-Mar-18 106.1350 7.9000 13.00 INE804I07R21 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-18 118.6120 7.9000 12.20 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 101.5054 7.1087 9.90 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-May-18 182.5000 0.0000 7.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 24-May-18 180.6580 0.0000 7.50 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Jun-18 160.5000 0.0000 10.50 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 08-Jun-18 179.8050 0.0000 5.50 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0180 7.1600 150.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0180 7.1600 150.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0188 7.1601 4100.00 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-18 102.2044 7.1192 1.50 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.45% 06-Jul-18 99.9942 9.0414 640.00 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-18 102.5129 7.1725 5.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9061 6.9000 45.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0938 7.2000 500.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0938 7.2795 500.00 INE310L07423 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-18 102.8767 7.1748 9.00 INE915D07QA8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 21-Aug-18 123.1300 - 5.50 INE871D07MZ9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 11.00% 23-Aug-18 102.1444 7.6000 200.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 24-Aug-18 99.8484 7.4688 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.9568 6.8000 110.00 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Sep-18 145.5000 0.0000 12.50 INE310L07431 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-18 103.2464 7.1767 9.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.0022 6.7160 2.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Oct-18 130.8410 0.0000 5.50 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.6500 8.9400 4.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.9555 6.8500 340.00 INE148I07IB0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 07-Dec-18 100.0500 7.4281 1000.00 INE756I07AT9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.63% 17-Jan-19 100.0952 7.5098 250.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.6985 8.0500 200.00 INE580B07406 GRUH FINANCE LIMITED 7.54% 15-Mar-19 100.1966 7.5031 50.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.2588 7.3850 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.2282 7.0000 750.00 INE013A07Q76 RELIANCE CAPITAL LIMITED 01-May-19 130.8240 0.0000 4.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 30-May-19 118.6449 35.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.0357 7.8700 250.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 17-Jun-19 100.0394 7.7688 150.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED -- 08-Jul-19 107.5490 9.0000 1.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 28-Aug-19 115.1768 45.30 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.6443 7.5300 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.6443 7.5300 250.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 100.7397 8.6000 3.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Nov-19 124.0000 0.0000 1.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.3464 7.4000 200.00 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.8526 7.5800 250.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 20-Dec-19 110.9697 14.8196 1.10 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.35% 22-Jan-20 100.1749 7.2599 20.00 INE604U07032 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 8.52% 21-Mar-20 100.0130 8.7875 70.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.1154 7.1700 2.00 INE310L07639 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-20 108.5510 7.7202 4.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.0168 7.1968 5.00 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-20 108.8551 7.7211 8.10 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3656 7.2200 250.00 INE027E07584 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 11-Dec-20 100.0000 7.8438 750.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.08% 21-Dec-20 99.6701 7.2000 1000.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 99.6985 7.2500 1000.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 102.8885 7.2200 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 102.8885 7.2200 100.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 101.3500 8.0300 3.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 106.4171 7.3250 100.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 106.4171 7.3250 100.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 104.2971 7.2000 80.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 104.2971 7.2000 80.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 102.4077 7.3000 150.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 103.2245 7.1505 150.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 103.2245 7.1500 150.00 INE514E08928 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 25-Feb-21 105.2228 7.2500 50.00 INE477A07274 CANFIN HOMES LIMITED 7.64% 28-Feb-21 99.9800 7.6541 200.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.1791 7.5800 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.1791 7.5800 100.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 102.7021 7.8000 100.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 105.4440 7.2000 50.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 105.4440 7.2000 50.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.47% 31-Mar-21 106.2552 7.2500 50.00 INE572O07BH1 ECAP EQUITIES LIMITED 25-May-21 100.0000 0.0000 1.00 INE972T07043 SINTEX PREFAB AND INFRA LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.1557 10.3750 125.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.6086 7.4000 250.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.6086 7.4000 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2910 7.3400 1100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD- 21-Dec-21 99.7602 7.2600 1500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.2920 7.3700 5750.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.1131 5.9300 7.50 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-22 139.2138 7.9900 150.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-22 139.2138 7.9900 150.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 99.4348 7.4000 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.2830 7.5300 100.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.1539 7.4600 150.00 INE013A074P0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.83% 13-Oct-22 99.9500 8.8261 2.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 100.0000 7.4449 1900.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.85% 30-Dec-22 99.7005 7.9200 150.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.3917 8.3564 310.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.2865 7.9000 1000.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.8000 8.6217 26.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.6800 8.6200 13.80 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 102.5000 8.6900 2030.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 105.8800 8.0500 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.9000 7.5500 0.50 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.6500 8.2270 433.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.7000 10.8200 4.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.5997 8.2450 300.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.5997 8.2450 300.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.7183 8.1000 250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 98.4500 7.7178 17.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.2700 8.4400 14.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 97.3968 7.6800 500.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.5014 8.2300 111.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.9000 8.3500 2.00 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 96.9500 10.6000 2.50 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.3900 7.8684 2376.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0000 8.0200 7.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.0000 9.7192 55.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 120.2704 5.9600 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.2662 7.7300 50.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.5958 8.5000 600.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.4642 8.5000 500.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 101.6686 9.7500 500.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 100.3420 8.9500 250.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 102.5100 10.8000 10.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 106.0000 9.1500 2.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 100.9653 7.7344 30.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 123.9700 6.1000 1.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 99.1778 9.2000 2500.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.4200 8.8600 750.00