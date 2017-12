TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 5

Dec 5 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25005.10 NSE 48054.20 ============= TOTAL 73059.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE019A07381 JSW STEEL LTD 9.62% 23-Dec-17 100.0800 7.2700 1450.00 INE916DA7LP9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.17% 29-Jan-18 100.1600 6.8700 1000.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 99.0000 6.3500 200.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.3300 6.6500 500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0900 6.5000 500.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.3300 6.5000 1500.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 23-Feb-18 100.1000 6.8500 1000.00 INE918K07169 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 28-Feb-18 132.3200 9.0000 9.50 INE804I07XA9 ECL FINANCE LTD 0.00% 13-Mar-18 131.9100 9.0000 6.50 INE918K07987 EDELWEISS FINANCE N INVESTMENTS LTD 0.00% 23-Mar-18 132.4066 7.8300 600.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.3900 7.1800 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0200 7.1600 1000.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS PVT 13.00% 27-Jun-18 105.2100 2.50 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.0900 7.3100 1600.00 INE477L07461 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 21-Dec-18 126.5800 8.2500 24.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.2600 7.4000 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.7300 7.0700 650.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.3600 7.3900 1100.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.1700 7.0000 500.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.2300 7.3900 250.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 99.7000 7.0200 2000.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.3500 10.4400 0.90 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.50% 03-Jan-20 99.5500 7.7500 250.00 INE916DA7MZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 24-Apr-20 105.9500 7.6700 80.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.7900 7.6000 500.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 100.2000 7.3400 1.00 INE931Q08035 PROMONT HILLSIDE PRIVATE LIMITED 8.40% 26-Jun-20 99.7600 8.4600 560.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED 0.00% 10-Jul-20 104.4800 8.1000 300.00 INE476M07BG1 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.70% 20-Jul-20 99.6400 7.8200 400.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.8900 7.6300 4.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.7600 7.2500 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3400 7.2400 1250.00 INE027E07584 LNT FINANCE LIMITED 7.85% 11-Dec-20 100.0000 7.8500 450.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.1800 7.5800 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.4700 7.9500 5.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LTD 10.70% 30-Sep-21 100.5800 10.7500 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 21-Dec-21 99.3600 7.3800 50.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.7900 8.9000 500.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 180.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.28% 10-Jun-22 98.9200 7.5500 150.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 98.8700 7.7800 250.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 103.1500 9.8400 8.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 100.0200 7.1700 500.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 105.5900 5.9000 13.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 105.1200 7.6000 100.00 INE281G07053 JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST 6.82% 25-Mar-23 103.5747 6.0000 0.50 INE031A07873 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.03% 28-Mar-23 104.9700 5.9000 12.00 INE515Q08051 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE LTD 13.99% 15-May-23 100.1500 99.10 INE197T07021 RENAISSANCE INDUS INFRA PRIVATE LTD14.50% 21-Sep-23 103.6900 5.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 104.9500 8.6600 10.00 INE105N07159 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-24 100.4287 8.3500 150.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.4000 10.0000 0.50 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 99.8000 11.8700 1.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.3700 8.8200 20.00 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-24 100.4498 8.3500 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.8000 10.9500 453.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE105N07175 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-25 100.4800 8.3500 150.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-25 100.5029 8.3500 100.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 104.1900 8.1900 1.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.0000 8.9800 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.6300 8.4100 1000.00 INE053F07892 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.29% 22-Mar-26 105.6300 6.1500 2.10 INE105N07191 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-26 100.5283 8.3500 150.00 INE105N07209 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-26 100.5519 8.3500 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.7300 6.0000 0.60 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 98.5700 7.7000 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 97.4000 7.6800 150.00 INE039A09PJ2 IFCI LTD 10.10% 08-Oct-27 99.9700 10.0900 2.40 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.3100 7.9300 3.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.5000 9.7500 2.60 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 110.3200 5.9500 8.90 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 111.2100 6.0000 0.70 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.0000 9.6600 18.10 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 119.8500 5.9000 19.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 122.2700 5.6300 1.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 120.6400 5.9000 21.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 120.0300 5.9000 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.5700 5.9500 2.40 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 119.7700 5.9800 3.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 120.8100 5.9000 50.50 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 99.9000 7.7500 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.6000 6.0000 0.30 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.9500 9.3200 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.8900 8.5700 945.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 102.7900 11.1000 15.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 99.5000 11.0700 5.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.5300 9.0200 4.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 98.6700 11.5000 2.00 NSE === INE871D07OV4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL - 20-Dec-17 117.6296 7.5500 500.00 INE915D07PH5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Dec-17 167.4400 - 50.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 99.5325 6.3500 135.90 INE916DA7LP9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.17% 29-Jan-18 100.1648 6.8700 1000.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 99.0010 6.3500 200.00 INE261F09EC0 NABARD 0.00% 01-Feb-18 99.0010 6.3500 177.00 INE093J07BA3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Feb-18 154.8710 0.0000 2.50 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.3076 6.4800 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.3076 6.4800 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.3079 6.5050 150.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.3334 6.6502 500.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.3960 6.6250 250.00 INE093J07BE5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 16-Feb-18 154.1460 0.0000 2.50 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.2935 6.3426 22.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 23-Feb-18 100.1030 6.8500 1000.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.4880 6.6001 500.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.4627 6.6000 250.00 INE071G07215 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 05-Mar-18 126.4167 6.9099 190.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.5199 6.5100 63.00 INE093J07BV9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-Mar-18 168.2380 0.0000 2.50 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 20-Mar-18 113.2610 0.0000 2.50 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 125.7830 6.6999 75.00 INE476M07370 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 22-Mar-18 100.5088 7.1149 270.00 INE526S07239 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 13-Apr-18 100.3871 7.5299 45.00 INE526S07031 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 13-Apr-18 100.3544 7.3800 32.00 INE093J07CG8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 19-Apr-18 153.3510 0.0000 5.50 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.5236 7.2501 310.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.34% 27-Apr-18 100.5766 6.6963 7.00 INE093J07CJ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-May-18 170.4450 0.0000 5.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.3873 7.1800 250.00 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Jun-18 162.0000 0.0000 10.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0120 7.1700 2500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0120 7.2931 1000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0232 7.1501 950.00 INE523E07DR0 L&T FINANCE LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.3991 7.5500 500.00 INE523E07DR0 L&T FINANCE LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.3991 7.6460 500.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 102.3097 7.3000 48.00 INE093J07CU9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Aug-18 167.3500 0.0000 2.50 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.7163 7.3000 39.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 102.9811 6.8000 10.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.0871 7.3100 1600.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-18 101.6691 6.7500 148.80 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.6440 7.2900 250.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.7522 8.0000 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.1000 8.5500 1.00 INE093J07GB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-19 138.3500 0.0000 2.50 INE093J07HF9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Mar-19 147.0000 0.0000 6.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.28% 25-Mar-19 99.8505 7.3900 240.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 99.6954 7.0200 2000.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.50% 28-Mar-19 99.0429 99.00 INE093J07IP6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 30-Apr-19 141.2000 0.0000 2.50 INE013A07Q76 RELIANCE CAPITAL LIMITED 01-May-19 129.6300 0.0000 4.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.0240 7.4800 50.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jun-19 131.0330 0.0000 10.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 17-Jun-19 100.0393 7.7687 100.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Jun-19 127.2950 0.0000 3.50 INE093J07MK9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 05-Jul-19 127.8420 0.0000 1.50 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 19-Jul-19 143.6000 0.0000 5.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD 19-Jul-19 134.2200 0.0000 2.50 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.4413 8.1075 30.00 INE523E07DK5 L & T FINANCE LTD 8.65% 20-Aug-19 101.2983 7.8000 150.00 INE523E07DK5 L & T FINANCE LTD 8.65% 20-Aug-19 101.2983 7.8000 150.00 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 138.1179 7.4742 250.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 102.1117 7.3500 1.00 INE093J07NH3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 22-Oct-19 131.0000 0.0000 0.50 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.05% 25-Oct-19 100.6220 7.6800 450.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.3664 7.3890 200.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 99.7400 8.6500 1.00 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.50% 03-Jan-20 99.5512 7.7500 250.00 INE093J07OQ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 06-Feb-20 116.2130 0.0000 2.50 INE093J07ON9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Feb-20 119.3500 0.0000 1.50 INE936D07109 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 7.33% 28-Feb-20 99.3006 7.6850 100.00 INE093J07OX8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Mar-20 115.2150 0.0000 5.00 INE093J07OZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Mar-20 117.9290 0.0000 5.00 INE604U07032 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED SR-I 8.52% 21-Mar-20 100.0131 8.7875 50.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.3276 7.5811 100.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.7894 7.6000 500.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 102.8052 7.5869 100.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 130.4340 7.5700 250.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 130.4340 7.5700 250.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 29-Jun-20 103.3280 7.6421 250.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED 10-Jul-20 104.4790 8.1000 450.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED 10-Jul-20 104.4790 8.1000 150.00 INE936D07117 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 7.40% 29-Jul-20 99.2811 7.6879 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3413 7.2300 1250.00 INE027E07584 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 11-Dec-20 100.0648 7.8300 200.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.08% 21-Dec-20 99.6446 7.2100 500.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.08% 21-Dec-20 99.6446 7.2100 250.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.6594 8.1327 215.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.1791 7.5800 50.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 106.6050 7.9100 200.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 103.7562 7.5500 1.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 100.6099 7.3500 500.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 100.6099 7.3500 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 102.9140 7.9608 200.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.4043 7.9700 95.10 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 100.5800 10.7500 100.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 103.8777 8.4851 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD- 21-Dec-21 99.3621 7.3800 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.4631 7.3200 100.00 INE700A07048 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED SR- 8.88% 27-Jan-22 101.0353 8.7500 750.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.4858 8.1328 25.00 INE936D07125 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD7.60% 27-May-22 99.0701 7.8449 150.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 98.9165 7.5500 150.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.4400 7.8500 15.00 INE936D07133 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD7.65% 29-Aug-22 99.1396 7.8552 100.00 INE121A07OB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.00% 28-Nov-22 100.0000 8.0000 100.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 99.9500 7.4571 2320.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 100.0300 7.4375 1750.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 105.4114 5.9400 16.00 INE936D07141 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD7.65% 29-Dec-22 99.1367 7.8555 100.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.3032 8.3800 2500.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.4535 5.9300 250.00 INE936D07158 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD7.67% 28-Feb-23 98.8118 7.9500 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 105.1229 7.6000 100.00 INE031A07873 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.03% 28-Mar-23 104.7837 5.9400 24.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.4629 7.5200 600.00 INE936D07166 RELIANCE UTILITIES AND POWER PRIVA 7.70% 29-Jun-23 98.7933 7.9657 100.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.8458 7.3600 50.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.17% 05-Jul-23 100.8536 7.3549 80.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.6148 8.6350 102.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.5800 8.6700 18.50 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 105.0100 8.1190 1049.00 INE105N07159 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-24 100.4287 8.3500 150.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 99.7500 11.8800 1.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.0000 7.5791 5000.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.4400 8.8100 20.00 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-24 100.4498 8.3500 150.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.88% 30-Oct-24 99.3000 8.0000 5.80 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 104.2940 7.6650 50.00 INE848E07666 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-24 104.2940 7.6647 45.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 106.0150 7.7000 200.00 INE105N07175 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-25 100.4773 8.3500 150.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-25 100.5029 8.3500 100.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 99.9300 7.8400 15.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.4040 8.4500 595.00 INE540P07160 U.P. INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.3300 8.3200 46.00 INE105N07191 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-26 100.5283 8.3500 150.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.2800 8.9800 40.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 101.9500 10.7700 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.6667 8.5000 295.60 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.9748 7.7800 200.00 INE105N07209 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-26 100.5519 8.3500 100.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 98.5656 7.7000 400.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 98.5656 7.7001 300.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 97.1276 7.7000 350.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.2400 8.4488 6.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 97.1276 7.7000 350.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 97.3976 7.6800 150.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.5900 8.2162 110.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 96.7860 7.6900 150.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 96.7860 7.6900 150.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 97.6037 7.6895 500.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 97.6037 7.6900 1000.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.5400 8.4050 20.00 INE217K07AX0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.98% 13-Oct-27 99.9300 8.9780 2.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.20% 15-Oct-27 100.0710 8.1900 144.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0000 8.3421 2.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.9400 8.0300 10.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 100.0000 7.6440 182.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD RESET 22-Aug-28 103.2916 8.0149 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 119.4987 5.9400 38.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 120.2914 5.9400 42.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 119.7696 5.9300 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 120.4042 5.9450 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.4790 7.7000 100.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 104.9252 9.3000 500.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.7915 8.9000 500.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.7400 8.4700 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.6868 11.1500 2.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 108.3286 7.7700 1.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 101.1500 7.7130 30.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 99.6200 7.7300 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.8675 8.3800 106.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 99.9009 7.7500 400.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange