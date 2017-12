TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 6

Dec 6 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22409.50 NSE 69117.00 ============= TOTAL 91526.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523H07494 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 22-Dec-17 110.7000 8.8000 265.00 INE248U07285 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 29-Dec-17 113.5500 9.2500 5.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 99.5100 7.1900 54.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.3400 6.6000 750.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.76% 28-Mar-18 100.1200 7.0000 200.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0100 7.1700 1750.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS PVT 13.00% 27-Jun-18 106.9600 4.20 INE916DA7LO2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.40% 20-Jul-18 100.4400 7.4200 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.8900 6.9000 2650.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED 8.32% 31-Jul-18 100.7700 6.9000 200.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.8100 6.9000 750.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.6610 7.5600 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.1200 6.7700 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.2100 6.8000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 102.2000 6.9100 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 100.8200 6.9300 250.00 INE001A07PW9 HDFC LIMITED 7.40% 22-Nov-18 100.0700 7.3000 250.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 101.6500 7.3500 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.1500 7.0000 2000.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.1700 7.0000 500.00 INE522D07933 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 9.80% 28-Jun-19 101.2270 8.8500 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.0700 7.1900 400.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.2900 6.8000 500.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.1800 6.8200 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.2900 7.6000 250.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 99.9500 7.0800 500.00 INE027E07469 LNT FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 99.8000 7.9000 250.00 INE691I07EE2 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 7.50% 21-Sep-20 98.9700 7.9000 250.00 INE752E07FZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 29-Sep-20 103.6300 7.3000 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.2900 7.2500 1250.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 103.1600 7.5900 250.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 101.8900 8.4500 100.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.0500 9.1800 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.8900 7.3300 150.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 180.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 20-Sep-22 99.0900 8.7700 500.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 100.0500 7.4400 750.00 INE523E08NH8 LNT FINANCE LIMITED 9.80% 21-Dec-22 106.0500 8.3900 2.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 101.6500 8.3600 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL LTD 8.45% 12-Jun-23 102.2800 7.9000 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 112.3300 0.0000 2.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 101.9100 8.3400 100.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 103.0500 9.3600 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.8000 10.9500 453.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.3800 9.5200 17.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 15-Nov-24 99.6000 8.0600 10.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.0500 8.9600 305.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.1300 8.3500 450.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 103.4400 7.7100 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.8200 8.4700 85.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.5300 8.2300 20.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 96.5900 7.7000 1000.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.0000 8.5000 100.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 105.0000 11.7500 0.50 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.0000 9.7500 1.60 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 23-Nov-27 99.6200 7.8000 1000.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 103.9900 7.7100 50.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.6700 3.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.2800 6.0800 10.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 122.6900 5.8700 0.20 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.5900 8.5000 250.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.9300 5.9100 9.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 113.0500 5.9000 100.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 127.5100 5.9600 69.50 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.4000 8.0900 7.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 103.0500 11.0200 3.00 NSE === INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 99.5602 6.4500 54.00 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Jan-18 162.2700 0.0000 0.90 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.1118 6.5100 1500.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.2067 6.3104 1.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.3372 6.6000 500.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.3264 6.5000 700.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.3264 6.5000 700.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.4813 6.5000 1500.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.4813 6.5000 1500.00 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 15-Mar-18 116.4514 7.3000 900.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0120 7.1700 2000.00 INE916DA7LO2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.40% 20-Jul-18 100.4378 7.4200 500.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.7670 6.9000 200.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.8922 6.9000 850.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.8144 6.9000 1000.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 22-Aug-18 100.3925 7.2500 1500.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 22-Aug-18 100.3925 7.2500 1500.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.3255 7.3500 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.2070 6.8000 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.2070 6.8000 250.00 INE918K07AD5 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 01-Oct-18 150.0000 0.0000 0.90 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2030 6.9100 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.8229 6.9300 250.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Oct-18 130.4000 0.0000 4.50 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.7609 7.3500 1500.00 INE334L08025 UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED 9.65% 16-Nov-18 100.7396 9.0000 1500.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.8500 8.9100 15.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.0697 7.3000 250.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.0712 7.3000 500.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 149.3430 7.3349 1500.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 102.4880 6.9000 500.00 INE915D07XG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 24-Dec-18 107.2200 - 1000.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.1062 7.0800 1390.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.7000 8.0000 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.7178 7.0800 340.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 101.6526 7.3500 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.1539 7.0011 2000.00 INE522D07933 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 28-Jun-19 101.2270 8.8500 400.00 INE140A07237 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 15-Jul-19 101.9959 8.0200 49.00 INE334L07076 UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED 30-Jul-19 102.3159 9.1000 800.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 22-Aug-19 101.4166 7.8190 300.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.05% 25-Oct-19 100.6299 7.6750 450.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 131.1514 8.8099 83.00 INE428Q08057 SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITE - 06-Dec-19 100.4232 10.2500 500.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Mar-20 105.0599 7.6400 350.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Mar-20 105.0599 7.6400 350.00 INE657N07183 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.00% 17-Apr-20 103.1903 8.3336 50.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 161.9828 9.3915 12.00 INE108N07021 QUALITY CARE INDIA LIMITED 2.70% 26-Apr-20 102.8021 9.2300 12.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 99.7964 7.9000 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.7014 7.2500 1.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 98.5100 9.6467 1.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.5708 7.3000 500.00 INE691I07EE2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 21-Sep-20 98.9686 7.9000 250.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.5708 7.3071 500.00 INE752E07FZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 29-Sep-20 103.6314 7.3000 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.2925 7.2500 1500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.2921 7.2500 250.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.7963 7.6000 500.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.7963 7.6000 500.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.1129 7.6000 500.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.1129 7.6000 500.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.9321 6.9700 1000.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.08% 21-Dec-20 99.5388 7.2500 750.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.08% 21-Dec-20 99.5388 7.2500 750.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 102.8566 7.2300 300.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 102.8566 7.2300 300.00 INE093J07TR9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED- 31-Jan-21 100.0000 0.0000 10.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 103.1610 7.5877 500.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 25-Mar-21 100.0700 8.1314 4950.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.3493 7.2800 250.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.3493 7.2800 250.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.7076 7.7262 300.00 INE334L07167 UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED 12.35% 05-Aug-21 101.9280 8.9000 2000.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 100.6555 7.3350 1500.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 100.6099 7.3500 500.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 101.8919 8.4500 100.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.5653 7.6200 250.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.5653 7.6200 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2184 7.3650 250.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 103.8977 8.4700 50.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.4374 7.3498 250.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.4374 7.3500 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.8901 7.3300 150.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.7800 7.8350 20.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.3220 7.5200 150.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.3220 7.5200 150.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 98.9284 7.6500 50.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 98.9284 7.6500 50.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.2695 7.4300 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.2695 7.4300 500.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 99.3694 7.5000 470.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 100.0000 7.4450 3350.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 100.0300 7.4371 750.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.2596 5.9600 10.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.4761 5.9250 250.00 INE953L08055 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 14.20% 19-May-23 104.3400 13.0000 10.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.2845 7.9000 100.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.8293 7.3800 200.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.0000 7.5800 3854.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 15.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 103.4030 7.7999 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 103.6830 7.7300 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 103.6830 7.7300 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.7286 7.8000 110.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.1305 7.8000 50.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 99.9400 7.8400 40.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 103.4438 7.7100 50.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 102.5000 8.6597 17.50 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 100.5476 7.7600 15.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 98.5662 7.7000 450.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 98.5662 7.7000 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.5300 8.2300 20.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 96.5858 7.7000 1250.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 96.6513 7.6900 250.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 100.2500 8.3000 120.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.3800 7.8705 290.00 INE244L08018 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMIT 8.45% 08-Nov-27 99.8500 8.4700 5.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.8500 8.3700 20.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0100 8.0100 170.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 23-Nov-27 99.6209 7.8000 1050.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 23-Nov-27 99.3517 7.8400 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.2982 5.9600 7.70 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 103.9883 7.7100 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.4718 5.9600 19.50 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 118.9826 5.9600 3.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 119.8492 6.0000 1.50 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 99.0894 8.7700 500.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.5948 8.5000 250.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 102.3600 8.3200 50.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8400 8.4600 20.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 103.4000 10.9210 3.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.3687 8.9400 2490.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 113.2000 6.2000 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 112.5800 5.9500 25.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.8800 5.9150 100.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 127.5100 5.9500 69.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.5493 11.4800 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.4000 11.3800 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 112.3300 9.7000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com