TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 7

Dec 7 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 24717.80 NSE 70993.80 ============= TOTAL 95711.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523H07494 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 22-Dec-17 110.7300 8.8000 30.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.1900 6.2900 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 99.5100 7.4000 151.70 INE916DA7LP9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.17% 29-Jan-18 100.1600 6.8700 500.00 INE916DA7KC9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.85% 08-Mar-18 100.3600 6.9100 250.00 INE918K07219 EDELWEISS FINANCE AND INVEST 0.00% 08-Mar-18 132.1300 9.0000 5.50 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.3300 6.6500 1500.00 INE121A07IZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.35% 15-Mar-18 100.4290 7.2700 150.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.88% 26-Mar-18 100.1000 7.3200 400.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 05-Jun-18 100.5700 7.5800 350.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.8200 6.7500 300.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 105.2400 17.3600 2.50 INE916DA7LO2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.40% 20-Jul-18 100.4500 7.4000 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.0900 7.3000 250.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION 8.00% 22-Oct-18 100.8200 6.9300 550.00 INE001A07PW9 HDFC LIMITED 7.40% 22-Nov-18 100.0700 7.3000 3000.00 INE898G07179 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY 0.00% 15-Jan-19 187.7300 7.8700 14.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 15-Apr-19 101.5500 7.4400 20.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.2500 10.5000 1.00 INE916DA7PB0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.38% 18-Oct-19 99.5990 7.6000 250.00 INE115A07GC8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 18-Nov-19 101.8500 7.5300 250.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.18% 10-Feb-20 101.8700 7.2000 1000.00 INE916DA7NG4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 13-Apr-20 100.1000 7.6700 500.00 INE011S07034 TRIL IT4 PRIVATE LIMITED 8.53% 24-Apr-20 100.0800 8.8300 124.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.2700 7.6000 250.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.0300 7.5500 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 99.8100 7.5500 250.00 INE371K08094 TATA REALTY AND INFRA 0.00% 17-Aug-20 109.5400 8.0900 69.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3400 7.2300 450.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA 9.25% 04-Nov-20 98.8300 8.4400 100.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.6300 7.2000 1500.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 103.1800 7.5800 500.00 INE296A07NE8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.60% 30-Nov-21 99.8100 7.6600 500.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 310.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.3500 7.4300 1250.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 100.1700 7.4100 300.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-23 103.3000 8.3800 400.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-23 101.6900 8.3000 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.8800 8.8000 0.30 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.01% 24-Sep-23 109.6900 6.0900 140.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.50% 27-Dec-23 112.8000 0.0000 3.00 INE787H07412 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 27-Mar-24 111.3700 5.9300 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 103.9400 10.1000 1.50 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.0100 7.5800 1708.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.8000 10.9500 453.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NET 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE105N07175 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-25 100.4800 8.3500 150.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-25 100.5000 8.3500 50.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.6200 8.8200 11.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 104.1500 8.3000 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.6400 9.0000 0.70 INE248U07608 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Nov-26 110.0300 9.2700 20.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.77% 08-Nov-26 112.4200 5.9300 1.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-26 109.8300 9.2800 80.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 23-Nov-26 109.6200 9.2700 155.00 INE248U07665 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 24-Nov-26 109.6240 9.2700 300.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 109.4600 9.2800 250.00 INE248U07681 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 109.7280 9.5400 130.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-26 109.2000 9.0700 85.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 20-Feb-27 100.2600 7.7000 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 100.9400 7.6700 1350.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 100.8400 8.2500 10.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 101.2500 7.7000 100.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 96.8500 7.6600 150.00 INE528S08043 EDELWEISS RETAIL FINANCE 9.25% 06-Oct-27 99.5000 9.3200 130.00 INE039A09PJ2 IFCI LTD 10.10% 08-Oct-27 100.0000 10.0800 1.30 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0500 8.3300 10.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0200 8.0100 170.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.0000 9.8100 1.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.6800 2.60 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.71% 24-Sep-28 118.2500 6.1000 1.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.79% 16-Nov-28 119.0200 6.1000 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 120.7500 5.9000 1.50 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.88% 24-Mar-29 120.2100 6.1000 1.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 110.3700 6.1000 1.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.64% 08-Feb-31 110.9100 6.1500 0.50 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 111.4500 6.1000 1.40 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.35% 22-Mar-31 112.9600 5.9100 7.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 101.4300 7.6800 500.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 99.9600 7.6800 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4800 8.2500 16.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 100.0000 7.7400 500.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 127.5300 5.9400 34.70 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 127.5300 5.9500 0.60 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 113.5000 6.1000 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 106.0200 9.0200 1.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% 31-Dec-99 100.0900 9.0200 250.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 100.7100 11.7300 2.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.8700 10.4300 1.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.8000 8.4600 1.00 NSE === INE918K07CJ8 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 22-Dec-17 127.7240 7.9000 10.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LTD 7.94% 22-Dec-17 100.0487 6.2800 1250.00 INE918K07CK6 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 22-DEC-17 127.7240 7.9000 5.00 INE804I076H7 ECL FINANCE LIMITED -- 25-Dec-17 110.9300 7.9000 145.00 INE918K07DN8 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 26-Dec-17 122.9340 7.9000 50.00 INE804I07WU9 ECL FINANCE LIMITED -- 27-Dec-17 142.1850 7.9000 10.30 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.1636 6.6875 51.00 INE916DA7LP9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.17% 29-Jan-18 100.1552 6.8700 1000.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.1515 6.9000 500.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.1515 7.1060 500.00 INE261F09EC0 NABARD 0.00% 01-Feb-18 99.0335 6.3608 20.00 INE918K07367 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 02-Feb-18 156.0500 8.0000 6.00 INE093J07BE5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Feb-18 154.1980 0.0000 2.50 INE071G07207 ICICI HOME FINANCE COMPANY -- 26-Feb-18 126.4850 6.6999 500.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 26-Feb-18 100.1544 6.6000 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 26-Feb-18 100.4757 6.1000 200.00 INE660A07NL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.66% 07-Mar-18 100.2680 7.0998 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.3255 6.6502 3500.00 INE093J07CA1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Apr-18 154.4350 0.0000 2.50 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.58% 08-May-18 100.4335 7.1500 500.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.58% 08-May-18 100.4335 7.1500 500.00 INE015L07071 EDELWEISS ASSET RECON 10.01% 04-Jun-18 100.7251 8.7500 50.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 05-Jun-18 100.5724 7.5800 350.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 11-Jun-18 100.5834 7.1841 350.00 INE081T08025 AASAN DEVELOPERS & CON 11.80% 29-Jun-18 100.7520 9.8700 100.00 INE916DA7LO2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.40% 20-Jul-18 100.4471 7.4000 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.4160 7.2501 120.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 99.9037 7.1500 500.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 99.9037 7.1500 500.00 INE755K07116 DALMIA CEMENT (BHARAT) LTD 10.75% 07-Aug-18 101.6963 7.7900 33.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 100.8562 6.9200 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 100.8562 6.9200 250.00 INE306N07IP4 TATA CAPITAL FINANCIAL SER 8.20% 06-Sep-18 100.3979 7.4800 1000.00 INE915D07QO9 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 28-Sep-18 117.0400 - 4.50 INE918K07AD5 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 01-Oct-18 150.0000 0.0000 0.40 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1620 6.9500 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1620 6.9500 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.0922 7.3000 250.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.8229 6.9300 550.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 22-Nov-18 100.0682 7.3000 6450.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 22-Nov-18 100.0682 7.3114 2450.00 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED 9.66% 23-Dec-18 102.3266 7.6200 376.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 29-Dec-18 146.0000 0.0000 2.50 INE915D07XH9 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 31-Dec-18 107.1300 - 10.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 102.7066 8.0700 43.00 INE915D07XJ5 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 04-Jan-19 107.1300 - 70.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.80% 16-Jan-19 102.1148 7.6999 2.50 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 92.1946 7.3000 6.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 102.5229 7.2500 1.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.1831 7.3699 300.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.1831 7.3700 300.00 INE093J07HA0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-19 135.5000 0.0000 5.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 101.2520 7.3600 300.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.06% 28-Mar-19 101.1968 7.0200 7.00 INE530L07244 EDELWEISS HOUSING FINANCE 9.25% 04-Apr-19 101.0048 8.4500 200.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 15-Apr-19 101.5544 7.4400 20.00 INE945S07041 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-19 99.9820 8.1900 4.00 INE582L07088 TATA HOUSING DEVELOPMENT 9.55% 26-Apr-19 101.9759 8.0000 232.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT 9.15% 30-Apr-19 101.2230 8.1200 20.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES 8.48% 13-May-19 101.0501 7.6200 2.00 INE093J07MP8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 133.0000 0.0000 2.50 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.80% 22-Jun-19 100.8899 8.0999 4.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 99.8299 7.8700 100.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 99.8299 7.8700 100.00 INE755K07157 DALMIA CEMENT (BHARAT) 10.75% 07-Aug-19 103.8412 8.1300 61.00 INE371K08078 TATA REALTY AND INFRA 9.10% 23-Aug-19 101.6527 7.9900 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-19 103.4055 7.1150 300.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 101.7543 7.9482 25.50 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.3654 8.1451 79.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.1377 7.9094 11.00 INE081T08082 AASAN CORPORATE SOLUTIONS 10.75% 16-Sep-19 102.0478 9.6000 586.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.15% 20-Sep-19 101.9275 7.9500 8.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.70% 26-Sep-19 101.3614 7.8294 5.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 18-Oct-19 100.1500 10.0148 298.00 INE916DA7PB0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.38% 18-Oct-19 99.5990 7.6000 250.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.05% 25-Oct-19 100.6449 7.6662 450.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.60% 19-Nov-19 100.2699 8.4349 131.00 INE750A07027 ORIENTAL HOTELS LIMITED 10.25% 21-Nov-19 103.1085 8.4500 1000.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.3349 7.4000 300.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.3587 8.2600 45.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 101.8689 7.2000 1000.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.9328 7.5200 500.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.9328 7.5200 500.00 INE310L07605 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Feb-20 107.6178 7.7377 7.20 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 101.9044 7.2000 500.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES 8.65% 13-Mar-20 101.8539 7.7201 5.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 104.1595 7.2446 25.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 27-Mar-20 100.2821 7.9293 21.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 30-Mar-20 105.1792 7.5900 10.00 INE916DA7NG4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 13-Apr-20 100.1033 7.6700 250.00 INE108N07021 QUALITY CARE INDIA LIMITED 2.70% 26-Apr-20 102.7877 9.2400 2.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.2730 7.6000 250.00 INE217K07AI1 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.64% 25-May-20 99.5225 8.8200 17.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.0531 7.1800 100.00 INE657N07340 EDELWEISS COMMODITIES SERV -- 02-Jun-20 104.6825 8.6000 7.00 INE931S07132 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-20 103.9174 8.0000 16.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 104.6232 7.5800 20.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 101.0227 8.2600 27.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.0260 7.5500 500.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 82.9560 7.3000 5.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.0796 7.5600 1000.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.0796 7.5600 1000.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.30% 08-Sep-20 99.0208 7.6800 1000.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 98.5300 9.6385 1.00 INE551U07019 SAMUNNATI FINANCIAL INTER -- 22-Sep-20 100.0000 14.0000 40.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3422 7.2300 700.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3422 7.2300 250.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-20 100.8096 8.0900 12.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-20 100.1500 10.0350 594.00 INE556F08IX2 SIDBI 7.08% 21-Dec-20 99.6374 7.2125 250.00 INE556F08IX2 SIDBI 7.08% 21-Dec-20 99.6374 7.2125 250.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.6333 7.1900 1500.00 INE093J07TV1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 12-Feb-21 100.0000 0.0000 107.20 INE093J07TW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 12-Feb-21 100.0000 0.0000 74.70 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 103.1810 7.5800 500.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 172.9000 7.8300 2.20 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 106.5702 7.9200 100.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 102.0928 7.6200 250.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 102.0928 7.6200 250.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-21 101.8919 8.4500 250.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-21 101.8919 8.4500 193.50 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 103.0714 7.9109 100.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.5853 7.6136 250.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.5853 7.6136 250.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-21 100.1500 10.0517 594.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.1285 7.2729 250.00 INE296A07NE8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.60% 30-Nov-21 99.8105 7.6500 750.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.5648 7.2900 250.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 100.4462 7.3500 100.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 100.9261 7.3200 250.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.0000 9.8800 20.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.3467 7.4100 1600.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.0800 8.7495 20.00 INE126D07065 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.03% 13-Oct-22 99.8600 9.0536 20.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-22 100.1500 10.0631 594.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 100.2000 7.3949 3300.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 100.2000 7.3949 250.00 INE134E08693 PFC 0.00% 30-Dec-22 68.3050 7.8300 4.50 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-23 103.5100 8.3234 3300.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 105.7126 7.4500 150.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.8102 7.4050 700.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.8300 8.6138 5.00 INE197T07021 RENAISSANCE INDUS INFRA 14.50% 21-Sep-23 113.1585 11.0000 300.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.01% 24-Sep-23 109.9654 5.9300 140.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-23 100.1500 10.0702 594.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.08% 23-Nov-23 102.1794 8.5900 100.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 102.0000 9.2871 1.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION 9.08% 25-Sep-24 102.5000 8.5680 2.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-24 100.1500 10.0731 594.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN 9.45% 23-Oct-24 101.6100 9.0000 16.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.88% 30-Oct-24 99.2700 8.0200 24.50 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES 9.55% 15-Nov-24 106.0367 8.3600 6.00 INE246R07236 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 7.99% 28-Nov-24 100.0000 7.9900 500.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-25 103.1454 7.6000 500.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-25 103.1454 7.6000 250.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 25-Feb-25 103.4030 7.8000 50.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 25-Feb-25 103.4030 7.8000 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 04-Mar-25 103.8201 7.7050 100.00 INE105N07175 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-25 100.4765 8.3500 150.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 109.0600 9.4800 10.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-25 100.5024 8.3500 50.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-25 100.1500 10.0758 594.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.9000 7.5500 0.60 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 13-Mar-26 101.9000 8.4000 2.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.9500 8.3000 2.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.8700 8.4600 85.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.2546 8.7000 289.60 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.1500 10.0787 594.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.7500 8.8800 2.00 INE134E07182 POWER FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 179.3000 7.8300 1.50 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.2647 7.6949 500.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.10% 23-Feb-27 115.1223 5.9200 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 100.9885 7.6726 1750.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 100.8400 8.2539 10.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 100.9885 7.6725 400.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 101.2528 7.6950 100.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 100.6100 7.7500 15.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 98.8267 7.6600 250.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 97.5171 7.6400 800.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 97.3874 7.6600 550.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.4634 7.6700 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.4634 7.6700 250.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.6600 8.2053 135.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 96.8474 7.6600 200.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 96.8474 7.6600 50.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.5800 8.4052 11.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-27 100.1500 10.0809 594.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.3500 7.8800 201.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.9000 8.3571 7.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0200 8.0058 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 108.6000 7.6900 92.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% -- 100.0949 9.0200 500.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.8031 5.9300 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 111.9736 5.9300 11.10 INE540P08036 U.P. INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.4295 8.8547 450.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.6000 10.7216 4.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 31-Dec-99 112.8000 9.8800 3.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 102.1734 9.2500 3.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.3687 8.9400 2500.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 103.7162 10.0000 100.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.7159 8.4700 100.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 103.1000 9.9500 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY -- PERPETUAL 107.4667 9.0500 4.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.7200 8.4745 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange