TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Dec 8

Dec 8 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19686.10 NSE 30476.10 ============= TOTAL 50162.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.0900 6.5500 250.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.1500 6.9000 500.00 INE092T08949 IDFC BANK LTD 8.43% 02-Feb-18 100.1900 6.9500 250.00 INE916DA7IO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 15-Mar-18 100.4200 6.9500 100.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 30-May-18 101.4700 7.6600 1200.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 107.4400 15.5900 0.80 INE774D07PF0 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 8.35% 02-Aug-18 100.3600 7.6500 50.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.80% 09-Sep-18 102.0600 7.5000 1450.00 INE504L07AV3 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 05-Oct-18 91.0190 0.0000 42.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.0900 7.3000 2000.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION 8.85% 19-Oct-18 101.5300 6.9200 50.00 INE334L08025 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES 9.65% 16-Nov-18 101.1100 8.5500 500.00 INE504L07AW1 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 06-Dec-18 104.5800 0.0000 42.00 INE477L07479 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 0.00% 21-Dec-18 126.4784 8.2500 310.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.1800 9.9000 7.50 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 0.00% 22-Aug-19 101.5200 7.7500 150.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.65% 26-Sep-19 102.2400 7.2500 13.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 132.1193 8.4500 250.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 99.9800 7.6500 250.00 INE149A07253 TUBE INVESTMENTS OF INDIA 7.55% 20-Feb-20 99.5400 7.7600 200.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COM 11.00% 20-Apr-20 106.7100 7.7700 10.00 INE163N08040 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 7.68% 18-May-20 100.3100 7.3900 700.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 99.8900 7.1100 2000.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 0.80 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 99.8800 7.5200 250.00 INE691I07EE2 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 21-Sep-20 98.8500 7.9500 150.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-21 101.1900 8.2500 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.4600 8.5000 200.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.3800 7.4700 250.00 INE607M08048 TATA POWER RENEWABLE ENERGY 8.45% 25-May-22 100.3300 8.3300 1000.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 100.2200 8.5600 7.00 INE013A074P0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.83% 13-Oct-22 100.0000 8.8200 15.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 100.1800 7.4000 750.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 7.85% 30-Dec-22 99.2900 8.0100 25.00 INE746N07259 JHARKHAND ROAD PROJECTS IMPL 9.51% 20-Jan-23 102.1938 9.2700 12.90 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.5300 5.9000 10.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.82% 26-Mar-23 103.3500 6.0500 1.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.50% 27-Dec-23 112.8000 0.0000 1.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 108.9000 7.8500 200.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.9400 10.1000 2.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 7.70% 02-Aug-24 98.5000 7.9800 130.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9500 450.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.45% 23-Oct-24 100.3900 9.5100 10.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NET 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-25 100.5000 8.3500 50.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.3200 9.0200 230.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.4300 8.4500 400.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 102.8700 8.4900 1.50 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 104.4100 8.3500 235.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.15% 26-Sep-26 100.7900 9.0000 1.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.75% 15-Oct-26 111.3400 6.0500 1.50 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.16% 25-Nov-26 114.2400 6.0500 1.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 109.4900 9.2800 10.00 INE526S07213 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY 8.50% 14-Apr-27 101.9400 8.3600 50.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.2700 7.7000 1400.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.4000 8.2400 5.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.7000 8.3800 20.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.6000 7.8900 26.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.5000 9.7100 1.10 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 99.6800 7.6900 25.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 109.7600 6.0500 1.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION 7.36% 04-Jan-28 109.6300 6.0500 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 110.8100 6.0500 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-28 110.7800 5.9200 8.70 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.04% 25-Mar-28 107.4200 6.0500 1.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD 9.50% 28-May-28 100.0000 9.7200 0.50 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 120.0000 5.9000 19.50 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 119.5100 5.9000 8.50 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 04-Sep-29 112.1700 7.6900 4.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 99.5900 8.5000 750.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.7900 9.9000 1.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.8500 5.9300 100.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION 7.27% 17-Oct-30 111.5400 5.9500 0.60 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 112.1800 5.9100 11.10 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 111.4600 6.0500 1.00 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 111.9300 6.0500 0.90 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 111.9700 6.0500 1.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.35% 22-Mar-31 111.6000 6.0500 1.80 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.0700 6.0500 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.5500 5.9500 0.90 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.5600 0.0000 15.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 100.7100 8.5000 1500.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.2400 9.5000 7.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.8900 9.2500 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 102.7500 11.1100 1.00 NSE === INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.0875 6.5496 250.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.1485 6.9000 500.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.1852 6.9502 1400.00 INE033L07BJ6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 9.00% 09-Mar-18 100.4797 6.6000 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 11-Mar-18 100.5395 6.6601 500.00 INE916DA7IO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 15-Mar-18 100.4179 6.9500 100.00 INE013A07H51 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.60% 25-Mar-18 100.3686 7.7500 100.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.7127 6.7000 50.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 163.0000 0.0000 1.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.64% 08-Jul-18 100.8905 6.8000 37.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.4196 7.2399 100.00 INE306N07IP4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.20% 06-Sep-18 100.3616 7.5200 500.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.80% 09-Sep-18 102.0555 7.5000 1450.00 INE918K07AD5 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 01-Oct-18 148.0000 0.0000 1.60 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.0922 7.3000 2000.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.7456 6.8800 500.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.7456 6.8800 500.00 INE334L08025 UJJIVAN SMALL FINANCE BANK 9.65% 16-Nov-18 101.1088 8.5500 500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.1371 7.0200 285.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.4582 8.0000 32.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 100.1662 7.7600 500.00 INE093J07MP8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 142.0000 0.0000 0.90 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.93% 20-May-19 101.0775 7.0700 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.9917 7.0700 50.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 100.0098 7.7900 1000.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.80% 26-Jul-19 99.8299 7.8700 250.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE -- 22-Aug-19 101.5201 7.7500 150.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 102.3775 7.3500 60.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 18-Oct-19 100.0000 10.1300 60.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 102.4439 7.1500 50.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 132.1193 8.4500 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.3549 7.3900 300.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.0900 8.4500 1.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.2730 7.6000 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.2730 7.6000 250.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 99.8943 7.1300 250.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.3806 7.7000 250.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.3806 7.7000 250.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.30% 08-Sep-20 99.0221 7.6800 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.8699 7.2200 500.00 INE691I07EE2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 21-Sep-20 98.8504 7.9500 150.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3422 7.2300 500.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-20 100.0000 10.1200 120.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.57% 18-Feb-21 100.0000 7.5774 1500.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 101.1946 8.2481 500.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 106.5805 7.9100 100.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-21 102.3752 7.2800 50.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-21 102.3752 7.2800 50.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION 8.85% 31-May-21 100.2000 0.0000 1.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.5015 7.5437 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 103.0938 7.9000 100.00 INE298T07084 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 10.25% 15-Oct-21 104.6726 8.7500 150.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-21 100.0000 10.1200 120.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.3793 7.4700 250.00 INE607M08048 TATA POWER RENEWABLE ENERGY 8.45% 25-May-22 100.3283 8.3300 1000.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 98.6172 7.8500 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.1550 7.4600 250.00 INE013A074P0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.83% 13-Oct-22 99.8500 8.8500 15.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-22 100.0000 10.1200 120.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 99.2883 7.5200 500.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.3488 5.9400 10.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.8068 7.8500 20.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-23 100.0000 10.1200 120.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 104.6500 7.4880 200.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 108.8800 7.8500 200.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.72% 16-Jul-24 100.0600 9.6845 3.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-24 98.5000 7.9800 130.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 108.3500 7.7000 1.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-24 100.0000 10.1100 120.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.6100 9.0000 10.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.20% 23-Jan-25 102.9814 7.6300 150.00 INE691I08339 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 18-Feb-25 100.0000 8.7387 1.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 109.1500 9.4700 10.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.0000 10.5308 8.00 INE105N07183 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Sep-25 100.5016 8.3500 50.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-25 100.0000 10.1100 120.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.9400 8.2319 14.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.4250 8.4455 1200.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.17% 30-Mar-26 100.0500 9.1459 2.00 INE526S07197 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY 8.50% 14-Apr-26 101.0356 8.4895 40.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 104.1500 8.2852 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 101.9000 10.7800 5.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 100.5850 7.7900 100.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 100.0000 10.1100 110.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2000 8.8112 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPA 9.00% 24-Dec-26 100.0500 9.1900 6.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 100.7000 9.5200 88.00 INE526S07213 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY 8.50% 14-Apr-27 101.0994 8.4935 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 97.2703 7.7000 1477.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.4000 8.2357 5.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 97.6045 7.6900 500.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 97.6045 7.6899 500.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.5500 8.4050 25.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-27 100.0000 10.1100 110.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.4000 7.8653 24.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.9500 8.3500 7.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.1000 7.9848 270.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-28 110.4581 5.9400 7.70 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 119.6477 5.9400 19.50 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 119.1596 5.9400 8.50 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 04-Sep-29 112.1700 7.6800 4.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.7057 8.5000 1500.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.5938 8.5000 750.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 104.8523 9.3200 500.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% PERPETUAL 100.0000 9.2182 450.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.4554 8.5000 200.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.5600 8.7184 15.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% -- 100.3584 8.9450 250.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% -- 115.6900 6.1400 1.10 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.64% 08-Feb-31 113.1200 5.9200 1.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 112.7900 5.9650 21.90 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.70% 30-Mar-31 100.3500 9.8675 200.00 INE540P08036 U.P. INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION 9.70% 26-Sep-31 100.3400 9.8600 500.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.1952 7.7000 250.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.1952 7.7000 250.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.5500 5.9500 0.90 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.3500 10.8600 150.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 31-Dec-99 112.8000 9.8800 1.00