TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 1

Feb 1 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11925.80 NSE 25837.70 ============= TOTAL 37763.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07L50 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Feb-18 122.0530 0.0000 15.00 INE804I07WT1 ECL FINANCE LTD 0.00% 23-Feb-18 134.3000 9.0000 10.50 INE804I07L92 ECL FINANCE LTD 0.00% 26-Feb-18 121.1100 9.5000 2.50 INE804I07XA9 ECL FINANCE LTD 0.00% 13-Mar-18 134.3000 9.0000 10.50 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 10-Apr-18 100.1400 7.7000 150.00 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LTD 9.75% 30-Apr-18 100.1593 8.4000 339.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 100.3200 7.5500 1000.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.21% 24-Sep-18 99.5400 7.9500 250.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LTD 9.80% 31-Dec-18 100.7150 8.8800 650.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 102.9800 10.5000 2.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE COR 9.10% 09-Sep-19 100.6600 8.5800 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 101.3100 7.8200 200.00 INE523H07908 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 0.00% 29-Nov-19 101.4200 8.4700 1.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 99.7200 7.7500 2000.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 109.4700 10.8800 2.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LTD 7.84% 29-Jun-20 98.9600 8.3300 100.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.9400 7.6500 100.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0200 7.3300 2000.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.57% 18-Feb-21 98.8700 8.0000 200.00 INE321N07244 KKR INDIA FINANCIAL SERVICE 0.00% 10-Mar-21 109.1600 9.1400 400.00 INE895D08899 TATA SONS LTD 8.25% 24-Mar-21 99.8754 8.3000 200.00 INE982D07020 GODREJ & BOYCE 9.00% 22-Apr-21 102.0600 8.5200 450.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 101.0400 7.9300 142.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.6700 8.3000 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.5400 8.7800 50.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-21 100.6400 8.8000 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.2700 7.6900 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3500 7.7700 50.00 INE690F08196 WEST BENGAL FINANCE CORP 9.48% 27-Mar-22 98.6000 10.4800 5.00 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD 7.85% 15-Apr-22 98.3000 8.3500 700.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 100.4600 8.9500 60.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.85% 16-Dec-22 99.3600 8.0000 100.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 103.1500 8.5200 320.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.8900 10.4900 4.00 INE121H07BY6 ILFS FINANCIAL SERVICES LTD 7.80% 01-Sep-24 97.7900 8.2400 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 95.9400 10.8900 486.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 103.5000 8.6100 340.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.7000 9.9800 39.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 113.5500 6.1300 0.30 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.35% 08-Sep-27 98.9600 8.5100 2.00 INE539K08161 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.10% 16-Nov-27 100.1600 8.0600 10.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 98.9500 7.8500 3.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 100.7500 9.8800 0.50 INE115A07MW4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.95% 29-Jan-28 100.0000 7.9500 250.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 1.30 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 119.4100 6.1400 2.90 INE020B07IG5 REC 8.88% 24-Mar-29 119.9400 6.1000 1.50 INE053F07835 IRFC 7.53% 21-Dec-30 109.9000 6.1400 1.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.39% 15-Mar-31 111.0000 6.1400 2.90 INE787H07180 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.08% 26-Mar-33 109.3200 6.1100 1.30 INE053F07843 IRFC 7.50% 21-Dec-35 112.0400 6.1200 2.60 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 105.3100 9.2000 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 104.4500 9.7500 2.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.7500 9.3300 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.6900 9.2000 4.00 INE428A09091 ALLAHABAD BANK 9.20% 31-Dec-99 98.3400 11.0000 5.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 113.9500 9.0500 2.00 NSE === INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 25-Feb-18 158.6900 0.0000 1.70 INE909H07CV8 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.16% 09-Mar-18 100.1457 7.2271 1500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.2118 6.3897 191.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 10-Apr-18 100.1414 7.7000 150.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.3176 7.4500 38.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.5956 7.5400 100.00 INE958G07BP1 RELIGARE FINVEST LTD 10.45% 18-Jul-18 100.0000 10.3600 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 100.3173 7.5500 1000.00 INE306N07II9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 02-Aug-18 100.1042 8.0499 250.00 INE001A07QV9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.21% 24-Sep-18 99.5385 7.9500 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.6053 7.9200 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.6053 7.9200 250.00 INE915D07QW2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 19-Nov-18 114.1337 - 2.50 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 101.8500 8.6700 3.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5158 7.5500 500.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5158 7.5500 500.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LTD 9.80% 31-Dec-18 100.7350 8.8556 650.00 INE477A07126 CANFIN HOMES LTD 8.41% 30-Jan-19 100.3445 8.0300 282.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.03% 14-Feb-19 100.0000 8.0400 250.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 20-Feb-19 99.6411 7.9300 50.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 97.9526 14.4622 99.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 99.7347 8.0046 150.00 INE721A07MR9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.71% 16-Aug-19 98.8747 8.4500 250.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 100.6606 8.5800 250.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 101.9783 7.7000 1250.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 101.9783 7.7016 1250.00 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 98.8329 8.1500 100.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.4337 7.8200 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 101.4337 7.8200 50.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.60% 19-Nov-19 99.4465 8.9099 10.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.65% 28-Nov-19 101.3108 7.8200 200.00 INE774D07KS4 MAHINDRA & MAHINDRA FIN -- 04-Dec-19 130.7940 8.3000 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 101.1370 7.7334 50.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.1932 7.7334 20.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.00% 20-Apr-20 103.8100 9.0000 10.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 99.1384 7.6177 20.00 INE027E07477 L&T FINANCE LTD 7.85% 19-Jun-20 98.7220 8.4200 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.4265 7.6500 100.00 INE774D07PC7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.48% 26-Jun-20 100.0864 8.4000 250.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LTD 7.84% 29-Jun-20 98.9602 8.3300 100.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LTD 7.50% 10-Aug-20 97.9507 8.4000 200.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LTD 7.47% 01-Sep-20 97.8288 8.3999 300.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.9308 7.6500 100.00 INE437M07067 AMRI HOSPITALS LTD -- 30-Sep-20 100.0000 10.8000 180.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.65% 17-Nov-20 99.2931 7.9500 1500.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.65% 17-Nov-20 99.2931 7.9500 750.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0000 7.3300 2000.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.57% 18-Feb-21 98.8666 8.0000 200.00 INE437M07042 AMRI HOSPITALS LTD -- 31-Mar-21 100.0000 11.0500 100.00 INE020B08AR7 REC 7.60% 17-Apr-21 99.9639 7.7000 100.00 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.75% 14-Jun-21 100.7000 8.4659 290.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.6746 8.2991 250.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE COR 9.05% 09-Sep-21 100.6354 8.8000 500.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LTD 8.90% 09-Sep-21 99.1371 9.1700 30.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.2678 7.6900 550.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3468 7.7700 50.00 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD 7.85% 15-Apr-22 98.2990 8.3500 350.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 104.6013 7.9000 1.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 98.6902 7.7000 250.00 INE020B08740 REC 9.35% 15-Jun-22 105.0837 7.9000 2.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.9447 7.7970 200.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.9447 7.7970 200.00 INE020B08AP1 REC 7.45% 30-Nov-22 98.3847 7.8500 400.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.85% 16-Dec-22 99.5579 7.9500 200.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LTD 9.60% 28-Dec-22 105.3000 8.2300 1.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% 15-Jan-23 99.8000 8.3424 50.00 INE871D07QZ0 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% 19-Jan-23 99.8000 8.3480 70.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 104.0631 6.2100 1.00 INE434K07019 BABCOCK BORSIG LTD -- 31-Mar-23 100.0000 10.0000 146.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.9644 8.3950 400.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.9644 8.3949 200.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 7.80% 01-Sep-24 97.7900 8.2331 3.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8790 1.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.7500 8.9000 100.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.0300 8.9000 10.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.7000 9.9725 17.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 96.7502 7.9900 100.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 96.7502 7.9899 100.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 94.8961 7.9700 100.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 98.9600 8.5000 2.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 98.1600 8.4700 5.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-27 100.9000 9.9600 12.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LTD 8.35% 13-Nov-27 99.2000 8.4600 9.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 30-Nov-27 100.9000 9.5200 5.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LTD 8.45% 19-Jan-28 100.0100 8.4400 26.00 INE115A07MW4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.95% 29-Jan-28 100.0000 7.9400 2800.00 INE134E08JI0 POWER FINANCE CORPORATION 7.74% 29-Jan-28 100.0000 7.7400 250.00 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 118.7677 6.2100 2.90 INE053F07744 IRFC 8.88% 19-Mar-29 119.2449 6.1800 3.00 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 8.80% 20-Mar-29 118.4051 6.2000 3.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 100.0000 7.8700 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.8064 8.7500 200.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.5420 8.7800 50.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 102.4000 10.1400 50.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.7741 8.9600 50.00 INE121H08149 IL&FS FINANCIAL SERVICE 8.80% -- 99.7000 8.8400 20.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.7200 11.0000 5.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 102.2500 11.2500 1.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LTD 11.50% PERPETUAL 107.3765 10.2516 1.00 INE572H07020 AD HYDRO POWER LTD -- -- 100.0000 10.0000 287.60 INE656Y08016 IL&FS SOLAR POWER LTD -- 27-Dec-20 100.0000 12.0000 77.00 INE039A09MC4 IFCI LTD 9.75% 13-Jul-30 96.4000 10.2500 1.00 INE053F07801 IRFC 7.28% 21-Dec-30 109.2345 6.2100 2.40 INE053F07835 IRFC 7.53% 21-Dec-30 109.2345 6.2100 1.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 110.6850 6.1700 18.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 110.3342 6.2100 2.90 INE787H07180 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE -- 26-Mar-33 108.3107 6.2100 1.30 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.3781 6.2100 5.00 INE053F07843 IRFC 7.50% 21-Dec-35 110.9657 6.2100 2.60 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.4477 11.5000 309.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 95.9400 11.6200 5.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 31-Dec-99 97.2928 9.7100 100.00