TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 12

Feb 12 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13465.70 NSE 37343.90 ============= TOTAL 50809.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-30 102.6100 8.7700 50.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.39% 08-Feb-31 110.5500 6.1800 1.60 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 109.9100 6.2500 7.70 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 110.0500 6.2000 200.00 INE540P08028 U.P. POWER CORP LTD 9.70% 04-Jul-31 98.6000 10.1900 14.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.66% 22-Jan-34 124.2900 6.2100 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 99.5100 10.9500 306.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 107.4100 9.0100 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORP 10.75% 31-Dec-99 105.6000 9.8200 12.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 107.9200 9.0200 3.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9800 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 113.9500 9.0500 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 104.5000 10.5800 1.00 INE918K07169 EDELWEISS FIN AND INVESTMENTS 0.00% 28-Feb-18 134.4900 9.0000 4.50 INE804I07XA9 ECL FIN LTD 0.00% 13-Mar-18 134.0800 9.0000 2.50 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.40% 30-May-18 101.0700 8.1900 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 101.1400 7.5300 350.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.7000 7.8800 2000.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FIN LTD 7.79% 10-May-19 99.7300 7.9800 500.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.59% 14-Jun-19 100.7600 8.0100 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 101.6300 7.6400 10.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-19 100.6600 8.5200 950.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 101.3800 7.6500 750.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERV LTD 15.60% 11-May-20 108.8400 12.7000 3.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 18-May-20 101.2300 8.0500 250.00 INE957L07066 PALAVA DWELLERS PRIVATE LTD 15.00% 19-Nov-20 101.2900 16.5000 905.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.2000 7.6900 500.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORP 0.00% 03-Feb-21 79.3400 8.0800 34.50 INE658R08057 ASPIRE HOME FIN CORP LIMI 11.15% 28-Apr-21 104.6306 9.3700 50.00 INE340A07076 BIRLA CORP LTD 9.15% 18-Aug-21 101.1100 8.7300 150.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.1600 11.2500 1500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.3000 7.6800 250.00 INE936D07125 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.60% 27-May-22 97.8500 8.2000 50.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 98.4700 7.6800 60.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 97.2400 7.7500 250.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 100.5600 8.8400 17.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COM 11.40% 28-Oct-22 106.9200 9.4800 8.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 98.7700 7.7500 750.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 11.25% 05-Dec-22 107.4000 9.2500 1.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LTD 8.73% 06-Jan-23 102.4000 8.1100 4.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORP LTD. 7.69% 16-Jan-23 99.8000 7.7300 100.00 INE540P07061 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-23 103.3300 8.3400 250.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.6000 10.1500 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0500 10.9500 457.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1100 670.00 INE528G08279 YES BANK LTD 8.85% 24-Feb-25 102.8800 8.2900 700.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 101.0800 8.0900 140.00 INE540P07244 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-25 100.7000 9.9600 40.00 INE881J08458 SREI EQUIPMENT FIN LTD 10.25% 26-May-26 100.0000 10.2200 1.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 114.4900 6.1900 131.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 113.6500 6.1800 2.40 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 101.7500 8.0100 50.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 95.8200 8.0800 35.00 INE134E08JG4 POWER FIN CORP LTD. 7.65% 22-Nov-27 97.0900 8.0800 161.00 INE975G07019 IL N FS TRANSPORTATION NET 9.00% 30-Nov-27 101.1100 9.0800 4.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 100.0000 9.9500 1.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMP 8.25% 02-Feb-28 100.4000 8.1400 59.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 116.7200 6.2500 40.80 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 117.9300 6.1600 13.00 NSE === INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 110.5670 6.1800 3.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 110.0518 6.2000 200.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FIN LTD 9.40% 03-Jan-32 100.4000 9.3200 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 125.6500 6.1700 135.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.5100 9.2420 1500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 96.0000 11.6000 6.00 INE918K07193 EDELWEISS FIN & INVESTMENTS -- 06-Mar-18 120.9400 8.0000 18.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.38% 09-Mar-18 100.0936 6.5000 750.00 INE134E08FK4 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.1527 6.3498 34.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.57% 12-Mar-18 100.0877 6.9797 17.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD 8.77% 13-Mar-18 100.1508 6.3498 5.00 INE556F09502 SIDBI 8.27% 20-Mar-18 100.1407 6.3604 85.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FIN LTD 0.00% 20-Mar-18 127.3656 6.7003 7.00 INE916DA7LB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.62% 22-Mar-18 100.1126 7.1000 250.00 INE916DA7LB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.62% 22-Mar-18 100.1180 7.0504 20.00 INE445L08185 NABHA POWER LTD 8.95% 09-Apr-18 100.1925 7.5403 50.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 100.0129 7.2899 46.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.0402 7.2500 300.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.0402 7.2500 300.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF IND 7.95% 25-Apr-18 100.0783 7.2498 199.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1956 7.8401 23.50 INE115A07JX8 LIC HOUSING FIN LTD 8.30% 27-Apr-18 100.0478 7.6900 150.00 INE092T08774 IDFC BANK LTD 8.34% 09-May-18 100.0961 7.4500 250.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORP OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0314 7.3798 44.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FIN LTD 8.34% 28-May-18 100.0216 7.7999 18.00 INE804I07M26 ECL FIN LTD -- 30-May-18 120.0410 9.0000 6.00 INE556F09478 SIDBI 8.20% 07-Jun-18 100.2894 7.3500 1.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 11-Jun-18 101.1403 7.5300 350.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.90% 22-Jun-18 100.3303 7.5000 740.00 INE062A09171 STATE BANK OF INDIA 8.40% 29-Jun-18 100.3020 7.6000 920.00 INE134E08HN4 POWER FIN CORP LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0673 7.8000 720.00 INE134E07406 POWER FIN CORP LTD 9.81% 10-Jul-18 101.2057 7.6000 4.00 INE296A07HJ9 BAJAJ FIN LTD -- 12-Jul-18 124.9450 7.6500 130.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.1759 7.8600 600.00 INE445L08268 NABHA POWER LTD SR-I 8.32% 31-Jul-18 99.9832 8.0200 300.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.35% 02-Aug-18 99.7587 8.5100 380.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.25% 16-Aug-18 99.6967 8.5300 200.00 INE134E08HU9 POWER FIN CORP LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.0081 7.9700 300.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LTD 8.37% 14-Sep-18 100.1798 8.1901 750.00 INE134E08BE6 POWER FIN CORP LTD. 11.00% 15-Sep-18 101.7352 7.5800 150.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 101.0490 7.5299 200.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.3700 8.3700 50.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 7.92% 28-Dec-18 101.0832 8.0875 606.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.60% 17-Jan-19 99.3361 8.3250 100.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FIN LTD 7.20% 12-Feb-19 99.2784 7.9800 500.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FIN LTD 7.20% 12-Feb-19 99.2784 7.9800 500.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.6987 7.8750 2000.00 INE134E07513 POWER FIN CORP LTD 9.69% 02-Mar-19 101.9382 7.6800 1050.00 INE691I07BW0 L & T INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.86% 08-Mar-19 100.4571 8.3897 500.00 INE306N07JS6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.62% 28-Mar-19 99.3744 8.2500 1000.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 100.4508 7.6000 760.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 99.5577 8.3300 1000.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FIN LTD 7.79% 10-May-19 99.7312 7.9800 500.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.59% 14-Jun-19 100.7625 8.0100 250.00 INE660A07PB6 SUNDARAM FIN LTD 7.29% 28-Jun-19 98.8370 8.1800 1000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.10% 16-Aug-19 100.7288 8.4964 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.45% 21-Aug-19 101.5583 8.2500 4.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.3945 7.5500 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.3945 7.5500 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.3592 7.5800 450.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-19 100.6624 8.5200 950.00 INE134E08GJ4 POWER FIN CORP LTD 9.32% 17-Sep-19 102.2724 7.6950 15.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LTD 0.00% 22-Nov-19 117.5905 13.5016 5.00 INE134E08GQ9 POWER FIN CORP LTD 8.65% 28-Nov-19 101.4940 7.6900 250.00 INE134E08GQ9 POWER FIN CORP LTD 8.65% 28-Nov-19 101.4940 7.6900 250.00 INE020B07FC0 REC 8.65% 22-Jan-20 101.1104 8.0000 6.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 102.1947 7.6600 5.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 18-May-20 101.1188 8.0951 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 18-May-20 101.0988 8.1050 250.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 98.8400 8.4000 300.00 INE556F08IY0 SIDBI 7.00% 21-Dec-20 98.9641 7.6200 1000.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.14% 22-Dec-20 98.7132 7.6400 200.00 INE974X07017 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 7.56% 28-Dec-20 98.5633 8.1200 500.00 INE020B08AN6 REC 6.99% 31-Dec-20 98.2000 7.6900 500.00 INE020B08AR7 REC 7.60% 17-Apr-21 99.7876 7.6900 90.00 INE658R08057 ASPIRE HOME FIN CORP LTD 11.15% 28-Apr-21 104.4154 9.4500 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FIN LTD 8.47% 01-Jul-21 101.1785 8.2300 450.00 INE340A07076 BIRLA CORP LTD 9.15% 18-Aug-21 101.1075 8.7300 250.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 16-Nov-21 98.4913 8.4500 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.3045 7.6800 250.00 INE936D07125 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.60% 27-May-22 97.8531 8.2000 50.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 98.5038 7.6700 300.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 97.2366 7.7500 250.00 INE906B07FX6 NHAI 7.11% 05-Nov-22 97.7768 7.6700 750.00 INE020B08AP1 REC 7.45% 30-Nov-22 98.7727 7.7500 750.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORP LTD 7.69% 16-Jan-23 99.8420 7.7200 200.00 INE871D07QZ0 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% 19-Jan-23 100.0000 8.2949 5.00 INE103G08032 RAJASTHAN FINANCIAL CORP 9.24% 22-Jan-23 102.7800 8.5800 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.1030 7.7765 1000.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 99.4700 8.1650 2.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELEC 8.75% 26-Jun-23 101.7600 8.0800 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 101.5486 8.8700 23.10 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 110.0201 6.1800 4.40 INE092T08BN5 IDFC BANK LTD 9.30% 07-Aug-24 105.7000 8.1100 50.00 INE549F08525 KARNATAKA STATE FINANCIAL 9.19% 01-Sep-24 102.6900 8.7400 100.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.13% 30-Sep-24 101.3000 8.6900 110.00 INE549F08509 KARNATAKA STATE FINANCIAL 9.24% 18-Oct-24 102.7400 8.8400 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.2500 8.5300 2.00 INE818F08037 KERALA FINANCIAL CORP 9.15% 30-Oct-24 101.9800 8.2800 250.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 8.24% 19-Nov-24 101.6839 8.0598 200.00 INE348F08043 MADHYA PRADESH FINANCIAL CORP 9.20% 19-Nov-24 102.4300 7.8500 200.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 8.29% 28-Nov-24 101.8463 8.0800 900.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.3560 8.3700 3.00 INE535N08031 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.45% 17-Dec-24 103.7100 8.1200 40.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.40% 06-Feb-25 102.0200 8.0100 20.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRAS 9.30% 15-Feb-25 103.3600 8.4700 50.00 INE528G08279 YES BANK LTD 8.85% 24-Feb-25 102.8800 8.2900 700.00 INE251G07023 CAUVERY NEERAVARI NIGAMA LTD 8.85% 31-Mar-25 101.0200 8.5800 40.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LTD SR 8.75% 31-Mar-25 100.0000 8.7300 37.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 101.0832 8.0875 80.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 100.3945 8.0400 100.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRA 9.07% 06-Sep-25 102.8500 8.4700 600.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 100.1635 8.0650 150.00 INE540P07244 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-25 100.7000 9.9592 40.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 102.9400 8.7100 1200.00 INE572F08071 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRAS 10.15% 28-Mar-26 109.0700 8.1100 150.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.44% 01-Jun-26 102.1338 8.0600 200.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FIN LTD TRANCHE- 8.47% 15-Jun-26 102.1933 8.0800 500.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 114.1927 6.1800 50.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 8.62% 23-Feb-27 100.0800 8.7800 140.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.5018 6.2000 8.90 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 101.8700 7.9900 100.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 96.3231 8.0648 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 96.3231 8.0600 50.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.35% 08-Sep-27 98.8000 8.5200 29.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.47% 13-Oct-27 97.2100 8.0366 3.00 INE601U08010 TATA MOTORS FIN LTD 8.35% 13-Nov-27 99.1500 8.4700 1.00 INE112A08044 CORP BANK 8.02% 14-Nov-27 99.8500 8.0400 2.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 98.2000 7.9600 448.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FIN LTD 8.45% 19-Jan-28 99.9500 8.4500 11.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE 8.25% 02-Feb-28 100.4000 8.1850 52.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.0300 8.8894 19.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORP 10.75% PERPETUAL 104.4000 9.9300 12.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV -- PERPETUAL 100.9000 8.6000 4.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.0000 8.6800 2.00 INE141A08076 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.25% -- 100.7838 10.0000 2.00 INE428A08085 ALLAHABAD BANK 9.34% -- 97.3022 10.0600 200.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com