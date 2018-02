TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 14

Feb 14 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20564.30 NSE 35005.70 ============= TOTAL 55570.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A076J8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 06-Mar-18 108.4960 0.0000 30.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.1400 6.9200 400.00 INE013A075E1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 16-Mar-18 116.6100 9.6500 60.00 INE804I07ZR8 ECL FINANCE LTD 0.00% 23-Mar-18 134.4600 7.4200 290.00 INE121A07MT8 HOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.19% 27-Mar-18 100.0500 7.2200 650.00 INE121A07MN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.19% 27-Mar-18 100.0500 7.2200 270.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0500 7.3500 1250.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.0600 7.6000 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2300 7.4000 200.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3000 7.4000 30.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 100.3100 7.4300 1730.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.92% 28-Dec-18 99.7000 8.2000 101.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.60% 17-Jan-19 99.3600 8.3000 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.5700 7.9500 1000.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.0000 7.5500 283.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.8700 7.5500 1522.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.72% 08-Feb-19 101.0600 7.5500 970.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.2900 7.9200 2400.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 7.98% 14-Feb-19 99.7000 8.3000 500.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 101.9200 7.5500 69.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 102.0600 7.5500 540.00 INE691I07BW0 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.86% 08-Mar-19 100.5412 8.3000 150.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4400 7.5500 739.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 100.4700 7.5500 92.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.4200 7.5400 10.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.8000 7.5500 412.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5000 7.5500 500.00 INE860H07DU3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 10-Dec-19 111.9400 8.2100 220.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 103.8800 12.5100 5.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.0500 8.3000 250.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 100.0000 7.7000 1850.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 99.8500 9.1600 50.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 99.9200 9.0000 50.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 99.2500 9.0200 6.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0100 8.9700 612.00 INE141A08076 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.25% 02-Nov-22 100.0000 0.0000 50.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 11.25% 05-Dec-22 107.6000 9.2000 1.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.3300 8.3400 250.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 102.9300 8.1000 15.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.7300 9.0100 15.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.3900 10.4200 36.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0500 10.9500 457.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.8600 8.0000 40.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1100 670.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.3500 8.0000 200.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 95.2500 8.0100 10.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.8300 8.5200 15.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.75% 08-Dec-27 100.9000 8.6000 4.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 98.6100 7.9000 100.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.4000 8.1900 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 103.6000 8.2500 50.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5700 0.90 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 116.5900 6.2500 12.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.5000 6.1500 47.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 118.3200 6.1500 36.50 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.6000 8.8200 50.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.3400 9.0200 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 109.9100 6.2500 9.60 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 111.6200 6.1800 0.20 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 125.7400 6.1800 221.10 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.3700 9.0700 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.7500 9.3300 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 99.8100 8.8800 295.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.0000 11.7800 125.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9800 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 103.1000 11.0000 1.00 NSE === INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 100.1362 6.4007 145.00 INE918K07375 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 14-Mar-18 166.4040 0.0000 3.50 INE093J07BT3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-18 158.4800 0.0000 5.00 INE093J07BV9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-18 172.3400 0.0000 5.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 19-Mar-18 100.2305 6.9012 120.00 INE093J07BW7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Mar-18 155.4900 0.0000 37.50 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0520 7.3500 1250.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.0630 7.6000 500.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.0630 7.8362 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2302 7.4000 200.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3001 7.4000 30.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.0769 7.7139 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 11-Jun-18 101.1189 7.6250 2.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.3050 7.4300 1730.00 INE148I07FA8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 28-Jun-18 100.2859 7.7500 100.00 INE296A07HJ9 BAJAJ FINANCE LIMITED - 12-Jul-18 124.5625 8.4800 130.00 INE756I07589 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 27-Jul-18 100.2714 8.1000 250.00 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.2469 7.9100 1000.00 INE148I07FW2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 31-Aug-18 100.1711 7.9100 440.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 125.3950 0.0000 2.00 INE093J07DL6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-18 160.2040 0.0000 3.50 INE093J07EC3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Sep-18 149.5170 0.0000 5.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.9750 7.8300 170.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.6673 7.8300 1000.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.6673 7.8300 1000.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-18 120.5510 9.0000 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 101.5484 7.6000 100.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.6975 7.6000 200.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.6975 7.8965 200.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.92% 28-Dec-18 99.7037 8.2000 250.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.60% 17-Jan-19 99.3585 8.3000 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.5666 7.9678 1000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.8733 7.5500 250.00 INE756I07795 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 12-Feb-19 100.4192 8.2100 750.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.2879 7.9700 500.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 99.7036 8.3000 500.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 99.6109 8.2000 250.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 101.5688 8.1500 6.00 INE691I07BW0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.86% 08-Mar-19 100.4086 8.4366 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4417 7.5500 150.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.4966 7.5500 100.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 112.8360 0.0000 3.50 INE538L07452 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 06-May-19 99.2113 9.1200 60.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 100.9539 7.6800 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 100.9539 7.6800 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.7278 8.4950 50.00 INE860H07DU3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 10-Dec-19 111.9362 8.2100 220.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.2625 7.9500 1.00 INE389H07037 KEC INTERNATIONAL LIMITED - 20-Apr-20 112.4599 9.9176 10.00 INE010A07208 PRISM CEMENT LIMITED NCD - 29-Apr-20 108.6865 10.2673 4.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 98.7939 8.1400 250.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 98.7939 8.1400 250.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.1471 8.2500 1000.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 97.0500 10.4000 3.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 97.9330 8.1000 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.0055 8.1600 100.00 INE063R07052 ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES 7.70% 21-Sep-20 97.3329 8.8500 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.3712 7.6700 100.00 INE027E07568 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 13-Nov-20 97.8086 8.5500 1500.00 INE027E07568 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 13-Nov-20 97.8086 8.5500 1500.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 98.6700 7.6600 100.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 80.8792 7.4000 34.50 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.57% 18-Feb-21 98.6172 8.1000 250.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.57% 18-Feb-21 98.6172 8.1000 250.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 100.0000 7.7000 2550.00 INE721A07JW5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 18-Mar-21 100.7500 8.9400 2.00 INE752E07GX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 29-Mar-21 103.1520 7.6529 16.30 INE658R08057 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD11.15% 28-Apr-21 104.8000 9.3100 100.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 103.9000 8.0200 3.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 101.5800 8.0800 108.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.9500 8.8500 7.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 98.2256 8.0500 50.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 98.2256 8.0500 50.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 102.4939 7.7500 400.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 102.4939 7.7500 400.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.1781 7.7200 2000.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.1530 6.1800 5.70 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 99.2800 9.7500 20.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 99.9531 9.0000 150.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 99.5800 8.4013 17.00 INE871D07QZ0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.30% 19-Jan-23 99.8000 8.3456 3.30 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 102.9341 8.1000 15.00 INE160A09215 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Mar-23 95.5000 10.6230 18.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.8705 8.1400 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.8705 8.1400 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.8238 8.8300 5.90 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.0309 7.8000 40.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-23 100.1000 10.0700 120.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 105.6588 8.0800 200.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.3000 9.8143 8.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.3461 8.0000 200.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.40% 06-Feb-25 100.0000 8.3986 10.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 103.5400 8.5300 3300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.0832 8.0875 70.00 INE688I08129 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 29-Dec-25 101.5500 8.9500 2.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.7000 8.6100 3.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.3473 8.0600 100.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 102.4200 8.7800 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 108.2898 8.0500 36.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.4600 8.8600 1.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0800 277.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.3100 8.3800 10.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 97.9500 9.5900 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 114.1823 6.1800 85.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.6200 6.1800 5.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 95.7000 7.9550 60.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.8000 8.5200 7.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 97.7500 7.9800 15.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LTD 8.45% 30-Nov-27 99.2652 8.5500 112.50 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 98.6300 7.9000 104.00 INE244L08034 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LTD 8.45% 05-Jan-28 99.2848 8.5500 37.50 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-Q-21 8.45% 19-Jan-28 100.0000 8.4400 11.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.4000 8.1400 218.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.2145 8.1600 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.8085 8.8800 850.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.6285 8.5000 150.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.3732 9.0900 150.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.4085 9.1500 150.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 99.9823 9.1400 150.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.6843 8.7700 20.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES - PERPETUAL 100.9000 8.6000 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 102.2500 11.2600 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.8934 8.8550 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 110.0606 6.9000 28.00 INE556S07608 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Dec-31 101.5300 8.9550 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 125.7400 6.1700 135.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.5200 9.2395 1500.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 