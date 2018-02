TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 15

Feb 15 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20721.10 NSE 52363.30 ============= TOTAL 73084.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 100.1300 6.4400 545.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LTD 0.00% 13-Mar-18 134.1700 9.0000 5.00 INE804I07O16 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 16-Mar-18 120.8950 9.5000 10.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.1900 6.9800 153.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED 9.20% 19-Mar-18 100.1700 6.7100 121.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.76% 28-Mar-18 100.0300 7.0000 862.00 INE148I07HB2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 30-Mar-18 100.0800 6.9400 91.00 INE804I07A87 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Mar-18 107.7000 9.0000 6.00 INE804I07Q63 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 10-Apr-18 120.2700 9.5000 5.00 INE140A08SG0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 30-Apr-18 100.1400 7.9500 500.00 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LIMITED 9.75% 30-Apr-18 100.1400 8.3300 180.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.4800 7.9000 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.5700 7.9500 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.8700 7.5500 240.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP R 8.45% 08-Feb-19 100.4600 7.9400 200.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 99.8600 8.3700 350.00 INE691I07BW0 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.86% 08-Mar-19 100.5700 8.2700 150.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 100.4500 7.5200 410.00 INE915D07E27 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 7.45% 25-Mar-19 100.0042 7.3300 900.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 99.1300 4750.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3400 7.7500 1000.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.2500 7.7100 10.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-19 101.8200 7.6000 50.00 INE860H07DU3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 10-Dec-19 111.9600 8.2100 30.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 109.8200 10.5000 1.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.1000 8.2800 150.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.4300 8.1400 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.2000 8.0700 250.00 INE202E07054 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 8.87% 24-Sep-20 98.0100 9.7200 5.00 INE522D07AD0 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 8.80% 30-Oct-20 99.4943 8.9800 350.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 8.60% 25-Mar-21 99.9400 9.3700 1000.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.3600 8.8400 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.6000 11.1000 720.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 97.9500 7.7700 244.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 100.0000 11.4500 3.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 98.2200 7.7500 4.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 98.5400 9.1400 600.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 98.1100 8.6500 20.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 103.1000 9.8200 5.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.2600 8.9000 10.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.69% 16-Jan-23 99.8000 7.7300 750.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.3300 8.3400 250.00 INE506A07015 DREDGING CORPORATION OF INDIA LTD 6.97% 28-Mar-23 103.3701 6.1700 0.30 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.7000 10.3500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0500 10.9500 454.00 INE549F08509 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.24% 18-Oct-24 100.3300 9.3800 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 103.0600 7.9600 5.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 2.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 102.7900 8.6800 48.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 103.1500 11.1600 7.50 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-25 100.0000 10.1000 280.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.2800 8.5500 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.6500 8.8200 50.00 INE848E07757 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-26 102.6900 8.0900 33.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 114.4000 6.1500 85.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.3000 6.1300 55.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 100.7200 8.3700 12.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 98.3200 8.1100 30.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 95.2600 8.2000 165.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.75% 08-Dec-27 100.8900 8.6000 10.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 9.25% 04-Jan-28 100.0000 9.2800 490.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 101.5000 9.6700 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 109.9700 6.2000 22.90 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 110.2700 6.3000 1.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 109.8900 6.2500 31.90 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.7800 6.1600 1.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 102.7000 8.7900 10.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.2800 9.1000 1000.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.0000 11.1300 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.7500 9.6200 3.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.5400 10.4300 188.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.0500 8.9100 1010.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.0000 11.5600 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.1500 9.1100 8.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 103.0000 11.0300 1.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LIMITED 11.50% 31-Dec-99 106.4800 10.3900 0.50 NSE === INE804I07G40 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-18 135.5540 8.0000 23.00 INE918K07425 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 05-Mar-18 131.4810 8.0000 14.00 INE071G07215 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 05-Mar-18 128.1377 6.8506 90.00 INE918K07433 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 07-Mar-18 141.3800 8.0000 14.00 INE093J07BT3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-18 158.4800 0.0000 6.50 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.1268 6.3795 85.00 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 100.4662 7.0000 25.20 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.1509 8.5072 40.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 29-Mar-18 100.2240 6.3800 38.80 INE105N07035 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-18 100.0619 7.4700 70.00 INE093J07CD5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Apr-18 166.9690 0.0000 2.50 INE092T08AE6 IDFC BANK LIMITED 8.54% 10-Apr-18 100.1208 7.7500 1700.00 INE092T08AE6 IDFC BANK LIMITED 8.54% 10-Apr-18 100.1208 7.7500 1700.00 INE093J07CI4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Apr-18 170.9500 0.0000 2.50 INE093J07CG8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Apr-18 157.8000 0.0000 1.30 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.2022 7.6500 250.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.2022 7.6500 250.00 INE093J07CP9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-May-18 155.1640 0.0000 9.50 INE804I07M26 ECL FINANCE LIMITED - 30-May-18 120.0960 9.0000 3.50 INE918K07656 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 02-Jul-18 125.1290 9.0000 10.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Jul-18 161.7000 0.0000 2.50 INE148I07FL5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 09-Aug-18 100.2415 7.9101 4000.00 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.2469 7.9100 800.00 INE804I07W40 ECL FINANCE LIMITED - 03-Sep-18 116.4270 9.0000 2.50 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 125.3950 0.0000 1.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 101.3105 7.9100 2100.00 INE093J07DL6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-18 160.2040 0.0000 6.50 INE093J07DY9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Sep-18 159.7460 0.0000 5.00 INE093J07EC3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Sep-18 149.0900 0.0000 2.50 INE093J07EI0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-Oct-18 151.5910 0.0000 3.50 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.33% 11-Dec-18 99.4809 7.9000 250.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.92% 28-Dec-18 99.7847 8.1000 50.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.5664 7.9500 500.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 99.8645 8.3700 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.9410 7.6649 10.00 INE915D07XV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 07-Mar-19 107.0151 - 150.00 INE915D07XW8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 07-Mar-19 107.6514 - 100.00 INE691I07BW0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.86% 08-Mar-19 100.5707 8.2700 150.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 99.1336 7.6000 4750.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 10-Apr-19 99.5297 8.3595 1500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3387 7.7500 1000.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 99.7321 7.9800 500.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 100.3513 8.1175 1450.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.3511 7.7500 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.3511 7.7500 250.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 100.9924 7.8000 20.00 INE523E07DI9 L&T FINANCE LIMITED 8.67% 12-Sep-19 100.4339 8.3900 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.1900 7.7400 850.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.1900 7.7392 850.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 101.4292 7.8000 45.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-19 101.8239 7.6000 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 99.5511 8.0500 150.00 INE860H07DU3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 10-Dec-19 111.9604 8.2100 30.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 100.6500 8.3000 1.00 INE341E11011 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 04-Apr-20 77.0350 13.0000 1.00 INE093J07PY3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 13-Apr-20 114.9200 0.0000 2.50 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 100.7964 8.3400 150.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 98.7993 8.1400 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.2373 7.7300 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.2373 7.7300 50.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.6200 10.7000 5.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.4250 8.1400 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.7565 7.7400 450.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.7565 7.7400 450.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.0255 8.1500 450.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.0255 8.1500 250.00 INE532S07039 8.75 LOA 25SP20 FVRS1CR 8.75% 25-Sep-20 99.9848 8.7092 2000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2365 7.7300 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2365 7.7300 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 100.3757 8.1500 50.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.08% 21-Dec-20 98.4194 7.7000 250.00 INE477A07274 CANFIN HOMES LIMITED 7.64% 28-Feb-21 99.0000 8.0100 300.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 12-Mar-21 100.0000 7.7282 500.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 100.0000 7.7000 1250.00 INE721A07JW5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 18-Mar-21 101.1800 8.7800 2.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED - 25-Mar-21 99.9357 9.3700 1000.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-21 100.1968 8.5600 65.00 INE134E08JK6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 05-Apr-21 100.0000 7.7329 790.00 INE093J07UR7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Apr-21 100.0000 0.0000 91.40 INE093J07US5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Apr-21 100.0000 0.0000 66.10 INE093J07UT3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Apr-21 100.0000 0.0000 21.50 INE093J07UU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Apr-21 100.0000 0.0000 19.50 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 104.2421 7.9000 3.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.9298 7.8500 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.5148 7.9400 2.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 104.1449 7.9300 2.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 101.1358 8.7200 32.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 101.1058 8.7300 34.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.8311 7.7000 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 98.6380 7.8200 600.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 98.6380 7.8200 600.00 INE148I07IM7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.00% 22-Oct-21 98.8473 8.3737 1750.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 98.6119 7.6700 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 96.8953 7.6700 300.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 97.9537 7.7700 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 98.4884 7.6600 750.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.1782 7.8200 150.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.2663 7.7750 1100.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 170.9000 8.7050 6.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 163.5000 8.7054 6.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.6300 6.0500 61.20 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.8900 9.3250 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.9116 10.0500 1.50 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.2808 7.8300 100.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.3000 9.7652 5.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORP 9.07% 01-Nov-22 104.6500 8.6500 200.00 INE787H07073 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.20% 15-Nov-22 104.5715 6.0500 45.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.69% 16-Jan-23 99.8017 7.7300 750.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 104.7135 6.0500 50.00 INE975G07043 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.10% 03-Feb-23 100.0000 9.1000 300.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.7400 8.5000 15.00 INE235P07845 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.19% 30-May-23 99.4900 8.3191 50.00 INE818F08029 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.72% 06-Jun-23 100.5500 8.7100 200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.6500 8.8463 13.10 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.7500 8.8471 5.90 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.0609 7.7932 40.00 INE245A08125 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-23 97.0759 8.6400 100.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 104.8180 8.6500 2.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 104.4500 8.9400 100.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 104.1500 8.4600 95.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 100.5000 8.6000 1.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1468 8.1250 500.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.1468 8.1250 500.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-24 104.7119 7.9800 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 103.0000 8.3400 100.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 15-Nov-24 96.4741 8.6900 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.4500 9.8000 12.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.1500 9.0200 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.9750 7.9800 5.00 INE556S07327 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Dec-24 99.9033 9.1040 60.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.0843 8.0500 300.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.40% 06-Feb-25 100.1500 8.3600 15.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.0843 8.0500 97.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.24% 10-Nov-25 98.4900 8.5025 10.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 96.1403 8.5500 350.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.6914 8.3825 293.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0000 7.6700 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 101.7148 8.1400 200.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.3649 8.0300 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.2800 8.5500 10.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 101.6100 8.1400 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.0600 8.9200 39.80 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0349 8.4250 25.00 INE013A074H7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 05-Oct-26 99.4500 8.9300 10.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 96.6375 8.0700 100.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 99.0000 10.4182 140.00 INE848E07757 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-26 102.6915 8.0850 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.0042 6.1700 98.50 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 98.7280 8.1000 50.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 98.7280 8.1000 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 99.4000 9.0000 140.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 98.3200 8.1100 84.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 95.1097 8.0500 120.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 95.2575 8.2000 100.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 95.2022 8.0700 50.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 95.2022 8.0699 50.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.6800 8.5400 60.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.6000 10.0000 4.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.4500 8.4200 16.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 97.3446 8.0400 9.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 100.0000 9.3000 150.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 97.9000 8.0000 1.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 9.25% 04-Jan-28 100.2000 9.2100 100.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-Q-21 8.45% 19-Jan-28 99.9300 8.4500 107.00 INE756I08124 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 01-Feb-28 100.0000 8.4130 32.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.3500 8.1538 210.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.2834 8.1500 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.2834 8.1500 100.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9124 1500.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.6005 11.1001 1438.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.2764 9.1000 1000.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.0000 11.0300 396.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.4449 8.8100 200.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.6892 8.7900 50.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.7500 8.7517 30.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.2000 8.8500 28.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.0483 8.8100 20.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.1331 10.5000 17.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES PERPETUAL 101.1600 8.5600 10.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 103.6685 9.7646 2.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 98.3734 9.0300 100.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.4112 9.3600 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.9298 8.8500 100.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.5341 8.8200 100.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 102.7000 8.7900 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 95.1884 11.7931 531.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.5824 11.4300 110.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange