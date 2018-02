TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 16

Feb 16 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 21650.50 NSE 51416.30 ============= TOTAL 73066.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07219 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 08-Mar-18 134.3600 9.0000 21.00 INE804I07N09 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 09-Mar-18 121.1360 9.5000 10.00 INE694L07073 TALWANDI SABO POWER LIMITED 8.91% 27-Apr-18 100.1800 7.9100 2000.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3100 7.3700 46.00 INE071G08809 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.53% 20-Jun-18 100.1100 7.7700 19.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.4300 7.6700 43.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 100.3500 7.4000 1008.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.5600 7.4900 37.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.1500 7.5500 250.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 99.8600 8.3700 400.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.6500 7.6000 500.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 100.7200 7.9800 450.00 INE573S07017 SUNTRACK COMMERCE PRIVATE LIMITED 0.00% 22-Mar-19 137.8400 9.2200 285.00 INE915D07E27 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 7.45% 25-Mar-19 100.0000 7.3300 100.00 INE953L07271 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.65% 08-Apr-19 100.3600 12.3500 500.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 10-Apr-19 99.5900 8.3000 1500.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 100.4300 8.0500 1450.00 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.90% 27-Jun-19 99.3700 8.3500 250.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 100.0800 8.0500 150.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 8.00% 01-Aug-19 99.9900 7.9500 600.00 INE522D07AA6 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.15% 12-Sep-19 101.7500 8.8300 300.00 INE523E07DI9 LNT FINANCE LIMITED 8.68% 12-Sep-19 100.5000 8.3400 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.8700 7.8000 250.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.0000 6.5500 500.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 103.8700 8.9000 10.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.1200 7.6300 250.00 INE261V07013 K WORLD ESTATE PRIVATE LIMITED 16.40% 30-Jun-20 100.0000 16.4100 50.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 100.0800 8.1800 650.00 INE612J07152 REPCO HOME FINANCE LTD. 8.05% 03-Aug-20 98.6170 8.6500 50.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 112.5500 11.0900 20.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2300 7.7400 250.00 INE477A07274 CANFIN HOMES LIMITED 7.64% 28-Feb-21 99.0200 8.0100 600.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6900 1200.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 100.0000 7.7000 80.00 INE148I07IK1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 08-Apr-21 99.9925 8.4100 1000.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.2800 8.0000 3.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.2100 8.1000 1.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 101.2100 8.7900 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.3900 8.8300 200.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.9200 8.7900 550.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.1500 10.4300 1.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.0800 7.7500 1540.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 99.0000 9.8000 750.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.8100 6.2000 14.10 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 103.4500 8.5000 50.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 101.5400 8.2900 1.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 97.8200 8.7300 10.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 99.3300 8.9900 5.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.5600 8.8100 35.00 INE245A08117 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-22 97.9930 8.5000 250.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 104.4200 6.1100 0.20 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.3300 8.3400 250.00 INE732V07013 E HOMES INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 14.00% 31-Mar-23 100.0000 14.7500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.5000 8.8700 150.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 106.7400 8.1900 300.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.7000 10.3500 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.7000 9.8800 60.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.80% 27-Aug-24 110.2900 10.5000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0500 10.9400 451.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.40% 06-Feb-25 100.4500 8.3100 15.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 96.5400 8.1500 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.1700 8.5600 25.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.5200 8.4000 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.2000 8.9000 88.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 98.3800 8.1100 30.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 94.9300 8.0800 46.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 101.2500 9.8100 4.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.4000 8.1700 10.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.0100 6.0800 4.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 107.7200 8.0500 1.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 110.5600 6.1800 8.70 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.4400 6.2000 0.50 INE261F08915 NABARD 7.27% 14-Sep-32 93.9200 8.1500 300.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 112.7700 6.1400 4.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.2100 9.1200 500.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.4100 9.7600 2.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.0100 10.2000 15.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.1600 8.7100 11.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.6900 11.0000 1.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.4400 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7000 9.7800 1.00 NSE === INE975F07FH5 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.05% 15-Mar-18 100.0302 7.1156 250.00 INE909H07DD4 SHEBA PROPERTIES LIMITED 9.25% 20-Mar-18 100.1312 7.3158 200.00 INE093J07CD5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-Apr-18 166.9690 0.0000 2.50 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 100.0495 8.0000 50.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 100.0495 8.2854 50.00 INE957N07039 HERO FINCORP LIMITED 8.96% 23-Apr-18 100.0668 8.0000 50.00 INE957N07039 HERO FINCORP LIMITED 8.96% 23-Apr-18 100.0668 8.0000 50.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.1483 7.6000 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.1483 7.6000 250.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 100.0000 9.6800 50.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.45% 06-Jul-18 99.7985 9.3798 20.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-18 100.2933 7.4699 25.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 100.3472 7.4000 1000.00 INE756I07589 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 27-Jul-18 100.2700 8.1000 250.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 100.0000 10.8500 50.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 98.0000 11.2500 70.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 100.0000 11.0000 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 100.0000 11.0000 50.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 126.0000 0.0000 0.20 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.1531 7.5500 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.4658 7.9200 1500.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.4658 7.9200 1500.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.4022 7.9900 360.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.4022 7.9900 500.00 INE756I07795 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 12-Feb-19 100.4173 8.1800 750.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 99.8764 8.3500 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.6470 7.6000 500.00 INE915D07XV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 07-Mar-19 107.1296 15.8200 500.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 100.5846 7.7900 40.00 INE121A07OA4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.65% 20-Mar-19 99.3463 8.3100 500.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.50% 28-Mar-19 97.9707 14.5313 92.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.2501 8.1500 250.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 10-Apr-19 99.5397 8.3500 2500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3483 7.7400 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3483 7.7400 500.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 100.3885 8.0850 1450.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 99.6519 8.3794 200.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 101.4500 8.3000 250.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 01-Aug-19 99.9901 7.9500 600.00 INE297G08016 POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED 7.60% 08-Sep-19 99.7636 7.9400 50.00 INE523E07DI9 L&T FINANCE LIMITED 8.67% 12-Sep-19 100.4623 8.3700 250.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Oct-19 126.6700 0.0000 0.60 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 100.7400 7.6200 400.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 101.4232 7.7300 500.00 INE064K08020 ONGC VIDESH LIMITED 8.54% 06-Jan-20 100.3500 8.3000 30.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.8685 7.8000 350.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.5500 8.3000 20.00 INE261F08790 NABARD 20-Mar-20 100.0028 6.5505 1000.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 99.3645 8.1000 750.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 103.8480 8.9500 10.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 100.1000 10.6400 1.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.2366 7.5700 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.1156 7.6300 250.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 99.4207 7.7000 2250.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 99.4207 7.7000 2250.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 98.8039 8.1350 250.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 98.8039 8.1358 250.00 INE738C07051 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.00% 30-Jun-20 98.4661 8.8113 500.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 100.7000 8.3000 50.00 INE612J07152 REPCO HOME FINANCE LTD 8.05% 03-Aug-20 98.6170 8.6500 100.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.2000 8.3000 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.7000 8.3000 150.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.3500 8.3000 20.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.7453 7.7450 750.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2323 7.7350 1250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2210 7.7400 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2561 7.7214 50.00 INE027E07568 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 13-Nov-20 97.9267 8.5000 250.00 INE027E07568 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 13-Nov-20 97.9267 8.5000 250.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 99.2200 8.9500 3.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 99.1900 8.9500 2.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 101.1000 8.3000 50.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 99.5022 7.7100 100.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.5922 8.1200 500.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.57% 18-Feb-21 98.4060 8.1900 200.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 12-Mar-21 100.0000 7.7283 250.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6900 4950.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 100.0000 7.7000 350.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-21 100.0670 8.5600 18.00 INE134E08JK6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 05-Apr-21 100.0000 7.7326 200.00 INE134E08JK6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.7884 7.8200 200.00 INE377Y07029 BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED 06-Apr-21 100.7406 8.0000 400.00 INE195S08025 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.50% 12-Apr-21 101.8236 10.1800 100.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 100.9500 8.3000 100.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 100.5258 8.1500 50.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 100.5258 8.1500 50.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 98.4161 7.7600 200.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.1651 7.6600 190.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 100.7667 7.7100 180.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-21 101.8764 7.7100 100.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.4000 8.3000 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 106.2100 7.4300 1.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.36% 12-Aug-21 102.9500 8.3000 200.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 101.2135 8.7900 100.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 100.1500 9.7500 2.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.9157 8.8000 550.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.6524 8.7900 250.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.6524 8.7900 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.0830 7.7500 1550.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.25% 26-Dec-21 104.7824 7.7500 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 101.4409 7.7500 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 104.1464 8.1700 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2231 6.1900 9.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3882 7.7450 500.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 99.4605 8.4000 200.00 INE875F07013 SHREE MAHESHWAR HYDEL POWER CORP 9.75% 23-Mar-22 41.7764 8.7600 24.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.6600 6.0500 61.20 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 99.2800 9.7500 20.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 97.8711 8.3695 20.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.0000 9.8500 2.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 97.2808 7.7400 250.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 104.1615 7.7200 100.00 INE787H07073 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.20% 15-Nov-22 104.6015 6.0500 45.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 99.0000 7.6900 1000.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.1013 6.2000 0.50 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 102.5000 7.6641 1.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 104.7435 6.0500 50.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 104.9224 6.1600 150.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.3500 8.5000 50.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 103.4737 7.9400 50.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVICS 9.70% 24-Apr-23 104.7000 8.5200 150.00 INE235P07845 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.19% 30-May-23 99.4068 8.3400 170.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.4957 8.8700 550.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.4957 8.8700 150.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 103.6300 8.9300 64.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 106.6500 8.2300 25.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 105.0537 8.6000 2.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 110.7685 6.1800 1.30 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 106.7379 8.1900 300.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 106.5000 8.3000 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 106.2000 8.3700 200.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.5220 11.7000 1.00 INE092T08BN5 IDFC BANK LIMITED 9.30% 07-Aug-24 105.3280 8.1800 50.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 102.7700 8.7565 15.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 96.3125 9.9543 360.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 15-Nov-24 97.9200 8.3879 162.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.9820 8.2000 300.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8764 2.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 101.4500 8.9500 10.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.0000 8.7300 50.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.40% 06-Feb-25 100.4500 8.3100 15.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 96.5424 8.1500 100.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 96.9901 8.0638 20.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.24% 10-Nov-25 98.5800 8.4798 20.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 100.1407 8.1400 450.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 101.0162 8.1600 200.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 96.5861 8.0843 20.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.2000 8.5500 15.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 104.6700 8.0500 1.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 101.8700 8.5100 50.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 102.0000 10.3500 0.70 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.1814 8.9000 88.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.1000 8.4150 25.00 INE013A074H7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 05-Oct-26 99.6200 8.9000 10.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 99.4893 10.2500 140.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.9195 6.0500 43.50 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 98.4248 8.1500 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 98.4248 8.1500 100.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 100.8100 8.3600 12.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 98.3800 8.1067 30.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE 25-May-27 100.9500 8.6475 5.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 95.9900 8.1150 210.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 96.2786 8.0899 20.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 95.3000 8.0200 64.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.6000 10.0000 4.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 97.7500 7.9800 18.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 30-Nov-27 99.2000 9.8600 32.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 101.0000 9.1000 30.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 98.0300 7.9900 1.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jan-28 99.9600 8.4500 10.00 INE756I08124 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 01-Feb-28 100.0300 8.4120 10.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.4500 8.1286 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.0319 6.2000 14.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-29 105.8789 8.1150 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-29 105.8789 8.1150 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.9867 10.9700 1001.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 98.9960 9.8000 1000.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.0000 11.0298 746.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.2144 9.1200 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.4430 8.8100 100.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.7900 8.7600 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.7853 11.0000 37.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES PERPETUAL 100.9000 8.6000 25.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.0700 8.9900 20.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.0161 8.8200 10.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 99.1108 9.7700 250.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 109.7200 7.8200 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 110.3000 6.1640 28.90 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 110.5637 6.1800 0.60 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0298 1.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 102.6800 8.7900 16.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 97.5800 8.4300 6.50 INE261F08915 NABARD 7.27% 14-Sep-32 93.9228 8.1353 300.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 111.4544 6.2000 4.60 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.4345 6.2000 20.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.7905 10.2100 5.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 100.7700 8.7640 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.3000 9.2800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com