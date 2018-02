TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 2

Feb 2 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13190.80 NSE 30441.80 ============= TOTAL 43632.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.64% 22-Mar-31 110.4500 6.1800 5.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 96.1800 8.1500 540.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIA 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 96.5400 8.1600 25.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.6400 6.1700 10.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 113.3000 6.0900 4.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 108.4600 8.0700 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 108.8500 8.1500 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.6000 10.8900 9.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9800 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 107.1500 8.5800 3.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT 12.50% 31-Dec-99 102.0200 11.8000 1.00 INE804I07WT1 ECL FINANCE LTD 0.00% 23-Feb-18 134.3300 9.0000 99.50 INE918K07169 EDELWEISS FINANCE AND INVEST 0.00% 28-Feb-18 134.1700 9.0000 2.50 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.75% 19-Mar-18 100.2600 7.0000 200.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 100.2700 7.6500 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.2000 7.7000 550.00 INE916DA7PL9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.11% 29-Jan-19 99.9900 8.0500 100.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.20% 12-Feb-19 99.1500 8.1000 750.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 20-Feb-19 99.6991 7.8700 50.00 INE013A074Q8 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 29-Mar-19 100.0000 0.0000 1.00 INE523H07908 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 0.00% 29-Nov-19 101.4900 8.4500 4.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.90% 18-Dec-19 99.9100 7.9300 400.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 08-Mar-20 101.2300 6.1500 60.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES 15.60% 11-May-20 108.9600 11.0000 4.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.9300 7.6500 100.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 112.4000 11.2100 1.00 INE551U07019 SAMUNNATI FINANCIAL INTER 0.00% 22-Sep-20 100.0000 14.0000 30.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.0600 7.8000 250.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0200 7.3300 4000.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE COR 6.72% 20-Dec-20 101.7100 6.1500 20.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 101.7100 8.5000 905.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-21 100.5700 8.5300 165.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-21 100.6200 8.2000 150.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.6100 7.7500 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 98.7200 7.9000 650.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 98.3900 7.9000 600.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% 23-Dec-21 101.9900 8.8500 1.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 98.8100 8.9500 3.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 101.0200 8.7000 3.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 11.25% 05-Dec-22 103.3900 10.3000 5.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-24 105.7700 8.1100 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 103.7800 8.2000 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0500 10.9700 472.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 100.6600 8.1300 450.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.8100 8.2300 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 108.6000 10.1000 2.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.5000 8.4300 147.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 100.5000 10.3200 1.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 98.2800 8.4500 5.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 100.2500 10.0300 51.50 INE151N08011 REDKITE CAPITAL PRIVATE LTD 2.50% 15-Jan-28 100.0000 0.0000 400.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 104.8800 8.2000 100.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 0.30 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.80% 13-Mar-29 121.7500 6.1900 1.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.88% 19-Mar-29 122.4000 6.2000 1.00 NSE === INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 98.3000 9.9700 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE COR 7.64% 22-Mar-31 110.1645 6.1900 2.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 98.7500 10.2700 4.00 INE261F08725 NABARD 7.16% 12-Jan-32 92.9800 8.1612 300.00 INE163R08611 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Dec-32 101.9626 8.5500 48.00 INE163R08629 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Mar-33 101.9795 8.5500 53.00 INE163R08637 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Jun-33 101.9961 8.5500 19.00 INE163R08645 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Sep-33 102.0125 8.5500 53.00 INE163R08652 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Dec-33 102.0286 8.5500 53.00 INE163R08660 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Mar-34 102.0441 8.5500 53.00 INE163R08686 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Sep-34 102.0746 8.5500 53.00 INE163R08694 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Dec-34 102.0894 8.5500 53.00 INE163R08702 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Mar-35 102.1037 8.5500 53.00 INE163R08728 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Sep-35 102.1304 8.5500 53.00 INE163R08736 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Dec-35 102.1426 8.5500 53.00 INE163R08744 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Mar-36 102.1546 8.5500 53.00 INE163R08751 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Jun-36 102.1663 8.5500 58.00 INE163R08710 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Jun-36 102.1178 8.5500 58.00 INE163R08678 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Jun-36 102.0595 8.5500 58.00 INE163R08769 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Sep-36 102.1792 8.5500 53.00 INE163R08777 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Dec-36 102.1917 8.5500 53.00 INE163R08785 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 31-Mar-37 102.2039 8.5500 53.00 INE163R08793 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Jun-37 102.2158 8.5500 58.00 INE163R08801 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LTD S 8.52% 30-Sep-37 102.2277 8.5500 53.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.5275 9.2399 3000.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.07% 28-Feb-18 100.1896 6.2505 10.00 INE476M07370 L&T HOUSING FINANCE LTD 9.05% 22-Mar-18 100.1900 7.2624 12.50 INE105N07555 ORIENTAL NAGPUR BETUL -- 30-Mar-18 100.0514 8.5800 41.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEV 8.00% 04-Apr-18 116.8802 8.4033 39.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 100.1303 7.7600 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 100.1303 7.7600 100.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD SR- 7.95% 09-Apr-18 99.8901 8.0530 3.00 INE092T08AB2 IDFC BANK LTD -- 25-Apr-18 125.2661 7.7000 2500.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 26-Apr-18 100.1968 7.9000 250.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 26-Apr-18 100.1968 7.9000 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.7354 7.8300 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.7354 7.8300 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.2212 7.4600 50.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 9.45% 06-Jul-18 99.7372 9.5095 280.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.15% 22-Jul-18 99.9589 7.8999 500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.15% 22-Jul-18 99.9589 7.9000 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 100.2679 7.6500 500.00 INE241O07EJ3 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD -- 13-Aug-18 97.8318 8.0000 250.00 INE241O07EK1 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD -- 13-Aug-18 97.8318 8.0000 250.00 INE241O07EL9 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD -- 13-Aug-18 98.1975 8.0000 250.00 INE241O07EM7 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD -- 13-Aug-18 98.1975 8.0000 250.00 INE105N07563 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY -- 30-Sep-18 100.3809 8.5800 42.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.9831 7.5880 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 102.3333 8.0500 3.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Jan-19 101.3186 8.1100 23.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.20% 12-Feb-19 99.1533 8.1000 750.00 INE105N07571 ORIENTAL NAGPUR BETUL -- 30-Mar-19 100.6506 8.5800 44.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.19% 27-Apr-19 100.7345 7.6930 1.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 31-May-19 100.1747 7.9000 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 31-May-19 100.1747 7.9000 250.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.60% 11-Jun-19 101.3258 7.6882 16.00 INE148I07FF7 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 15-Jun-19 101.0074 8.3900 50.00 INE657N07217 EDELWEISS COMMODITIES SERV 9.70% 28-Jun-19 101.0469 8.8169 30.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.5418 8.6100 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.5418 8.6084 50.00 INE960S07065 JSW LOGISTICS INFRASTRUCTURE -- 13-Sep-19 131.9634 10.3850 270.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LTD 8.47% 14-Sep-19 100.4123 8.3500 600.00 INE105N07589 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY -- 30-Sep-19 100.9123 8.5800 49.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 18-Oct-19 99.0000 10.8000 41.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.90% 18-Dec-19 99.6306 8.1000 400.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 22-Jan-20 100.9358 8.1000 6.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 22-Jan-20 101.5607 7.7600 45.00 INE774D07QD3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.53% 25-Mar-20 98.4979 8.3300 250.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION 8.84% 29-Mar-20 102.0823 7.7203 36.30 INE105N07597 ORIENTAL NAGPUR BETUL -- 30-Mar-20 101.1513 8.5800 51.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION 7.93% 20-May-20 100.3446 7.7209 42.00 INE476M07BG1 L&T HOUSING FINANCE LTD 7.70% 20-Jul-20 98.6208 8.3000 500.00 INE476M07BG1 L&T HOUSING FINANCE LTD 7.70% 20-Jul-20 98.6208 8.3000 500.00 INE069I07207 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.50% 21-Aug-20 103.1392 10.0000 1.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.0569 7.8000 250.00 INE105N07605 ENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 6.90% 30-Sep-20 101.3824 8.5800 52.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-20 99.0000 10.5700 82.00 INE896L07306 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LTD 10.05% 08-Dec-20 101.3777 9.4671 300.00 INE656Y08016 IL&FS SOLAR POWER LTD -- 27-Dec-20 100.0000 12.0000 230.00 INE030N07027 BHILWARA GREEN ENERGY LTD 11.75% 31-Dec-20 100.0000 11.7500 150.00 INE896L07298 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LTD 10.05% 08-Jan-21 101.4233 9.4516 250.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 101.7299 8.4885 905.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.57% 18-Feb-21 98.4862 8.1500 650.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.57% 18-Feb-21 98.4862 8.1500 650.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-21 100.5807 8.4880 165.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL 8.28% 30-Mar-21 100.6244 8.2035 150.00 INE105N07613 ORIENTAL NAGPUR BETUL -- 30-Mar-21 101.6111 8.5800 51.00 INE205A07063 VEDANTA LTD 8.75% 15-Apr-21 100.9666 8.4400 750.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION 7.60% 17-Apr-21 99.6085 7.7500 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 16-Aug-21 98.7197 7.9000 500.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LTD 8.90% 09-Sep-21 99.2200 9.1400 15.00 INE105N07621 ORIENTAL NAGPUR BETUL -- 30-Sep-21 101.8330 8.5800 48.00 INE810V08015 IL&FS WIND ENERGY LTD -- 30-Sep-21 100.0000 12.0000 77.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-21 99.0000 10.4600 82.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION 7.24% 21-Oct-21 98.1902 7.8000 700.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 98.2211 7.7900 700.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 97.5332 7.9200 50.00 INE105N07639 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGH -- 30-Mar-22 102.0436 8.5800 50.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.4290 7.9400 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.4290 7.9400 250.00 INE005A11697 ICICI NOV 1999 N.A. 24-Sep-22 67.8250 8.7200 0.60 INE105N07647 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGH -- 30-Sep-22 102.2481 8.5800 51.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-22 99.0000 10.4000 82.00 INE005A11309 ICICI AUG 1998 -- 05-Dec-22 66.7250 8.7200 8.50 INE306N07JV0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.25% 20-Jan-23 100.0000 8.2400 10.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-23 99.0000 10.3600 82.00 INE453I07112 BHILANGANA HYDRO POWER LTD -- 31-Mar-24 100.0000 11.0000 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.7924 8.4300 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.7924 8.4300 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 04-Sep-24 105.7659 8.1100 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.7796 8.2000 1000.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.7843 8.2000 490.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-24 100.2364 10.0486 242.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8788 2.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 101.3493 8.2000 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.2368 8.2000 250.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 100.7170 8.1200 1150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 100.7170 8.1200 700.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.8081 8.2250 50.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-25 99.0000 10.3100 82.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.5300 8.8500 200.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.1600 8.8800 1.40 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 99.0000 10.3000 82.00 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-27 94.2700 8.5900 12.00 INE540P07269 U.P. INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.00% 30-Nov-27 100.9800 9.1100 10.00 INE115A07MW4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.95% 29-Jan-28 100.0000 7.9400 1000.00 INE134E08JI0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.74% 29-Jan-28 100.0000 7.7400 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.8766 8.2000 50.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 97.6477 8.1500 150.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.7989 9.5000 5.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.8110 8.9500 3.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 100.9000 9.2000 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.2500 9.9100 1.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 97.6477 8.1500 150.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE