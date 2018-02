TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 20

Feb 20 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16249.90 NSE 44302.30 ============= TOTAL 60552.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07DX7 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 12-Mar-18 124.3300 9.5000 170.00 INE918K07DW9 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 12-Mar-18 127.2900 9.5000 160.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LTD 0.00% 13-Mar-18 134.3300 9.0000 2.50 INE013A075E1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 16-Mar-18 116.7700 10.0000 10.00 INE651J07069 J M FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.26% 31-Jul-18 100.3205 8.9900 285.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.1600 7.5900 500.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 102.7100 9.2500 0.50 INE916DA7OY5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.15% 12-Feb-19 99.0000 8.2500 1000.00 INE146O07045 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.65% 16-Feb-19 101.5400 8.9500 470.00 INE001A070U6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 100.2667 8.0500 1000.00 INE001A07ON1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 22-Mar-19 100.6201 8.1000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.4400 7.6000 1750.00 INE953L07271 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.65% 08-Apr-19 101.7200 11.0000 500.00 INE582L07088 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 9.55% 26-Apr-19 101.1722 8.5000 172.00 INE721A07MR9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.71% 16-Aug-19 98.8673 8.4800 250.00 INE371K08078 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.00% 23-Aug-19 100.7521 8.5000 100.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 18-Oct-19 100.1300 9.5000 728.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 101.0100 8.7300 650.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 99.4000 8.1600 60.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 108.7500 11.0000 1.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.7400 7.6500 500.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 98.6100 8.5200 50.00 INE916DA7NV3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.79% 16-Jul-20 98.8400 8.3300 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1300 7.8500 100.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.6800 7.7800 50.00 INE580B07430 GRUH FINANCE LIMITED 7.40% 30-Sep-20 98.5900 8.1500 250.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-20 100.0500 10.0700 200.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.73% 12-Mar-21 100.0000 7.7300 550.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.3600 8.8400 100.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-21 100.0500 10.0800 200.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 100.5000 11.4700 1.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 21-Dec-21 98.1800 7.7500 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.1100 7.7500 500.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.9900 8.8400 1.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.1700 6.1700 10.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 98.0600 9.2800 500.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 98.9700 8.9100 30.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.4500 8.9000 73.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-22 100.0500 10.0900 200.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 99.0200 7.6900 500.00 INE248U07830 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 12-Jan-24 105.2680 4.7600 10.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.9000 10.1800 4.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9100 9.9000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0500 10.9400 454.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.37% 31-Mar-25 104.2400 8.5400 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.2600 8.5400 20.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.0100 8.7600 30.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-26 109.6200 7.5400 10.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 23-Nov-26 109.4100 7.5200 120.00 INE248U07665 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 24-Nov-26 109.4100 7.5200 50.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 109.2500 7.4900 55.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-26 108.6800 7.0600 15.00 INE248U07707 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-26 107.1900 5.9200 205.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-26 107.0800 5.8400 120.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 08-Dec-26 107.0300 5.8300 100.00 INE248U07764 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 16-Dec-26 107.2900 6.2000 10.00 INE248U07772 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 17-Dec-26 107.2900 6.2000 10.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 24-Dec-26 107.3300 6.3800 123.00 INE248U07822 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-26 106.6300 5.8700 20.00 INE248U07848 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 12-Jan-27 105.2800 4.7700 20.00 INE248U07889 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 05-Feb-27 107.1900 6.9600 45.00 INE248U07897 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 07-Feb-27 107.1400 6.9400 60.00 INE975G08264 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 30-Nov-27 100.0000 9.6800 32.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.75% 08-Dec-27 100.9000 8.6000 6.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.9500 9.8200 0.50 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.4500 8.1300 8.00 INE477Z08014 GREATER HYDERABAD MUNICIPAL CORP 8.90% 16-Feb-28 100.0500 9.0900 100.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5700 1.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 117.3300 6.4000 1.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 117.3200 6.2500 50.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 117.7600 6.4000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 109.9600 6.2000 21.50 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 111.8900 6.0500 8.40 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 93.3900 8.1700 400.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 97.9700 8.1100 10.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 124.5400 6.4000 1.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 113.8000 6.0500 8.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.2800 9.2800 400.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.4500 9.3800 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.5000 8.2500 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.1400 10.5000 310.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 105.9200 9.7600 6.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.8300 9.8500 3.00 NSE === INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.0657 6.4498 750.00 INE148I07FK7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Mar-18 100.0741 6.7892 15.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Mar-18 134.3920 8.2500 7.50 INE093J07BT3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-18 158.7400 0.0000 6.00 INE093J07BS5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-18 151.5400 0.0000 4.50 INE093J07BV9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-18 172.6400 0.0000 2.50 INE804I07O16 ECL FINANCE LIMITED - 16-Mar-18 121.1400 8.2500 10.00 INE093J07BW7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Mar-18 155.7500 0.0000 5.00 INE476M07370 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 22-Mar-18 100.1188 7.2365 10.00 INE148I07EE3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 28-Mar-18 100.1721 6.7000 500.00 INE804I07A87 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 30-Mar-18 107.8980 8.2500 6.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 100.5259 7.6280 9.90 INE093J07CK0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 04-May-18 156.0980 0.0000 12.50 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-May-18 191.6830 0.0000 7.00 INE587O07057 ALTICO CAPITAL INDIA PRIVATE LTD 8.95% 22-May-18 99.7676 9.6300 350.00 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Jun-18 177.0100 0.0000 17.50 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 08-Jun-18 189.9740 0.0000 4.50 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 153.9880 0.0000 2.50 INE976I08185 TATA CAPITAL LIMITED 9.00% 28-Jun-18 100.1816 8.0000 1000.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 29-Jun-18 107.0175 8.0000 800.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 10-Jul-18 101.0262 7.8000 100.00 INE148I07DB1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 20-Aug-18 100.3956 7.9100 1000.00 INE093J07CU9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Aug-18 186.2030 0.0000 4.50 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.5438 7.5300 700.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 124.8000 0.0000 1.00 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Sep-18 154.5310 0.0000 9.50 INE093J07DL6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Sep-18 160.4600 0.0000 6.50 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.6277 7.9000 1000.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 123.5000 0.0000 2.50 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.1021 7.4881 100.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.5208 7.9300 2000.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.5208 7.9300 1000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 93.8828 7.6400 1.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 100.4022 7.9900 500.00 INE916DA7OY5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.14% 12-Feb-19 98.9986 8.2400 1000.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.03% 14-Feb-19 100.0000 8.0194 1000.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 100.2667 8.0500 1000.00 INE001A07ON1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 22-Mar-19 100.6201 8.1000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.4412 7.5998 2250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.4412 7.6000 500.00 INE093J07JI9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-19 148.1300 0.0000 2.50 INE093J07JR0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-Jun-19 144.5200 0.0000 10.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.00% 06-Sep-19 98.4090 8.0900 250.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 100.7400 7.6200 150.00 INE053A08057 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-19 197.3076 8.3748 50.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 98.9000 8.8128 682.00 INE093J07QC7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Apr-20 113.6000 0.0000 10.00 INE027E07410 L&T FINANCE LIMITED 7.80% 08-May-20 98.3145 8.6500 500.00 INE027E07410 L&T FINANCE LIMITED 7.80% 08-May-20 98.3145 8.6500 500.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 98.4272 8.6100 500.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 98.4272 8.6100 450.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.3473 8.6200 250.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.3473 8.6200 250.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.3473 8.6200 250.00 INE738C07051 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.00% 30-Jun-20 99.1375 8.4500 850.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 99.1674 7.8500 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 99.1674 7.8500 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 98.5560 8.1700 50.00 INE916DA7NV3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.79% 16-Jul-20 98.8387 8.3300 250.00 INE458U07025 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 1.00% 31-Jul-20 109.2827 9.7450 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1281 7.8500 200.00 INE323Y07023 IGARASHI MOTORS SALES PRIVATE LTD 8.06% 28-Aug-20 99.0178 9.0850 70.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.6778 7.7800 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.6078 7.5700 600.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2302 7.7441 20.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-20 100.3862 9.9000 200.00 INE027E07568 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 13-Nov-20 97.7009 8.6000 50.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 99.5681 8.8000 3.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.64% 01-Dec-20 99.5414 8.8000 2.00 INE896L07306 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Dec-20 103.3135 8.6500 250.00 INE896L07298 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Jan-21 103.2498 8.7000 500.00 INE657N07456 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 12-Feb-21 99.7580 9.2500 2500.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.5897 8.1200 100.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 12-Mar-21 100.0000 7.7271 850.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6893 3070.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 99.8645 7.7500 200.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 99.8645 7.7500 200.00 INE377Y07029 BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED - 06-Apr-21 100.7506 7.9966 400.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.6180 7.8313 150.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 17-Apr-21 99.6570 7.7300 500.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 17-Apr-21 99.6570 7.7300 500.00 INE093J07UU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Apr-21 100.0000 0.0000 30.00 INE660A07PK7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10-May-21 77.2293 8.3600 224.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.2800 8.4100 2.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 98.8059 9.2700 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.9450 8.4000 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.9450 8.4000 50.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-21 100.5229 9.9000 200.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.4330 7.5100 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 98.1801 7.7500 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.1062 7.7437 500.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.8908 6.1700 28.30 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2654 6.1800 9.20 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 100.0000 9.5203 350.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 103.6987 8.4300 50.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED SR-6 7.89% 18-May-22 98.7480 8.2300 100.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8000 2.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 96.7086 7.8700 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 96.6886 7.8755 1000.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-22 100.6653 9.9000 200.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 107.8635 9.1232 2.00 INE721A08CE6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 02-May-23 106.9000 8.9100 2.00 INE235P07845 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.19% 30-May-23 99.3500 8.3532 30.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.3662 8.9001 1250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.0945 8.9631 3.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 106.7874 8.2000 25.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 103.2412 8.5000 1000.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.4761 10.4000 6.50 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.5186 11.7000 1.00 INE092T08BN5 IDFC BANK LIMITED 9.30% 07-Aug-24 105.4500 8.1550 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.3500 9.2000 4.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 104.9800 8.3075 15.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 107.4200 8.6000 4.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 96.3325 9.9500 180.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 15-Nov-24 98.1000 8.3700 6.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.9000 8.4500 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.7800 8.0169 90.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 102.6500 8.1400 30.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.37% 31-Mar-25 104.0042 8.5800 50.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 96.5436 8.1500 250.00 INE296A07HW2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.90% 20-Aug-25 104.0500 7.6900 190.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-25 100.1300 10.0700 7.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 100.9014 8.1559 100.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 96.2147 8.1500 200.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 103.4300 8.6900 9.00 INE556S07384 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Jun-26 101.6700 8.9300 7.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.0500 11.1300 3.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0828 277.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 98.3975 8.1559 100.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 103.4500 8.4000 40.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.3000 8.3800 33.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.1317 6.1500 400.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.25% 09-Mar-27 106.9962 8.1200 20.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 100.8500 8.6000 2.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 95.9117 8.1500 200.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 96.0000 8.0577 36.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 98.2956 8.5000 354.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.6800 8.5400 19.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 102.3500 9.6900 3.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.4200 8.4300 16.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.5200 8.1252 100.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 97.0862 8.0800 5.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 100.6000 9.1800 6.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 97.5443 8.0600 2.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jan-28 100.0000 8.4400 46.00 INE756I08124 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 01-Feb-28 99.8900 8.4300 16.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.4000 8.1400 40.00 INE477Z08014 GREATER HYDERABAD MUNICIPAL CORP 8.90% 16-Feb-28 100.0000 9.0800 150.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.0619 9.2800 500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.2817 9.2800 400.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.0166 8.8200 36.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.2312 9.4000 5.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.1300 8.6500 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.9492 8.1700 500.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 110.7456 6.1600 8.40 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 98.0000 10.3063 40.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 111.7162 8.1700 400.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 111.7162 8.1700 400.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 98.4000 8.0600 10.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 112.3800 6.1700 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.6963 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange