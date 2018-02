TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 21

Feb 21 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 32085.40 NSE 78754.00 ============= TOTAL 110839.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07C98 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 12-Mar-18 125.8100 10.7500 54.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LTD 0.00% 13-Mar-18 134.3600 9.0000 57.00 INE013A075E1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 16-Mar-18 116.8000 10.0000 2.50 INE918K07987 EDELWEISS FINANCE N INVESTMENTS LTD 0.00% 23-Mar-18 134.6400 7.7500 250.00 INE528S07011 EDELWEISS RETAIL FINANCE LTD 0.00% 30-Mar-18 134.4381 7.6100 250.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 100.1100 8.0000 50.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1700 7.7000 250.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 100.2700 7.3800 100.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 100.0500 7.8000 7500.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.2353 7.9000 250.00 INE774D07PI4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 16-Aug-18 99.8200 8.0500 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.9700 7.8000 170.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 101.4800 7.6300 250.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.6200 7.9600 2000.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.92% 28-Dec-18 99.7000 8.2000 38.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.3200 7.5500 1000.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 99.8600 8.3700 40.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 100.3100 8.0500 115.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 101.6500 8.0300 500.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.5700 8.2500 150.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.0400 7.7800 150.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 98.9600 8.0500 300.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 100.1400 7.7800 1250.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 100.7100 8.2700 255.00 INE205A07113 VEDANTA LIMITED 7.60% 31-May-19 99.2700 8.1800 500.00 INE192L08191 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 13-Jun-19 137.5500 10.3300 30.00 INE953L08121 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 15-Jul-19 118.7052 14.8500 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 102.2200 7.6500 100.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 18-Oct-19 101.4700 9.0000 369.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 99.3500 8.1900 430.00 INE895D08667 TATA SONS LIMITED 7.55% 14-Dec-19 98.6800 8.3400 1000.00 INE124N07085 ESS KAY FINCORP LIMITED 10.85% 27-Dec-19 100.2396 10.5500 50.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.6900 7.8000 2500.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 18-Jun-20 104.1700 8.2600 750.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.1500 8.0900 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.1100 7.7900 250.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 97.9600 8.2300 150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 81.1500 7.7000 30.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 97.9600 7.8000 5150.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.73% 12-Mar-21 100.0000 7.7300 200.00 INE121A07OF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.52% 15-Jun-21 99.7680 8.6100 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.3200 8.3900 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.5200 8.7900 50.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.4700 8.8500 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.6400 8.5000 50.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 97.7800 8.2000 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.8000 11.0300 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.3700 7.9400 2.00 INE691I07299 LARSON AND TUBRO INFRASTRUCTURE LTD 8.70% 24-Mar-22 101.3500 8.2700 2.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 04-Apr-22 98.3000 8.6000 50.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.1000 8.9500 13.00 INE245A08117 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-22 97.8100 8.5500 50.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 99.4100 8.4400 0.60 INE871D07QZ0 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.30% 19-Jan-23 99.5000 8.4200 14.70 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.3300 8.3400 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.4200 8.4900 51.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.8700 8.1000 150.00 INE235P07845 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.19% 30-May-23 99.5000 8.3200 15.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.8900 8.8500 120.70 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 105.7800 8.4000 5.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.2000 10.2400 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.8500 10.1200 38.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 105.1700 8.2200 70.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 106.7500 10.0900 952.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 103.1500 8.0600 15.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-25 100.0400 8.1800 100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.3900 8.1600 30.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 25-Jan-26 101.0500 9.4000 2.00 INE538L07270 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 31-Mar-26 100.7700 9.4000 3.00 INE015L07337 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION 0.00% 07-Jul-26 113.8100 10.9000 11.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 100.4400 9.0000 53.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 113.4600 6.1400 0.50 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 97.4000 8.0600 4.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 101.5000 9.7800 1.30 INE115A07MW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 29-Jan-28 99.1400 8.2500 50.00 INE477Z08014 GREATER HYDERABAD MUNICIPAL CORP 8.90% 16-Feb-28 100.0000 9.0900 500.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-30 102.4000 8.0700 13.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 111.4400 6.1600 31.50 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 93.2900 8.1700 400.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 98.2400 8.1100 30.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 111.7100 6.1700 4.60 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.7300 6.1700 20.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.0900 10.1700 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 99.7100 8.8100 46.00 INE476A09223 CANARA BANK 9.05% 03-Aug-99 99.4500 9.2500 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 94.4600 12.9300 166.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.9000 8.5600 4.00 NSE === INE918K07DX7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 12-Mar-18 124.4160 8.2500 170.00 INE918K07DW9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 12-Mar-18 127.3730 8.2500 160.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Mar-18 134.4230 8.2500 59.50 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 19-Mar-18 100.1816 6.8916 108.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.1361 6.7076 70.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 127.5742 6.7092 90.00 INE476M07370 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 22-Mar-18 100.1148 7.2351 7.50 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.1258 8.4947 40.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 100.1592 7.5444 90.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.0214 7.3267 80.00 INE532F07BE0 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 5.00% 10-Apr-18 129.1786 8.7227 3.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 100.1084 8.0000 50.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1746 7.7000 250.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.34% 27-Apr-18 100.1629 7.3698 493.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.0842 7.3713 150.00 INE916DA7MC5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 08-May-18 99.9099 8.0701 250.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.0819 7.6600 70.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.1237 7.6599 1400.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.0753 7.6600 900.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.09% 16-May-18 100.1211 7.4634 440.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.0551 7.6601 400.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-18 100.0276 7.3700 6.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 100.2555 8.0000 50.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 100.2555 8.0000 50.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.0412 7.6602 800.00 INE647O08024 PANTALOONS FASHION & RETAIL LIMITED 9.20% 22-May-18 100.1302 8.1000 45.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.8122 7.6800 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.8122 7.6800 250.00 INE071G08809 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.53% 20-Jun-18 100.1232 7.7000 49.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.2353 7.9000 250.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Jul-18 162.3280 0.0000 2.50 INE774D07PI4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 16-Aug-18 99.8222 8.0500 500.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-18 100.7798 7.4500 9.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 100.1184 8.1000 250.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.5462 8.0000 500.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.1423 8.0000 150.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.1423 8.0000 150.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.6167 7.9500 2000.00 INE915D07RF5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 30-Jan-19 132.0455 - 2.50 INE756I07795 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 12-Feb-19 100.3974 8.2000 150.00 INE756I07BA7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.75% 22-Feb-19 99.5838 8.2000 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.7860 7.8000 10.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.8150 7.7700 30.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 101.6486 8.0300 250.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 101.5927 8.0300 250.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.5716 8.2500 150.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 98.8966 8.1100 1300.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 98.9603 8.0500 1000.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 99.3510 8.2700 500.00 INE205A07113 VEDANTA LIMITED 7.60% 31-May-19 99.2662 8.1800 500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 99.3235 8.6500 11800.0 INE953L08121 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 15-Jul-19 118.7052 14.8500 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.5607 8.6109 79.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 102.2173 7.6500 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 102.2173 7.6500 400.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 101.1597 8.2085 3.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8395 7.7500 1350.00 INE093J07LX4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Oct-19 146.0000 0.0000 5.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 22-Oct-19 127.8000 0.0000 1.80 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 99.3536 8.1800 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 99.3536 8.1800 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1980 7.7500 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.1980 7.7500 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2002 7.7500 650.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.7938 8.1800 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.7938 8.1800 250.00 INE093J07PH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Mar-20 120.0000 0.0000 0.90 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.8040 7.9500 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.8040 7.9500 50.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 98.6034 8.3300 50.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.0606 7.7200 5.00 INE027E07410 L&T FINANCE LIMITED 08-May-20 98.3170 8.6500 250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.2594 7.9500 250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.2594 7.9500 250.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.6866 7.8000 2500.00 INE756I07BE9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.83% 11-Jun-20 99.5024 8.0500 210.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.1121 7.8500 25.00 INE738C07051 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.00% 30-Jun-20 99.1575 8.4391 850.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 98.7883 8.8000 15500.0 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.1329 7.9500 350.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.1329 7.9500 350.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 98.0096 8.3916 500.00 INE476M07BH9 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 08-Sep-20 98.2456 8.1500 30.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 101.0181 8.1500 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.9274 8.1900 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.1541 7.7700 1800.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2454 7.7300 110.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 97.9633 8.2300 150.00 INE896L07306 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Dec-20 103.3335 8.6419 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 81.6787 7.4500 30.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 97.9646 7.7923 5150.00 INE896L07298 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Jan-21 103.2698 8.6920 500.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.0632 7.7000 1.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.4861 8.1600 1150.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.4861 8.1600 250.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.5123 8.1500 8.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.57% 18-Feb-21 98.4673 8.1600 850.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.57% 18-Feb-21 98.4673 8.1600 850.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.4172 8.2000 30.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.4172 8.2000 30.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5482 8.1500 70.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 12-Mar-21 100.0000 7.7335 1350.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 100.0219 7.6900 500.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6900 380.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 100.0219 7.6900 250.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 127.5742 6.7092 8.00 INE721A07JW5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 18-Mar-21 101.3000 8.7300 2.00 INE895D08881 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-21 99.5613 8.4200 90.00 INE134E08JK6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 05-Apr-21 100.0000 7.7377 410.00 INE121A07OF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.51% 15-Jun-21 99.7943 8.6000 200.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 101.3718 8.1500 100.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.5025 8.8400 100.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 99.0569 9.2000 64.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.6710 8.8400 100.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 97.8084 8.2000 100.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-21 98.3425 8.5000 250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.4530 7.5036 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.3700 8.0000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2574 6.1800 10.00 INE875F07013 SHREE MAHESHWAR HYDEL POWER CORP 9.75% 23-Mar-22 41.8173 8.7400 48.00 INE691I07299 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 101.4500 8.2600 2.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 04-Apr-22 98.3658 8.5800 100.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 99.2500 9.7600 20.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 99.8506 9.0200 100.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-22 100.3059 7.8200 100.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 103.9423 8.0206 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 103.9423 8.0200 200.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 105.8638 8.5300 50.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.7967 2.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 103.6802 8.0200 250.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 103.6802 8.0200 250.00 INE245A08117 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-22 97.8475 8.5400 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.4399 8.0201 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.4399 8.0200 100.00 INE975G08272 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 15-Dec-22 99.6000 9.6800 8.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.7951 8.0500 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.7951 8.0500 97.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.3900 8.4900 57.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.8695 8.1000 150.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.8900 8.8200 173.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.3048 8.4530 3.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 105.8600 8.4456 64.00 INE121A08NW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.08% 27-Oct-23 101.4141 8.7300 100.00 INE248U07830 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 12-Jan-24 105.2940 9.0000 10.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 110.7966 6.1700 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 105.1685 8.2200 70.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.4000 9.7900 15.00 INE428A09117 ALLAHABAD BANK RESET 18-Dec-24 99.5000 8.9200 3.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 102.3243 8.2000 46.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.40% 06-Feb-25 100.1800 8.3600 67.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.15% 09-Mar-25 100.1359 8.1000 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.9517 8.2000 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.9517 8.2000 100.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-25 100.1000 10.0800 7.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 100.5000 8.1500 30.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 97.6571 8.4500 90.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8651 7.7100 200.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 102.0672 8.1300 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.1500 8.9100 2.50 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0220 9.0790 277.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0500 8.4200 45.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 13-Nov-26 109.6480 9.0000 10.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 23-Nov-26 109.4390 9.0000 70.00 INE248U07665 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 24-Nov-26 109.4390 9.0000 50.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 27-Nov-26 109.2760 9.0000 55.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 01-Dec-26 108.7050 9.0000 15.00 INE248U07707 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 04-Dec-26 107.2190 9.0000 205.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 8.00% 04-Dec-26 107.1080 9.0000 120.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 08-Dec-26 107.0580 9.0000 90.00 INE248U07764 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 16-Dec-26 107.3160 9.0000 10.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 24-Dec-26 107.3600 9.0000 123.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 95.9511 8.1900 300.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 95.9511 8.1900 300.00 INE248U07822 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 31-Dec-26 106.6560 9.0000 20.00 INE248U07848 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 12-Jan-27 105.3040 9.0000 20.00 INE248U07889 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 05-Feb-27 107.2190 9.0000 45.00 INE248U07897 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 07-Feb-27 107.1670 9.0000 60.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.0000 8.4000 75.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.1700 6.1443 800.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.4500 8.4400 36.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 99.2500 9.8000 20.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 99.6500 7.9000 20.00 INE660A08BW0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 07-Jun-27 99.8322 8.4600 148.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.7190 8.1260 354.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.5500 8.5600 18.00 INE540P07269 U.P. INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 30-Nov-27 99.3300 9.8352 24.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 97.8000 8.0255 5.00 INE115A07MW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 29-Jan-28 99.1667 8.0700 100.00 INE756I08124 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 01-Feb-28 99.8800 8.4300 6.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.4000 8.1800 93.00 INE477Z08014 GREATER HYDERABAD MUNICIPAL CORP 8.90% 16-Feb-28 100.5000 9.0122 140.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.2357 6.1850 2.80 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 117.6489 6.2100 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 117.6820 6.1850 6.60 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 118.5112 6.2300 0.60 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.2849 8.8634 250.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.6769 8.9200 50.00 INE028A08117 BANK OF BARODA - PERPETUAL 99.1400 8.8600 30.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.0200 9.1500 5.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 109.3365 9.8000 2.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LIMITED 11.50% PERPETUAL 107.2077 10.2716 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.9492 8.1700 500.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.9492 8.1700 500.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-30 102.4000 8.0700 13.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 109.8670 6.2100 25.50 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 101.0400 8.1050 1.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 93.2945 8.1694 550.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 98.2400 8.0800 20.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.9426 6.2300 0.80 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 112.1804 6.1874 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange